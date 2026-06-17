В WeChat с миллиардом пользователей заработал Российский национальный торговый павильон

В WeChat, который насчитывает 1 млрд 410 млн пользователей, открылся Российский национальный торговый павильон. Через него обычная китаянка может заказать, например, алтайскую муку и уже через день приготовить из нее блины. Это открывает новые перспективы для продвижения российских продуктов на китайском рынке. О том, какие продукты особенно нравятся китайцам, как рекламируют товары через блогеров, которых правительство КНР предоставило России под небольшие 10%, и о будущем цифровой торговли — в совместном материале «Газеты.Ru» и основателей Российского национального торгового павильона.

Для чего нужен павильон?

Идея создания Российского национального торгового павильона родилась из желания пополнить российский бюджет за счет продажи российских продуктов на обширном китайском рынке.

«Указ президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года (№400) «О стратегической национальной безопасности» говорит, что России требуется развитие международных деловых контактов, а также расширение рынков сбыта российской продукции, противодействие попыткам иностранных государств регулировать ключевые для российского экспорта мировые рынки. Это основа и фундамент деятельности RusChina Capital», — рассказал «Газете.Ru» сооснователь и коммерческий директор компании RusChina Capital (г. Пекин) Антон Мальцев.

В настоящее время Россия экспортирует в основном минералы и минеральные вещества. Они используются в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, энергетике и так далее. В структуре экспорта их больше 50%. На втором месте — металлы и изделия из них — примерно 17–18%, а вот продовольственных товаров всего 10%.

Российский национальный торговый павильон в WeChat WeChat

«Мы стремимся к тому, чтобы экспорт продовольствия превзошел по объемам поставки металлургической продукции. Это даст прирост для российской экономики путем поступления выручки за товары в РФ, это даст укрепление рубля, будет способствовать укреплению геополитического имиджа Российской Федерации», — говорит Мальцев.

Сейчас все большее количество китайцев заказывают продовольственные товары онлайн. И основная цифровая платформа-лидер в Китае — это WeChat.

Китайский рынок — самый быстрорастущий в мире, поэтому выход на него может коренным образом повлиять на преобразование структуры экспорта России.

«Мы пришли с предложением к компании Tencent, которая создала WeChat, и нам удалось договориться с ними о создании Российского национального торгового павильона на их платформе. Российский производитель поставляет свою продукцию в Китай на склад, арендованный нашей компанией RusChina Capital, и таким образом китаянка, заказавшая муку, получает ее через день со склада», — объясняет Мальцев.

Все товары поставляются исключительно под заказ.

Какие российские продукты идут на ура?

Самые ходовые продовольственные товары в Российским национальном торговом павильоне — это мед, сладости, мука, отруби, матрешки, а также все, что относится к российскому промыслу. И это не предел: китайский потребитель интересуется всеми российскими новинками, появляющимися на китайском рынке, особенно оригинальной продукцией с полезными свойствами.

Российский национальный торговый павильон в WeChat WeChat

Китайские покупатели понимают, что российская продукция — экологически чистая, поэтому есть смысл заказать пусть даже два килограмма российской муки.

Какие есть сложности в выходе на китайский рынок?

«Одна из самых больших задач и проблем для российского рынка, которую не решает Торгово-промышленная палата, Российский экономический центр и прочие организации, — это борьба с контрафактом. Когда российский производитель привозит свою продукцию в Китай, китайские дельцы сразу ее подделывают и выпускают аналогичный продукт. Это и сыры, и шоколад, где на упаковке буквы написаны кириллицей, но на самом деле в продукте нет ничего связанного с Россией. И этот продукт, конечно же, дешевле. Таким образом, у обычных китайцев возникает неправильное мнение о качестве российской продукции, и у них практически нет шанса познакомиться с качественным продуктом в массе», — рассказал «Газете.Ru» Вазген Заргарян, консультант торговой и промышленной палаты Шанхая в Москве, сооснователь и директор по развитию компании-оператора WeChat RusChina Capital.

Российский национальный торговый павильон — это ориентир качества и цены для китайцев: если ты покупаешь продукцию дешевле, чем в этом магазине, то это, скорее всего, поддельная продукция, и на это стоит обратить внимание.

«Плюс мы создали центр компетенций по борьбе с контрафактом. В рамках его деятельности производится маркировка, по которой китайское население может отследить оригинальность продукта. Компания Tencent предлагает нам также внедрить китайские QR-коды», — объясняет Заргарян.

В некоторых отраслях проблема контрафакта доходит до 80%. Например, часто подделывают российское сухое молоко. Сооснователи RusChina Capital рассказывают о случае, когда российский производитель до возникновения Российского национального торгового павильона отправлял в Китай 33 тыс. упаковок, а в Китае вдруг продавалось 420 тыс. упаковок. Эти проблемы решает официальное сотрудничество с WeChat.

Российский национальный торговый павильон в WeChat WeChat

«Мы заинтересованы в том, чтобы российские производители выходили через наш павильон на китайский рынок. Мы поставили себе цель, чтобы порядка 400 российских заводов начали продавать свою продукцию на территории Китая за полтора года», — говорит Вазген Заргарян.

Что такое WeChat сейчас?

WeChat — это первое суперприложение в мире. На одной платформе собраны и госуслуги, и мессенджер, в него интегрирована стриминговая платформа, маркетплейс, система оплаты, DeepSeek.

«Преимущество WeChat в том, он сильно интегрирован в обыденную жизнь китайца. Если ты китайцу покажешь любой QR-код, подавляющее большинство китайцев откроет WeChat и его сканер, а не свою камеру. В WeChat сейчас 1,41 млрд пользователей, из них порядка одного миллиарда — это население Китая, и 410 миллионов — это пользователи из других стран», — поясняет Заргарян.

Блогеры, которые работают в WeChat, — это большая маркетинговая ниша, в которой задействованы профессионалы с дипломами и разрешительными сертификатами в определенных областях.

27 мая 2026 года в Китае приняли новый законопроект, он гласит, что, если ты блогер, рекламирующий определенную продукцию, ты должен доказать, что ты имеешь отношение к этой продукции и к качеству этой продукции. То есть если у тебя диплом кондитера, то продавать марафоны по личностному развитию ты не можешь.

«В связи с принятием этого нового закона в Китае недавно прошла волна недовольства среди блогеров, так как их аккаунты удалили. Это более 10 млн аккаунтов. Поэтому многие уже бывшие блогеры вышли на забастовку», — говорит Вазген Заргарян.

Специально для Российского национального торгового павильона китайское правительство предоставило льготные условия на услуги блогеров. Китайские блогеры могут брать и 25%, и 35%, и 40% за продажу иностранной продукции. А WeChat разрешил Российскому национальному торговому павильону рекламировать российские товары за 10%.

Как это происходит?

«Мы отправляем видеоконтент с представлением нашего продукта. Допустим, если мы продаем «Беляевскую» муку, то, конечно же, мы у производителя запрашиваем такой видеоконтент. Это кадры мукомольной, кадры производства. Специалисты завода дают свои комментарии на русском языке. А китайский блогер берет наши российские видео как доказательство, что это оригинальный продукт, и показывает это в WeChat», — объясняет Заргарян.

Российский национальный торговый павильон в WeChat WeChat

По словам представителей RusChina Capital, часто для рекламы российских товаров привлекают девушек славянской внешности, так как они нравятся китайцам. Им также внушают доверие «сильные русские мужики с Алтая». Например, сейчас планируется проект, где березовый сок будет рекламировать «сильный русский дед».

Китайцы привлекают для рекламы реальных блогеров и актеров, так как в WeChat принято маркировать видео, которое сделано искусственным интеллектом. Эта маркировка обязательна.

Видео, сделанное с помощью ИИ, считается второсортным в Китае.

Магазины в WeChat выглядят очень привычно, правда описания товаров Российского национального торгового павильона пока даны только на китайском языке. RusChina Capital работает над переводом, и в 2027 году можно будет увидеть точный перевод описания товаров на русском.

В WeChat на титульной странице Российского национального торгового павильона стоит особая галочка, которая гарантирует оригинальность продукции и то, что на ней стоит справедливая настоящая цена.