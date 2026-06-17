Над Россией сбили 157 украинских беспилотников. Военная операция, день 1575-й

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 157 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. В оперштабе Брянской области заявили, что над территорией региона были сбиты 47 украинских БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. Операторы беспилотных систем уничтожили пять штурмовых групп ВСУ, танк Т-72 и два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группе войск «Север». «Газета.Ru» ведет хронику событий.