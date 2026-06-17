Над Россией сбили 157 украинских беспилотников. Военная операция, день 1575-й

Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах и прожаре в Соленом Днепропетровской области после ударов БПЛА «Герань».
Силы ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников над территорией Калужской областиь, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Силы ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Операторы беспилотных систем уничтожили пять штурмовых групп ВСУ, танк Т-72 и два пункта управления БПЛА. Всего ликвидировано более 40 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группе войск «Север».
47 украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области в течение ночи — пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперштабе региона.
🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 157 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря.
Сегодня 1575-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.