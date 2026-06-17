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Над Россией сбили 157 украинских беспилотников. Военная операция, день 1575-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1575-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 157 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. В оперштабе Брянской области заявили, что над территорией региона были сбиты 47 украинских БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. Операторы беспилотных систем уничтожили пять штурмовых групп ВСУ, танк Т-72 и два пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группе войск «Север». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:01

Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах и прожаре в Соленом Днепропетровской области после ударов БПЛА «Герань».

8:54

Силы ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников над территорией Калужской областиь, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:36

Силы ПВО уничтожили ночью 25 украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:20

8:12

Операторы беспилотных систем уничтожили пять штурмовых групп ВСУ, танк Т-72 и два пункта управления БПЛА. Всего ликвидировано более 40 солдат ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в группе войск «Север».

8:09

47 украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области в течение ночи — пострадавших и разрушений нет, сообщили в оперштабе региона.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 157 украинских БПЛА над регионами РФ и акваторией Черного моря.

8:00

Сегодня 1575-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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