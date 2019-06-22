Спартак М Сочи

Забыть Глушакова: «Спартак» побеждает «Сочи». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Спартак» — «Сочи»

Московский «Спартак» встречается с «Сочи» в рамках товарищеского матча в летнее межсезонье. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
  |   22 июня 11:00   |  1 тайм
Спартак М
2:0
Сочи
Стадион «Тренировочная база "Открытие Арены"», Москва | Главный судья:
Адриано 23'
Бакаев 31'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
38 (з)   Андрей Ещенко
6 (з)    Айртон
29 (з)   Илья Кутепов
56 (з)   Илья Гапонов
87 (п)   Солтмурад Бакаев 31'
7 (п)   Джано Ананидзе
11 (п)   Лукас Фернандо
27 (п)   Александр Ломовицкий
94 (п)   Софьян Ханни
12 (н)   Луис Адриано 23'
13 (в)   Ростислав Солдатенко
26 (з)   Никита Калугин
45 (з)   Иван Миладинович
92 (з)   Валерий Почивалин
94 (п)   Душан Лагатор
7 (п)   Евгений Песегов
18 (п)   Никита Бурмистров
(н)    игрок
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
39 (з)   Павел Маслов
63 (з)   Даниил Петрунин
7 (п)   Аяз Гулиев
15 (п)   Максим Глушенков
22 (п)   Михаил Игнатов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
71 (п)   Наиль Умяров
88 (п)   Александр Ташаев
9 (н)    Зе
37 (н)   Георгий Мелкадзе
Самоечитаемое
Трансляция
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'31
ГОЛ!
'30
Попробовали сочинцы выбежать в контратаку, но Айртон в центре поля её погасил.
'28
Ещё один корнер разыграли красно-белые, но он не привёл к моменту у ворот.
'27
Хороший кросс с левого края в штрафную выполнил Айртон, совсем чуть-чуть Адриано не хватило для того, чтобы нанести удар головой из убойной позиции!
'25
Запланированный водопой в игре. Жара даёт о себе знать.
'23
ГОЛ! Отличная игра в стеночку на коротке у штрафной, затем разрезающий пас Ханни на Адриано, который уже в борьбе с защитником протолкнул мяч в ворота!
'22
Ананидзе плотный дальний удар нанёс — Солдатенко не без труда мяч перевёл за ворота!
'21
Очередной корнер выполнили москвичи усилиями Фернандо, но Адриано не позволили из штрафной головой нанести удар.
'19
Хороший заброс прошёл на Ещенко к правому краю штрафной, но мяч попал в руку капитану «Спартака», и судья на это отреагировал свистком.
'17
Песегов привычно взялся за исполнение сочинского стандарта, но с ним справились москвичи.
'16
Бурмистров сместился с правого фланга в центр и зарядил из-за штрафной — мяч через рикошет отправился на угловой.
'14
Песегов со стандарта загрузил мяч в штрафную «Спартака», но верховая борьба осталась за Гапоновым.
'12
Смогли сочинцы отодвинуть игру от своих ворот, но по-прежнему москвичи больше владеют мячом.
'10
В составе «Сочи» много игроков на просмотре, имена которых пока находятся под грифом секретности.
'8
Провели гости атаку правым флангом, но передача Миладиновича в штрафную соперника адресата не нашла.
'6
Атака «Сочи» прервана свистком рефери — положение вне игры зафиксировано.
'5
Айртон на скорости ушёл в лицевую линию и в падении прострелил во вратарскую, но до Адриано мяч не дошёл!
'4
Фернандо от угла поля выполнил подачу, но сочинцы быстро выбили мяч из своей штрафной.
'3
Бакаев издали нанёс удар, мяч после рикошета улетел на угловой.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени. Игра пройдет на тренировочной базе возле «Открытие Арены».