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ЦСКА пока совсем не атакует, а вот волны наступления «Ньюкасла» идут одна за другой.
Интересно, что команды играют сегодня в своих вторых формах: ЦСКА в белом, «Ньюкасл» — в голубом.
ЦСКА начал с центра поля и контролировал мяч почти всю первую минуту, но в итоге после ошибки Щенникова Рондон едва не убежал один на один с Акинфеевым.
А вот состав «Ньюкасла» от Рафы Бенитеса:
Дарлоу — Йедлин, Шер, Ласселлс, Лежён, Баррека — Кенеди, Кис Сун Юн, Диаме, Альмирон — Рондон.
Кстати, небольшие трехтысячные трибуны арены в Кампоаморе практически полностью заполнены.
Впереди у ЦСКА еще два матча до возобновления сезона — с местной «Картахеной» и с «Уфой», но с соперниками по РПЛ красно-синие сыграют уже в Москве. Ну а 2-го марта команду ждет уже выезд к «Арсеналу» в Тулу на игру чемпионата России.
Стартовый состав ЦСКА, который выставил Виктор Гончаренко:
Акинфеев — Фернандес, Набабкин, Бекао, Щенников — Бистрович, Ахметов, Влашич — Дзагоев — Абель Эрнандес, Чалов.
Сегодняшний матч пройдет в испанском Кампоаморе, где армейцы проводят свой заключительный сбор перед возобновлением сезона. Что там забыл играющий в АПЛ «Ньюкасл», не совсем понятно, но, видимо, Рафа Бенитес решил, что спарринг будет полезен.
Матч должен начаться в 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции товарищеского матча между ЦСКА и клубом Английской премьер-лиги — «Ньюкасл Юнайтед».