Ньюкасл Юнайтед

Впереди у ЦСКА еще два матча до возобновления сезона — с местной «Картахеной» и с «Уфой», но с соперниками по РПЛ красно-синие сыграют уже в Москве. Ну а 2-го марта команду ждет уже выезд к «Арсеналу» в Тулу на игру чемпионата России.