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Ньюкасл Юнайтед ЦСКА

Битва с АПЛ: ЦСКА играет с «Ньюкаслом». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Ньюкасл» — ЦСКА

Московский ЦСКА встречается с английским «Ньюкасл Юнайтед» в рамках товарищеского матча на сборах в Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
  |   16 февраля 14:00   |  1 тайм
Ньюкасл Юнайтед
0:0
ЦСКА
Стадион «Пинатар Арена», Кампоамор | Главный судья:
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Карл Дарлоу
22 (з)   Деандре Йедлин
5 (з)   Фабиан Шёр
6 (з)   Джамал Ласcеллс
20 (з)   Флорьян Лежён
23 (з)   Антонио Баррека
15 (п)   Роберт Кенеди
4 (п)   Ки Сун
10 (п)   Мохамед Диаме
24 (п)   Мигель Альмирон
9 (н)   Хосе Саломон
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
50 (з)   Родриго Бекао
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
25 (п)   Кристиян Бистрович
77 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич
10 (п)   Алан Дзагоев
9 (н)   Фёдор Чалов
11 (н)   Абель Эрнандес
Запасной состав
12 (в)   Мартин Дубравка
41 (в)   Фредди Вудман
19 (з)   Хавьер Манкильо
3 (з)   Пол Дамметт
18 (з)   Федерико Фернандес
14 (п)   Айзак Хэйден
36 (п)   Шон Лонгстафф
30 (п)   Кристиан Атсу
11 (п)   Мэтт Ритчи
17 (н)   Айосе Перес
13 (н)   Йосинори Муто
21 (н)    Хоселу
1 (в)   Илья Помазун
3 (з)   Никита Чернов
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
29 (п)   Яка Бийол
71 (п)   Наяир Тикнизян
15 (п)   Дмитрий Ефремов
17 (п)   Арнор Сигурдссон
98 (п)   Иван Обляков
19 (н)   Такума Нисимура
Самоечитаемое
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'7

ЦСКА пока совсем не атакует, а вот волны наступления «Ньюкасла» идут одна за другой.

'6

Беда в центре обороны у армейцев пока. Одна передача вскрыла всю штрафную, и Диаме бил почти с линии вратарской, но умудрился пустить мяч выше створа. Отчаянный прыжок Игоря тут вряд ли спас бы, попади хавбек «сорок».

'5

Вроде разведка идет, но ЦСКА опять зевает на ровном месте, и лишь своевременный выход Акинфеева к границе штрафной, игра на опережение против одного соперника и обыгрыш другого спасают ЦСКА.

'3

Интересно, что команды играют сегодня в своих вторых формах: ЦСКА в белом, «Ньюкасл» — в голубом.

'2

ЦСКА начал с центра поля и контролировал мяч почти всю первую минуту, но в итоге после ошибки Щенникова Рондон едва не убежал один на один с Акинфеевым.

'1

Поееееехали! Матч начался.

14:00

А вот состав «Ньюкасла» от Рафы Бенитеса:

Дарлоу — Йедлин, Шер, Ласселлс, Лежён, Баррека — Кенеди, Кис Сун Юн, Диаме, Альмирон — Рондон.

13:55

Кстати, небольшие трехтысячные трибуны арены в Кампоаморе практически полностью заполнены.

13:50

Впереди у ЦСКА еще два матча до возобновления сезона — с местной «Картахеной» и с «Уфой», но с соперниками по РПЛ красно-синие сыграют уже в Москве. Ну а 2-го марта команду ждет уже выезд к «Арсеналу» в Тулу на игру чемпионата России.

13:45

Стартовый состав ЦСКА, который выставил Виктор Гончаренко:

Акинфеев — Фернандес, Набабкин, Бекао, Щенников — Бистрович, Ахметов, Влашич — Дзагоев — Абель Эрнандес, Чалов.

13:40

Сегодняшний матч пройдет в испанском Кампоаморе, где армейцы проводят свой заключительный сбор перед возобновлением сезона. Что там забыл играющий в АПЛ «Ньюкасл», не совсем понятно, но, видимо, Рафа Бенитес решил, что спарринг будет полезен.

13:35

Матч должен начаться в 14:00 мск.

13:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции товарищеского матча между ЦСКА и клубом Английской премьер-лиги — «Ньюкасл Юнайтед».