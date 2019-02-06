Итак, Месси все-таки в запасе, в остальном же состав максимально основной на данный момент (помним про Дембеле). Интересно, что таким ему помогла стать и одна травма: играющий в Кубке голландский голкипер Яспер Силессен получил повреждение на тренировке, а потому ворота сегодня защищает их основной страж — Марк-Андре тер Стеген.

У «королевского клуба» состав куда более неожиданный. Во-первых, Солари доверил играть в Кубке почти не имеющему у него практики Кейлору Навасу. На скамейке запасных Тибо Куртуа составляют компанию такие ребята, как Каземиро, Иско и Гарет Бйэл — неплохо, правда? Бэйл только восстановился после травмы, хотя с «Алавесом» был в старте, Иско у Солари сидит, а Каземиро уступил свое место на поле Маркосу Льоренте. Посмотрим, что из этого выйдет. А еще Винисиус, забивший в чемпионате, потеснил из старта Марко Асенсио, тот тоже в запасе!