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Две опаснейших атаки «Реала» в ответ. Сначала к пасу через штрафную чуток не успел Васкес, который просто расстреливал бы ворота. Во второй атаке уже Винисиус лупил из штрафной, но защитник подставил ногу.
Нарастает давление «Барселоны». Винисиус фолит на Малкоме сбоку от штрафной «Реала».
А вот и «Барса» здорово включила прессинг на чужой половине поля и отобрала мяч, однако заброс в штрафную оказался слишком сильным и стал добычей Наваса.
А вот угловой ни к чему не привел. «Сливочные» защитники сняли воздух.
А вот фол Льоренте, оттолкнувшего Малкома на правом фланге, арбитр зафиксировал. Точка для подачи.
Просмотрел Лаос явный фол на Бензема, взятого в «коробочку» прямо перед штрафной «Барсы»...
60 на 40 владение В ПОЛЬЗУ «РЕАЛА»!
Еще одна быстрая атака «Реала». Бензема сыграл на фланг Винисиусу, тот прострелил в штрафную, откуда постарался пробить в подкате Кроос — как следует не попал по мячу, и тот ушел в облака.
«Барса» мяч контролирует в основном на своей половине поля, причем мадридцы делают этот контроль максимально некомфортным. Похоже, без Месси не справиться сегодня.
Маркос Льоренте зарядил издали вторым темпом после подачи углового — неточно.
Снова «Барса» потеряла мяч в центре поля, опять быстрая атака мадридцев с численным перевесом. Бензема отдал налево в штрафную Винисиусу, удар у которого не вышел, но все равно привел к угловому.
Достаточно высоко мадридцы... не то чтобы прессингуют, но выдвигаются. И это создает хозяевам проблемы с выходом из обороны.
Рамос выносит головой мяч из штрафной после мягкого заброса Коутинью, а контратака «Реала» заканчивается очередным фолом гостей, теперь в нападении.
Смеется Модрич — мол, за что фол сейчас? Смеется и Лаос: ты серьезно? Сбил хорват Малкома в центре половины поля «Реала».
Но стоило мадридцам потерять мяч, как сразу же случились проблемы. Опаснейшая атака «Барсы», где в штрафную забрались сразу пятеро каталонцев. В подкате Варан вынес мяч в итоге.
Очень уверенно пока чувствуют себя мадридцы — помногу контролируют мяч и, кажется, контролируют игру.
Неплохим выпадом отвечает «Барселона», но Малком не успел, да и не мог успеть к этой проникающей передаче в штрафную с правого фланга.
Как легко все вышло у Мадрида! Заброс из-за штрафной на Бензема, который успел к мячу, в то время как Жерар Пике проиграл позицию.Форвард, набравший отличную форму, сделал пас в центр вратарской на Васкеса, который, опередив защитника, подставил ногу и открыл счет!
Мяч уже у «Барсы». Подопечные Вальверде вообще никуда не спешат, очень медленно разыгрывая мяч от своей штрафной. Первая же длинная передача приводит к ауту в пользу «Реала».
Первая атака в матче за начавшими игру с центра поля мадридцами. Впрочем, дойдя до чужой штрафной, они не нашли варианта обострения и вернули мяч на свою половину поля.
Остается добавить, что в этом сезоне в матче чемпионата «Барса» разнесла на этом же стадионе «Реал» (тогда еще под руководством Юлена Лопетеги) со счетом 5:1. Луис Суарес сделал хет-трик, а еще по голу забили Филиппе Коутиньо и Артуро Видаль. У «Мадрида» отличился Марсело.
Сегодняшнюю встречу обслуживает авторитетнейший рефери Матео Лаос.
Итак, Месси все-таки в запасе, в остальном же состав максимально основной на данный момент (помним про Дембеле). Интересно, что таким ему помогла стать и одна травма: играющий в Кубке голландский голкипер Яспер Силессен получил повреждение на тренировке, а потому ворота сегодня защищает их основной страж — Марк-Андре тер Стеген.
У «королевского клуба» состав куда более неожиданный. Во-первых, Солари доверил играть в Кубке почти не имеющему у него практики Кейлору Навасу. На скамейке запасных Тибо Куртуа составляют компанию такие ребята, как Каземиро, Иско и Гарет Бйэл — неплохо, правда? Бэйл только восстановился после травмы, хотя с «Алавесом» был в старте, Иско у Солари сидит, а Каземиро уступил свое место на поле Маркосу Льоренте. Посмотрим, что из этого выйдет. А еще Винисиус, забивший в чемпионате, потеснил из старта Марко Асенсио, тот тоже в запасе!
Ну что ж, давайте все же переходить к составам. Эрнесто Вальверде выставил на игру следующих футболистов «Барселоны»:
тер Стеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Бускетс, Ракитич, Артур — Малком, Суарес, Коутиньо.
Сантьяго Солари доверил начинать встречу следующим игрокам «Реала»:
Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Льоренте, Модрич, Кроос — Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
В преддверии первого матча в Мадриде возмущались, что «Барселона» и перед этой, и перед ответной игрой будет иметь на день больше для восстановления после игры Примеры, но возглавляющий «сливочных» Сантьяго Солари сказал, что не думает о заговоре.
Ну а у «Барсы» были проблемы с составом. Гроза «Реала» (да и всех остальных) Лео Месси получил мышечный спазм в игре с «Валенсией». Он тренировался в общей группе и был включен в заявку, но Mundo Deportivo написал, что игрок сам примет решение о своем участие в матче. Такое возможно, наверное, только с ним и Криштиану Роналду. Последнего, правда, в Мадриде уже нет. Месси — не единственная кадровая проблема каталонцев. Усман Дембеле так и не восстановился к игре, и вот он в заявку не попал.
Это будет 239-е официальное сражение этих команд! 95 побед у «Мадрида», «Барса» победила в 93-х матчах, а еще 50 поединков завершились ничейными исходами.
В Примере «Барса» уверенно лидирует. Даже потеря очков в Валенсии (2:2) в последнем туре не поколебало положение каталонцев — идущий вторым «Атлетико» проиграл и отстал уже на пять баллов, а, наоборот, разгромивший «Алавес» «Реал» (3:0) сократил гандикап лишь до восьми баллов... Но сегодня все же другая история. Это не чемпионат, а Кубок Короля. На стадии полуфинала престиж данного турнира уже очень высок. а тем более речь идет о «Класико».
Добрый вечер, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции первого полуфинального матча Кубка Испании. В «Эль Класико» сражаются «Барселона» и мадридский «Реал». Первая часть противостояния команд пройдет в Каталонии на «Камп Ноу», а вместе с вами за ней будет наблюдать Александр Седов.