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Ростов Зенит

Дзюба против Карпина: «Зенит» уничтожает «Ростов». LIVE

Онлайн-трансляция матча Фонбет Кубок Матч Премьер «Ростов» - «Зенит»

«Ростов» в рамках матча Фонбет Кубок Матч Премьер встречается с петербургским «Зенитом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й тур  |   28 января 20:00   |  2 тайм
Ростов
0:3
Зенит
Стадион «Аспир-Центр», Доха | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Глебов 17'
Кузяев 40'
Дзюба 53'
Шатов 60'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Илья Абаев 46'
25 (з)   Арсений Логашов 46'
4 (з)   Сергей Паршивлюк
15 (з)   Сверрир Ингасон
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
84 (п)   Александр Гацкан
11 (п)   Алексей Ионов
20 (п)   Бактийор Зайнутдинов
71 (п)   Данил Глебов 17'
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
99 (в)   Андрей Лунёв
6 (з)   Бранислав Иванович
13 (з)   Луиш Нету
19 (з)   Игорь Смольников
33 (п)    Эрнани
20 (п)   Роберт Мак
38 (п)   Леон Мусаев
14 (п)   Далер Кузяев 40'
18 (п)   Юрий Жирков
10 (п)   Клаудио Маркизио
22 (н)   Артём Дзюба 53'
Запасной состав
48 (в)   Сергей Айдаров 46'
24 (з)   Иван Новосельцев 46'
33 (з)   Константин Плиев
81 (з)   Михаил Осинов
87 (з)   Максим Сухомлинов
92 (п)   Артём Щадин
10 (п)   Александр Зуев
21 (п)   Ивелин Попов
17 (п)   Антон Салетрос
18 (п)   Александр Трошечкин
23 (н)   Видар Кьяртанссон
41 (в)   Михаил Кержаков
1 (в)   Николай Рыбиков
15 (з)   Эльмир Набиуллин
2 (з)   Александр Анюков
23 (з)   Миха Мевля
80 (з)   Илья Скроботов
3 (з)   Денис Терентьев
24 (п)   Эмилиано Ригони
27 (п)   Магомед Оздоев
17 (п)   Олег Шатов 60'
29 (н)   Антон Заболотный
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Трансляция
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'62
«Зенит» продолжает держать мяч на чужой половине поля. Растворилась игра «Ростова» после перерыва.
'60
ГОЛ! Шатов со стандарта низом пробил по центру, Айдаров зачем-то стал гадать, прыгнув в угол ворот — мяч залетел в цель!
'59
Локоть Паршивлюка остановил Набиуллина при рывке к воротам — фол на радиусе штрафной площади «Ростова»!
'57
Не прошла у «Ростова» атака с ходу через центр — потеря мяча при первой передаче к штрафной площади.
'55
Нету вновь хорош в отборе, как это было и в первом тайме в исполнении защитника «Зенита».
'53
ГОЛ! Продолжили питерцы атаковать, прошла передача после корнера от правого края, Новосельцев головой пытался мяч выбить от ворот, а получилась срезка на ногу соперника — Дзюба ударом с лёта с линии вратарской не промахнулся!
'50
Опасный прострел от правого фланга в штрафную ростовчан — замкнуть некому!
'48
«Зенит» быстрее привыкает к перестановкам, создавая хорошие подходы к воротам соперника.
'46
Кьяртанссон, Зуев, Щадин, Новосельцев, Плиев, Айдаров — вышедшие у «Ростова». Анюков, Набиуллин, Оздоев, Шатов, Ригони — появившиеся у «Зенита».
'46
Привычная серия замен в составах команд. Шесть перестановок у «Ростова», у Зенита — пять. Абаев, Хаджикадунович, Логашов, Скопинцев, Зайнутдинов, Сигурдарсон — отправленные отдыхать у ростовчан. Смольников, Жирков, Кузяев, Эрнани, Мак — питерские заменённые.
'45
Ничего не стал судья добавлять к первому тайму — прозвучал свисток на перерыв! «Ростов» больше создал опасных моментов в первые сорок пять минут игры, но Лунёв тащил всё, а если и питерский голкипер не в силах был помочь своей команде, то выручал каркас ворот. А вот «Зенит» свой шанс в концовке тайма не упустил — Кузяев своим ударом не оставил Абаеву вариантов на спасение.
'45
Выполнили ростовчане стандарт от правой бровки, мяч полетал по штрафной, Ингасон развернулся и своим ударом пробил в самый угол ворот, но Лунёв в шикарном прыжке мяч парировал!
'43
«Ростов» готов дать концовку тайма! Игра на половине поля «Зенита».
'42
Скопинцев классный кросс в штрафную с левого фланга выполнил, Сигурдарссон до мяча головой не добрался — опередил его защитник «Зенита».
'40
ГОЛ! Прошёл разрезающий пас Мака на левый край штрафной площади, Кузяев мяч принял и затем прицельно пробил в дальний угол ворот!
'39
Глебов дальний удар наносил — мимо цели!
'38
Лунёв вовремя вышел из ворот и опередил Сигурдарсона, который откликнулся на хороший пас Глебова в штрафную «Зенита».
'36
Маркизио издали несильно пробил по воротам — Абаев без проблем мяч поймал.
'35
Нету перехватил мяч после попытки Скопинцева передачей низом запустить Ионова в штрафную через центр.
'33
Ростовчане устали от долгого контроля питерцев, Сигурдарсон полез в прессинг на Ивановича, пришлось капитану «Зенита» мяч выбивать в аут.
'31
Эрнани передачей с центра поля искал у штрафной Дзюбу, Артём делал скидку в касание, но она получилась на соперника.
'29
Не прошёл проникающий пас Маркизио на Кузяева, который открывался в штрафной соперника.
'28
Иванович от правого фланга доставил мяч в центр ростовской штрафной, Абаев вышел из ворот и кулаками здорово сыграл в падении.
'27
«Ростов» пока более цельно выглядит в атаке. У «Зенита» слишком много потерь при передачах под обострение.
'25
Сигурдарсон головой скинул мяч на ход Ионову, тот продвинулся в штрафную и с лёта ударил в расчёте попасть в ближний верхний угол ворот — чуть выше!
'23
Дзюба не зацепился за мяч в чужой штрафной после заброса мяча от Маркизио.
'21
Из корнера южане ничего не выжали, уже мяч в центре поля.
'20
Глебов со стандарта доставил мяч в штрафную, Иванович головой пробивал по своим воротам — Лунёв через перекладину мяч перевёл!
'18
Кузяев хорошо открывался у штрафной ростовчан, но Эрнани не смог исполнить передачу.
'16
Глебов в центре поля грубо сыграл против Кузяева — жёлтая карточка.
'16
Дзюба в борьбе с соперником старался замкнуть дальнюю штангу ворот «Ростова» после подачи Жиркова, но мяч в створ не полетел.
'15
Штанга за «Зенит»! Зайнутдинов с правого края навесил в центр штрафной, Сигурдарсон выпрыгнул и головой пробил — стойка ворот приняла мяч на себя!
'14
Скопинцев внешней стороной стопы вырезал мяч в центр штрафной, Зайнутдинов к мячу тянулся, но толком пробить не смог!
'13
Мак включал в атаку Кузяева по правому флангу, но пас получился в офсайд.
'11
Лунёв вышел из ворот и выбил мяч в аут после заброса к левому краю штрафной «Зенита».
'9
Ионов от правого края поля низом делал пас к радиусу штрафной, но Глебов к мячу не успел.
'8
Не смог «Зенит» в позиционной атаке продвинуться к воротам соперника.
'7
У Ионова получилась слишком сильной передача на Сигурдарсона — заглохла атака «Ростова».
'5
Смольников простреливал от правого края штрафной уже после того, как мяч покинул пределы поля — удар от ворот.
'3
Глебов в центре поля задел ногу Кузяева — фол зафиксирован.
'2
Скопинцеву не дали разогнать атаку по левому флангу, пришлось ростовчанину отыгрываться назад на партнёра.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли питерцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.