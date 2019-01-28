'45

Ничего не стал судья добавлять к первому тайму — прозвучал свисток на перерыв! «Ростов» больше создал опасных моментов в первые сорок пять минут игры, но Лунёв тащил всё, а если и питерский голкипер не в силах был помочь своей команде, то выручал каркас ворот. А вот «Зенит» свой шанс в концовке тайма не упустил — Кузяев своим ударом не оставил Абаеву вариантов на спасение.