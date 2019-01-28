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Трансляция
С конца
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'62
«Зенит» продолжает держать мяч на чужой половине поля. Растворилась игра «Ростова» после перерыва.
'60
'59
Локоть Паршивлюка остановил Набиуллина при рывке к воротам — фол на радиусе штрафной площади «Ростова»!
'57
Не прошла у «Ростова» атака с ходу через центр — потеря мяча при первой передаче к штрафной площади.
'55
Нету вновь хорош в отборе, как это было и в первом тайме в исполнении защитника «Зенита».
'53
'50
Опасный прострел от правого фланга в штрафную ростовчан — замкнуть некому!
'48
«Зенит» быстрее привыкает к перестановкам, создавая хорошие подходы к воротам соперника.
'46
'46
'45
Ничего не стал судья добавлять к первому тайму — прозвучал свисток на перерыв! «Ростов» больше создал опасных моментов в первые сорок пять минут игры, но Лунёв тащил всё, а если и питерский голкипер не в силах был помочь своей команде, то выручал каркас ворот. А вот «Зенит» свой шанс в концовке тайма не упустил — Кузяев своим ударом не оставил Абаеву вариантов на спасение.
'45
Выполнили ростовчане стандарт от правой бровки, мяч полетал по штрафной, Ингасон развернулся и своим ударом пробил в самый угол ворот, но Лунёв в шикарном прыжке мяч парировал!
'43
«Ростов» готов дать концовку тайма! Игра на половине поля «Зенита».
'42
Скопинцев классный кросс в штрафную с левого фланга выполнил, Сигурдарссон до мяча головой не добрался — опередил его защитник «Зенита».
'40
'39
Глебов дальний удар наносил — мимо цели!
'38
Лунёв вовремя вышел из ворот и опередил Сигурдарсона, который откликнулся на хороший пас Глебова в штрафную «Зенита».
'36
Маркизио издали несильно пробил по воротам — Абаев без проблем мяч поймал.
'35
Нету перехватил мяч после попытки Скопинцева передачей низом запустить Ионова в штрафную через центр.
'33
Ростовчане устали от долгого контроля питерцев, Сигурдарсон полез в прессинг на Ивановича, пришлось капитану «Зенита» мяч выбивать в аут.
'31
Эрнани передачей с центра поля искал у штрафной Дзюбу, Артём делал скидку в касание, но она получилась на соперника.
'29
Не прошёл проникающий пас Маркизио на Кузяева, который открывался в штрафной соперника.
'28
Иванович от правого фланга доставил мяч в центр ростовской штрафной, Абаев вышел из ворот и кулаками здорово сыграл в падении.
'27
«Ростов» пока более цельно выглядит в атаке. У «Зенита» слишком много потерь при передачах под обострение.
'25
Сигурдарсон головой скинул мяч на ход Ионову, тот продвинулся в штрафную и с лёта ударил в расчёте попасть в ближний верхний угол ворот — чуть выше!
'23
Дзюба не зацепился за мяч в чужой штрафной после заброса мяча от Маркизио.
'21
Из корнера южане ничего не выжали, уже мяч в центре поля.
'20
Глебов со стандарта доставил мяч в штрафную, Иванович головой пробивал по своим воротам — Лунёв через перекладину мяч перевёл!
'18
Кузяев хорошо открывался у штрафной ростовчан, но Эрнани не смог исполнить передачу.
'16
'16
Дзюба в борьбе с соперником старался замкнуть дальнюю штангу ворот «Ростова» после подачи Жиркова, но мяч в створ не полетел.
'15
Штанга за «Зенит»! Зайнутдинов с правого края навесил в центр штрафной, Сигурдарсон выпрыгнул и головой пробил — стойка ворот приняла мяч на себя!
'14
Скопинцев внешней стороной стопы вырезал мяч в центр штрафной, Зайнутдинов к мячу тянулся, но толком пробить не смог!
'13
Мак включал в атаку Кузяева по правому флангу, но пас получился в офсайд.
'11
Лунёв вышел из ворот и выбил мяч в аут после заброса к левому краю штрафной «Зенита».
'9
Ионов от правого края поля низом делал пас к радиусу штрафной, но Глебов к мячу не успел.
'8
Не смог «Зенит» в позиционной атаке продвинуться к воротам соперника.
'7
У Ионова получилась слишком сильной передача на Сигурдарсона — заглохла атака «Ростова».
'5
Смольников простреливал от правого края штрафной уже после того, как мяч покинул пределы поля — удар от ворот.
'3
Глебов в центре поля задел ногу Кузяева — фол зафиксирован.
'2
Скопинцеву не дали разогнать атаку по левому флангу, пришлось ростовчанину отыгрываться назад на партнёра.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли питерцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Ростов» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.