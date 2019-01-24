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+1.7
3
Марте Рёйселанд (Норвегия)
+3.5
закончен
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Динамо МСпартак
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ЙокеритТорпедо
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Барселона ЦСКА
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НБА / регулярный чемпионат
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Орландо МэджикВашингтон Уизардс
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03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
03:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
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04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
не начался
04:30
Даллас МавериксДетройт Пистонс
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05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
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Реал Мадрид Жирона

Борьба за 1/4 финала: «Реал» выигрывает у «Жироны». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Испании «Реал» — «Жирона»

Мадридский «Реал» принимает «Жирону» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала. 1-й матч  |   24 января 23:30   |  перерыв
Реал Мадрид
2:1
Жирона
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона, Испания)
Васкес 18'
Рамос 42' (пен)
Начо 45+3'
Лосано 7'
Алькала 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
19 (з)   Альваро Одриосола
12 (з)    Марсело
4 (з)   Серхио Рамос 42'
6 (з)   Хосе Игнасио 45'
14 (п)    Каземиро
24 (п)   Даниель Себальос
10 (п)   Лука Модрич
17 (п)   Лукас Васкес 18'
9 (н)   Карим Бензема
28 (н)    Винисиус
1 (в)   Горка Ираисос
4 (з)   Хонас Рамальо
14 (з)   Рауль Гарсия
20 (з)   Марк Муньеса
15 (з)    Хуанпе
5 (з)   Педро Алькала 36'
12 (п)   Дуглас Луис
10 (п)    Борха
6 (п)   Алекс Гранель
22 (н)   Сейду Думбия
19 (н)   Энтони Лосано 7'
Запасной состав
30 (в)   Лука Зидан
5 (з)   Рафаэль Варан
23 (з)   Серхио Регилон
8 (п)   Тони Кроос
18 (п)   Маркос Льоренте
21 (п)   Браим Диас
22 (п)    Иско
13 (в)   Яссин Буну
2 (з)   Бернардо Эспиноса
8 (п)   Пере Понс
9 (п)   Кристиан Португес
34 (п)   Валери Фернандес
35 (п)   Пэк Сын
7 (н)   Кристиан 
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'45+3
Перерыв! «Жирона» хорошо начала, забив первой. Но затем команда села в оборону и стала проигрывать в скорости и на каждом участке поля. До перерыва «Реал» не только отыгрался, но и вышел вперёд.
'45+3
Начо получил жёлтую карточку за грубый фол.
'45+2
Ещё и Себальос пробил под конец тайма! Снова «Жироне» повезло — мяч полетел выше.
'45+1
Бензема! Карим отметился опасным ударом с линии штрафной, но мяч попал в штангу!
'44
Бензема не дотянулся к высокой подаче. Мадридцы заканчивают первую половину в атаке.
'42
ГОЛ! «Реал» впереди! Рамос издевательски реализовал пенальти, ударив в стиле Паненки.
'41
А теперь пенальти! Лосано решил отработать в обороне, и лучше бы он этого не делал! Винисиус словил Энтони на финте и нарвался на подножку.
'40
Не будет пенальти! Помощники главного судьи посмотрели повтор и дали сигнал, что можно продолжать игру.
'39
Модрича сбили в штрафной «Жироны»! Хорват выскакивал на прострел Винисиуса и пытался пробить в касание, но его сбили! Арбитр промолчал, будут смотреть повтор.
'38
Лосано на некоторое время покинул поле. Всё из-за повреждения, которое было получено в стыке с одноклубником.
'36
Бензема круто обработал мяч в штрафной и пробил с лёта! Но удар получил простым, Ираисос всё контролировал.
'34
Думбия пока без мяча. Партнёры почти не играют на нападающих, а прострелы и подачи получаются не всегда.
'33
Лосано заставил Начо выпустить мяч в аут.
'31
Лукас Васкес неудачно приземлился после верховой борьбы. Пришлось остановить игру.
'29
Винисиус мог сотворить шедевр! Бразилец подбежал к штрафной, сделал мастерскую паузу и пробил! Но мяч полетел чуть выше перекладины.
'27
«Жирона» ожила. Впервые после пропущенного гола гости нашли в себе силы перейти в нападение.
'25
Похоже, «Реал» поймал кураж. Команда Солари постоянно атакует, бежит прессинговать и ничего не даёт сделать сопернику. Но силы не вечны.
'23
Одриосола имел отличную возможность забить! Под острым углом выскакивал он к воротам, но протолкнуть мяч мимо Ираисоса не вышло!
'21
Винисиус, казалось, мучился на краю штрафной, но всё же исполнил прострел на Бензема! Кариму немного не повезло!
'20
Бензема взял игру на себя в попытке выйти на ударную позицию, но пробить французу успели помешать.
'18
ГОЛ! Довольно быстро «Реал» отыгрался! Бензема одним пасом разрезал оборону, Одриосола отыграл на свободного перед воротами Васкеса, а Лукас из убойной позиции не промазал!
'17
Себальосу досталось. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'15
Каталонцы закрылись на своей половине поля. Всё ожидаемо. Гости забили, их этот счёт устраивает. Теперь нужно подождать пока «Реал» устанет, чтобы забить второй.
'13
Неплохо Винисиус ворвался в штрафную, но пробить ему не дали, а пас под удар толком ни к чему не привёл.
'12
Ираисосу пришлось показать всё свое мастерство, дабы отразить опасный дальний выстрел Марсело!
'7
ГОЛ! Чуть ли не первое проникновение «Жироны» в штрафную «Реала» привело к голу! Лосано легко освободился на подачу Рауля Гарсии и вколотил мяч в ворота!
'5
Ираисос без проблем забрал мяч. Уж слишком простой навес получился у мадридцев.
'4
Алькала вынужденно отразил подачу Одриосолы на угловой.
'3
А вот и атака «Реала». Винисиус ворвался в штрафную, где наткнулся на двух соперников, заработав лишь аут.
'2
Каталонцы завладели преимуществом на старте встречи. Ничего удивительного в этом нет. «Реал» находится не в лучшем состоянии.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка Испании: «Реал» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.