Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'45+3
Перерыв! «Жирона» хорошо начала, забив первой. Но затем команда села в оборону и стала проигрывать в скорости и на каждом участке поля. До перерыва «Реал» не только отыгрался, но и вышел вперёд.
'45+3
'45+2
Ещё и Себальос пробил под конец тайма! Снова «Жироне» повезло — мяч полетел выше.
'45+1
Бензема! Карим отметился опасным ударом с линии штрафной, но мяч попал в штангу!
'44
Бензема не дотянулся к высокой подаче. Мадридцы заканчивают первую половину в атаке.
'42
'41
А теперь пенальти! Лосано решил отработать в обороне, и лучше бы он этого не делал! Винисиус словил Энтони на финте и нарвался на подножку.
'40
Не будет пенальти! Помощники главного судьи посмотрели повтор и дали сигнал, что можно продолжать игру.
'39
Модрича сбили в штрафной «Жироны»! Хорват выскакивал на прострел Винисиуса и пытался пробить в касание, но его сбили! Арбитр промолчал, будут смотреть повтор.
'38
Лосано на некоторое время покинул поле. Всё из-за повреждения, которое было получено в стыке с одноклубником.
'36
Бензема круто обработал мяч в штрафной и пробил с лёта! Но удар получил простым, Ираисос всё контролировал.
'34
Думбия пока без мяча. Партнёры почти не играют на нападающих, а прострелы и подачи получаются не всегда.
'33
Лосано заставил Начо выпустить мяч в аут.
'31
Лукас Васкес неудачно приземлился после верховой борьбы. Пришлось остановить игру.
'29
Винисиус мог сотворить шедевр! Бразилец подбежал к штрафной, сделал мастерскую паузу и пробил! Но мяч полетел чуть выше перекладины.
'27
«Жирона» ожила. Впервые после пропущенного гола гости нашли в себе силы перейти в нападение.
'25
Похоже, «Реал» поймал кураж. Команда Солари постоянно атакует, бежит прессинговать и ничего не даёт сделать сопернику. Но силы не вечны.
'23
Одриосола имел отличную возможность забить! Под острым углом выскакивал он к воротам, но протолкнуть мяч мимо Ираисоса не вышло!
'21
Винисиус, казалось, мучился на краю штрафной, но всё же исполнил прострел на Бензема! Кариму немного не повезло!
'20
Бензема взял игру на себя в попытке выйти на ударную позицию, но пробить французу успели помешать.
'18
'17
Себальосу досталось. Арбитр ограничился устным предупреждением.
'15
Каталонцы закрылись на своей половине поля. Всё ожидаемо. Гости забили, их этот счёт устраивает. Теперь нужно подождать пока «Реал» устанет, чтобы забить второй.
'13
Неплохо Винисиус ворвался в штрафную, но пробить ему не дали, а пас под удар толком ни к чему не привёл.
'12
Ираисосу пришлось показать всё свое мастерство, дабы отразить опасный дальний выстрел Марсело!
'7
'5
Ираисос без проблем забрал мяч. Уж слишком простой навес получился у мадридцев.
'4
Алькала вынужденно отразил подачу Одриосолы на угловой.
'3
А вот и атака «Реала». Винисиус ворвался в штрафную, где наткнулся на двух соперников, заработав лишь аут.
'2
Каталонцы завладели преимуществом на старте встречи. Ничего удивительного в этом нет. «Реал» находится не в лучшем состоянии.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка Испании: «Реал» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.