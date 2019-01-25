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Трансляция
С конца
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'9
Мелкадзе дошёл до штрафной и прострелил на дальнюю штангу, мяч после рикошета ушёл на угловой.
'7
Ханни! Резко сместился к центру и с радиуса штрафной пробил под перекладину — Кержаков сперва отразил мяч, а затем забрал его в руки.
'5
Леонид Федун тоже здесь, он наблюдает за ходом встречи с трибуны.
'4
Момент у «Зенита»! Смольников подключился к атаке по флангу и прострелил в штрафную, Дзюба в касание запустил мяч чуть выше перекладины!
'2
Спартаковцы провели атаку по центру, Ханни сделал передачу вразрез, но Зе Луиш оказался в офсайде.
'1
Матч начался! Питерцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.