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Зенит Спартак М

Поразить шейхов: «Спартак» против «Зенита». LIVE

Онлайн-трансляция встречи Зенит – Спартак с Кубка Матч Премьер

В рамках турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» в Катаре проходит матч «Зенит» — «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Кубок Матч Премьер. 1-й тур  |   25 января 18:30   |  1 тайм
Зенит
0:0
Спартак М
Стадион «Аспир-Центр», Доха | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков
13 (з)   Луиш Нету
19 (з)   Игорь Смольников
30 (з)   Эмануэль Маммана
33 (п)    Эрнани
17 (п)   Олег Шатов
14 (п)   Далер Кузяев
18 (п)   Юрий Жирков
10 (п)   Клаудио Маркизио
22 (н)   Артём Дзюба
11 (н)   Себастьян Дриусси
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
29 (з)   Илья Кутепов
92 (з)   Николай Рассказов
8 (п)   Денис Глушаков
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
94 (п)   Софьян Ханни
27 (п)   Александр Ломовицкий
7 (п)   Аяз Гулиев
9 (н)    Зе
37 (н)   Георгий Мелкадзе
Запасной состав
99 (в)   Андрей Лунёв
1 (в)   Николай Рыбиков
6 (з)   Бранислав Иванович
23 (з)   Миха Мевля
15 (з)   Эльмир Набиуллин
80 (з)   Илья Скроботов
2 (з)   Александр Анюков
3 (з)   Денис Терентьев
8 (п)   Матиас Краневиттер
20 (п)   Роберт Мак
27 (п)   Магомед Оздоев
38 (п)   Леон Мусаев
24 (п)   Эмилиано Ригони
29 (н)   Антон Заболотный
57 (в)   Александр Селихов
56 (з)   Илья Гапонов
39 (з)   Павел Маслов
35 (з)   Леонид Миронов
6 (з)    Айртон
47 (п)   Роман Зобнин
88 (п)   Александр Ташаев
22 (п)   Михаил Игнатов
54 (п)   Наиль Умяров
15 (п)   Максим Глушенков
99 (н)   Педро Роша
12 (н)   Луис Адриано
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'9
Мелкадзе дошёл до штрафной и прострелил на дальнюю штангу, мяч после рикошета ушёл на угловой.
'7
Ханни! Резко сместился к центру и с радиуса штрафной пробил под перекладину — Кержаков сперва отразил мяч, а затем забрал его в руки.
'5
Леонид Федун тоже здесь, он наблюдает за ходом встречи с трибуны.
'4
Момент у «Зенита»! Смольников подключился к атаке по флангу и прострелил в штрафную, Дзюба в касание запустил мяч чуть выше перекладины!
'2
Спартаковцы провели атаку по центру, Ханни сделал передачу вразрез, но Зе Луиш оказался в офсайде.
'1
Матч начался! Питерцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Зенит» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.