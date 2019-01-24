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Трансляция
С конца
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'85
Стоит напомнить, что в случае сохранения текущего результата командам придется сразу же бить пенальти после окончания основного времени матча.
'83
Эрик Ламела откровенно отмахнулся от Аспиликуэты на левом фланге атаки своей команды. Арбитр почему-то желтой карточки не показал.
'81
'81
'80
'80
'78
Азар приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки, низом попытался пробить, но принял этот выстрел на себя один из защитников.
'76
'76
'75
Длинная передача была исполнена к штрафной «Челси», где во вне игры забрался Лукас Моура.
'73
'70
Прошла длинная передача на левый край штрафной «Челси», где нанес удар Лукас Моура, но отправил мяч в сетку с внешней стороны.
'68
'68
'66
'64
Эден Азар навесил с углового с левого фланга точно на Рюдигера и тот нанес удар с линии чужой штрафной, но принял этот выстрел на себя ближайший соперник.
'62
Эмерсон Палмиери получил передачу на левом фланге атаки и попробовал навесить в чужую штрафную, но сумел заблокировать этот пас Сиссоко.
'60
Эрик Ламела забрался во вне игры на правом фланге атаки «Тоттенхэма» поблизости от чужой штрафной.
'58
Канте классной передачей нашел на левом краю чужой штрафной Эдена Азара, но у того мяч свалился с ноги при попытке пробить и точного удара не получилось.
'56
'54
'52
Жиру на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, нанес удар в ближний угол ворот, но выручил свою команду Гассанига!
'50
'48
Эрик Ламела навесил с углового с левого фланга на Алдервейрелда, а тот попытался пробить, но отправил мяч выше створа ворот.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча в пользу «Челси». Таким образом, хозяевам удалось не только отыграться за поражение в первой игре, но и выйти вперед. Теперь после перерыва слово уже за «Тоттенхэмом».
'45+1
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Канте прошел вперед по правому флангу атаки, попытался прострелить в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из соперников.
'42
Уинкс перестарался в борьбе за мяч на левом краю чужой штрафной, откровенно нарушив правила против Аспиликуэты. Снова обошелся арбитр без желтой карточки.
'40
Важный второй гол удалось провести «Челси». Теперь по сумме двух матчей в финал выходят именно хозяева поля.
'38
'37
Эден Азар прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и попытался низом прострелить во вратарскую, но Жиру не сумел откликнуться на этот пас.
'35
Эмерсон Палмиери подключился к атаке своей команды по левому флангу, навесил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Гассанига.
'33
'33
'31
Давид Луис оказался первым на подборе на левом фланге атаки у чужой штрафной, смело пошел в обводку, но в единоборстве с Дэвисом сумел заработать лишь аут.
'29
Прошла передача от центра поля вперед на Льоренте, но тот затем отдал невразумительный поперечный пас прямо в аут.
'27
'25
Эден Азар разыграл угловой передачей на ближайшего партнера по команде, после чего была исполнена подача в чужую штрафную, где во вне игры забрался Рюдигер.
'23
Рюдигер продвинулся вперед от центра поля, попробовал забросить мяч в чужую штрафную, но отправил в итоге игровой снаряд за лицевую линию поля.
'21
Кристиан Эриксен исполнил подачу с углового с левого фланга атаки в чужую штрафную, но послал мяч слишком сильно и неточно.
'20
Дэвис подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен на угловой.
'18
Могут себе позволить никуда не торопиться сейчас футболисты «Тоттенхэма». Стоит напомнить, что результат первого матча была 1:0 в пользу сегодняшних гостей.
'16
Антонио Рюдигер получил передачу в выгодной позиции и тут же попытался пробить по воротам, но отправил мяч мимо цели.
'14
Тоби Алдервейрелд грубо сыграл против соперника при попытке отобрать мяч. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока без желтой карточки.
'12
Эден Азар исполнил подачу со стандартного положения, но арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Рюдигера.
'11
Эрик Дайер нарушил правила поблизости от своей штрафной. Может быть перспективный стандарт у «Челси».
'9
Давид Луис готов продолжать игру. Тем временем больше мяч контролируют футболисты «Челси».
'7
Давид Луис получил повреждение. Потребовалась медицинская помощь бразильцу.
'5
Педро приблизился к чужой штрафной и попытался пробить по воротам, но один из соперников принял этот выстрел на себя.
'3
Давид Луис исполнил длинную передачу к чужой штрафной, но перехвате уверенно сыграл один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка английской лиги: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Тоттенхэм» — 1:0.