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Касима Антлерс Реал Мадрид

Битва в Абу-Даби: «Реал» громит японскую «Касиму». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/2 финала клубного чемпионата мира «Касима» - «Реал»

Японский «Касима Антлерс» встречается с мадридским «Реалом» в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
1/2 финала  |   19 декабря 19:30   |  2 тайм
Касима Антлерс
0:3
Реал Мадрид
Стадион «Шейх Зайед», Абу-Даби | Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)
Ямамото 52'
Карвахаль 42'
Бэйл 44'
Бэйл 53'
Бэйл 55'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Квон Сун
22 (з)   Дайго Ниси 56'
16 (з)   Сюто Ямамото 52'
35 (з)   Чжун Сын
3 (з)   Гэн Сёдзи
6 (п)   Рёта Нагаки 46'
25 (п)   Ясуси Эндо
4 (п)   Лео Силва
18 (п)   Сержио Солер
8 (п)   Сёма Дои
30 (н)   Хироки Абе
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль  42'
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
18 (п)   Маркос Льоренте
8 (п)   Тони Кроос
10 (п)   Лука Модрич
17 (п)   Лукас Васкес 68'
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл 60' 44' 53' 55'
Запасной состав
21 (в)   Хитоси Согахата
29 (в)   Синитиро Кавамата
2 (з)   Ацуто Утида 46'
32 (з)   Коки Андзаи 56'
28 (з)   Коки Матида
39 (з)   Томоя Инукаи
11 (п)   Веверсон Леандро
19 (п)   Кадзума Ямагути
26 (п)   Кадзунэ Кубота
36 (п)   Тосия Танака
40 (п)   Мицуо Огасавара
14 (н)   Такеси Канамори
1 (в)   Кейлор Навас
13 (в)   Кико Касилья
6 (з)   Хосе Игнасио
19 (з)   Альваро Одриосола
23 (з)   Серхио Регилон
3 (з)   Хесус Вальехо
20 (п)   Марко Асенсио 60'
22 (п)    Иско 68'
14 (п)    Каземиро 74'
15 (п)   Федерико Вальверде
24 (п)   Даниель Себальос
28 (н)    Винисиус
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'78
Варан и тут хорош — выбит мяч из штрафной после стандарта «Касимы».
'77
Варан выбил мяч на угловой после навеса в штрафную испанцев.
'76
Смелее заиграли японцы, теперь им уже нечего терять, но пока остроты у ворот Куртуа создать не удаётся.
'74
Каземиро вышел добавить плотности в центре поля.
'74
Асенсио покинул поле. Видимо, вынужденная замена.
'73
Карвахаль вновь трудится на фланге в обороне, прерывая прострел Андзаи в подкате.
'72
Успокоилась игра после хорошего отрезка с открытым футболом.
'71
Солер де Оливейра издали низом пробил по воротам «Реала» — неточно.
'70
Неудачно японцы разыграли корнер — уже второй пас получился в ноги соперника.
'68
Иско получил шанс принять участие в этой игре.
'68
Васкес заменён у испанцев.
'68
Никаких секретов в этой игре уже нет — открыто действуют команды.
'67
Васкес по центру убегал к воротам «Касимы», решил исполнить пижонский «черпачок», но мяч достался вратарю!
'65
Бензема уже с левого края штрафной делал передачу на дальнюю штангу, туда бежал Карвахаль, но пробить в касание ему не позволили.
'64
Асенсио получил пас от Васкеса на правом краю штрафной, мягкий заброс к дальней штанге ворот не получил завершения.
'62
Варан прервал опасный прострел к вратарской «Реала», а уже затем Куртуа мяч забрал в руки.
'60
Асенсио появился на поле в составе испанского клуба.
'60
Бэйл под аплодисменты отправляется отдыхать.
'59
«Реал» получает все права на игру в удовольствие. Позиционное нападение мадридцев работает.
'56
Андзаи вышел — вторая замена «Касимы».
'56
Ниси покинул поле.
'55
ГОЛ! Марсело не стал сам пробивать по воротам с радиуса штрафной, а сделал передачу чуть левее, Бэйл мяч принял, а затем шикарным ударом поразил дальний верхний угол ворот! Хет-трик Гарета!
'53
ГОЛ! Опрометчивый пас Ямамото к своей штрафной, Чжун старался помочь своему вратарю, вышедшему из ворот, но лишь протолкнул мяч на ход Бэйлу, который уже закатил мяч в пустой створ!
'52
Ямамото за фол на Васкесе получил «горчичник».
'50
Проникающая передача на Бэйла в штрафную, в подкате Гарет сделал передачу в центр, Бензема пробил мимо вратаря, но мяч с линии ворот выбил Ямамото!
'48
Не прошёл заброс Васкеса на Бэйла между двух защитников — мяч выбит к бровке поля.
'46
Стартовал второй тайм матча!
'46
Утида готов вступить в игру. Такова замена «Касимы».
'46
Нагаки не выйдет на второй тайм.
'45+2
Судья отправляет команды на перерыв! Успел «Реал» в концовке тайма отличиться — Бэйл после своего удара не оставил шансов на спасение вратарю.
'45+2
У Дои свалился мяч с ноги после подачи в штрафную от лицевой линии — удар от ворот.
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'44
ГОЛ! На левом краю мадридцы свою атаку затеяли, Бэйл отыгрался на коротке с Марсело, получив передачу в касание от бразильца уже в чужой штрафной, а далее Гарет своим ударом закатил мяч в дальний угол ворот!
'42
Карвахаль за грубый фол против Ямамото получил жёлтую карточку.
'40
Льоренте сорвал контратаку «Касимы» в центре поля.
'39
Неудачно Силва пробил со стандарта — мяч пролетел намного выше испанских ворот.
'38
Льоренте остановил проход Силвы, но за рамками правил. Обошлось без карточки.
'37
«Реал» берёт паузу, позволяя сопернику подержать мяч.
'35
Модрича накрыли при ударе из-за штрафной. Контратака японцев накрыта уже в центре поля.
'34
Несколько передач в касание в атаке «Реала» привела к фланговой подачи Бэйла, Бензема головой направлял мяч в ворота, но всё-таки промахнулся!
'32
Кроос очередной стандарт выполнил, Рамос выиграл позицию у соперника и головой пробил — мяч в створ «Касимы» не полетел.
'31
Классный пас Модрича пяткой в касание на Крооса, Тони с радиуса штрафной «щекой» исполнил удар — Квон мяч поймал!
'29
Васкес залез в офсайд после паса мадридцев в переднюю линию.
'28
Бэйл прорвался в штрафную соперника, но вот удар у Гарета с правой ноги не получился!
'27
Куртуа вовремя вышел из ворот, не позволив Дои протолкнуть мяч в цель!
'25
Теперь уже угловой у ворот «Касимы». После навеса Крооса нарушил правила Рамос при верховой борьбе за мяч.
'24
Бензема помог своей обороне, выбив мяч от ближнего угла вратарской после подачи со стандарта.
'23
Рамос вынужден выбить мяч головой на угловой после подачи во вратарскую «Реала».
'22
Не прошёл заброс мяча к штрафной «Касимы»в расчёте на забег Бэйла.
'20
Солер де Оливейра с очень острого угла пробивал — мяч полетел выше ворот «Реала».
'19
Карвахаль в шикарном подкате накрыл прострел с левого фланга. Успевает Даниэль в защите работать, а также помогать мадридской атаке.
'18
Никто из «сливочных» не откликнулся в штрафной площади «Касимы» на подачу Бэйла от левой бровки.
'16
Блокирован дальний удар Марсело! Вновь испанцы перешли на затяжную атаку.
'15
«Касима» тоже не желает играть вторым номером. При первой возможности японцы бегут в атаку большими силами.
'14
Начинает «Реал» нащупывать эту игру. Всё больше мадридцы контролируют мяч на чужой половине поля.
'12
Бензема решился на удар с правого края штрафной — Квон у ближнего угла ворот мяч парировал.
'10
Куртуа уверенно сыграл на выходе из ворот, забрав мяч в руки после навеса с края.
'9
Бэйл получил мяч в чужой штрафной, но Чжун Сын Хён в классном подкате остановил проход Гарета.
'7
Испанцы первую позиционную атаку провели, но подача с фланга Васкеса осталась без адресата.
'5
Бэйл слишком активную борьбу за мяч вёл в чужой штрафной площади — фол в атаке.
'3
После японского корнера мяч прошёл вдоль ворот «Реала», но замкнуть никому не удалось!
'3
Солер де Оливейра от левого края штрафной низом опасно пробивал — Куртуа в прыжке мяч перевёл на угловой!
'2
Карвахаль попал под высокий прессинг, но достойно из него вышел — мяч от ноги игрока «Касимы» покинул пределы поля.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграл японский клуб.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала клубного чемпионата мира: «Касима Антлерс» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.