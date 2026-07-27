28 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Верующие на молебне в день церковно-государственного праздника Крещения Руси у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве

28 июля в России отмечают День Крещения Руси — 1038 лет назад князь Владимир положил начало христианству на всей территории государства. В Таиланде сегодня празднуют день рождения короля. В Израиле вечером 28 июля начинается Ту бе-Ав — еврейский праздник любви, который продлится до вечера 29 июля. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 28 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 28 июля

* День Крещения Руси

Праздник приурочен к памяти святого равноапостольного князя Владимира. Согласно «Повести временных лет», именно в 988 году Владимир принял крещение в Херсонесе, что положило начало официальному распространению православия на русских землях. По возвращении в Киев князь крестил своих сыновей, затем бояр и приближенных, а вскоре состоялось массовое крещение горожан. Этот исторический шаг укрепил культурные и дипломатические связи с Византией и христианскими странами Западной Европы. Впервые на государственном уровне торжество прошло в 1888 году, при Александре III.

В 2026 году исполняется 1038 лет с этого события. В день праздника в храмах проходят молебны, богослужения и крестные ходы, объединяющие верующих по всей стране.

* Всемирный день борьбы с гепатитом

Дата выбрана в честь дня рождения нобелевского лауреата Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита B и разработавшего диагностический тест и вакцину против него. В эту дату ВОЗ и «Всемирный альянс по борьбе с гепатитом» проводят просветительские акции, посвященные профилактике, диагностике и терапии заболевания. Вирусные гепатиты — группа инфекционных заболеваний, вызывающих воспаление печени и способных протекать в острой или хронической форме. По данным ВОЗ, около 304 млн человек живут с хроническими формами B и C. Пути передачи зависят от типа вируса. Гепатит B может передаваться от матери ребенку во время родов, а также через кровь и другие биологические жидкости.

* День PR-специалиста в России

Это профессиональный праздник тех, кто занимается коммуникациями организации с общественностью и средствами массовой информации, работает над ее имиджем и репутацией. Дата связана с постановлением Минтруда России от 28 июля 2003 года. Документ дополнил Квалификационный справочник характеристиками должностей в сфере связей с общественностью. Хотя пиарщиков часто путают с рекламщиками, между ними есть принципиальная разница: реклама продвигает товар или услугу, а PR выстраивает долгосрочные доверительные отношения с аудиторией, формирует общественное мнение и управляет репутацией в кризисных ситуациях.

Необычные праздники 28 июля • День бутылки мира. Традиция отправки посланий в сосудах восходит к древнегреческому философу Теофрасту, который около 310 года до н.э. бросил за Гибралтаром запечатанные сосуды. Он хотел доказать, что вода из Атлантики попадает в Средиземное море. • День молочного шоколада. Праздник учрежден Ассоциацией кондитеров США. Дата связана с 1875 годом, когда Даниэль Петер создал первую плитку с сухим молоком. Сегодня можно смело позволить себе кусочек нежного шоколада. • День загадывания желаний. Этот неофициальный день дает повод сформулировать свои цели и подумать о способах их достижения.

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Что отмечают в разных странах 28 июля

День независимости — Перу. 28 июля 1821 года генерал Хосе де Сан-Мартин провозгласил независимость Перу от Испании. Однако борьба с испанскими войсками продолжалась еще несколько лет, а окончательно независимость страны была закреплена после побед патриотов в 1824 году.

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День победы над фашизмом — Сан-Марино. В 1943 году в Сан-Марино прошла народная демонстрация, потребовавшая отставки профашистского правительства, после чего был создан Комитет свободы. На последовавших выборах этот комитет одержал полную победу, что положило конец фашистскому режиму в стране.

День рождения короля — Таиланд. Сегодня король Рама X (Маха Вачиралонгкорн) отмечает свое 74-летие — этот день является национальным праздником и официальным выходным. В Бангкоке проходят торжественные церемонии у Большого королевского дворца, а сам монарх участвует в буддийских ритуалах и принимает поздравления от подданных.

Религиозные праздники 28 июля

* День памяти святого равноапостольного князя Владимира

Владимир Святославич начал свое правление в Киеве как язычник, но казнь христиан Феодора и Иоанна заставила его усомниться в истинности старых богов. Крестившись в Херсонесе, он вернулся в Киев, повелел разрушить языческих идолов и крестил горожан в водах Днепра. В XIII веке его причислили к лику равноапостольных святых — за обращение целого народа в христианство. В этот день в православных храмах проходят торжественные богослужения в его честь.

* День памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты

Иулитта происходила из знатного рода, рано овдовела и воспитывала трехлетнего сына Кирика. Жили они в Иконии (современная Конья в Турции). Во времена гонений при императоре Диоклитиане святая оставила дом и имущество и вместе с сыном и двумя верными рабынями ушла из города, скрываясь под видом нищей. Ее узнали, задержали и привели на суд. Иулитта бесстрашно исповедовала Христа и отказалась принести жертвы языческим богам. За твердость веры и отказ отречься от христианства она была казнена вместе с маленьким сыном — так мать и дитя разделили мученический венец. В этот день в храмах вспоминают их подвиг.

* Ту бе-Ав, или 15 ава, в иудаизме

Праздник наступает через шесть дней после поста 9 ава. В этот день завершился многолетний мор, погубивший поколение евреев в пустыне, и был отменен запрет на браки между разными родами Израиля. С праздником связана традиция эпохи Второго храма — приблизительно 516 год до н. э. — 70 год н. э. Девушки Иерусалима надевали белые платья и танцевали в виноградниках, а юноши приходили выбирать невест. Все наряды брали напрокат, чтобы не смущать бедных.

В современном Израиле Ту бе-Ав называют Днем любви — это местный аналог Дня святого Валентина. В эту дату дарят цветы, устраивают романтические вечера и играют свадьбы. Праздник символизирует радость, единство и возрождение.

Народные праздники 28 июля

* Кирик и Улита

Совпадает с церковным Днем памяти мученика Кирика и мученицы Иулитты. На Руси верили, что в этот праздник солнце светит особенно ярко и его лучи обладают целительной силой. Женщины особо почитали Матушку Улиту, считая ее своей заступницей и покровительницей. В этот день не принято было усердствовать в работе — тяжелый труд не приветствовался. А вот выходить в поле и вовсе считалось опасным: по народным поверьям, в самую нестерпимую жару на земле бесчинствует нечистая сила, которая может навредить человеку. Поэтому крестьяне старались провести день спокойно, помолиться святым и, по возможности, отдохнуть от забот. Считалось, что особенно хорошо в этот день умыться утренней росой — тогда здоровье и красота останутся на весь год.

Именины 28 июля

* Василий;

* Владимир;

* Петр.

Приметы 28 июля

Приметы о погоде

Утренний ливень предвещает солнечную погоду днем.

Жуки летают низко — к ясному и солнечному дню.

Туман вечером стелется по земле — на следующий день будет сильный дождь.

Листья на липе пожелтели — осень наступит рано.

Увядшая ботва моркови — к скорым осадкам.

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Лунный календарь 28 июля

растущая, 14-й и 15-й лунный день.Луна в знаке Козерога.

Астрологи описывают этот день как очень продуктивный и благоприятный для активных действий, и призывают использовать его по максимуму. По их мнению, время удачно для заключения договоров, финансовых операций и проведения деловых переговоров. Ощущается прилив энергии, поэтому можно легко справиться с большим объемом работы. Также это хорошее время для крупных покупок и начала ремонта.

Согласно прогнозам, 14-й день благосклонен к укреплению связей. Идеально подходит для семейных встреч и свиданий — они пройдут в атмосфере гармонии и взаимопонимания. Однако стоит избегать легкомысленного флирта, так как сегодняшняя энергия может подтолкнуть к необдуманным действиям.

Астрологи считают, что сегодня полезны умеренные физические нагрузки: прогулки или спорт без перегрузок.

28 июля родились люди под знаком зодиака Льва. Как полагают астрологи, стихия огня дает им жизненную силу, энтузиазм и стремление быть в центре внимания.

Какие исторические события произошли 28 июля

* 1764 год — в Санкт-Петербурге заложен каменный Андреевский собор.

* 1847 год — Лондон получил статус города.

* 1851 год — впервые в мире сфотографировано полное солнечное затмение.

* 1858 год — впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека.

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* 1862 год — в США началась золотая лихорадка.

* 1914 год — началась Первая мировая война.

* 1942 год — в связи с тяжелым положением советской армии на фронте был издан приказ №227 — «Ни шагу назад!».

* 1980 год — Владимир Высоцкий похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, проститься с артистом пришли тысячи человек.

* 1992 год — образована поисково-спасательная служба МЧС России.

* 1995 год — город Бомбей переименован в Мумбаи.

Кто родился 28 июля

* В 1804 году родился Людвиг Фейербах — немецкий философ-материалист.

* В 1806 году родился Александр Иванов — художник, создатель картины «Явление Христа народу».

* В 1871 году родился Сергей Булгаков — русский философ, богослов.

* В 1887 году родился Марсель Дюшан — французский художник, теоретик искусства.

* В 1903 году родился Карл Поппер — австрийский философ, логик, создатель концепции открытого общества.

* В 1954 году родился Уго Чавес — президент Венесуэлы (1999–2013).

* В 1929 году родилась Жаклин Кеннеди — бывшая первая леди США и икона стиля, вдова Джона Кеннеди.

Кто скончался 28 июля • В 1015 году умер Владимир Креститель — правитель Руси, великий князь Киевский (978–1015).

• В 1741 году умер Антонио Вивальди — итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер.

• В 1750 году умер Иоганн Себастьян Бах — немецкий композитор, органист, музыкальный педагог.

• В 1910 году умер Клавдий Степанов — русский живописец и общественный деятель.

Кто отмечает день рождения 28 июля

* 75 лет исполняется Наталии Белохвостиковой — актрисе, известной по фильмам «Берег» и «Принцесса цирка».

* 74 года исполняется Махе Вачиралонгкорну — королю Таиланда.

* 57 лет исполняется Юлии Меньшовой — российской актрисе и телеведущей.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова, 2024 год Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press

* 44 года исполняется Максиму Матвееву — российскому актеру («Союз спасения», «Фандорин. Азазель», «Спойлер»).