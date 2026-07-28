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«Противоречат соглашениям». Пашинян попросил Путина снять ограничения на ввоз товаров из Армении

Пашинян попросил Путина снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина решить проблему с поставками армянских товаров в Россию. По словам Пашиняна, введенные ограничения противоречат договоренностям между двумя странами и нормам ЕАЭС. О том, почему между Москвой и Ереваном возник торговый спор и чем он грозит армянским производителям — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в торгово-экономических отношениях двух стран. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства. Пашинян заявил, что ограничения на экспорт армянских товаров в Россию противоречат соглашениям между двумя странами и нормам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и попросил принять меры для урегулирования ситуации.

Кроме того, премьер затронул тему возможного проведения в Армении референдума о вступлении в Европейский союз. По его словам, такой референдум может состояться только после того, как республика официально подаст заявку на вступление в ЕС и этот вопрос станет предметом практического обсуждения.

Пашинян подчеркнул, что правительство страны готово решать возникающие вопросы «посредством открытого, партнерского и дружественного диалога» с Россией.

В Кремле подтвердили факт разговора и сообщили, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Как начались ограничения

Проблемы с экспортом армянской продукции в Россию возникли еще в конце мая. Россельхознадзор начал последовательно вводить ограничения на поставки различных категорий товаров, объясняя это нарушениями ветеринарных и фитосанитарных требований.

22 мая ведомство ограничило ввоз цветов из Армении. Через несколько дней запрет распространился на томаты, огурцы, сладкий перец, зеленные культуры и клубнику. Затем под ограничения попали косточковые фрукты, виноград и рыбная продукция. После этого Россельхознадзор запретил поставки семечковых культур, картофеля, баклажанов и сухофруктов, а с 12 июня — всей подкарантинной продукции армянского происхождения, включая товары, следующие транзитом в другие страны ЕАЭС.

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Очередным этапом стало решение полностью закрыть российский рынок для армянской молочной продукции. С 27 июля под запрет попали молоко, сыры, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие товары этой категории.

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В Россельхознадзоре объяснили решение недостатками системы ветеринарного контроля в Армении. Ведомство заявило, что выявило нарушения при производстве молочной продукции, случаи использования сырья от больных животных, а также проблемы с прослеживаемостью продукции. Кроме того, российская сторона считает, что после реформы системы государственного управления в Армении в 2019 году эффективность ветеринарного контроля заметно снизилась.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подчеркивал, что ограничения связаны исключительно с вопросами безопасности продукции, а не с политическими разногласиями между двумя странами.

Чем запреты на экспорт грозят Армении

Россия остается главным рынком сбыта армянской молочной продукции. По подсчетам РИА Новости на основе данных национальной статистики, почти 80% экспортной выручки от продажи молочных товаров приходится именно на российский рынок. В денежном выражении это около $16 млн из общего экспорта категории в $20,2 млн.

После России крупнейшими покупателями армянской молочной продукции являются США, Белоруссия и Грузия, однако объемы поставок в эти страны значительно уступают российским.

Управляющий партнер агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева в беседе с «Лентой.ру» заявила, что ограничения прежде всего ударят по самим армянским производителям.

«Если компании быстро не найдут новых покупателей, произойдет затоваривание, что для многих наименований молочной продукции критично», — отметила эксперт.

По ее словам, переориентировать экспорт за короткий срок будет сложно, поэтому предприятия могут столкнуться с сокращением производства и ухудшением финансового положения.

Что изменится для России

Эксперты не ожидают заметных последствий для российского рынка. По данным «Российской газеты», доля армянских продуктов в импорте невелика. По отдельным видам фруктов и ягод она составляет от 1 до 5%, по рыбной продукции — около 1% в натуральном выражении. Что касается молочной продукции, более 90% российского импорта приходится на Белоруссию, поэтому заместить армянские поставки не составит труда.

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