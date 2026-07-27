Жизнь «омрачена болезнью». Как Джо Байден борется с раком

Бывший президент США Джо Байден продолжает борьбу с метастатическим раком простаты. По информации The Washington Post, болезнь и последствия ее лечения заметно ослабили экс-главу Белого дома, который стал вести закрытый образ жизни. Как заявляла его супруга, Байден, несмотря на диагноз, «держится нормально», однако он будет жить с раком «до конца своих дней».

83-летний экс-президент США Джо Байден, занимавший пост главы государства в 2021-2025 годах, ведет замкнутый образ жизни на фоне борьбы с метастатическим раком предстательной железы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на окружение политика.

«Бывший президент вращается в узком кругу родственников, старых друзей и давних помощников <…> Лечение, по-видимому, помогает <…> Но болезнь — и последствия ее лечения — сделали его заметно ослабленным», — говорится в публикации.

По информации издания, жизнь Байдена после ухода с поста президента «омрачена болезнью» : сейчас он сосредоточен на лечении, общении с близкими и попытках «сформировать свое наследие».

В отличие от других бывших лидеров США, Байден редко появляется на публике и до сих пор не основал крупный фонд или политическую организацию. Кроме того, экс-президент столкнулся со сложностями при сборе денег на строительство своей президентской библиотеки. Все это заметно ограничивает его возможности повлиять на то, как запомнится его президентство, подчеркнула WP.

1 июня 2026 года супруга экс-президента США Джилл Байден в эфире Today прокомментировала состояние мужа.

«Джо будет жить с раком до конца своих дней <…> Он держится нормально», — сказал она.

Агрессивный рак простаты с метастазами в кости у Байдена диагностировали в мае 2025 года. Последний раз скрининг на рак простаты экс-главе Белого дома проводили только в 2014 году. Как писала The Wall Street Journal (WSJ), этот факт свидетельствует о том, что он «не проходил обследование на рак в течение четырех лет своего президентства».

30 мая 2025 года Байден выступил перед прессой и впервые публично признался о наличии у него онкологического заболевания. Прогноз на выздоровление, как утверждал политик, — положительный.

« Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой... Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — приводит его слова New York Post (NYP).

В сентябре прошлого года стало известно, что Байдену провели очередную операцию по удалению раковых клеток с кожи. По информации NBC News, он хорошо восстанавливался после процедуры.

В октябре 2025-го бывший президент США приступил к новому этапу лечения рака простаты. Как сообщал NBC News, Байден принимал гормональные препараты, а также проходил пятинедельный курс лучевой терапии. По данным CBS, лечение проходило в онкологическом центре в Филадельфии.

В том же месяце заметно похудевший Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии . Он посетил вечернюю мессу в католической церкви Святого Иосифа на Брендивайн. NYP обратила внимание, что над правым глазом Байдена был заметный шрам после операции по удалению кожной опухоли.

Переломный момент

Байден на протяжении своего президентского срока регулярно сталкивался с пристальным вниманием общественности и медицинских специалистов к своему физическому и когнитивному состоянию.

«Вопросы о возрасте, выносливости и умственных способностях Байдена омрачали большую часть его президентства и в конечном итоге парализовали его кампанию за второй срок», — пишет WP.

Переломный момент произошел 27 июня 2024 года, когда состоялись дебаты Байдена с Дональдом Трампом — на тот момент кандидатом в президента США. Байден неоднократно терял нить рассуждений, с трудом доводил ответы до конца и «временами, казалось, не мог убедительно аргументировать свою позицию против оппонента», напомнило издание.

В 2025-м Трамп заявил, что Байден во время своего президентского срока ничего самостоятельно не подписывал, поэтому при нем страной управляли «радикальные левые лунатики» , которые имели доступ к автоподписи главы государства.

На этом фоне член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице обвинила сотрудников администрации экс-президента Байдена в предательстве.

«Я не виню Джо Байдена в ухудшении [его здоровья]. Я виню сотрудников, которые предали американцев! Они лгали, злоупотребляли полномочиями и управляли правительством из тени», — написала Грин в социальной сети X.

Трамп поручил расследовать применение автопера Байдена в изданных в США указах на предмет сговора.