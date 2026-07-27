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Жизнь «омрачена болезнью». Как Джо Байден борется с раком

WP: Байден заметно ослаб из-за рака простаты и последствий его лечения
Джо Байден, июнь 2026 года
Kyle Mazza/Sipa USA/Reuters

Бывший президент США Джо Байден продолжает борьбу с метастатическим раком простаты. По информации The Washington Post, болезнь и последствия ее лечения заметно ослабили экс-главу Белого дома, который стал вести закрытый образ жизни. Как заявляла его супруга, Байден, несмотря на диагноз, «держится нормально», однако он будет жить с раком «до конца своих дней».

83-летний экс-президент США Джо Байден, занимавший пост главы государства в 2021-2025 годах, ведет замкнутый образ жизни на фоне борьбы с метастатическим раком предстательной железы, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на окружение политика.

«Бывший президент вращается в узком кругу родственников, старых друзей и давних помощников <…> Лечение, по-видимому, помогает <…> Но болезнь — и последствия ее лечения — сделали его заметно ослабленным», — говорится в публикации.

По информации издания, жизнь Байдена после ухода с поста президента «омрачена болезнью»: сейчас он сосредоточен на лечении, общении с близкими и попытках «сформировать свое наследие».

В отличие от других бывших лидеров США, Байден редко появляется на публике и до сих пор не основал крупный фонд или политическую организацию. Кроме того, экс-президент столкнулся со сложностями при сборе денег на строительство своей президентской библиотеки. Все это заметно ограничивает его возможности повлиять на то, как запомнится его президентство, подчеркнула WP.

1 июня 2026 года супруга экс-президента США Джилл Байден в эфире Today прокомментировала состояние мужа.

«Джо будет жить с раком до конца своих дней <…> Он держится нормально», — сказал она.

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Агрессивный рак простаты с метастазами в кости у Байдена диагностировали в мае 2025 года. Последний раз скрининг на рак простаты экс-главе Белого дома проводили только в 2014 году. Как писала The Wall Street Journal (WSJ), этот факт свидетельствует о том, что он «не проходил обследование на рак в течение четырех лет своего президентства».

30 мая 2025 года Байден выступил перед прессой и впервые публично признался о наличии у него онкологического заболевания. Прогноз на выздоровление, как утверждал политик, — положительный.

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой... Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — приводит его слова New York Post (NYP).

В сентябре прошлого года стало известно, что Байдену провели очередную операцию по удалению раковых клеток с кожи. По информации NBC News, он хорошо восстанавливался после процедуры.

В октябре 2025-го бывший президент США приступил к новому этапу лечения рака простаты. Как сообщал NBC News, Байден принимал гормональные препараты, а также проходил пятинедельный курс лучевой терапии. По данным CBS, лечение проходило в онкологическом центре в Филадельфии.

В том же месяце заметно похудевший Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии. Он посетил вечернюю мессу в католической церкви Святого Иосифа на Брендивайн. NYP обратила внимание, что над правым глазом Байдена был заметный шрам после операции по удалению кожной опухоли.

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Переломный момент

Байден на протяжении своего президентского срока регулярно сталкивался с пристальным вниманием общественности и медицинских специалистов к своему физическому и когнитивному состоянию.

«Вопросы о возрасте, выносливости и умственных способностях Байдена омрачали большую часть его президентства и в конечном итоге парализовали его кампанию за второй срок», — пишет WP.

Переломный момент произошел 27 июня 2024 года, когда состоялись дебаты Байдена с Дональдом Трампом — на тот момент кандидатом в президента США. Байден неоднократно терял нить рассуждений, с трудом доводил ответы до конца и «временами, казалось, не мог убедительно аргументировать свою позицию против оппонента», напомнило издание.

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В 2025-м Трамп заявил, что Байден во время своего президентского срока ничего самостоятельно не подписывал, поэтому при нем страной управляли «радикальные левые лунатики», которые имели доступ к автоподписи главы государства.

На этом фоне член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице обвинила сотрудников администрации экс-президента Байдена в предательстве.

«Я не виню Джо Байдена в ухудшении [его здоровья]. Я виню сотрудников, которые предали американцев! Они лгали, злоупотребляли полномочиями и управляли правительством из тени», — написала Грин в социальной сети X.

Трамп поручил расследовать применение автопера Байдена в изданных в США указах на предмет сговора.

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