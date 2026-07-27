Открытки с Днем Крещения Руси — 2026: 40+ красивых картинок и поздравлений

Опубликованы открытки и поздравления на День Крещения Руси

28 июля в России отмечают День Крещения Руси — памятную дату, связанную с одним из важнейших событий в истории страны и Русской православной церкви. Праздник посвящен принятию христианства в 988 году, которое определило духовное и культурное развитие государства. В этот день поздравьте родных и близких и отправьте им красивую открытку с теплыми пожеланиями.

Красивые открытки

Порадуйте близкого человека красочной открыткой с Днем Крещения Руси. Для этого сохраните понравившееся изображение на смартфон, планшет или компьютер и отправьте в любом удобном мессенджере. А еще можете опубликовать открытку в социальных сетях — так вы напомните о празднике всем друзьям.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки с пожеланиями

Открытки с теплыми словами станут приятным знаком внимания. Добавьте к поздравлению свои искренние пожелания — так вы сможете разделить с дорогими людьми свет и радость этого праздника.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

С православными мотивами

Открытку с молитвой можно сохранить на смартфон, открыть в храме и прочитать молитвенные слова в День Крещения Руси, попросив о здоровье и благополучии родных и близких.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Поздравления и пожелания на День Крещения Руси

* С Днем Крещения Руси! Пусть этот светлый праздник принесет вам и вашим близким мир и спокойствие, а дом наполнит любовью, добром и благополучием!

* Поздравляю с Днем Крещения Руси! Желаю крепкой веры, Божией помощи во всех добрых делах, здоровья и счастья вам и вашей семье!

* С праздником Крещения Руси! Пусть вера помогает не терять надежды в трудные минуты, придает сил и ведет по жизни верной дорогой!

* Поздравляю с Днем Крещения Руси! Пусть Господь хранит вас и вашу семью, дарит душевное спокойствие, силы и благословение!

* С Днем Крещения Руси! Желаю мира в душе, согласия в семье и добра вокруг. Пусть в вашем сердце всегда живут вера, надежда и любовь!

* Поздравляю с великим праздником Крещения Руси! Пусть свет православной веры согревает сердца, объединяет поколения. Помните о том, как важно беречь духовные традиции!

* С Днем Крещения Руси! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и светлых мыслей. Пусть небеса хранят ваш дом от бед и невзгод!

* Поздравляю с Днем Крещения Руси! Пусть этот праздник напоминает о важности милосердия, любви и добрых дел. Желаю душевного света и мира вашему дому!

* С праздником Крещения Руси! Пусть молитва укрепляет в минуты сомнений, вера дает надежду, а рядом всегда будут родные и дорогие сердцу люди!

* Поздравляю с Днем Крещения Руси! Желаю жить с верой в сердце и добром в душе. Цените близких и радуйтесь каждому дню!

* С Днем Крещения Руси! Пусть духовное наследие наших предков сохраняется в веках, а любовь к своей истории и традициям передается новым поколениям. Поздравляю!

* Поздравляю с праздником Крещения Руси! Желаю вам Божией благодати, крепости духа и мудрости. Пусть каждый добрый поступок возвращается сторицей!

* С Днем Крещения Руси! Пусть в вашей семье царят мир, любовь и взаимопонимание, а вера помогает преодолевать испытания и с надеждой смотреть в будущее!

* Поздравляю с Днем Крещения Руси! Пусть этот знаменательный день объединяет нас вокруг вечных ценностей — добра, милосердия, любви к ближнему и уважения к своей истории!

* С праздником Крещения Руси! Желаю духовной крепости, светлой надежды и душевного спокойствия. Пусть Господь благословляет вас на добрые дела и начинания!

* Поздравляю с Днем Крещения Руси! Пусть в светлый праздник сердца наполняются любовью, благодарностью и надеждой!

* С Днем Крещения Руси! Желаю нашей земле мира и процветания, каждой семье — согласия и благополучия, а каждому человеку — веры в добро и светлое будущее!

* Поздравляю с праздником Крещения Руси! Пусть память о святом князе Владимире и великом событии нашей истории помогает беречь веру, культуру и духовное наследие предков!

* С Днем Крещения Руси! Пусть православная вера укрепляет дух, помогает сохранять любовь и милосердие в сердце. Желаю мира, здоровья и Божией помощи вам и вашим близким!

* Поздравляю с Днем Крещения Руси! Пусть этот праздник станет еще одним поводом поблагодарить за все хорошее, что есть в жизни. Желаю добра, семейного тепла, душевной гармонии и благополучия!

Смысл и традиции Дня Крещения Руси

День Крещения Руси — это один из важных праздников в Русской православной церкви. Его отмечают ежегодно 28 июля. Дата праздника приурочена ко дню памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, главного крестителя Руси в 988 году.

Важно! День Крещения Руси часто путают с праздником Крещения Господня, который отмечается 19 января. Но это разные праздники: 28 июля чтут памятное событие 988 года, когда князь Владимир начал массовое крещение народа. Крещение Господне посвящено крещению Иисуса Христа в реке Иордан пророком Иоанном Крестителем. Согласно Евангелию, в этот день впервые явила себя Святая Троица: Сын, Отец и Святой Дух.

Впервые День Крещения Руси отметили в 1888-м при императоре Александре III, датой выбрали 15 июля по старому стилю — день памяти князя Владимира. Праздник был посвящен 900-летию со дня исторического события. Подготовка к празднику была серьезной: по всей стране реставрировали церкви, устанавливали иконы в честь правителя, в учебных заведениях распространяли «Житие святого равноапостольного князя Владимира». В назначенный день из церкви Святого князя Владимира тысячи православных совершили крестный ход.

Следующий масштабный праздник состоялся уже в 1988 году, тогда отмечали тысячелетие со дня Крещения Руси. В честь дня памяти князя Владимира провели концерт в Большом театре в Москве, а церковнослужителей наградили орденами Трудового красного знамени и Дружбы народов.

В 2010 году 28 июля стало государственной памятной датой по указу президента РФ Дмитрия Медведева. Праздник начинают отмечать еще накануне: в православных храмах проходит всенощное бдение. Утром проводят службу, в полдень звучит особый колокольный звон. По всей стране россияне участвуют в крестных ходах.