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Спартак Урал

Проверка Кубком: «Урал» остудил пыл «Спартака». LIVE

Онлайн-трансляция матча ОЛИМП — Кубка России «Спартак» — «Урал»

Московский «Спартак» принимает «Урал» в матче 1/4 финала ОЛИМП — Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/4 финала  |   05 декабря 19:30   |  2 тайм
Спартак
1:1
Урал
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Кутепов 21'
Комбаров 40'
Ханни 48'
Глушаков 55'
Бавин 13'
Егорычев 53'
Ильин 67'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
92 (з)   Николай Рассказов
29 (з)   Илья Кутепов 21'
14 (з)   Георгий Джикия
23 (з)   Дмитрий Комбаров 40'
40 (п)   Артём Тимофеев 65'
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо 71'
8 (п)   Денис Глушаков 55'
94 (п)   Софьян Ханни 48'
12 (н)   Луис Адриано
9 (н)    Зе
31 (в)   Ярослав Годзюр
27 (з)   Михаил Меркулов
3 (з)   Вараздат Ароян
4 (з)   Сергей Брызгалов
15 (п)   Денис Кулаков
14 (п)   Юрий Бавин 13'
17 (п)   Николай Димитров
44 (п)   Андрей Егорычев 68' 53'
58 (п)   Отман Эль-Кабир
10 (н)   Эрик Бикфалви
11 (н)   Владимир Ильин 67'
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
57 (в)   Александр Селихов
56 (з)   Илья Гапонов
71 (п)   Ивелин Попов 65'
7 (п)   Джано Ананидзе
19 (п)   Александр Самедов
22 (п)   Михаил Игнатов
27 (п)   Александр Ломовицкий
88 (п)   Александр Ташаев
99 (н)   Педро Роша 71'
37 (н)   Георгий Мелкадзе
60 (в)   Владислав Полетаев
5 (з)   Доминик Динга
6 (з)   Грегор Балажиц
7 (з)   Александр Данцев
18 (з)   Джамалдин Ходжаниязов
70 (п)   Илья Жигулёв 68'
8 (п)   Алексей Евсеев
9 (п)   Георгий Чантурия
13 (п)   Петрюс Бумаль
21 (п)   Марко Араторе
20 (н)   Андрей Панюков
79 (н)   Артём Юсупов
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`79

Опять три защитника «Урала» устроили хаос в своей штрафной, дав пробить Ханни. Повезло здесь гостям.

`78

И снова возник момент у ворот «Урала», были близки к голу футболисты «Спартака», но опять положение вне игры.

`76

В очередной раз Зе Луиш оказался в центре внимания. Надоело ему играть с партнерами и решился он на дальний удар. Сильно выше.

`74

Зе Луиш в очень красивом ударе перебросил Годзюра и отправил мяч в ворота «Урала». Но офсайд.

`73

Кутепов очень грубо сыграл против Брызгалова — на газоне Сергей. Но все в порядке с защитником «Урала».

`71

Педро Роша заменяет Мельгарехо у «Спартака».

`71

Перешло позиционное преимущество к «Уралу». Красно-белые в нокдауне оказались.

`70

И экстренно готовятся замены у «Спартака». Недоволен Кононов.

`67

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Ильин! Меркулов навесил в штрафной Владимира, а тот головой поразил ворота «Спартака», защитники красно-белых не помешали. 1:1!

`64

Комбаров оказался в штрафной «Урала» и слету пробивал Годзюра — выручил вратарь «Урала».

`62

Мельгарехо! В идентичной той ситуации, в которой несколькими минутами ранее оказался Ильин, пробил выше парагваец после выхода один на один.

`59

Владимир Ильин... Эль-Кабир на потрясающей скорости вырвался к штрафной «Спартака», не менее прекрасной передачей отдавал Ильину, который был абсолютно один перед Максименко, но умудрился промазать.

`57

Егорычев на газоне после удара шипами под ногой от Адриано. Нельзя так играть, Луис. Пожалел сейчас бразильца арбитр.

`55

Глушаков в центре поля сорвал атаку «Уралу» и получил желтую карточку. Много предупреждений сегодня.

`54

Зе!!! Как хорош!!! Промчался по флангу мимо защитников гостей, очень остро простреливал в штрафную, где мяч нашел Ханни — не получился удар на этот раз.

`53

Егорычев в центре поля пустился в неаккуратный подкат под Тимофеева, за что был наказан желтой карточкой.

`52

Момент! Димитров неожиданно оказался один на один с Максименко, но непостижимым образом промазал. Могли сейчас гости сравнивать.

`51

Ароян опасно сыграл против защитника «Спартака», все охотнее он нарывается на желтую карточку, но пока прощает его судья.

`47

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Исправляется Ханни! Полный беспорядок в штрафной «Урала», где три игрока просто не смогли выбить мяч, который отлетел после череды рикошетов к Софьяну, а алжирец тут не сплоховал. 1:0 в пользу красно-белых!

`47

Ханни! Как так? Здорово Адриано навешивал в штрафную на Зе Луиша, тот пригнулся и очень умно пропустил мяч, который принял абсолютно свободный алжирец, но умудрился ударить выше.

`47

Начинают красно-белые с опасного удара от Адриано — мимо.

`46

Возвращаются игроки на поле, которое, к слову, серьезно намокло из-за столичных осадков. Надеемся, что не помешает это командам!

`45

И все! Ничего не стал компенсировать к первому тайму судья. При счете 0:0 футболисты уходят в раздевалку. Отдохнем и мы.

`45

Попал сейчас мяч в руку Меркулову — реакции от рефери нет. И опять рядом с ним был Мельгарехо. Так и притягивает к себе эта пара спорные эпизоды.

`44

Очень опасно сейчас гости разыграли угловой! Караулил там высокорослый игрок «Урала» подачу, но спас красно-белых Глушаков, выбив мяч из штрафной.

`42

Эль-Кабир! Как хорош сегодня! Сыграл в стеночку с соперником, прошел мимо стоячего Комбарова, ворвался в штрафную и пробивал — мимо.

`40

И Дмитрий Комбаров наказан желтой карточкой. Грубо сыграл.

`40

Меркулов в штрафной площади наступил на ногу Мельгарехо, парагваец упал, но судья никак не отреагировал. Спорное решение.

`38

Теперь уже территориальное преимущество за «Уралом», как бы это странно не казалось. Возможно, физически подсели красно-белые. Или просто решили взять паузу.

`36

Ильин здорово пробросил мяч мимо Кутепова, но не смог удержать снаряд в поле. А была хорошая перспектива.

`34

Эль-Кабир в очередной раз разобрался с защитниками «Спартака», после чего простреливал в штрафную. Не оказалось там никого, но все проходит сегодня у Отмана.

`32

Джикия в столкновении с Арояном получил по лицу и с оглушительным криком рухнулся на газон. Благо, все в порядке с Георгием.

`30

Эль-Кабир кружева плел на линии штрафной красно-белых, пытался напугать своим дриблингом Комбарова, но ничего путного не придумал.

`28

И мгновенный ответ от «Спартака»! Тимофеев оказался не прикрыт в штрафной «Урала», Ханни здорово нашел его передачей, но Артем головой пробил слабо и мимо.

`27

МОМЕНТ! Эль-Кабир технично ушел от Рассказова и Мельгарехо, сместился в центр и плотно приложился к мячу — чуть выше перекладины!

`26

Был хороший шанс у «Спартака» в пять игроков убежать в атаку, но Ароян прервал передачу по центру.

`24

Достаточно равный у нас пока футбол. Несмотря на солидный гандикап красно-белых в плане владения мячом, не приносит это особой пользы.

`22

И тут же швед оказался в штрафной «Спартака», ему сделал скидку Ильин, после которого Эрик пробил — выручил Максименко!

`21

Бикфалви по флангу убегал в контратаку, но прервал его прорыв Кутепов. Желтая карточка защитнику.

`19

«Урал» тем временем плотно сел в оборону, когда как красно-белые почему-то предпочитают катать мяч на своем поле, а не атаковать. Огрызаются гости очень опасно, надо этого бояться «Спартаку».

`17

Все подходы «Спартака» к «Уралу» спокойно нейтрализуются защитниками гостей. Спал темп игры.

`15

Подхватили гости мяч в быстрой атаке, нанесли несколько ударов, но все заблокировано. Угловой тоже ничем не увенчался.

`13

Бавин в центре поля прихватывал Зе Луиша и не позволил тому уйти в атаку. Желтая карточка.

`11

У Глушакова прошла стеночка с Мельгарехо, после чего в очередной раз решился Денис на дальний удар, но очень плотно попал в соперника.

`9

Очень здорово справляется «Урал» с натиском красно-белых, не дают создавать угрозу своим воротам, так что вынуждены хозяева перекатывать мяч.

`7

Адриано после уголового получил возможность пробить почти с одиннадцатиметровой отметки, но не получился у бразильца удар.

`6

ГЛУШАКОООООВ! Отлично приложился капитан «Спартака», пробивал прямо под штангу. Годзюр выручил.

`5

И еще один тревожный звоночек для «Спартака». Эль-Кабир прошел по левому флангу, свободного навесил в штрафную, где оказался Егорычев. Но в очередной раз выше.

`4

Что за игра! Теперь уже у ворот хозяев жарко. Не разобрались Максименко и защитники красно-белых и дали с опасной позиции пробить Ильину. Выше.

`3

Ух! Годзюр очень неудачно выбил мяч и попал прямо в Адриано, бразилец ускорился, вошел в штрафную гостей и попытался пробить, но его удар был заблокирован.

`3

Взяли красно-белые мяч под контроль с первых минут, но достаточно спокойной обороняется «Урал».

`1

Матч начался! Поехали!

19:30

Две трибуны стадиона «Открытие Арены» сегодня закрыты из-за беспорядков в предыдущих матчах. Соответственно, посещаемость оставляет желать лучшего.

19:25

Интересно, что красно-белые сегодня играют основным составом. Видимо, понимает Олег Кононов, что проигрыш в Кубке фанаты точно не простят.

19:20

В последний раз команды встречались между собой 4 ноября. Тогда клуб из Екатеринбурга одержал сенсационную победу — 2:1.

19:15

Составы команд! «Спартак»: Максименко, Джикия, Комбаров, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Адриано. «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин.

19:10

Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала Олимп — Кубка России между московским «Спартаком» и «Уралом».