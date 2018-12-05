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Опять три защитника «Урала» устроили хаос в своей штрафной, дав пробить Ханни. Повезло здесь гостям.
В очередной раз Зе Луиш оказался в центре внимания. Надоело ему играть с партнерами и решился он на дальний удар. Сильно выше.
Кутепов очень грубо сыграл против Брызгалова — на газоне Сергей. Но все в порядке с защитником «Урала».
Перешло позиционное преимущество к «Уралу». Красно-белые в нокдауне оказались.
И экстренно готовятся замены у «Спартака». Недоволен Кононов.
Комбаров оказался в штрафной «Урала» и слету пробивал Годзюра — выручил вратарь «Урала».
Егорычев на газоне после удара шипами под ногой от Адриано. Нельзя так играть, Луис. Пожалел сейчас бразильца арбитр.
Зе!!! Как хорош!!! Промчался по флангу мимо защитников гостей, очень остро простреливал в штрафную, где мяч нашел Ханни — не получился удар на этот раз.
Ароян опасно сыграл против защитника «Спартака», все охотнее он нарывается на желтую карточку, но пока прощает его судья.
Начинают красно-белые с опасного удара от Адриано — мимо.
Попал сейчас мяч в руку Меркулову — реакции от рефери нет. И опять рядом с ним был Мельгарехо. Так и притягивает к себе эта пара спорные эпизоды.
Очень опасно сейчас гости разыграли угловой! Караулил там высокорослый игрок «Урала» подачу, но спас красно-белых Глушаков, выбив мяч из штрафной.
Эль-Кабир! Как хорош сегодня! Сыграл в стеночку с соперником, прошел мимо стоячего Комбарова, ворвался в штрафную и пробивал — мимо.
Меркулов в штрафной площади наступил на ногу Мельгарехо, парагваец упал, но судья никак не отреагировал. Спорное решение.
Теперь уже территориальное преимущество за «Уралом», как бы это странно не казалось. Возможно, физически подсели красно-белые. Или просто решили взять паузу.
Ильин здорово пробросил мяч мимо Кутепова, но не смог удержать снаряд в поле. А была хорошая перспектива.
Эль-Кабир в очередной раз разобрался с защитниками «Спартака», после чего простреливал в штрафную. Не оказалось там никого, но все проходит сегодня у Отмана.
Джикия в столкновении с Арояном получил по лицу и с оглушительным криком рухнулся на газон. Благо, все в порядке с Георгием.
Эль-Кабир кружева плел на линии штрафной красно-белых, пытался напугать своим дриблингом Комбарова, но ничего путного не придумал.
И мгновенный ответ от «Спартака»! Тимофеев оказался не прикрыт в штрафной «Урала», Ханни здорово нашел его передачей, но Артем головой пробил слабо и мимо.
Был хороший шанс у «Спартака» в пять игроков убежать в атаку, но Ароян прервал передачу по центру.
Достаточно равный у нас пока футбол. Несмотря на солидный гандикап красно-белых в плане владения мячом, не приносит это особой пользы.
И тут же швед оказался в штрафной «Спартака», ему сделал скидку Ильин, после которого Эрик пробил — выручил Максименко!
«Урал» тем временем плотно сел в оборону, когда как красно-белые почему-то предпочитают катать мяч на своем поле, а не атаковать. Огрызаются гости очень опасно, надо этого бояться «Спартаку».
Все подходы «Спартака» к «Уралу» спокойно нейтрализуются защитниками гостей. Спал темп игры.
Подхватили гости мяч в быстрой атаке, нанесли несколько ударов, но все заблокировано. Угловой тоже ничем не увенчался.
У Глушакова прошла стеночка с Мельгарехо, после чего в очередной раз решился Денис на дальний удар, но очень плотно попал в соперника.
Очень здорово справляется «Урал» с натиском красно-белых, не дают создавать угрозу своим воротам, так что вынуждены хозяева перекатывать мяч.
Адриано после уголового получил возможность пробить почти с одиннадцатиметровой отметки, но не получился у бразильца удар.
И еще один тревожный звоночек для «Спартака». Эль-Кабир прошел по левому флангу, свободного навесил в штрафную, где оказался Егорычев. Но в очередной раз выше.
Что за игра! Теперь уже у ворот хозяев жарко. Не разобрались Максименко и защитники красно-белых и дали с опасной позиции пробить Ильину. Выше.
Ух! Годзюр очень неудачно выбил мяч и попал прямо в Адриано, бразилец ускорился, вошел в штрафную гостей и попытался пробить, но его удар был заблокирован.
Взяли красно-белые мяч под контроль с первых минут, но достаточно спокойной обороняется «Урал».
Две трибуны стадиона «Открытие Арены» сегодня закрыты из-за беспорядков в предыдущих матчах. Соответственно, посещаемость оставляет желать лучшего.
Интересно, что красно-белые сегодня играют основным составом. Видимо, понимает Олег Кононов, что проигрыш в Кубке фанаты точно не простят.
В последний раз команды встречались между собой 4 ноября. Тогда клуб из Екатеринбурга одержал сенсационную победу — 2:1.
Составы команд! «Спартак»: Максименко, Джикия, Комбаров, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Адриано. «Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин.
Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала Олимп — Кубка России между московским «Спартаком» и «Уралом».