«Очень много проходных матчей, уровень вообще не супер». Легенда «Локомотива» разнес ЧМ-2026

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Руслан Пименов рассказал в интервью «Газете.Ru», почему считает сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду «серенькой» командой, что стало причиной тотального провала Германии на ЧМ-2026 и почему он будет болеть за Францию и Килиана Мбаппе в возможном финале против Аргентины. Также Пименов вспомнил, как необычно играл в футбол: на барже Енисейского речного пароходства и у стен московского Кремля.

«Для Узбекистана выход на ЧМ — большой успех сам по себе, даже Италия не прошла на турнир»

— Кто вас впечатлил на ЧМ-2026? Что запомнилось из уже прошедших матчей?

— Франция и Аргентина — по игре выделю их. Драма также была. Например, ДР Конго могли пройти дальше (в матче 1/16 финала конголезцы проиграли англичанам со счетом 1:2, хотя вели 1:0 до 75-й минуты. — «Газета.Ru»). Сенегал тоже мог выйти в 1/8 финала, но в концовке провалился (африканская команда обыгрывала Бельгию со счетом 2:0 до 86-й минуты, но затем проиграла 2:3. — «Газета.Ru»). Это уже такая классика для африканских команд, выходит.

— Что думаете про Португалию? По составу — один из претендентов на титул.

— Состав хороший, но пока что серенькие. Не впечатляют. Возможно, теневые лидеры. Посмотрим, как себя покажут, но у них сетка тяжелая (в матче 1/8 финала португальцы сыграют с действующими чемпионами Европы — испанцами. — «Газета.Ru»). Нужно включаться сразу.

— Вылет Германии и Нидерландов — это сенсация?

— Все было заслуженно. То, что вылетела Голландия, пожалуй, это сенсация. Там хорошая команда собралась. А у немцев — все по делу (проиграли Парагваю в серии пенальти и покинули турнир на стадии 1/16 финала. — «Газета.Ru»). Они плохо играли, очень слабенькие.

— Это слабое поколение, либо игроки не смогли себя показать, не справились с давлением?

— Нет, именно что слабое поколение. Нет ярких личностей.

— Англия прошла в 1/8 финала, но со скрипом. Теперь проиграют Мексике?

— Со скрипом, уверенности не было от них, но Мексику англичане обыграют. Мексика тоже не ахти. В целом, чемпионат мира пока не впечатляет, уровень игр — вообще не супер. Надо ждать решающие матчи, полуфиналы, финал.

— Если вас так послушать, то можно ожидать повторения сюжета из 2022 года — встречи Франции и Аргентины в финале.

— Я этого и хочу, Франция — Аргентина — лучший и самый справедливый финал. Надеюсь, что Мбаппе забьет в финале и Франция победит. Не скажу, что болею за них, переживать не буду сильно, но очень нравится, как они играют. Связка Олисе и Мбаппе — это вообще космос.

— И все-таки, что не так с англичанами? По именам — классная команда, а вечно что-то не так. Раньше жаловались на бывшего главного тренера Гарета Саутгейта, но и с Томасом Тухелем команда не показывает яркую игру.

— Убрали Саутгейта, но ничего не изменилось. Может, выдохлись футболисты. В Англии колоссальное количество игр, и свой чемпионат, и Лига чемпионов, и разнообразные кубки. Может быть, банально устали.

— То есть им нужно свой чемпионат перестраивать? Уменьшать количество матчей?

— Нужно к Международной федерации футбола (ФИФА) обратиться, чтобы они меньше матчей проводили. То же расширение чемпионата мира — кому это нужно вообще? Для чего?

— Получается вы негативно относитесь к новому формату чемпионата мира?

— Разумеется, крайне отрицательно. Это лишние проходные матчи, никому это не интересно.

— А как же развитие футбола? Получился праздник, собрался фестиваль.

— Знаете, фестиваль можно делать среди детей. На профессиональном уровне не нужны все эти Кюрасао, Кабо-Верде… Для всех в любом случае есть отборочные игры. У всех есть шанс.

Пусть сначала покажут нужный уровень, докажут свою состоятельность. Я не против маленьких команд, но ты докажи свой класс, выходи в отборе с первого-второго места в группе, как раньше было. А теперь еще и эти паузы на водопой…

— К ним тоже относитесь со скепсисом? Есть мнение, что это помогает футболистам избегать травм.

— Это нужно для рекламы, для коммерции.

— Что касается новичков ЧМ, вас никто из этих маленьких сборных не впечатлил?

— Лично меня — нет. Сенсаций больших не случилось, разве что какие-то отдельные локальные случаи. По игре не впечатлили.

— Выход Узбекистана на ЧМ — это была сенсация?

— Конечно. Показали себя, вышли и поиграли — все нормально. Для них это большой успех, когда еще они сюда попадут, кто знает.

— Не грустно, что так рано вылетели? Есть мнение, что неудача Узбекистана еще и проблемы в Российской премьер-лиге (РПЛ) показывает.

— Так как раз два гола сборной Узбекистана на ЧМ забили ребята, поигравшие в РПЛ (отличились бывший игрок «Ростова» Эльдор Шомуродов и экс-нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. — «Газета.Ru»). Они свой уровень показали, они в порядке. Остальным надо добавлять.

Первый опыт за всю историю страны, понятное дело, что все за соседей переживали, но сейчас как-то ругать парней… Послушайте, даже Италия не вышла на турнир, не прошла квалификацию. Вместо них тут играла Босния. 12 лет Италии уже нет на ЧМ, а вот Узбекистан был. Это большой успех сам по себе.

«Играл напротив ГУМа у стен московского Кремля — там такая ответственность, дух захватывало»

— Недавно вы приняли участие в спортивном фестивале «Вне формата», где вам довелось даже поиграть в футбол на плавучей платформе Енисейского речного пароходства. Вдобавок с вами играли не только футболисты, но и звезды баскетбола и тенниса. Какие у вас остались впечатления от такого уникального места и события?

— Соглашусь с вами, это очень необычный формат, но он очень крутой. Организаторам низкий поклон, огромный респект за то, что они соединили на одной барже на великой реке Енисей баскетболистов, теннисистов, футболистов. Это круто! Также поздравляю речников с их профессиональным праздником.

— Вам приходилось ранее играть в подобных условиях? Это самая необычная площадка в вашей карьере?

— Напротив ГУМа играли, прямо у стен московского Кремля — там прямо такая ответственность была, дух захватывало. Это запомнилось на всю жизнь.

— А если брать именно матчи на природе, в таких уникальных местах, как берега Енисея?

— Много чего было, все-таки по России мы проездили везде: от Сахалина до Калининграда. Имею в виду, что играли далеко не только на стадионах, но и в обычных сельских школах, на заднем дворе играли. Было дело, мы и на поле играли, в том плане что не на футбольном, а на сельском. Но вот такого, чтобы на барже сыграть — такого еще не было. Это точно войдет в историю, однозначно.

— Насколько вам удается держать себя в нужной спортивной форме?

— Честно, было сложнее, чем моим коллегам. Вот они были в нужных кондициях.

— То есть вы уже практически сами не играете?

— Да нет, отчего же, мы играем постоянно, с детьми, с ветеранами. У нас есть отдельный проект для детей с Российским футбольным союзом (РФС) — футбол в школе. Сейчас отдельный проект — футбол в каникулы. Нагрузка сумасшедшая, надо выкладываться. В общем, передаем знания, влюбляем в футбол.

— Главное в таких играх — получить положительные эмоции? Вряд ли результат здесь первостепенен.

— Участники дополняют этот праздник, конечно, результат вторичен. Повторюсь, организаторы, которые придумали провести спортивный праздник прямо на барже и соединить сразу три вида спорта — это было круто. Это по-настоящему нестандартное мышление. И это действительно здорово. Собрались и спортивные журналисты в свой профессиональный праздник — все к месту.

— Насколько приятно было встретить здесь звезд из других видов спорта, возможно, своих старых знакомых? Тех же баскетболистов и теннисистов?

— Спортсмен спортсмена видит издалека, как рыбак рыбака. Со многими коллегами мы на связи — и из других дисциплин. Всегда приятно встретиться, поздороваться, переговорить, вспомнить, как все прошло после карьеры.

Футболисты любят хоккей, баскетбол, теннис. Также и в обратную сторону: те же теннисисты активно следят за футболом, все в курсе трансферов и тенденций, даже нашей РПЛ. Увлеченность большая.

— Сейчас параллельно идет и Уимблдон, и чемпионат мира. Есть конкуренция между видами спорта?

— У нас, в футболе, турнир важнее и интереснее! А так, конечно, слежу за всем по возможности. На что времени хватает.

— Вас часто можно встретить на различных мероприятиях по всей стране. Устаете, не высыпаетесь?

— Конечно, когда сразу с самолета и под разницу в четыре часа и больше, после чего опять сразу практически надо улетать — это тяжело. Тем более я только что из Владивостока и прилетел сюда не напрямую, а через Москву… Но ничего, мне нравится. Еще и чемпионат мира смотрим все, не спим, разумеется. Расписание насыщенное. Что поделать, везде есть нюансы.