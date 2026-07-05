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От Мэрилин Монро до принцессы Дианы: культовые фото звезд в бикини

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Фотографии знаменитостей в купальниках: фото Памелы Андерсон, Мэрилин Монро и Сальмы Хайек в бикини

5 июля 1946 года в Париже инженер-механик Луи Реар представил миру свое новое изобретение — женский купальный костюм из двух частей. Новинка получила название «бикини» в честь одноименного атолла в Тихом океане, где незадолго до премьеры прошли ядерные испытания, а представила ее стриптизерша Мишлен Бернардини, поскольку профессиональные модели отказались выходить на подиум в столь откровенном, по тем временам, наряде. Но прошло несколько лет, и бикини из скандальной новинки превратился в один из главных символов пляжной моды и поп-культуры XX века.

В честь юбилея бикини «Газета.Ru» вспоминает самые узнаваемые купальные костюмы в истории кино, моды и фотографии.

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