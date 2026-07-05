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Выступление Трампа и исторический салют: США отметили 250-летие

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4 июля США отмечают 250-летие своей независимости.

В Вашингтоне на Национальной аллее в рамках праздничного концерта Freedom250 с длинной речью выступил президент США Дональд Трамп. Стоит отметить, что выступление планировалось раньше, но его сдвинули на более прохладное вечернее время из-за экстремальной жары.

«Это только начало золотого века Америки, и в этот 250-й День независимости мы заявляем, как и два с половиной века назад, что ради нашей страны, ради наших детей, ради дела свободы мы выведем нашу страну на новый уровень, на недостижимый ранее уровень. Мы сделаем ее больше, лучше, сильнее и будем любить ее еще сильнее», – сказал президент.

Изначально в рамках Freedom250 было анонсировано большое музыкальное шоу, но многие исполнители объявили бойкот, узнав, что на мероприятии выступит Трамп. Тем не менее часть музыкантов согласилась выступать, в том числе известные рэперы Flo Rida и Vanilla Ice.

Над столицей США в рамках празднования прошло грандиозное авиашоу: военные самолеты пролетали буквально каждый час. В показе был задействован и недавно обновленный президентский борт Air Force One.

В рамках празднования прогремел самый масштабный салют в истории. Он шел 40 минут и состоялся из 850 тысяч залпов и эффектов. При этом небольшой пожар вспыхнул на участке Бруклинского моста в Нью-Йорке, с которого запускали салюты. Возгорание удалось ликвидировать менее чем за минуту.

Фотографии с выступления Трампа и празднования 250-летия США — в галерее «Газеты.Ru».

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