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Краснодар Ростов

Южная битва: «Ростов» ответил «Краснодару». LIVE

Онлайн-трансляция матча ОЛИМП — Кубка России «Краснодар» — «Ростов»

«Краснодар» на своем поле принимает «Ростов» в матче 1/4 финала ОЛИМП — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/4 финала  |   05 декабря 19:30   |  2 тайм
Краснодар
2:1
Ростов
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Евгений Турбин (Москва, Россия)
Игнатьев 17'
Куэва 31'
Скопинцев 40'
Зуев 56'
Маер 57'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Станислав Крицюк
6 (з)   Кристиан Рамирес
4 (з)   Александр Мартынович
3 (з)   Йон Гудни
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
77 (п)   Шарль Каборе
8 (п)   Юрий Газинский 46'
47 (п)   Даниил Уткин 70'
20 (п)   Кристиан Куэва 31'
16 (п)   Виктор Классон 70'
85 (н)   Иван Игнатьев 17'
30 (в)   Сергей Песьяков
15 (з)   Сверрир Ингасон
3 (з)   Мацей Вилюш
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
4 (з)   Сергей Паршивлюк
7 (п)   Артур Юсупов
77 (п)   Дмитрий Скопинцев 40'
20 (п)   Жан Маер 63' 57'
17 (п)   Антон Салетрос
11 (п)   Алексей Ионов 45'
23 (н)   Видар Кьяртанссон
Запасной состав
88 (в)   Андрей Синицын
39 (в)   Матвей Сафонов
5 (з)   Урош 
15 (з)   Николай Марков
98 (з)   Сергей Петров
50 (п)   Артём Голубев 46'
33 (п)   Маурисио Перейра 70'
62 (п)   Алекс Мацукатов
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов 70'
31 (в)   Илья Абаев
25 (з)   Арсений Логашов
21 (з)   Матия Бобен
10 (п)   Александр Зуев 45' 56'
84 (п)   Александр Гацкан 63'
8 (п)   Аяз Гулиев
92 (п)   Артём Щадин
14 (н)   Эльдор Шомуродов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
Самоечитаемое
Трансляция
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'75
Какой момент! Сулейманов от правого края штрафной прострелил на дальнюю штангу, Голубев замыкал, но запустил мяч выше ворот!
'73
Зачастили ростовчане с фолами. Гацкан зашёл за рамки правил.
'71
Зуев сразу показал Перейре, что творится на поле, завалив Маурисио.
'70
Перейра и Сулейманов появились на поле.
'70
Двойная замена «Краснодара». Классон и Уткин покинули поле.
'69
Забирает «Краснодар» мяч, но делает это с опаской, всё-таки и у «Ростова» проснулась контратака.
'68
Хороший пас получился на Салетроса к штрафной, но Антон не смог своим ударом озадачить Крицюка.
'67
Голубев из штрафной низом ударил, но мяч до ворот не добрался.
'66
Прострел Уткина позволяет краснодарцам получить право на очередной угловой.
'65
Никак хозяева не могут вернуться к своей затяжной позиционной атакующей игре — брак в передачах пошёл.
'63
Гацкан уже на поле. Две замены «Ростов» уже провёл.
'63
Маер покинул поле.
'61
Угловой «Краснодара». Опасная подача Уткина на дальнюю штангу, мяч практически по линии ворот прокатился, далее с вратарской краснодарцы пытались добить, но ростовчане отбились!
'59
Песьяков! Прошёл идеальный заброс Каборе к линии штрафной, Куэва мяч принял и со второго касания пробил низом — вратарь ногой мяч отбил!
'57
Разошёлся судья. Маер увидел перед собой «горчичник» за грубый фол на Голубеве.
'56
Зуев наступил на ногу Куэвы — жёлтая карточка.
'54
Скопинцев и Зуев из-за штрафной пробивали, но мяч до ворот не долетел — блокированы попытки полевыми игроками «Краснодара».
'53
Совсем неудачно ростовчане разыграли свой корнер.
'53
Скопинцев после своих активных действий на левом краю заработал угловой для гостей.
'52
Рамирес с фланга пробивал низом по воротам, получился даже больше прострел, но к нему Куэва не успел.
'50
«Краснодар» старается навязать сопернику игру из первого тайма, но и «Ростов» за перерыв сделал выводы, не позволяя хозяевам так свободно атаковать.
'48
Рамиресу досталось от Маера — фол со стороны игрока «Ростова».
'46
Возобновилась игра!
'46
Голубев готов к выходу на поле. Такова замена «Краснодара».
'46
Газинский на второй тайм не выйдет.
'45+1
Судейский свисток отправляет команды на перерыв! Первый тайм кубковой игры получился жарким и богатым на события, каким и должно быть южное дерби! «Краснодар» доминировал почти все 45 минут игры, выжав из этого два забитых мяча. А «Ростов» смог реализовать свой редкий момент, который очень ценен, как гол на выезде.
'45+1
Зуев вышел вместо Ионова.
'45+1
Не позволяет Ионову травма продолжить игру.
'45+1
Ионов получил повреждение. Медики колдуют над ногой Алексея.
'45
«Краснодар» выбирает тактику первых минут встречи — неспешный контроль мяча на чужой половине поля.
'43
Стали появляться ошибки у «Краснодара». Вот уже и грешат хозяева при передачах под обострение.
'41
Блокирован удар Рамиреса с левого угла штрафной площади!
'40
ГОЛ! Фланговая передача Паршивлюка в центр штрафной, Скопинцев головой сначала пробил в перекладину, а затем сам же добил в цель!
'38
Включил «Ростов» прессинг, Кьяртанссон с радиуса штрафной с разворота в одно касание пробил — чуть выше перекладины!
'36
После кросса Рамиреса мяч заметался по штрафной ростовчан, но всё закончилось в итоге на вратаре.
'34
Куэва с углового удара решил закрутить мяч в ближний угол ворот. но эта задумка не сработала.
'33
А «Краснодар» продолжает гнуть свою атакующую линию! «Ростов» прижат к своим воротам.
'31
ГОЛ! Со штрафного удара Куэва перекинул стенку, запустив мяч в дальний от вратаря угол ворот!
'30
Салетрос в метре от штрафной площади нарушил правила на Уткине. Перспективный штрафной удар для хозяев.
'29
Отобрал «Ростов» мяч на своей половине поля, но быстрого выхода в атаку не получилось. По-прежнему спит атака гостей.
'27
Каборе «черпачком» закидывал мяч в штрафную гостей за головы защитникам, но Игнатьев не выдержал линию — офсайд.
'25
Уткин исполнил стандарт от правой бровки, Классон головой в район дальнего угла направлял мяч, но туда Песьяков успел сместиться.
'23
Газинский перестарался в борьбе за мяч на входе в штрафную соперника — фол в атаке зафиксирован.
'21
Пробует «Ростов» войти в эту игру, но пока с этим большие проблемы.
'19
Краснодарцы и не думают сбавлять оборотов. По-прежнему хозяева в позиционных атаках действуют.
'17
ГОЛ! Отлетел мяч на Классона к лицевой линии, далее Виктор сделал передачу в центр штрафной на Игнатьева, который ударом в касание закатил мяч в дальний угол ворот!
'16
Салетрос мяч загрузил в штрафную хозяев, но там кроме Крицюка никого не было.
'15
«Ростов» свою атаку решил провести большими силами, но едва соперник не убежал в опасный контрвыпад.
'13
Классно «Краснодар» всё разыграл! Перевод Каборе, хорошая передача Стоцкого, но Классону успел Ингасон помешать пробить по воротам!
'11
Песьяков кулаками мяч выбил из своей штрафной после краснодарского навеса со стандарта.
'10
Игнатьев с линии штрафной с левой ноги пробивал, мяч после рикошета улетел на угловой.
'9
Не вышло у Куэвы через центр пролезть во владения гостей — мяч отскочил к вратарю.
'8
Фьолусон легко отодвинул Ионова от мяча у лицевой линии уже в штрафной площади хозяев.
'7
Песьяков на месте после подачи в штрафную из глубины поля — мяч в руках голкипера.
'5
Куэва неудачную подачу от угла поля сделал — мяч покинул пределы поля.
'5
Паршивлюк выбил мяч на угловой после прорыва Рамиреса.
'4
«Краснодар» с первых минут старается забрать мяч под свой контроль, но «Ростов» к этому готов.
'2
Первый заброс к штрафной хозяев ликвидировал Рамирес, уверенно скинувший головой мяч на своего вратаря.
'1
Кубковое южное дерби началось! Мяч с центра поля разыграли краснодарцы!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Кубка России: «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.