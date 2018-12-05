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Локомотив Рубин

Забыть про дерби: «Локо» впереди в игре с «Рубином». LIVE

Онлайн-трансляция матча ОЛИМП — Кубка России «Локомотив» — «Рубин»

Московский «Локомотив» на своем поле принимает «Рубин» в матче 1/4 финала ОЛИМП — Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/4 финала  |   05 декабря 19:30   |  2 тайм
Локомотив
1:0
Рубин
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Чорлука 54'
Навас 45+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гилерме
33 (з)   Соломон Кверквелия
5 (з)   Бенедикт Хёведес
14 (з)   Ведран Чорлука 54'
84 (з)   Михаил Лысов
28 (з)   Борис Ротенберг 16'
23 (п)   Дмитрий Тарасов
7 (п)   Гжегож Крыховяк
59 (п)   Алексей Миранчук 46'
4 (п)   Мануэл Фернандеш
24 (н)   Антонио Эдер
21 (в)   Егор Бабурин
44 (з)   Сесар Навас 45'
91 (з)   Виталий Устинов
5 (з)   Филип Уремович
80 (з)   Егор Сорокин
12 (з)   Игорь Калинин
14 (з)   Владимир Гранат
19 (з)   Хорен Байрамян
18 (п)   Павел Могилевец
7 (п)   Вячеслав Подберёзкин 20'
20 (н)   Сердар Азмун
Запасной состав
54 (в)   Vitaliy Sychev
77 (в)   Антон Коченков
34 (з)   Тимофей Маргасов
3 (з)   Брайан Идову
17 (з)   Тарас Михалик
96 (п)   Рифат Жемалетдинов 16'
11 (п)   Антон Миранчук 46'
31 (п)   Мацей Рыбусь
27 (п)   Игорь Денисов
8 (п)   Джефферсон Фарфан
67 (н)   Роман Тугарев
9 (н)   Фёдор Смолов
35 (в)   Сослан Джанаев
23 (в)   Иван Коновалов
50 (з)   Раиль Абдуллин
3 (з)   Ибрагим Цаллагов
88 (п)   Руслан Камболов
77 (п)   Реза Шекари
97 (п)   Адиль Мухаметзянов
10 (н)   Дмитрий Полоз 20'
65 (н)   Артур Сагитов
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Нарушения
Удары
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74'

Атаки «Рубина» становятся опаснее. Минутой ранее Азмун не смог замкнуть прострел на пустой угол ворот, а сейчас забил гол после добивания. Но он не был засчитан из-за офсайда.

72'

Шикарный прорыв получился у Эдера! Он продрался в штрафную и упал после контакта с Эдером. Свисток судьи промолчал.

72'

Устинов прорывался по правому флангу недалеко от штрафной «Локомотива», но его остановили игроки хозяев.

70'

Несколько неплохих атак провел «Локомотив». В одном из моментов неточно по воротам с дальней дистанции пробил Миранчук.

67'

После неплохой передачи Фернандеша «Локомотив» заработал угловой. Но москвичи не смогли воспользоваться вторым подряд стандартом.

66'

Нарушают правила на Эдере на правом фланге атаки «Локомотива». Очень полезно сегодня играет нападающий. Штрафной исполнит Фернандеш.

65'

Вперед идет «Локомотив». Но одна неточная передача назад губит потенциально опасную атаку хозяев.

58'

Висит у штрафной «Локомотива» «Рубин» в последние две минуты.

63'

Классно сейчас разыграли футболисты «Локомотива». Миранчук и компания вывели на дальний удар Эдера. Мяч прошел в нескольких сантиметров от штанги Бабурина.

56'

Навас выигрывает борьбу у Эдера после навеса Крыховяка.

54'

ГООООЛ! Чорулка забивает! Фернандеш навесил со штрафного, мяч от Уремовича отскочил к Чорлуке к пределам вратарской, и хорват воспользовался подарком защитника «Рубина».

52'

«Локомотив» прочно завладел инициативой. Но в основном все атаки железнодорожников пока идут без продвижения вперед.

50'

Первая позиционная атака «Локомотива» во втором тайме заканчивается навесом Лысова, который прервала казанская команда. Выбросят мяч из-за боковой игроки хозяева поля.

48'

Долго контролировали мяч футболисты «Рубина». Атака гостей завершилась прострелом казанцев в штрафную «Локомотива», но Чорлука смог прервать опасную передачу.

47'

Более активная игра пошла после перерыва.

46'

Атака «Рубина» с проникающей передачей на Азмуна. Но Тарасов оказался первым на мяче и вынес его подальше от ворот.

46'

Обменялись команды серией неточных передач.

46'

Стартовал второй тайм.

46'

Алексея Миранчука меняет его брат — Антон.

45+4

Со штрафного у «Локомотива» не получилось создать момент. После этого сразу прозвучал свисток арбитра на перерыв. Ждем более интересного второго тайма.

45+3

Навас остановил прорыв Алексея Миранчука ценой желтой карточки.

45+1

Опять «Рубин» в атаке. Полоз здорово приложился с дальней дистанции, но Чорлука заблокировал этот удар.

45+2

Две минуты добавил арбитр. К счастью, с грузинским защитником все нормально.

43'

Кверквелия на газоне,неудачное падение после прыжка. Игрок держится за спину.

41'

Хеведес сфолил на Азмуне недалеко от штрафной. Но предупреждение защитнику арбитр решил не давать.

37'

Полоз пробил головой после подачи углового, но мяч прошел немного выше ворот.

36'

«Рубин» перехватил инициативу. Сейчас Полоз опять пробил из пределов штрафной в ближний угол, но Гилерме выручил свою команду.

34'

А вот это уже опасный момент! Байрамян после прострела пробил в касание, но ему немного не хватило, чтобы мяч упал в дальний верхний угол ворот Гилерме.

32'

Полоз пробил метров с 25, но удар у полузащитника сильным не получился. Гилерме легко забрал мяч в руки.

30'

Пока совсем без моментов идет игра. Как ожидалось ранее, футболисты борются за мяч по большой части в центре поля.

29'

Прострел от Лысова в штрафную казанцев. Но Жемалетдинов пробил крайне неточно.

26'

Теперь Азмун лежит на газоне, он держится за левую ногу. Не хотелось бы получить третью травму еще в первом тайме.

23'

За последние минуты мяч ни разу не дошел до штрафной, в центре поля развиваются основные события.

20'

Еще одна вынужденная замена в матче. Теперь у «Рубина». Полоз выходит вместо Подберезкина, который немного захромал.

19'

Бабурин вынес мяч прям в ноги Эдера, которому не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы переправить мяч в ворота.

16'

Ротенберга поменял Жемалетдинов.

13'

Ротенберг лежит на газоне. Игрок оступился и получил травму. Футболист вынужден покидать поле с помощью врачей.

10'

Второй стандарт в исполнении «Локо». Фернандеш очень опасно навесил с углового, а Хеведес чуть не поразил правый угол ворот Егора Бабурина. Но вратарь «Рубина» оказался на месте.

7'

Первый удар в створ в нашем матче! С левого края штрафной без сопротивления наносил удар по воротам Хорен Байрамян, но он у него получился несильным. Гилерме без особых проблем забрал мяч в руки.

6'

Вот Лысов набрал приличную скорость на левом фланге, но Калинин его догнал. В итоге мяч оказался за лицевой линией.

5'

Пока мяч не задерживается ни у одной из команд. Буквально через 5-6 передач «Локомотив» потерял мяч. В данный момент идет борьба за инициативу.

3'

Разыграли штрафной футболисты «Локо». Все закончилось неточным навесом со стороны хозяев поля. Тем временем, «Рубин» организовывает первую первую позиционную атаку...

1'

Начался матч. Пока в атаке железнодорожники.

19:31

Сейчас идет минута молчания в честь погибшего при трагических обстоятельствах футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина.

19:29

Игроки выходят на поле, ждем красивого футбола от команд.

19:23

Состав «Рубина».

19:15

Состав «Локомотива» на матч с «Рубином».

19:10

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала Олимп — Кубка России между московским «Локомотивом» и «Рубином».