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Устинов прорывался по правому флангу недалеко от штрафной «Локомотива», но его остановили игроки хозяев.
Несколько неплохих атак провел «Локомотив». В одном из моментов неточно по воротам с дальней дистанции пробил Миранчук.
После неплохой передачи Фернандеша «Локомотив» заработал угловой. Но москвичи не смогли воспользоваться вторым подряд стандартом.
Нарушают правила на Эдере на правом фланге атаки «Локомотива». Очень полезно сегодня играет нападающий. Штрафной исполнит Фернандеш.
Вперед идет «Локомотив». Но одна неточная передача назад губит потенциально опасную атаку хозяев.
Висит у штрафной «Локомотива» «Рубин» в последние две минуты.
Навас выигрывает борьбу у Эдера после навеса Крыховяка.
«Локомотив» прочно завладел инициативой. Но в основном все атаки железнодорожников пока идут без продвижения вперед.
Первая позиционная атака «Локомотива» во втором тайме заканчивается навесом Лысова, который прервала казанская команда. Выбросят мяч из-за боковой игроки хозяева поля.
Долго контролировали мяч футболисты «Рубина». Атака гостей завершилась прострелом казанцев в штрафную «Локомотива», но Чорлука смог прервать опасную передачу.
Более активная игра пошла после перерыва.
Атака «Рубина» с проникающей передачей на Азмуна. Но Тарасов оказался первым на мяче и вынес его подальше от ворот.
Обменялись команды серией неточных передач.
Стартовал второй тайм.
Опять «Рубин» в атаке. Полоз здорово приложился с дальней дистанции, но Чорлука заблокировал этот удар.
Две минуты добавил арбитр. К счастью, с грузинским защитником все нормально.
Кверквелия на газоне,неудачное падение после прыжка. Игрок держится за спину.
Хеведес сфолил на Азмуне недалеко от штрафной. Но предупреждение защитнику арбитр решил не давать.
Полоз пробил головой после подачи углового, но мяч прошел немного выше ворот.
Полоз пробил метров с 25, но удар у полузащитника сильным не получился. Гилерме легко забрал мяч в руки.
Пока совсем без моментов идет игра. Как ожидалось ранее, футболисты борются за мяч по большой части в центре поля.
Прострел от Лысова в штрафную казанцев. Но Жемалетдинов пробил крайне неточно.
Теперь Азмун лежит на газоне, он держится за левую ногу. Не хотелось бы получить третью травму еще в первом тайме.
За последние минуты мяч ни разу не дошел до штрафной, в центре поля развиваются основные события.
Бабурин вынес мяч прям в ноги Эдера, которому не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы переправить мяч в ворота.
Второй стандарт в исполнении «Локо». Фернандеш очень опасно навесил с углового, а Хеведес чуть не поразил правый угол ворот Егора Бабурина. Но вратарь «Рубина» оказался на месте.
Первый удар в створ в нашем матче! С левого края штрафной без сопротивления наносил удар по воротам Хорен Байрамян, но он у него получился несильным. Гилерме без особых проблем забрал мяч в руки.
Вот Лысов набрал приличную скорость на левом фланге, но Калинин его догнал. В итоге мяч оказался за лицевой линией.
Пока мяч не задерживается ни у одной из команд. Буквально через 5-6 передач «Локомотив» потерял мяч. В данный момент идет борьба за инициативу.
Разыграли штрафной футболисты «Локо». Все закончилось неточным навесом со стороны хозяев поля. Тем временем, «Рубин» организовывает первую первую позиционную атаку...
Начался матч. Пока в атаке железнодорожники.
Сейчас идет минута молчания в честь погибшего при трагических обстоятельствах футболиста «Локомотива» Алексея Ломакина.
Игроки выходят на поле, ждем красивого футбола от команд.
Состав «Рубина».
Состав «Локомотива» на матч с «Рубином».
Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча четвертьфинала Олимп — Кубка России между московским «Локомотивом» и «Рубином».