- 284159 просмотров Дознавательница из Уфы поведала о подробностях изнасилования
- 158604 просмотра Как прошел второй день Путина на саммите «АСЕАН» в Сингапуре
- 138042 просмотра Медведев объяснил, почему Россия может отказаться от участия в Давосе
- 120661 просмотр Медведев утвердил график повышения тарифов ЖКХ в два этапа
- 116965 просмотров Депутат показал цены на обед в столовой Госдумы
- 83485 просмотров Почему обвал на нефтяном рынке не привел к ослаблению рубля
- 73981 просмотр Карллсен и Каруана сыграли вничью в четвертой партии за шахматную корону
Удалось отобрать мяч около штрафной Германии россиянам, могли и пробивать, и разыгрывать. Но в итоге не поделили мяч и просто упустили возможность.
Получается у немцев сегодня самое главное — скорость и длинные передачи. В большинстве ситуаций просто отыграны оказываются россияне. Надо что-то менять.
Лунев разводит руками — кому выбивать?! Практически вся верховая борьба и подборы оказываются за немцами.
Опасно! Зане на дриблинге разобрался с Ерохиным и Набабкиным, навесил на дальнюю штангу на Керера, но мяч до Тило не дошел — Рауш грудью сбросил Луневу. Нервно.
Ари надоело далеко и напрасно бегать к воротам немцев, оказался он на подборе перед штрафной Германии и решился на удар — очень высоко получилось.
Совершенно не удается России подходить к воротам Нойера. Зачем-то пытаются обыгрывать россияне, после чего теряют мяч или существенно замедляют атаку.
Очень резко сегодня играют немцы. Получили мяч, обыграли, отдали в штрафную. Не успевают россияне.
Ари один из самых активных в составе российской команды. Много движения, активности, но мало пользы.
Гнабри оказался на краю штрафной, сделал заброс на вбегающего Хектора, но удар Йонаса оказался неточным.
Совершенно выпали из игры россияне. Долгая оборона дает о себе знать.
Фух! Керер буквально выгрыз мяч у Рауша и с фланга простреливал в центр штрафной Лунева — повезло и выбили.
Воодушевляются трибуны во время подходов россиян к штрафной Германии! Ждут болельщики гола от России!
Очень стремительно убегали немцы в контратаку, получили численное преимущество, однако перед самой штрафной Вернер запнулся и не смог сделать точную передачу — Джикия прервал!
Кузяев отличной передачей нашел Ари в штрафной, у которого не получился удар, но удалось сделать передачу на свободного Ерохина — опять мимо. Но уже лучше!
Ионов хорошо подработал мяч на границе штрафной немцев и был свален на газон соперником, заработав опасный стандарт. Рауш взялся пробить, но очень сильно и неточно получилось.
Зюле длинной передачей нашел Гнабри в штрафной россиян, но проиграл Серж борьбу.
Ари ошибся на чужой половине поля, последовала дальняя передача на Вернера, который мог отдавать вразрез, но Джикия в очередной раз выиграл борьбу и выбил мяч. Хорош сегодня Георгий.
После гола обменялись команды опасными подходами, но не более того. Садится очень глубоко сборная России, а в контратаки не получается выходить. Печально пока все выглядит для россиян.
Набабкин в опасной ситуации сумел выбить мяч на угловой, подавать пошел Киммих, но совсем не получилось у молодого немца.
Глубоко защищаются гости сегодня. Можно отметить у россиян Джикию — стена. А выходить в атаку, к сожалению, пока не получается.
Скандируют на трибунах «Россия! Россия!». Еще одно подтверждение тому, что очень много русскоговорящих болельщиков сегодня в Лейпциге.
Привычно завладели мячом хозяева с первых минут и прорвались в штрафную россиян. Джикия спокойно разобрался и вынес!
Разминка сборной России. Готовы побеждать!
Вот так выглядит «Ред Булл-Арена — Центральштадион», где сегодня сыграют Россия и Германия. Впечатляюще.
В последний раз Россия и Германия встречались в 2010 году. Та игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немцев.
Много российских болельщиков сегодня на трибунах! Солидная поддержка ждет подопечных Станислава Черчесова.
Не сможет принять участие в матче полузащитник Роман Зобнин. У него повреждение.
Стартовый состав сборной Германии! Германия: Нойер, Керер, Хектор, Рюдигер, Гинтер, Киммих, Зюле, Хавец, Гнабри, Зане, Вернер. Запасные: Лено, Трапп, Та, Хуммельс, Руди, Шульц, Горецка, Брандт, Мюллер, Ройс.
Стартовый состав сборной России! Ари дебютирует! Россия: Лунев, Набабкин, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Газинский, Кузяев, Ерохин, Ионов, Алексей Миранчук, Ари. Запасные: Гилерме, Шунин, Сорокин, Камболов, Семёнов, Кудряшов, Владислав Игнатьев, Могилевец, Антон Миранчук, Полоз, Чалов, Заболотный.
Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Представляем вашему вниманию текстовую трансляцию контрольного матча сборной России под руководством Станислава Черчесова против Германии Йоахима Лёва. Вместе с вами за развитием событий будет следить Жанна Однозёркина.