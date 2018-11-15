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Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
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04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
не начался
05:30
Милуоки БаксЧикаго Буллз
не начался
Германия Россия

Тут и Ари не поможет: Германия громит Россию. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Германия — Россия

В контрольном матче сборная России под руководством Станислава Черчесова встречается на выезде с Германией Йоахима Лева. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   15 ноября 22:45   |  перерыв
Германия
3:0
Россия
Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг | Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
Зане 8'
Зюле 25'
Гнабри 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
4 (з)   Маттиас Гинтер
15 (з)   Никлас Зюле 25'
2 (з)   Тило Керер
16 (з)   Антонио Рюдигер
18 (з)   Йозуа Киммих
3 (з)   Йонас Хектор
20 (п)   Серж Гнабри 40'
23 (п)   Кай Хавец
19 (п)   Лерой Зане 8'
9 (н)   Тимо Вернер
12 (в)   Андрей Лунёв
4 (з)   Константин Рауш
24 (з)   Кирилл Набабкин
3 (з)   Роман Нойштедтер
14 (з)   Георгий Джикия
20 (п)   Алексей Ионов
15 (п)   Алексей Миранчук
7 (п)   Далер Кузяев
8 (п)   Юрий Газинский
21 (п)   Александр Ерохин
26 (н)    Ари
Запасной состав
12 (в)   Бернд Лено
22 (в)   Кевин Трапп
17 (з)   Жонатан Та
5 (з)   Матс Хуммельс
21 (з)   Себастьян Руди
14 (з)   Нико Шульц
6 (п)   Леон Горецка
10 (п)   Юлиан Брандт
13 (н)   Томас Мюллер
11 (н)   Марко Ройс
1 (в)   Маринато Гилерме
16 (в)   Антон Шунин
19 (з)   Егор Сорокин
10 (з)   Руслан Камболов
5 (з)   Андрей Семёнов
13 (з)   Фёдор Кудряшов
29 (п)   Владислав Игнатьев
28 (п)   Павел Могилевец
18 (п)   Антон Миранчук
23 (н)   Дмитрий Полоз
25 (н)   Фёдор Чалов
9 (н)   Антон Заболотный
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`45

Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму. Провалили россияне первый отрезок встречи, немцы очень спокойно и на классе воспользовались своими моментами. 3:0 в пользу хозяев после первого тайма. Идем отдыхать!

`44

Удалось отобрать мяч около штрафной Германии россиянам, могли и пробивать, и разыгрывать. Но в итоге не поделили мяч и просто упустили возможность.

`43

Получается у немцев сегодня самое главное — скорость и длинные передачи. В большинстве ситуаций просто отыграны оказываются россияне. Надо что-то менять.

`40

ГОЛ! Гнабри в очередной раз потрясающе ворвался в штрафную россиян по центру, Хавец филигранную передачу отдал на него, а Серж сильным и точным ударом поразил ворота Лунева! 3:0 в пользу хозяев!

`39

Лунев разводит руками — кому выбивать?! Практически вся верховая борьба и подборы оказываются за немцами.

`37

Опасно! Зане на дриблинге разобрался с Ерохиным и Набабкиным, навесил на дальнюю штангу на Керера, но мяч до Тило не дошел — Рауш грудью сбросил Луневу. Нервно.

`36

Ари надоело далеко и напрасно бегать к воротам немцев, оказался он на подборе перед штрафной Германии и решился на удар — очень высоко получилось.

`35

Совершенно не удается России подходить к воротам Нойера. Зачем-то пытаются обыгрывать россияне, после чего теряют мяч или существенно замедляют атаку.

`33

Очень резко сегодня играют немцы. Получили мяч, обыграли, отдали в штрафную. Не успевают россияне.

`32

Ари один из самых активных в составе российской команды. Много движения, активности, но мало пользы.

`30

Гнабри оказался на краю штрафной, сделал заброс на вбегающего Хектора, но удар Йонаса оказался неточным.

`27

Совершенно выпали из игры россияне. Долгая оборона дает о себе знать.

`25

ГОЛ! Киммих с левого фланга подавал угловой, мяч нашел в штрафной голову Рюдигера, который сделал скидку на свободного Зюле, а Никлас спокойно переправил мяч в ворота Лунева. 2:0 в пользу Германии!

`23

И опять везет! Очередная молниеносная атака немцев, на левом фланге упустили Хаверца, который навешивал в центр штрафной на Зане — пробил Лерой головой прямо в руки Луневу!

`22

Фух! Керер буквально выгрыз мяч у Рауша и с фланга простреливал в центр штрафной Лунева — повезло и выбили.

`21

Воодушевляются трибуны во время подходов россиян к штрафной Германии! Ждут болельщики гола от России!

`19

Очень стремительно убегали немцы в контратаку, получили численное преимущество, однако перед самой штрафной Вернер запнулся и не смог сделать точную передачу — Джикия прервал!

`18

Кузяев отличной передачей нашел Ари в штрафной, у которого не получился удар, но удалось сделать передачу на свободного Ерохина — опять мимо. Но уже лучше!

`17

Ионов хорошо подработал мяч на границе штрафной немцев и был свален на газон соперником, заработав опасный стандарт. Рауш взялся пробить, но очень сильно и неточно получилось.

`16

Киммих на ровно месте подвернул ногу и провел несколько минут на газоне. Все нормально с Йозуа.

`15

Зюле длинной передачей нашел Гнабри в штрафной россиян, но проиграл Серж борьбу.

`13

Ох! Керер оказался в штрафной россиян после удачного отскока и в касание пробивал в дальний угол ворот Лунева — мимо.

`12

Ари ошибся на чужой половине поля, последовала дальняя передача на Вернера, который мог отдавать вразрез, но Джикия в очередной раз выиграл борьбу и выбил мяч. Хорош сегодня Георгий.

`10

После гола обменялись команды опасными подходами, но не более того. Садится очень глубоко сборная России, а в контратаки не получается выходить. Печально пока все выглядит для россиян.

`8

ГОЛ! Прекрасная передача от Керера на Гнабри, Серж на скорости ворвался в штрафную и отдавал пас на свободного Зане, который спокойно переиграл Лунева. 1:0 в пользу Германии!

`7

Набабкин в опасной ситуации сумел выбить мяч на угловой, подавать пошел Киммих, но совсем не получилось у молодого немца.

`5

Глубоко защищаются гости сегодня. Можно отметить у россиян Джикию — стена. А выходить в атаку, к сожалению, пока не получается.

`4

Скандируют на трибунах «Россия! Россия!». Еще одно подтверждение тому, что очень много русскоговорящих болельщиков сегодня в Лейпциге.

`3

Привычно завладели мячом хозяева с первых минут и прорвались в штрафную россиян. Джикия спокойно разобрался и вынес!

`1

И матч начался! Ждем отличного футбола!

22:40

Разминка сборной России. Готовы побеждать!

22:35

Вот так выглядит «Ред Булл-Арена — Центральштадион», где сегодня сыграют Россия и Германия. Впечатляюще.

22:30

В последний раз Россия и Германия встречались в 2010 году. Та игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немцев.

22:25

Много российских болельщиков сегодня на трибунах! Солидная поддержка ждет подопечных Станислава Черчесова.

22:20

Не сможет принять участие в матче полузащитник Роман Зобнин. У него повреждение.

22:15

Стартовый состав сборной Германии! Германия: Нойер, Керер, Хектор, Рюдигер, Гинтер, Киммих, Зюле, Хавец, Гнабри, Зане, Вернер. Запасные: Лено, Трапп, Та, Хуммельс, Руди, Шульц, Горецка, Брандт, Мюллер, Ройс.

22:10

Стартовый состав сборной России! Ари дебютирует! Россия: Лунев, Набабкин, Нойштедтер, Джикия, Рауш, Газинский, Кузяев, Ерохин, Ионов, Алексей Миранчук, Ари. Запасные: Гилерме, Шунин, Сорокин, Камболов, Семёнов, Кудряшов, Владислав Игнатьев, Могилевец, Антон Миранчук, Полоз, Чалов, Заболотный.

22:05

Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

22:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Представляем вашему вниманию текстовую трансляцию контрольного матча сборной России под руководством Станислава Черчесова против Германии Йоахима Лёва. Вместе с вами за развитием событий будет следить Жанна Однозёркина.