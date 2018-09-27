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Авангард К Краснодар
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе РИА Новости
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе

«Краснодар» обыгрывает «Авангард» в Курске. LIVE

Онлайн 1/16 финала Олимп — Кубка России «Авангард» — «Краснодар»

Курский «Авангард» принимает «Краснодар» в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу. Хозяева являются финалистами предыдущего розыгрыша турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
1/16 финала  |   27 сентября 17:00   |  1 тайм
Авангард К
0:1
Краснодар
Стадион «Трудовые резервы», Курск | Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск, Россия)
Марков 9'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Никита Чагров
4 (з)   Аслан Дашаев
97 (з)   Денис Никитин
71 (з)   Михаил Багаев
24 (з)   Кирилл Гоцук
7 (п)   Роман Акбашев
70 (п)   Ильнур Альшин
18 (п)   Андрей Батютин
8 (п)   Михаил Земсков
20 (п)   Вадим Стеклов
5 (п)   Александр Трошечкин
88 (в)   Андрей Синицын
3 (з)   Йон Гудни
15 (з)   Николай Марков 9'
4 (з)   Александр Мартынович
6 (з)   Кристиан Рамирес
77 (п)   Шарль Каборе
16 (п)   Виктор Классон
20 (п)   Кристиан Куэва
17 (п)   Павел Мамаев
89 (п)   Дмитрий Стоцкий
49 (п)   Роман Шишкин
Запасной состав
1 (в)   Александр Саутин
22 (з)   Александр 
17 (п)   Денис Синяев
77 (н)   Роман Минаев
27 (н)   Владислав Руденко
19 (н)   Александр Касьян
10 (н)   Артём Федчук
66 (в)   Денис Адамов
1 (в)   Станислав Крицюк
98 (з)   Сергей Петров
5 (з)   Урош 
8 (п)   Юрий Газинский
50 (п)   Артём Голубев
23 (п)   Анатолий Катрич
60 (н)   Герман Онугха
93 (н)   Магомед-Шапи Сулейманов
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'45
Ничего главный арбитр не стал добавлять к первому тайму. Команды отправились передохнуть. Перерыв.
'45
Акбашев со стандарта от левой бровки навесил в штрафную гостей, мяч долетел до Синицына без проблем.
'44
Потеряли краснодарцы мяч в центре поля, но куряне не смогли разбежаться в контратаку.
'42
Рамирес на подходе к штрафной площади хозяев пробил — Чагров и тут хорош.
'40
Чагров! Два сложнейших удара подряд голкипер «Авангарда» парировал! Мамаев и Классон докинули работы вратарю, тот с ней справился!
'38
Хорошая быстрая атака прошла у хозяев. Альшин получил мяч на левом краю штрафной и решил пробить в ближний угол ворот — промах!
'36
Мяч после подачи с угла поля пролетел через всю штрафную площадь «Авангарда».
'35
Каборе после передачи Мамаева с линии штрафной с лёту зарядил — мяч после рикошета ушёл на угловой.
'33
Марков уже в подкате полуудар-полупрострел сделал, но в итоге голкипер курян мяч забрал, опередив Классона!
'32
Стоцкий прорывался к створу «Авангарда» через центр штрафной, Чагров после выхода из ворот прыгнул в ноги сопернику и мяч перехватил!
'31
За счёт «стеночки» хозяева наладили атаку через левый фланг, но вот прострел Никитина в штрафную получился точно на Шишкина.
'29
Не получилось у курян атака левым краем. Гости тоже не смогли разбежаться в контратаку.
'27
«Авангард» зачастил в последние минуты с подходами к штрафной площади соперника.
'26
Синицын с трудом справился с казалось бы корявым ударом, но с рикошетом по пути! Пришлось голкиперу гостей в прыжке до мяча добираться!
'24
Альшин решил со штрафного пробить в ближний угол ворот, но мяч ближайший полевой игрок «Краснодара» во вратарской заблокировал.
'23
Хорошая точка для стандарта у хозяев. Каборе зацепил ногу Трошечкина у линии штрафной на правом краю.
'21
Классон оставил мяч под удар Шишкину с линии штрафной, но того накрыли при попытке поразить цель.
'19
Хороший дальний пас на Куэва, но успела оборона «Авангарда» расставиться и ликвидировать эту атаку соперника.
'17
Альшин выполнил угловой удар, мяч заметался в штрафной краснодарцев, но Синицыну работы в итоге не нашлось.
'16
Батютин добежал с мячом до самой лицевой, но вот прострел в центр штрафной не нашёл нужного для хозяев адресата.
'15
Удар Классона из штрафной был блокирован, а после навес с фланга был прерван вратарём — мяч в руках Чагрова.
'14
После удара Рамиреса низом голкипер отбил мяч перед собой, добить гости не успели!
'13
Вновь Альшин взял игру на себя, но не стал пробивать издали, а после его обезмячил Мартынович.
'11
Куряне через центр старались продвинуться к воротам соперника, но у Альшина мяч из-под ног выбили.
'9
ГОЛ! Стоцкий красиво на левом краю штрафной площади развернул защитника, далее мягко навесил в район 11-метровой отметки, а оттуда Марков головой пробил точно под перекладину ворот!
'7
Каборе после паса пяткой от Куэва в штрафную «Авангарда» пробивал в дальний угол ворот «Авангарда» — Чагров дотянулся до мяча!
'5
Заброс к штрафной хозяев на Классона, но скидка головой мяча от шведа не прошла на партнёра.
'3
Синицын после прострела Альшина столкнулся во вратарской с Батютиным — фол в атаке зафиксирован.
'2
Чагров уже встретился с мячом после несильного удара из-за штрафной площади.
'1
Встреча началась! С центра поля мяч разыграли краснодарцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «Авангард» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.