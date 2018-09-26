Черноморец

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Три минуты добавлено к первому тайму.
Подача в штрафную «Спартака» с левого фланга, но Стефанович от большого желания забить толкает в спину Боккетти. Фол в атаке.
Надо отметить, что Ломовицкому все же не газон помешал. Успел голкипер зацепить мяч и погасил его скорость, после чего защитники успели вынести снаряд. А классный длинный пас на Ломовицкого сделал Сальва Боккетти.
У «Черноморца» готовится замена уже сейчас. Интересно.
Как только хозяева несутся в атаку, трибуны взрываются, вот только снова наступление «Черноморца», весьма массированное, умерло на подступах к штрафной скучающего Реброва.
Тотальный контроль спартаковцев над игрой и неспособность «Черноморца» что-то организовать в атаке на выходе дают не самый зрелищный футбол.
Опасной выглядела позиционная атака «Спартака», но Кирилл Левников остановил ее, посчитав, что ранее красно-белые ввели мяч в игру не с того места... Запоздал свисточек-то...
Поменялись у «Спартака» флангами Ташаев и Ломовицкий, который пытался, но не смог прорваться в штрафную слева.
Еще один угловой заработал «Спартак», но на этот раз подачу снял голкипер хозяев Швагирев.
Удается периодически отодвигать новороссийцам игру от своих ворот, как в последние минуты, вот только они уже проигрывают.
Что не удалось Комбарову, сделал Софьян Ханни. Алжирец сделал шикарный пас за спины защитникам «Черноморца», а отклеившийся от них Зе Луиш легко реализовал выход один на один, пробив мимо голкипера.
Хитрый разрезающий пас с правой ноги на ход Ломовицкому задумал сместившийся в центр Комбаров, но передача не прошла.
Песрпективной выглядела атака хозяев правым флангом, но Черткоев запутался в мяче сам.
Интересна статистика точных передач. Спартаковцы играют небрежно — всего 75%, то есть каждый четвертый пас команды Карреры идет чужому. Но у «Черноморца» только 47% точности...
Активный Ташаев догнал мяч на левом фланге атаки и в попытке прострелить в штрафную заработал первый в матче угловой.
70% времени мячом владеет, конечно же, «Спартак».
Немного судорожно обороняются новороссийцы — нервы. Лезгинцев выносит мяч подальше в аут.
Вот «Черноморец» на половине поля «Спартака» закрепился на какое-то время, но так ничего и не извлек из этого. Даже в штрафную не забрался.
Мощно давит «Спартак». Пока никакой контригры не просматривается у хозяев поля.
Такое ощущение, что речь идет о злополучном для «Спартака» повреждении крестообразных связок...
Очень живенько двигаются спартаковцы, даже непривычно по последнему времени. Но и «Черноморец» работает как надо в обороне.
На высоких скоростях началась игра. С желанием действуют не только хозяева, но и спартаковцы. Уже на 20-й секунде Ханни перестарался, сфолив в атаке. Ну а сейчас красно-белые забрали мяч под свой тотальный контроль.
«Черноморец» идет на шестом месте в южной зоне Олимп-ПФЛ, так что для новороссийской команды 1/16 финала Олимп — Кубка России является шикарным результатом. Впрочем, можно не сомневаться, бой хозяева именитому гостю дадут.
Что нам нужно отметить в составе красно-белых? Во-первых, первую игру в сезоне проведет голкипер Артем Ребров, который не играл с матча 30-го тура прошлого чемпионата против «Динамо», оставившего спартаковцев без основного раунда Лиги чемпионов. Отмечаем, что в центре обороны выйдет перспективная связка из «Спартак-2» Павел Маслов — Артем Мамин. Посмотрим, как они себя проявят. И как проявит себя центральный полузащитник Владислав Пантелеев, укладывающий в ФНЛ и за молодежную сборную один мяч со штрафного за другим. Наверняка в отсутствие Фернандо бить штрафные у «Спартака» будет он.
Конечно, очень интересен состав «Спартака». В Москве остались не только опальные Денис Глушаков с Андреем Ещенко, но и ряд игроков основы, включая новоиспеченного капитана Георгия Джикию и незаменимого универсала Романа Зобнина. А прилетевшие в Новороссийски Сальваторе Боккетти, Фернандо, Луис Адриано остались в запасе. Можно, сказать, что в целях ротации не выйдут с первых минут и молодые Александр Максименко с Николаем Рассказовым.
Массимо Каррера выставил следующих футболистов «Спартака» с первых минут:
«Спартак»: Ребров, Петкович, Маслов, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ташаев, Пантелеев, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.
Уже известны составы команд. Давайте к ним обратимся. «Черноморец» выйдет на поле в следующем сочетании.
«Черноморец»: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель, Селеменев, Черткоев, Стефанович.
Начало игры в 18.30 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Олимп — Кубка России, в котором встречаются новороссийский «Черноморец» и московский «Спартак».