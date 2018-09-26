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«Спартак» выигрывает в Новороссийске у «Черноморца». LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Олимп — Кубка России «Черноморец» — «Спартак»

Новороссийский «Черноморец» принимает московский «Спартак» в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала  |   26 сентября 18:30   |  перерыв
Черноморец
0:1
Спартак
Стадион «Центральный», Новороссийск | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Ташаев 15'
Зе Луиш 28'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Максим Швагирев
3 (з)   Иван Юдин
24 (з)   Сергей Обивалин
5 (з)   Алексей Кузнецов
2 (з)   Анатолий Пуляев
24 (п)   Даниил Лезгинцев
19 (п)   Сергей Гаранжа
18 (п)   Андрей Мендель
17 (п)   Иван Селеменев
14 (п)   Дато Черткоев
10 (н)   Илья Стефанович
32 (в)   Артём Ребров
23 (з)   Дмитрий Комбаров
46 (з)   Артём Мамин
39 (з)   Павел Маслов
3 (з)   Марко Петкович 9'
88 (п)   Александр Ташаев 15'
83 (п)   Владислав Пантелеев
40 (п)   Артём Тимофеев
27 (п)   Александр Ломовицкий
94 (п)   Софьян Ханни
9 (н)    Зе 28'
Запасной состав
22 (в)   Азамат Шогенов
13 (з)   Артур Ахмеджанов
7 (п)   Артур Миносян
11 (п)   Илья Захаров
20 (п)   Владислав Фулга
15 (н)   Манвел Агаронян
20 (н)   Иван Матюшенко
98 (в)   Александр Максименко
16 (з)   Сальваторе Боккетти 9'
92 (з)   Николай Рассказов
7 (п)   Джано Ананидзе
11 (п)   Лукас Фернандо
12 (н)   Луис Адриано
66 (н)   Силванус Нимели
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'45+5

Доигрывали команды первый тайм и доиграли. Перерыв. Отдохнем и мы. «Спартак» доминирует, но на табло перевес минимальный, так что все еще возможно.

'45+2

Интересно, что Левников еще минуту приплюсовал к добавленному им времени. Четыре минуты переиграют команды в первой половине.

'45+1

Три минуты добавлено к первому тайму.

'44

Подача в штрафную «Спартака» с левого фланга, но Стефанович от большого желания забить толкает в спину Боккетти. Фол в атаке.

'43

Надо отметить, что Ломовицкому все же не газон помешал. Успел голкипер зацепить мяч и погасил его скорость, после чего защитники успели вынести снаряд. А классный длинный пас на Ломовицкого сделал Сальва Боккетти.

'42

Дато Черткоева меняет Илья Захаров.

'41

МОМЕНТ! Чудо спасло «Черноморец»! Вернее, не чудо, а плохой газон... Ломовицкий успел к мячу и из вратарской пустил его под вратарем, однако снаряд застрял в газоне, остановился на линии и был вынесен защитниками!

'40

У «Черноморца» готовится замена уже сейчас. Интересно.

'39

Как только хозяева несутся в атаку, трибуны взрываются, вот только снова наступление «Черноморца», весьма массированное, умерло на подступах к штрафной скучающего Реброва.

'37

Тотальный контроль спартаковцев над игрой и неспособность «Черноморца» что-то организовать в атаке на выходе дают не самый зрелищный футбол.

'35

Опасной выглядела позиционная атака «Спартака», но Кирилл Левников остановил ее, посчитав, что ранее красно-белые ввели мяч в игру не с того места... Запоздал свисточек-то...

'34

Поменялись у «Спартака» флангами Ташаев и Ломовицкий, который пытался, но не смог прорваться в штрафную слева.

'33

Еще один угловой заработал «Спартак», но на этот раз подачу снял голкипер хозяев Швагирев.

'31

Удается периодически отодвигать новороссийцам игру от своих ворот, как в последние минуты, вот только они уже проигрывают.

'28

Что не удалось Комбарову, сделал Софьян Ханни. Алжирец сделал шикарный пас за спины защитникам «Черноморца», а отклеившийся от них Зе Луиш легко реализовал выход один на один, пробив мимо голкипера.

'28

ГОООООООООООООООООООООООООЛ! Зе Луиш — 0:1!

'26

Хитрый разрезающий пас с правой ноги на ход Ломовицкому задумал сместившийся в центр Комбаров, но передача не прошла.

'25

Песрпективной выглядела атака хозяев правым флангом, но Черткоев запутался в мяче сам.

'24

Интересна статистика точных передач. Спартаковцы играют небрежно — всего 75%, то есть каждый четвертый пас команды Карреры идет чужому. Но у «Черноморца» только 47% точности...

'22

Резкая подача, и сразу несколько спартаковцев, начиная с Зе Луиша, не смогли нанести решающий удар. Было очень опасно.

'21

Активный Ташаев догнал мяч на левом фланге атаки и в попытке прострелить в штрафную заработал первый в матче угловой.

'20

70% времени мячом владеет, конечно же, «Спартак».

'18

После аута пробил Ханни, но попал в защитника, а сыгравший на подборе Зе Луиш был в офсайде.

'17

Немного судорожно обороняются новороссийцы — нервы. Лезгинцев выносит мяч подальше в аут.

'15

Много сумбура в борьбе. Выигрывают ее хозяева, убегают в контратаку, и Ташаев, срывая атаку, получает первую в матче желтую карточку.

'14

Ломовицкий загружает длинной передачей в штрафную на Александра Ташаева, который оказывается в положении вне игры.

'13

Вот «Черноморец» на половине поля «Спартака» закрепился на какое-то время, но так ничего и не извлек из этого. Даже в штрафную не забрался.

'11

Мощно давит «Спартак». Пока никакой контригры не просматривается у хозяев поля.

'9

Да, Сальваторе Боккетти заменил Марко Петковича. Мамин ушел чуть правее, итальянец занял место левого центрального защитника.

'8

Такое ощущение, что речь идет о злополучном для «Спартака» повреждении крестообразных связок...

'7

Травму получил проводивший свой первый матч в сезоне Марко Петкович. Именно он играл в центре в паре с Маминым. Подкат соперника в центре поля был грубоват, а фол привел к повреждению, из-за которого оперативно готовится появиться на поле Сальва Боккетти.

'5

Очень живенько двигаются спартаковцы, даже непривычно по последнему времени. Но и «Черноморец» работает как надо в обороне.

'3

Момент! Ташаев не смог обыграть защитника, но тот споткнулся на не самом лучшем газоне новороссийского стадиона, и хавбек «Спартака» подобрал мяч, дошел до лицевой и прострелил на Пантелеева, который едва не переправил мяч в сетку в упор в борьбе с защитником. Но не попал.

'2

На высоких скоростях началась игра. С желанием действуют не только хозяева, но и спартаковцы. Уже на 20-й секунде Ханни перестарался, сфолив в атаке. Ну а сейчас красно-белые забрали мяч под свой тотальный контроль.

'1

Поеееехали! Матч начался!

18:30

«Черноморец» идет на шестом месте в южной зоне Олимп-ПФЛ, так что для новороссийской команды 1/16 финала Олимп — Кубка России является шикарным результатом. Впрочем, можно не сомневаться, бой хозяева именитому гостю дадут.

18:25

Что нам нужно отметить в составе красно-белых? Во-первых, первую игру в сезоне проведет голкипер Артем Ребров, который не играл с матча 30-го тура прошлого чемпионата против «Динамо», оставившего спартаковцев без основного раунда Лиги чемпионов. Отмечаем, что в центре обороны выйдет перспективная связка из «Спартак-2» Павел Маслов — Артем Мамин. Посмотрим, как они себя проявят. И как проявит себя центральный полузащитник Владислав Пантелеев, укладывающий в ФНЛ и за молодежную сборную один мяч со штрафного за другим. Наверняка в отсутствие Фернандо бить штрафные у «Спартака» будет он.

18:20

Конечно, очень интересен состав «Спартака». В Москве остались не только опальные Денис Глушаков с Андреем Ещенко, но и ряд игроков основы, включая новоиспеченного капитана Георгия Джикию и незаменимого универсала Романа Зобнина. А прилетевшие в Новороссийски Сальваторе Боккетти, Фернандо, Луис Адриано остались в запасе. Можно, сказать, что в целях ротации не выйдут с первых минут и молодые Александр Максименко с Николаем Рассказовым.

18:15

Массимо Каррера выставил следующих футболистов «Спартака» с первых минут:

«Спартак»: Ребров, Петкович, Маслов, Мамин, Комбаров, Тимофеев, Ташаев, Пантелеев, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

18:10

Уже известны составы команд. Давайте к ним обратимся. «Черноморец» выйдет на поле в следующем сочетании.

«Черноморец»: Швагирев, Лезгинцев, Юдин, Обивалин, Кузнецов, Пуляев, Гаранжа, Мендель, Селеменев, Черткоев, Стефанович.

18:05

Начало игры в 18.30 по московскому времени.

18:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Представляем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Олимп — Кубка России, в котором встречаются новороссийский «Черноморец» и московский «Спартак».