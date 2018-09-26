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Борьба с «Балтикой»: «Локомотив» устроил шоу в Калининграде. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/16 финала Олимп — Кубка России «Балтика» — «Локомотив»

«Балтика» в Калининграде принимает московский «Локомотив» в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/16 финала  |   26 сентября 21:00   |  перерыв
Балтика
2:2 (ДВ)
Локомотив
Стадион «Калининград», Калининград | Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия)
Касаев 28'
Шешуков 42'
Магаль 64'
Дядюн 90+3'
Миранчук 37'
Эдер 87'
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Евгений Помазан
44 (з)   Максим Тишкин
25 (з)   Андрей Буйволов
30 (з)   Сослан Таказов
33 (з)   Константин Плиев
28 (з)   Руслан Магаль 64'
11 (п)   Алан Касаев 85' 28'
2 (п)   Александр Шешуков 42'
9 (п)   Максим Григорьев
19 (п)   Алихан Шаваев
22 (н)   Владимир Дядюн 90'
77 (в)   Антон Коченков
28 (з)   Борис Ротенберг 67'
33 (з)   Соломон Кверквелия
17 (з)   Тарас Михалик
84 (з)   Михаил Лысов
23 (п)   Дмитрий Тарасов 46'
96 (п)   Рифат Жемалетдинов 73'
59 (п)   Алексей Миранчук 37'
11 (п)   Антон Миранчук
7 (п)   Гжегож Крыховяк
9 (н)   Фёдор Смолов
Запасной состав
1 (в)   Илья Лантратов
43 (в)   Станислав Черчесов
93 (з)   Виталий Каленкович 85'
23 (з)   Владислав Крючков
34 (п)   Олег Дмитриев
14 (н)   Кирилл Погребняк
7 (н)   Павле Радунович
30 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Брайан Идову
5 (з)   Бенедикт Хёведес
6 (п)   Дмитрий Баринов 46'
20 (п)   Владислав Игнатьев 67'
83 (п)   Алексей Миронов
24 (н)   Антонио Эдер 73' 87'
67 (н)   Роман Тугарев
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'91
Продолжается матч.
'90+4
Звучит судейский свисток. Нас ждёт дополнительное время.
'90+3
В штрафной «Балтики» была борьба сейчас, Амелин увидел нарушение в борьбе у Эдера.
'90+3
Дядюн за фол в атаке получил жёлтую карточку.
'90+1
Три минуты добавлено ко второму тайму.
'90
Эдер выполнил прострел на Смолова, который в борьбе в штрафной упал. Требуют пенальти игроки гостей, но Амелин не увидел тут нарушения.
'87
Гол! Михалик отдал передачу к линии штрафной на Эдера, который поднял мяч и потрясающим ударом через себя поразил дальний угол ворот!
'85
Укрепляет оборону Игорь Ледяхов.
'85
Только сейчас делают первую замену хозяева поля.
'83
Опасный стандарт исполняет «Локомотив», почти с угла штрафной. И совсем неудачно выполняет навес Алексей Миранчук.
'80
Не торопятся калининградцы. Спокойно ждут, пока прибежит со своей половины поля Таказов, чтобы вбросить аут от углового флажка. И эта атака даже завершилась ударом — правда, Щаваев пробил намного выше перекладины.
'77
Требуют пенальти игроки «Локо», однако Алексей Амелин фиксирует фол в атаке со стороны Крыховяка.
'75
Не получаются атаки у «железнодорожников». Вот и сейчас угловой был подан ужасно — требовали гости повторный удар, но мяч покинул поле от их игрока.
'73
Автор чемпионского гола вышел на поле.
'73
Последняя замена гостей.
'72
Угловой подал Жемалетдинов, мяч заметался в штрфной и Тишкин смог вынести его к центру.
'70
Вся игра сместилась в центр поля. Очень много борьбы. И всё же именно хозяева пытаются найти моменты для новых атак.
'67
Вместо Ротенберга вышел Игнатьев.
'67
Вторая замена у «Локо»
'66
Продолжает атаковать «Балтика»! Дядюн опасно пробил, но, рикошетом от защитника, мяч потерял скорость и пришёл точно в руки Коченкову.
'63
Гол! Руслан Магаль всё-таки забил! Помазано идеально ввёл мяч в игру на правый фланг, где Магаль прошёл в штрафную и пробил из под защитника точно в ближний угол. Мяч задел штангу и закатился в ворота.
'60
Глубокий прессинг хозяев принёс свои плоды — поехала нога у Лысова, Магаль отобрал мяч и дошёл до угла вратарской, откуда мог прострелить в середину, но решил пробить сам. Итог этого удара — перекладина.
'57
Крыховяк ворвался в штрафную площадь и остро пробил — мяч прошёл рядом с дальней штангой.
'56
Слишком короткую перепасовку устроили в штрафной соперника гости и лишились мяча в опасной атаке.
'54
И снова Касаев! С угла штрафной пробил он в дальний угол, Коченков вытянулся и отбил мяч в сторону. Снаряд отлетел к Тишкину, который выполнил прекрасную передачу в глубину штрафной, но мяч после удара Григорьева не попал в створ.
'51
Калиниградцы выполнили штрафной метров сорока, мяч дошёл непосредственно до Коченкова, который неловко сыграл в простой ситуации, но сразу исправил свою ошибку и отправил мяч за боковую линию.
'49
Потрясающий момент был у Смолова! Жемалетдинов выиграл борьбу за навес, сбросил мяч на Фёдора, который был совсем один, но пробил выше ворот.
'47
Подключился к атаке своей команды Ротенберг, но подача с фланга пришла точно в руки Помазану.
'46
Начался второй тайм.
'46
Дмитрий Баринов освежит игру гостей.
'46
Замена произошла в перерыве.
'45+1
В целом, «Локомотив» предсказуемо имел больше моментов в первом тайме, но «Балтика» уже с начала игры остро огрызалась. В середине тайма именно калининградцы смогли первыми открыть счёт, но не удержали преимущество.
'45+1
Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму. Перерыв.
'45
Фёдор Смолов убежал от Буйволова, вышел один на один и не попал в створ, Грамотно срезал угол Помазан.
'42
Шешуков, срывая опасную атаку, ударил по ногам сзади Антона Миранчука, за что получил предупреждение.
'40
Опасно! Касаев с дальней дистанции мощно пробил по воротам, Коченков не дотянулся до мяча, однако перекладина спасла «железнодорожников»!
'39
Кверквелия метров с 45 выполнил навес в штрафную на голову Смолова, Фёдор не обработал мяч.
'37
Калининградская команда успокоила игру и захватила контроль над мячом.
'35
Гол! Смолов в штрафной получил мяч, обыграл защитника у лицевой линии и прострелил во вратарскую, где Алексей Миранчук коленом вогнал мяч в сетку ворот!
'33
«Балтика» выскочила в редкую контратаку, но последний пас не прошёл.
'30
Затяжная атака «железнодорожников» завершилась навесом Смолова на Тарасова, удар у последнего не получился.
'28
Гол! Дядюн вошёл в штрафную площадь и оставил мяч Касаеву, который обыграл Кверквелию и с угла вратарской перебросил Коченкова!
'27
А теперь уже Смолов оказывается первым на мяче с прострела, и его мощнейший удар парирует Помазан!
'26
Антон Миранчук с углового низом прострелил низом на брата, который с разбега пробил прямо в защитника.
'24
Опасный прострел в штрафную выполнил Миранчук, Смолов немного не дотянулся до мяча.
'21
Стандарт метров с сорока исполняли калининградцы. Касаев навесил на дальний угол штрафной на Буйволова, от которого мяч ушёл за боковуюлинию.
'19
Немного успокоилась игра, стала завязываться борьба в центре поля.
'17
С третьей попытки выполнил Лысов подачу в штрафную, однако надёжно выглядит оборона «Балтики».
'14
На встречных курсах пошла игрока, вроде бы без центра поля, но и до явных опасных моментов дело не доходит.
'12
Дошло дело до первого удара по воротам «Локо»! Шешуков пробил с линии штрафной — мяч запутался в ногах партнёров по команде, потерял скорость и вышел за лицевую линию.
'10
Не получился перевод на фланг на Крыховяка — Григорьев выбил на угловой.Подача не удалась, калининградцы убежали в контратаку, но остановились у штрафной.
'8
Зажал «Локомотив» хозяев поля на своей половине, опасные подходы проходят, однако пока что до конкретики почти не доходит.
'6
Помазан отлично выбил мяч после навеса Миранчука с углового, в штрафной возникла суматоха, и всё же один из защитников выбил мяч за боковую линию.
'3
Алексей Миранчук опасно вошёл в штрафную, однако Помазан смог в падении достать мяч, не позволив игроку соперников опасно пробить.
'1
С атаки начинают матч игроки «Балтики», однако передача на Касаева не достигла адресата.
'1
Гости начинают игру с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.