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Трансляция
С конца
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'91
Продолжается матч.
'90+4
Звучит судейский свисток. Нас ждёт дополнительное время.
'90+3
В штрафной «Балтики» была борьба сейчас, Амелин увидел нарушение в борьбе у Эдера.
'90+3
'90+1
Три минуты добавлено ко второму тайму.
'90
Эдер выполнил прострел на Смолова, который в борьбе в штрафной упал. Требуют пенальти игроки гостей, но Амелин не увидел тут нарушения.
'87
'85
'85
'83
Опасный стандарт исполняет «Локомотив», почти с угла штрафной. И совсем неудачно выполняет навес Алексей Миранчук.
'80
Не торопятся калининградцы. Спокойно ждут, пока прибежит со своей половины поля Таказов, чтобы вбросить аут от углового флажка. И эта атака даже завершилась ударом — правда, Щаваев пробил намного выше перекладины.
'77
Требуют пенальти игроки «Локо», однако Алексей Амелин фиксирует фол в атаке со стороны Крыховяка.
'75
Не получаются атаки у «железнодорожников». Вот и сейчас угловой был подан ужасно — требовали гости повторный удар, но мяч покинул поле от их игрока.
'73
'73
'72
Угловой подал Жемалетдинов, мяч заметался в штрфной и Тишкин смог вынести его к центру.
'70
Вся игра сместилась в центр поля. Очень много борьбы. И всё же именно хозяева пытаются найти моменты для новых атак.
'67
'67
'66
Продолжает атаковать «Балтика»! Дядюн опасно пробил, но, рикошетом от защитника, мяч потерял скорость и пришёл точно в руки Коченкову.
'63
'60
Глубокий прессинг хозяев принёс свои плоды — поехала нога у Лысова, Магаль отобрал мяч и дошёл до угла вратарской, откуда мог прострелить в середину, но решил пробить сам. Итог этого удара — перекладина.
'57
Крыховяк ворвался в штрафную площадь и остро пробил — мяч прошёл рядом с дальней штангой.
'56
Слишком короткую перепасовку устроили в штрафной соперника гости и лишились мяча в опасной атаке.
'54
И снова Касаев! С угла штрафной пробил он в дальний угол, Коченков вытянулся и отбил мяч в сторону. Снаряд отлетел к Тишкину, который выполнил прекрасную передачу в глубину штрафной, но мяч после удара Григорьева не попал в створ.
'51
Калиниградцы выполнили штрафной метров сорока, мяч дошёл непосредственно до Коченкова, который неловко сыграл в простой ситуации, но сразу исправил свою ошибку и отправил мяч за боковую линию.
'49
Потрясающий момент был у Смолова! Жемалетдинов выиграл борьбу за навес, сбросил мяч на Фёдора, который был совсем один, но пробил выше ворот.
'47
Подключился к атаке своей команды Ротенберг, но подача с фланга пришла точно в руки Помазану.
'46
Начался второй тайм.
'46
'46
'45+1
В целом, «Локомотив» предсказуемо имел больше моментов в первом тайме, но «Балтика» уже с начала игры остро огрызалась. В середине тайма именно калининградцы смогли первыми открыть счёт, но не удержали преимущество.
'45+1
Ничего не стал добавлять арбитр к первому тайму. Перерыв.
'45
Фёдор Смолов убежал от Буйволова, вышел один на один и не попал в створ, Грамотно срезал угол Помазан.
'42
'40
Опасно! Касаев с дальней дистанции мощно пробил по воротам, Коченков не дотянулся до мяча, однако перекладина спасла «железнодорожников»!
'39
Кверквелия метров с 45 выполнил навес в штрафную на голову Смолова, Фёдор не обработал мяч.
'37
Калининградская команда успокоила игру и захватила контроль над мячом.
'35
'33
«Балтика» выскочила в редкую контратаку, но последний пас не прошёл.
'30
Затяжная атака «железнодорожников» завершилась навесом Смолова на Тарасова, удар у последнего не получился.
'28
'27
А теперь уже Смолов оказывается первым на мяче с прострела, и его мощнейший удар парирует Помазан!
'26
Антон Миранчук с углового низом прострелил низом на брата, который с разбега пробил прямо в защитника.
'24
Опасный прострел в штрафную выполнил Миранчук, Смолов немного не дотянулся до мяча.
'21
Стандарт метров с сорока исполняли калининградцы. Касаев навесил на дальний угол штрафной на Буйволова, от которого мяч ушёл за боковуюлинию.
'19
Немного успокоилась игра, стала завязываться борьба в центре поля.
'17
С третьей попытки выполнил Лысов подачу в штрафную, однако надёжно выглядит оборона «Балтики».
'14
На встречных курсах пошла игрока, вроде бы без центра поля, но и до явных опасных моментов дело не доходит.
'12
Дошло дело до первого удара по воротам «Локо»! Шешуков пробил с линии штрафной — мяч запутался в ногах партнёров по команде, потерял скорость и вышел за лицевую линию.
'10
Не получился перевод на фланг на Крыховяка — Григорьев выбил на угловой.Подача не удалась, калининградцы убежали в контратаку, но остановились у штрафной.
'8
Зажал «Локомотив» хозяев поля на своей половине, опасные подходы проходят, однако пока что до конкретики почти не доходит.
'6
Помазан отлично выбил мяч после навеса Миранчука с углового, в штрафной возникла суматоха, и всё же один из защитников выбил мяч за боковую линию.
'3
Алексей Миранчук опасно вошёл в штрафную, однако Помазан смог в падении достать мяч, не позволив игроку соперников опасно пробить.
'1
С атаки начинают матч игроки «Балтики», однако передача на Касаева не достигла адресата.
'1
Гости начинают игру с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Кубка России: «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.