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Португалия и Хорватия сыграли вничью. LIVE

Онлайн-трансляция матча Португалия — Хорватия

Сборная Португалии по футболу принимает национальную команду Хорватии в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Товарищеские матчи 1  |   06 сентября 21:45   |  закончен
Португалия
1:1
Хорватия
Стадион «Алгарве», Фару | Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Пепе 32'
Карвалью 72'
Перишич 18'
Перишич 30'
Ковачич 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Руй Патрисиу
2 (з)   Жоау Канселу
19 (з)   Мариу Руй
3 (з)    Пепе 32'
6 (з)   Рубен Диаш
14 (п)   Вилльям Карвалью 81' 72'
11 (п)   Бернарду Силва 46'
20 (п)    Пицци
13 (п)   Рубен Невеш
7 (п)    Брума
9 (н)   Андре Силва
12 (в)   Ловре Калинич
2 (з)   Шиме Врсалько 46'
3 (з)   Борна Баришич
5 (з)   Матей Митрович
21 (з)   Домагой Вида 35'
8 (п)   Матео Ковачич 41'
19 (п)   Милан Бадель
10 (п)   Лука Модрич 55'
4 (п)   Иван Перишич 63' 18' 30'
20 (н)   Марко Пьяца
13 (н)   Марко Ливайя
Запасной состав
12 (в)   Клаудиу Рамуш
22 (в)    Бету
5 (з)   Педру Мендеш
4 (з)   Луиш Нету
21 (з)    Седрик
16 (п)   Бруну Фернандеш
15 (п)   Сержиу Оливейра 81'
8 (п)   Ренату Саншеш
23 (п)   Жедсон Фернандеш
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
18 (н)   Желсон Мартинш 46'
10 (н)   Маркуш Лопеш
23 (в)   Карло Летица
1 (в)   Доминик Ливакович
16 (з)   Тин Едвай 35'
6 (з)   Антонио Милич 46'
22 (з)   Йосип Пиварич
15 (п)   Марио Пашалич 55'
18 (п)   Марко Рог
14 (п)   Филип Брадарич
11 (п)   Марсело Брозович
17 (н)   Иван Сантини
9 (н)   Дуйе Чоп 63'
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Трансляция
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'90+5
Матч окончен! Второй тайм получился не таким ярким, как первый. Оба гола были забиты до перерыва, а после команды так и не смогли взломать оборону друг друга. Частые замены не давали игрокам почувствовать ритм игры, взвинтить скорости.
'90+3
Сержиу Оливейра неточно приложился издали.
'90+2
Ковачича подтолкнули перед португальской штрафной, но арбитр промолчал.
'90+1
Пять минут ещё играть.
'89
Жедсон дебютировал за взрослую сборную.
'89
Андре Силва ушёл без гола.
'88
Мартинш упал вблизи вратарской, но арбитр нарушения со стороны Едвая не увидел.
'86
Саншеш вышел.
'86
Рубен Невеш ушёл.
'86
Рубен Невеш решился на дальний удар, послав мяч намного выше цели!
'84
Андре Силва открылся в штрафной на прострел и нанёс удар с ходу, но снова мимо!
'83
Ловре Калинич справился с плотным дальним ударом Бруну Фернандеша.
'81
Сержиу Оливейра в игре.
'81
Карвалью заменили.
'80
Едвай открылся справа, но последовавший пас оказался несвоевременным — положение вне игры показал судья.
'78
Штанга спасла хорватов! Мариу Руй включился слева и прострелил во вратарскую, где Милич ногой срезал мяч в дальнюю штангу!
'75
Хорваты разыграли угловой, а затем последовала подача на дальнюю штангу, но там были только соперники.
'72
Марко Рог освежил полузащиту Хорватии.
'72
Пьяца заменён.
'72
Грубая игра Карвалью привела к «горчичнику».
'71
Андре Силва заметил рывок Мартинша, но проникающая передача не прошла, Митрович был на высоте.
'68
Маркуш Лопеш вышел.
'68
Брума ушёл.
'68
Подача Мариу Руя чуть не залетела в дальний угол ворот!
'65
Канселу прорвался справа и прострелил на Бруну Фернандеша, чей дальнейший удар был блокирован.
'63
Дуйе Чоп появился на поле.
'63
Перишича заменили.
'61
Бруну Фернандеш вышел.
'61
Пицци заменён.
'59
Баришич успел догнать Канселу и выбить мяч на угловой!
'57
Сантини в игре.
'57
Ливайя ушёл.
'56
В очередной португальский офсайд угодил Брума.
'55
Пашалич постарается заменить лучше игрока сборной.
'55
Модрича решили снять с игры.
'54
Брума сыграл на Канселу, который на полметра залез в положение вне игры.
'52
Баришич поддержал атаку хорватов, сделав подачу точно в руки Патрисиу.
'50
Хорваты взяли мяч под свой контроль, пытаясь захватить инициативу, но обострить не получается.
'47
Патрисиу! Перишич грамотно открылся на навес Модрича с углового и пробил головой, но мяч полетел прямо в голкипера!
'46
Мартинш вышел.
'46
Бернарду не появился на поле после перерыва.
'46
Милич вышел.
'46
Хорваты заменили Врсалько.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Закончился первый тайм. Хороший и динамичный футбол показали сборные Португалии и Хорватии, обменявшись голами до перерыва. Хорваты довольно быстро забили, но вскоре потеряли инициативу, позволив сопернику сравнять счёт. Встретимся после перерыва!
'45+2
Карвалью протащил мяч к штрафной Хорватии и отдал его Андре Силве, у которого не получился обводящий удар, ведь мяч полетел в сторону углового флажка!
'45+1
Три минуты добавил арбитр.
'44
Канселу забрался в положение вне игры, хотя повтор показал, что офсайда не было.
'41
Ковачич накричал на арбитра и получил предупреждение.
'40
Андре Силва добивал мяч с угла вратарской, но нога Врсалько не дала талантливому форварду отличиться!
'39
Стенка заблокировала удар Мариу Руя!
'38
Вновь хорваты сбили Бруму рядом со своей штрафной. Очередной отличный шанс для хозяев.
'35
Едвай вышел.
'35
Вида заменён.
'34
Вида всё же не сможет продолжить матч. Носилки понадобились колоритному хорвату.
'32
ГОЛ! Ещё в первом тайме сравняли португальцы! Стремительный розыгрыш углового и навес Пицци точно на голову Пепе, который подправил мяч в угол ворот, Ловре Калинич даже не среагировал!
'30
Бернарду помешали ударить с края штрафной.
'30
Перишич позволил себе умышленный фол, получив жёлтую карточку.
'29
Пьяца подхватил мяч в чужой штрафной, но вот проскочить двух соперников не получилось.
'27
Вида попросил паузу из-за повреждения.
'26
Вида успел! Ловре Калинич ошибся на выходе за пределами штрафной, но голкипера спас Вида, который в подкате выбил мяч из-под ног Андре Силвы!
'24
Португалия завладела инициативой, но медленные перемещения практически не приводят к позиционным ошибкам хорватов. Все зоны перекрываются.
'21
Пауза в матче из-за проблем с сеткой ворот Ловре Калинича.
'20
Канселу выиграл борьбу на краю штрафной Хорватии, ушёл от Ковачича и пробил с острого угла в сетку с внешней стороны!
'18
ГОЛ! Хорваты впереди! Португальцы ошиблись перед своей штрафной, а далее Ливайя подрезал мяч на Ковачича, которому помешали пробить, но отскок был за Перишичем, который с лёта пробил в ближний угол!
'16
Рубен Невеш не попал в створ ударом со штрафного.
'15
Бруму сбили вблизи штрафной Хорватии.
'14
Немного успокоилась игра после обмена перспективными моментами. Португалия с мячом.
'11
Пьяца вошёл в штрафную, подключил Ковачича, который отлично пробил в девятку, но Патрисиу спас Португалию!
'10
Бернарду! Брума подбежал к штрафной и сыграл направо на Бернарду, а полузащитник «Сити» резко пробил низом, заставив Ловре Калинича показать высочайший уровень реакции!
'8
Рубен Диаш неудачно пробил головой после навеса Пицци со штрафного.
'7
Бадель жёстко сыграл против Пицци, теперь уже шанс Португалии забить с помощью стандарта.
'6
Андре Силва не зацепился за диагональ Рубена Диаша.
'5
Патрисиу легко выбежал из ворот на навес Модрича.
'3
Брума! Бернарду отлично подключил к атаке Канселу, подачу которого нелепым ударом замкнул Брума, но Ловре Калинич чуть не провалился, зафиксировав мяч со второй попытки на линии ворот!
'2
Брума убежал от Врсалько слева и прострелил во вратарскую, где первым на мяче был Ловре Калинич.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Хорватия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.