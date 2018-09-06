Португалия

- 710257 просмотров ПВО Сирии отразили ракетный удар по пригороду Хамы
- 535857 просмотров Источник рассказал, кто по ошибке продырявил корабль «Союз»
- 246994 просмотра Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5 тыс. рублей
- 198592 просмотра Мэй назвала подозреваемых по «делу Скрипалей» сотрудниками ГРУ
- 112535 просмотров Климкин назвал «катастрофической» ситуацию с оттоком населения на Украине
- 101259 просмотров Набиуллина не исключает повышения ключевой ставки
- 93586 просмотров Американский политолог Саймс стал ведущим российского ток-шоу
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'90+5
Матч окончен! Второй тайм получился не таким ярким, как первый. Оба гола были забиты до перерыва, а после команды так и не смогли взломать оборону друг друга. Частые замены не давали игрокам почувствовать ритм игры, взвинтить скорости.
'90+3
Сержиу Оливейра неточно приложился издали.
'90+2
Ковачича подтолкнули перед португальской штрафной, но арбитр промолчал.
'90+1
Пять минут ещё играть.
'89
'89
'88
Мартинш упал вблизи вратарской, но арбитр нарушения со стороны Едвая не увидел.
'86
'86
'86
Рубен Невеш решился на дальний удар, послав мяч намного выше цели!
'84
Андре Силва открылся в штрафной на прострел и нанёс удар с ходу, но снова мимо!
'83
Ловре Калинич справился с плотным дальним ударом Бруну Фернандеша.
'81
'81
'80
Едвай открылся справа, но последовавший пас оказался несвоевременным — положение вне игры показал судья.
'78
Штанга спасла хорватов! Мариу Руй включился слева и прострелил во вратарскую, где Милич ногой срезал мяч в дальнюю штангу!
'75
Хорваты разыграли угловой, а затем последовала подача на дальнюю штангу, но там были только соперники.
'72
'72
'72
'71
Андре Силва заметил рывок Мартинша, но проникающая передача не прошла, Митрович был на высоте.
'68
'68
'68
Подача Мариу Руя чуть не залетела в дальний угол ворот!
'65
Канселу прорвался справа и прострелил на Бруну Фернандеша, чей дальнейший удар был блокирован.
'63
'63
'61
'61
'59
Баришич успел догнать Канселу и выбить мяч на угловой!
'57
'57
'56
В очередной португальский офсайд угодил Брума.
'55
'55
'54
Брума сыграл на Канселу, который на полметра залез в положение вне игры.
'52
Баришич поддержал атаку хорватов, сделав подачу точно в руки Патрисиу.
'50
Хорваты взяли мяч под свой контроль, пытаясь захватить инициативу, но обострить не получается.
'47
Патрисиу! Перишич грамотно открылся на навес Модрича с углового и пробил головой, но мяч полетел прямо в голкипера!
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Закончился первый тайм. Хороший и динамичный футбол показали сборные Португалии и Хорватии, обменявшись голами до перерыва. Хорваты довольно быстро забили, но вскоре потеряли инициативу, позволив сопернику сравнять счёт. Встретимся после перерыва!
'45+2
Карвалью протащил мяч к штрафной Хорватии и отдал его Андре Силве, у которого не получился обводящий удар, ведь мяч полетел в сторону углового флажка!
'45+1
Три минуты добавил арбитр.
'44
Канселу забрался в положение вне игры, хотя повтор показал, что офсайда не было.
'41
'40
Андре Силва добивал мяч с угла вратарской, но нога Врсалько не дала талантливому форварду отличиться!
'39
Стенка заблокировала удар Мариу Руя!
'38
Вновь хорваты сбили Бруму рядом со своей штрафной. Очередной отличный шанс для хозяев.
'35
'35
'34
Вида всё же не сможет продолжить матч. Носилки понадобились колоритному хорвату.
'32
'30
Бернарду помешали ударить с края штрафной.
'30
'29
Пьяца подхватил мяч в чужой штрафной, но вот проскочить двух соперников не получилось.
'27
Вида попросил паузу из-за повреждения.
'26
Вида успел! Ловре Калинич ошибся на выходе за пределами штрафной, но голкипера спас Вида, который в подкате выбил мяч из-под ног Андре Силвы!
'24
Португалия завладела инициативой, но медленные перемещения практически не приводят к позиционным ошибкам хорватов. Все зоны перекрываются.
'21
Пауза в матче из-за проблем с сеткой ворот Ловре Калинича.
'20
Канселу выиграл борьбу на краю штрафной Хорватии, ушёл от Ковачича и пробил с острого угла в сетку с внешней стороны!
'18
'16
Рубен Невеш не попал в створ ударом со штрафного.
'15
Бруму сбили вблизи штрафной Хорватии.
'14
Немного успокоилась игра после обмена перспективными моментами. Португалия с мячом.
'11
Пьяца вошёл в штрафную, подключил Ковачича, который отлично пробил в девятку, но Патрисиу спас Португалию!
'10
Бернарду! Брума подбежал к штрафной и сыграл направо на Бернарду, а полузащитник «Сити» резко пробил низом, заставив Ловре Калинича показать высочайший уровень реакции!
'8
Рубен Диаш неудачно пробил головой после навеса Пицци со штрафного.
'7
Бадель жёстко сыграл против Пицци, теперь уже шанс Португалии забить с помощью стандарта.
'6
Андре Силва не зацепился за диагональ Рубена Диаша.
'5
Патрисиу легко выбежал из ворот на навес Модрича.
'3
Брума! Бернарду отлично подключил к атаке Канселу, подачу которого нелепым ударом замкнул Брума, но Ловре Калинич чуть не провалился, зафиксировав мяч со второй попытки на линии ворот!
'2
Брума убежал от Врсалько слева и прострелил во вратарскую, где первым на мяче был Ловре Калинич.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Хорватия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.