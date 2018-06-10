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Трансляция
С конца
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'86
Арнаутович опасно приложился из-за пределов штрафной! Мяч прошёл рядом со штангой.
'84
'84
'82
А ведь у Австрии до этого матча была рекордная серия из семи побед подряд. Но сегодня бразильцы выглядят намного сильнее.
'80
Шикарно разыграли бразильцы! Паулиньо сделал проникающую передачу в штрафную, Неймар пяткой скинул мяч на Фирмино! Форвард «Ливерпуля» пробил в упор, но голкипер австрийцев в красивом броске спас свою команду!
'78
У австрийцев совсем разладилась игра — во втором тайме они совсем ничего не создали.
'76
'76
'74
Опасно! Коутиньо получил мяч перед штрафной и мощным ударом попал в перекладину!
'72
Дансо сразу же включился в игру и заблокировал удар Паулиньо с острого угла!
'70
'70
'69
'68
'68
'67
'67
'66
'66
'65
Ещё момент у Бразилии! Жезус с центра штрафной замыкал прострел Виллиана, но Линднер сложился и отразил мяч в сторону!
'63
'61
'61
'60
'60
'58
'58
'58
'58
'56
А теперь Шёпф влетел в ногу Коутиньо, но обошлось без карточки. Грубят австрийцы.
'55
'52
Скоростная атака прошла у Бразилии! Виллиан с правого края вошёл в штрафную и прострелил в центр — Драгович в подкате перехватил мяч.
'50
Марсело попытался длинной передачей разрезать оборону австрийцев, но Жезус поторопился и залез в офсайд.
'48
Агрессивно идут в прессинг австрийцы и не позволяют сопернику разыгрывать мяч.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Бразилии после 45 минут. Южноамериканцы владели территорией и много угрожали чужим воротам. А единственный гол на 36-й минуте забил Жезус.
'45+1
Баумгартлингер из глубины вырезал заброс в штрафную! Арнаутович не сумел принять мяч, а позиция была убойной!
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
Жезус резко сместился к центру! Но Прёдль поставил корпус и оттеснил соперника от мяча.
'40
По владению мячом преимущество у Бразилии — 66% на 34%. И по ударам лидируют южноамериканцы — 8:3.
'38
'36
'35
Опасно! Неймар в штрафной раскидал финтами защитников, мяч отскочил к Паулиньо, который выскочил один на один и пробил низом! Голкипер ногой срегаировал!
'34
Момент! Тьяго Силва откликнулся на навес Неймара с углового и пробил головой! Мяч прошёл рядом со штангой.
'32
Паулиньо по центру дошёл до штрафной и сделал передачу вразрез, но Драгович перехватил мяч.
'30
Много стычек стало. Шлагер агрессивно пошёл в отбор и въехал в ногу Данило.
'28
Алисон присел на газон и схватился за ногу. Медики оказывают помощь голкиперу сборной Бразилии.
'26
Неймар красивым финтом убрал защитника, и австрийцу пришлось фолить в центре поля. Не дают европейцы сопернику свободного пространства.
'24
Коутиньо! Резко сместился к центру и с радиуса штрафной пробил в нижний угол — Линднер в падении перевёл мяч на угловой.
'22
Момент у Австрии! Ляйнер прорвался по флангу и вырезал подачу в штрафную на Арнаутовича, который послал мяч над перекладиной!
'20
Алаба вырезал диагональ в штрафную! Тиаго Силва помешал Арнаутовичу зацепиться за мяч, а Шёпф опоздал к эпизоду, пытаясь замкнуть на дальней штанге.
'18
Неймар! Из-за пределов штрафной на исполнение пробил по воротам — Линднер без проблем забрал мяч.
'16
Неймар попытался по центру проскочить между двух защитников! В последний момент выбили мяч у бразильца.
'14
Жезус ворвался в штрафную, наткнулся на Драговича и упал в штрафной австрийцев! Арбитр показывает, что всё было чисто.
'12
Коутиньо вырезал подачу на дальний угол вратарской! Паулиньо выиграл борьбу и сделал скидку в центр, но там никого не оказалось.
'10
Австрийцы совершили перехват в центре поля. Арнаутович разогнал контратаку, дошёл до штрафной, но в итоге потерял мяч.
'8
Виллиан прошёл по правому флангу и сделал скидку на радиус штрафной! Каземиро хлёстко пробил в касание, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги!
'6
Коутиньо сместился на левый край, дошёл до лицевой, но защитник в подкате выбил у него мяч.
'4
Бразильцы постепенно наладили контроль над мячом, но борьба идёт преимущественно в центре поля.
'2
Австрийцы провели атаку левым флангом и заработали угловой. Алаба навесил в центр штрафной, но бразильцы уверенно отбились.
'1
Матч начался! Австрийцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Австрия — Бразилия. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.