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Трансляция
С конца
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'33
Маслуси без труда забрал обычный навес Одриосолы.
'31
Иско развернулся в штрафной Туниса, оказавшись под опекой четверых защитников, поэтому пришлось довольствоваться лишь угловым.
'28
Мерия получил повреждение после стыка с Родриго.
'27
Бускетс обокрал соперника перед чужой штрафной и промедлил с пасом, нарвавшись на ответный отбор!
'24
Сиам Бен-Юссеф здорово сыграл на перехвате, не дав передаче выйти Родриго на свидание с Маслуси.
'22
У Родриго не получился удар головой после навеса Одриосолы, а в дальнейшей атаке вторым темпом Серхио Рамос выстрел чуть выше перекладины!
'21
Маслуси вовремя выбежал из ворот, перехватив прострел Жорди Альбы.
'20
Жорди Альба нарвался на фол со стороны Бронна.
'19
Бадри прорвался слева к лицевой и сделал подачу на Слити, у которого не получился удар с ходу!
'18
Впервые в матче испанцы отдали мяч сопернику, отойдя к центральному кругу.
'17
Бен Юссеф не смог зацепиться за резкую проникающую передачу!
'15
Родриго выпустил мяч в аут, пытаясь обыграть соперника на фланге.
'14
Ещё одна хорошая атака получилась у Туниса, но Бен Юссеф попросту не успел замкнуть дальнюю штангу.
'12
Одриосола проспал Бадри, который обокрал молодого испанского защитника, ворвался в штрафную и выкатил мяч Сасси, который пробил по центру ворот, де Хеа сыграл надёжно!
'12
Тунисцы по-прежнему не могут перейти центр поля. Чувствуется разница в уровне.
'10
Одриосола ускорился по флангу, выпустив мяч за лицевую. Должен был быть угловой из-за касания тунисца, но арбитр указал на удар от ворот.
'9
Иско накрутил соперника у края штрафной и сделал подачу, под которую немного не подстроился оставшийся после розыгрыша углового Пике!
'7
Жорди Альба отметился топорным прострелом, который пришёлся в защитника.
'5
Очередную быструю атаку Испании тунисцы остановили нарушением. Давид Сильва решился сделать подачу со штрафного, отправив мяч в руки Маслуси.
'3
Иско нарвался на фол от полузащитника Туниса Сасси. Последующий навес со стандарта ни к чему не привёл.
'2
У Давида Сильвы и Одриосолы не получилась стеночка на фланге.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Тунис — Испания. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.