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Футбол. Франция — США. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Франция — США

Сборная Франции на своем поле принимает национальную команду Франции товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   09 июня 22:00   |  1 тайм
Франция
0:0
США
0:0
Стадион «Стад де Люмьер», Лион | Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
19 (з)   Джибриль Сидибе
22 (з)   Бенжамен Менди
4 (з)   Рафаэль Варан
5 (з)   Самуэль Юмтити
13 (п)   Н'Голо Канте
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Блез Матюиди
9 (н)   Оливье Жиру
7 (н)   Антуан Гризманн
10 (н)   Килиан Мбаппе
12 (в)   Закари Стеффен
18 (з)   Шакил Мур
17 (з)   Энтони Робинсон
21 (з)   Тим Паркер
3 (з)   Мэттью Миазга
5 (з)   Кэмерон Картер-Викерс
4 (п)   Тайлер Адамс
20 (п)   Уил Трапп
6 (п)   Уэстон Маккенни
7 (н)   Бобби Вуд
16 (н)   Джулиан Грин
Запасной состав
16 (в)   Стив Манданда
23 (в)   Альфонс Ареола
2 (з)   Бенжамен Павар
3 (з)   Преснел Кимпембе
17 (з)   Адиль Рами
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
8 (п)   Тома Лемар
12 (п)   Корентин Толиссо
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
20 (п)   Флорьян Товен
11 (н)   Усман Дембеле
18 (н)   Набиль Фекир
1 (в)   Билл Хамид
15 (з)   Эрик Лихай
19 (з)   Хорхе Вильяфанья
14 (з)   Эрик Палмер-Браун
2 (з)   Деандре Йедлин
8 (п)   Джо 
13 (н)   Joshua Sargent
11 (н)   Тимоти Веа
23 (н)   Рубио Рубин
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'12
Мур с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, передача оказалась безадресной, мяч ушёл за лицевую линию поля.
'11
Гризманн со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру головой пробил по воротам, Стеффен был на месте.
'10
Мур на левом фланге нарушил правила против Мбаппе. Франция заработала относительно неплохой стандарт.
'9
Погба выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Жиру в борьбе с Картером-Викерсом упал на газон, Уильям Коллам показал, что нужно играть дальше.
'8
Погба перевёл мяч на ход Менди, но Бенжамен слишком долго стартовал и в итоге фланговый защитник сборной Франции не смог зацепиться за мяч.
'7
Стеффен неудачно выбил мяч от своей штрафной площади, мяч в итоге улетел в аут.
'6
Погба пробил по воротам сборной США из-за пределов штрафной пощади, штанга спасла гостей от пропущенного мяча.
'5
Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'4
Менди с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, Миазга не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'3
Мур в центре поля нарушил правила против Менди. Игроки сборной Франции спокойно разыграли стандарт.
'2
Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади сборной Франции, Льорис спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — США. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.