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Трансляция
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'12
Мур с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, передача оказалась безадресной, мяч ушёл за лицевую линию поля.
'11
Гризманн со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру головой пробил по воротам, Стеффен был на месте.
'10
Мур на левом фланге нарушил правила против Мбаппе. Франция заработала относительно неплохой стандарт.
'9
Погба выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Жиру в борьбе с Картером-Викерсом упал на газон, Уильям Коллам показал, что нужно играть дальше.
'8
Погба перевёл мяч на ход Менди, но Бенжамен слишком долго стартовал и в итоге фланговый защитник сборной Франции не смог зацепиться за мяч.
'7
Стеффен неудачно выбил мяч от своей штрафной площади, мяч в итоге улетел в аут.
'6
Погба пробил по воротам сборной США из-за пределов штрафной пощади, штанга спасла гостей от пропущенного мяча.
'5
Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'4
Менди с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, Миазга не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'3
Мур в центре поля нарушил правила против Менди. Игроки сборной Франции спокойно разыграли стандарт.
'2
Из центра поля последовал заброс в центр штрафной площади сборной Франции, Льорис спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — США. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.