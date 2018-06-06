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Бельгия Египет

Соперник России на ЧМ-2018 проигрывает Бельгии. LIVE

Онлайн-трансляция контрольного матча Бельгия — Египет

Сборная Бельгии по футболу проводит контрольный матч с командой Египта. Оба коллектива примут участие в чемпионате мира — 2018, а египтяне даже сыграют в одной группе со сборной России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   06 июня 21:45   |  1 тайм
Бельгия
2:0
Египет
2:0
Стадион «Руа Бодуэн», Брюссель | Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Лукаку 27'
Азар 38'
Хамед 2'
Фатхи 8'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Тибо Куртуа
15 (з)   Томас Менье
5 (з)   Ян Вертонген
4 (з)   Лоран Симан
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
11 (п)   Янник Карраско
7 (п)   Кевин Де
6 (п)   Аксель Витсель
10 (п)   Эден Азар 38'
9 (н)   Ромелу Лукаку 27'
14 (н)   Дрис Мертенс
1 (в)   Эссам Эль-Хадари
7 (з)   Ахмед Фатхи 8'
13 (з)   Мохамед Абдуль-Шафи
2 (з)   Али Габр
6 (з)   Ахмед Хегази
17 (п)   Мохамед Эль-Ненни
22 (п)   Амр Варда
19 (п)   Абдалла Эль-Саид
8 (п)   Тарек Хамед 2'
9 (н)   Марван Мохсен
14 (н)   Рамадан Собхи
Запасной состав
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Коэн Кастельс
20 (з)   Анга Дедрик
8 (п)   Маруан Феллайни
16 (п)   Торган Азар
17 (п)   Юри Тилеманс
18 (п)   Аднан Янузай
19 (п)   Мусса Дембеле
22 (п)   Насер Шадли
23 (п)   Леандер Дендонкер
21 (н)   Миши Батшуайи
16 (в)   Шериф Экрами
23 (в)   Мохамед Эль-Шенави
4 (з)   Омар Габер
12 (з)   Айман Ашраф
15 (з)   Махмуд Хамди
20 (з)   Саад Самир
3 (п)   Ахмед Эль-Мухамади
5 (п)   Сэми Морси
11 (п)    Кахраба
18 (п)   Махмуд Шикабала
21 (п)   Махмуд Хассан
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'45+1
Закончился первый тайм. Сборная Бельгии воспользовалась своим преимуществом в классе и уверенно одолела Египет ещё в первом тайме. После перерыва египтяне попытаются вернуться в игру.
'45
Де Брёйне неудачно пробил издали.
'44
Фатхи отлично включился справа на классный заброс и прострелил в штрафную, но там удачно на перехвате сыграл Менье.
'41
Азар ушёл от двоих в сложной ситуации и сделал плохой перевод налево.
'40
Доигрывают первый тайм команды. Египтяне по-прежнему не могут вернуть контроль над мячом.
'38
ГОЛ! Очень курьёзный гол! Фатхи отобрал мяч у Карраско, а затем почему-то побежал в свою штрафную, где нарвался на отбор от того же Карраско. Янник прострелил на Азара, а Эден расстрелял ворота из центра штрафной! Вот таких бы ошибок от Египтян побольше в матче с Россией на первенстве мира.
'37
Витсель в простой ситуации сделал небрежный пас, подарив сопернику аут.
'35
Отличная комбинация египтян привела к опасному прострелу, но форвардов в штрафной Бельгии не оказалось.
'34
Де Брёйне упал в чужой штрафной в попытке обыграть Фатхи, но арбитр промолчал!
'31
Азар подстроился под отскок и пробил над воротами!
'30
Мертенс не смог зацепиться за слишком сильный пас партнёра.
'29
Мертенс плохо пробил со штрафного, послав мяч выше цели.
'28
Эль-Ненни у края своей штрафной сбил Азара.
'27
ГОЛ! Лукаку забил египтянам! Азар побежал к штрафной и из-под соперника нанёс коварный удар, который Эль-Хадари отразил прямо на Лукаку, а форвард «Юнайтед» легко пробил по пустым воротам!
'25
Варда нарвался на фол от Вертонгена, стараясь зацепиться за мяч у центрального круга.
'22
Мохсен чуть не забил, не попав в створ ударом головой из отличной позиции!
'21
Лукаку выскочил на прострел Менье и из вратарской пробил мимо ворот!
'20
Витсель промедлил с пасом и тут же нарвался на опекуна, который заставил экс-полузащитника «Зенита» отыграть назад.
'17
Витсель успел за быстрым Собхи, помешав тому нанести удар из пределов своей штрафной!
'17
Дальние попытки Азара и Менье были блокированы.
'16
Мертенс решил сыграть пяткой на Лукаку, что чуть не привело к потере.
'14
Ошибка Эль-Ненни привела к быстрой ответной атаке и удару Мертенса с линии штрафной, однако Эль-Хадари сыграл уверенно!
'14
Азара сбили перед штрафной Египта, но арбитр показал, что соперник Эдена сыграл в мяч!
'13
Хозяева здорово сыграли в позиционной обороне, заставив египтян допустить ошибку с пасом. Вот отличный пример игры в пять защитников. Очень компактно и без свободных зон.
'12
Дальний удар Эль-Ненни без труда был блокирован защитником Бельгии.
'11
Эль-Ненни нарвался на фол при активном участии в контратаке Египта.
'10
Карраско сделал прострел, который был блокирован. Большими силами атакуют бельгийцы.
'8
Фатхи не успел за Карраско и жёстко сыграл в отборе. Уже вторая жёлтая карточка для Египта за короткий промежуток времени.
'6
Де Брёйне после розыгрыша углового сделал навес на дальнюю штангу, где никого из партнёров не было.
'5
Меньше поддержал атаку справа, сделав прострел, который пришёлся в защитника. Зато будет угловой.
'4
Де Брёйне забросил мяч к вратарской, куда немного не успел Азар.
'3
Очень хорошо египтяне контролируют мяч на фоне звёздного состава Бельгии.
'1
Азар получил повреждение после подката Хамеда, который не смог избежать жёлтой карточки.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бельгия — Египет. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.