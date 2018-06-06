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Трансляция
С конца
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'45+1
Закончился первый тайм. Сборная Бельгии воспользовалась своим преимуществом в классе и уверенно одолела Египет ещё в первом тайме. После перерыва египтяне попытаются вернуться в игру.
'45
Де Брёйне неудачно пробил издали.
'44
Фатхи отлично включился справа на классный заброс и прострелил в штрафную, но там удачно на перехвате сыграл Менье.
'41
Азар ушёл от двоих в сложной ситуации и сделал плохой перевод налево.
'40
Доигрывают первый тайм команды. Египтяне по-прежнему не могут вернуть контроль над мячом.
'38
'37
Витсель в простой ситуации сделал небрежный пас, подарив сопернику аут.
'35
Отличная комбинация египтян привела к опасному прострелу, но форвардов в штрафной Бельгии не оказалось.
'34
Де Брёйне упал в чужой штрафной в попытке обыграть Фатхи, но арбитр промолчал!
'31
Азар подстроился под отскок и пробил над воротами!
'30
Мертенс не смог зацепиться за слишком сильный пас партнёра.
'29
Мертенс плохо пробил со штрафного, послав мяч выше цели.
'28
Эль-Ненни у края своей штрафной сбил Азара.
'27
'25
Варда нарвался на фол от Вертонгена, стараясь зацепиться за мяч у центрального круга.
'22
Мохсен чуть не забил, не попав в створ ударом головой из отличной позиции!
'21
Лукаку выскочил на прострел Менье и из вратарской пробил мимо ворот!
'20
Витсель промедлил с пасом и тут же нарвался на опекуна, который заставил экс-полузащитника «Зенита» отыграть назад.
'17
Витсель успел за быстрым Собхи, помешав тому нанести удар из пределов своей штрафной!
'17
Дальние попытки Азара и Менье были блокированы.
'16
Мертенс решил сыграть пяткой на Лукаку, что чуть не привело к потере.
'14
Ошибка Эль-Ненни привела к быстрой ответной атаке и удару Мертенса с линии штрафной, однако Эль-Хадари сыграл уверенно!
'14
Азара сбили перед штрафной Египта, но арбитр показал, что соперник Эдена сыграл в мяч!
'13
Хозяева здорово сыграли в позиционной обороне, заставив египтян допустить ошибку с пасом. Вот отличный пример игры в пять защитников. Очень компактно и без свободных зон.
'12
Дальний удар Эль-Ненни без труда был блокирован защитником Бельгии.
'11
Эль-Ненни нарвался на фол при активном участии в контратаке Египта.
'10
Карраско сделал прострел, который был блокирован. Большими силами атакуют бельгийцы.
'8
'6
Де Брёйне после розыгрыша углового сделал навес на дальнюю штангу, где никого из партнёров не было.
'5
Меньше поддержал атаку справа, сделав прострел, который пришёлся в защитника. Зато будет угловой.
'4
Де Брёйне забросил мяч к вратарской, куда немного не успел Азар.
'3
Очень хорошо египтяне контролируют мяч на фоне звёздного состава Бельгии.
'1
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бельгия — Египет. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.