'38

ГОЛ! Очень курьёзный гол! Фатхи отобрал мяч у Карраско, а затем почему-то побежал в свою штрафную, где нарвался на отбор от того же Карраско. Янник прострелил на Азара, а Эден расстрелял ворота из центра штрафной! Вот таких бы ошибок от Египтян побольше в матче с Россией на первенстве мира.