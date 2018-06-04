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Российский судья отменил гол Италии Нидерландам. LIVE

Онлайн товарищеского матча Италия — Нидерланды

Футбольная сборная Италии принимает национальную команду Голландии в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   04 июня 21:45   |  2 тайм
Италия
0:0
Нидерланды
0:0
Стадион «Альянц - Ювентус», Турин | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
де Рон 28'
Вормер 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Маттиа Перин
21 (з)   Давиде Дзаппакоста 59'
4 (з)   Доменико Кришито
15 (з)   Даниэле Ругани
6 (з)   Алессио Романьоли
14 (п)    Жоржиньо
23 (п)   Бриан Кристанте
8 (п)   Джакомо Бонавентура
11 (н)   Андреа Белотти 63'
20 (н)   Симоне Верди 61'
10 (н)   Лоренцо Инсинье
1 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Ханс Хатебур 46'
5 (з)   Дейли Блинд
4 (з)   Вирджил ван
3 (з)   Матейс де
11 (п)   Тонни де
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум
6 (п)   Мартен де 28'
7 (п)   Руд Вормер 43'
9 (н)   Райан Бабель
10 (н)   Мемфис Депай
Запасной состав
22 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
2 (з)   Маттиа Де 59'
19 (з)   Леонардо Бонуччи
5 (з)   Маттиа Кальдара
16 (п)   Лоренцо Пеллегрини
27 (п)   Роландо Мандрагора
26 (п)   Даньеле Базелли
25 (н)   Федерико Кьеза 61'
7 (н)   Симоне Дзадза 63'
17 (н)   Маттео Политано
18 (н)   Доменико Берарди
9 (н)   Марио Балотелли
23 (в)   Сержио Падт
13 (в)   Йерун Зут
12 (з)   Дарил Янмат 46'
21 (з)   Теренс 
15 (з)   Натан Аке
14 (з)   Стефан де
16 (п)   Дэви Проппер
18 (п)   Квинси Промес
20 (п)   Кевин Стротман
22 (н)   Элджеро Элиа
17 (н)   Стивен Бергёйс
19 (н)   Ваутер Вегхорст
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'65
Депай забежал на подачу с фланга и пробил головой прямо в руки Перину!
'63
Дзадза вышел.
'63
Белотти ушёл.
'61
Кьеза вышел на край атаки.
'61
Верди заменён.
'60
Де Вильена не попал в створ ударом с лёта из пределов штрафной Италии!
'60
Депаю помешали пробить из отличной позиции!
'59
Де Шильо вышел.
'59
Дзаппакоста ушёл.
'58
Верди перехватил мяч у чужой штрафной и сделал пас на закрытого партнёра по сборной.
'57
Инсинье неточно пробил из-за пределов штрафной.
'55
Белотти сделал подножку ван Дейку, проиграв защитнику «Ливерпуля» борьбу за подбор.
'53
Ругани выиграл силовую борьбу против Бабеля и подставился под фол.
'52
Подача Янмата угодила в защитника Италии, а после рикошета мяч улетел на угловой.
'49
У Инсинье вновь заметили офсайд, на сей достаточно спорное решение от судейской бригады.
'48
Инсинье забрался в положение вне игры.
'47
Блинд успел накрыть Белотти, помешав нападающему убежать на свидание с Силлессеном.
'46
Янмат вышел.
'46
Хатебур заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. Сборная Италии показала отличный футбол в первой половине матча. Голландцам в некоторых эпизодах попросту везло. По сравнению с Нидерландами, Италия ближе к выходу из кризиса. Посмотрим, как команды сыграют после перерыва.
'45+1
Кришито здорово сыграл на отбой, нарвавшись на фол от Хатебура.
'43
Депай продавил Дзаппакосту и пробил по воротам после свистка, а затем на удар решился Вормер, который и получил предупреждение за неспортивное поведение.
'42
Кришито после подачи с углового пробил головой в дальний угол, который успел спасти стоявший на линии ворот де Лигт!
'42
Верди через центр выскочил на свидание с Силлессеном и резко пробил над перекладиной!
'40
Сильный пас Кристанте угодил в Белотти, после чего мяч улетел в аут.
'38
Де Вильена поддержал атаку слева, но последующий от него навес оказался слишком высоким.
'37
Жоржиньо обрезался в центре поля, а в ответной атаке Нидерландов Депай отметился плохим дальним ударом.
'34
Депай зацепился за мяч в штрафной и прострелом в соперника заработал угловой.
'32
Белотти! Инсинье выдал отличный и своевременный пас на Белотти, который выскочил на Силлессена и пробил прямо во второго голкипера «Барсы»!
'31
Силлессен решил выбить мяч в аут, оказавшись под давлением Белотти.
'28
Де Рон упустил Кришито и сделал отмашку, за которую получил жёлтую карточку.
'27
Ван Дейк под прессингом нападающих Италии сделал неточную диагональ вперёд.
'26
Силлессен спокойно вышел из ворот на заброс Инсинье.
'24
Кристанте подхватил мяч в штрафной, пробросил его себе на ход и прострелил, но Силлессен сыграл на перехвате!
'23
Ван Дейк перехватил прострел Кришито, а затем партнёр по сборной выбил мяч на угловой.
'22
Депай зацепился за мяч на правом краю атаки и заработал аут в борьбе с двумя оппонентами.
'19
Верди несвоевременно поскользнулся, прорываясь к штрафной голландцев через центр.
'18
Вейналдум ошибся с пасом на чужой половине поля.
'16
Инсинье подхватил подачу Бонавентуры с углового на дальнем краю чужой штрафной и с лёта пробил в прибежавшего защитника!
'14
Белотти выскочил на свидание с Силлессеном из положения вне игры!
'12
Бабель забежал слева и вместо прострела сыграл на Депая, который попросту не подстроился под пас, что привело к потере.
'10
Перин выбежал из ворот на перехват, столкнувшись с Кришито. Экс-защитник «Зенита» получил повреждение.
'9
Вормер не смог зацепиться за мяч на фланге, открывшись на длинный пас защитника.
'6
Ван Дейк лишь с помощью нарушения не дал Белотти прорваться к лицевой.
'5
Депаю не дали прорваться в штрафную Италии! Очень открытая игра на старте встречи.
'3
Белотти вывел хозяев вперёд, но арбитр отменил взятие ворот! Бонавентура отлично закрутил мяч в штрафную со стандарта, Кристанте подправил мяч на Белотти, а форвард «Торино» расстрелял ворота практически в упор, но из минимального офсайда!
'2
Бабель отобрал мяч у Жоржиньо на чужой половине поля и задумал проникающий пас, который не прошёл.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Италия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.