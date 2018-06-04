'45+1

Закончился первый тайм. Сборная Италии показала отличный футбол в первой половине матча. Голландцам в некоторых эпизодах попросту везло. По сравнению с Нидерландами, Италия ближе к выходу из кризиса. Посмотрим, как команды сыграют после перерыва.