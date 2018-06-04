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Трансляция
С конца
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'65
Депай забежал на подачу с фланга и пробил головой прямо в руки Перину!
'63
'63
'61
'61
'60
Де Вильена не попал в створ ударом с лёта из пределов штрафной Италии!
'60
Депаю помешали пробить из отличной позиции!
'59
'59
'58
Верди перехватил мяч у чужой штрафной и сделал пас на закрытого партнёра по сборной.
'57
Инсинье неточно пробил из-за пределов штрафной.
'55
Белотти сделал подножку ван Дейку, проиграв защитнику «Ливерпуля» борьбу за подбор.
'53
Ругани выиграл силовую борьбу против Бабеля и подставился под фол.
'52
Подача Янмата угодила в защитника Италии, а после рикошета мяч улетел на угловой.
'49
У Инсинье вновь заметили офсайд, на сей достаточно спорное решение от судейской бригады.
'48
Инсинье забрался в положение вне игры.
'47
Блинд успел накрыть Белотти, помешав нападающему убежать на свидание с Силлессеном.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. Сборная Италии показала отличный футбол в первой половине матча. Голландцам в некоторых эпизодах попросту везло. По сравнению с Нидерландами, Италия ближе к выходу из кризиса. Посмотрим, как команды сыграют после перерыва.
'45+1
Кришито здорово сыграл на отбой, нарвавшись на фол от Хатебура.
'43
'42
Кришито после подачи с углового пробил головой в дальний угол, который успел спасти стоявший на линии ворот де Лигт!
'42
Верди через центр выскочил на свидание с Силлессеном и резко пробил над перекладиной!
'40
Сильный пас Кристанте угодил в Белотти, после чего мяч улетел в аут.
'38
Де Вильена поддержал атаку слева, но последующий от него навес оказался слишком высоким.
'37
Жоржиньо обрезался в центре поля, а в ответной атаке Нидерландов Депай отметился плохим дальним ударом.
'34
Депай зацепился за мяч в штрафной и прострелом в соперника заработал угловой.
'32
Белотти! Инсинье выдал отличный и своевременный пас на Белотти, который выскочил на Силлессена и пробил прямо во второго голкипера «Барсы»!
'31
Силлессен решил выбить мяч в аут, оказавшись под давлением Белотти.
'28
'27
Ван Дейк под прессингом нападающих Италии сделал неточную диагональ вперёд.
'26
Силлессен спокойно вышел из ворот на заброс Инсинье.
'24
Кристанте подхватил мяч в штрафной, пробросил его себе на ход и прострелил, но Силлессен сыграл на перехвате!
'23
Ван Дейк перехватил прострел Кришито, а затем партнёр по сборной выбил мяч на угловой.
'22
Депай зацепился за мяч на правом краю атаки и заработал аут в борьбе с двумя оппонентами.
'19
Верди несвоевременно поскользнулся, прорываясь к штрафной голландцев через центр.
'18
Вейналдум ошибся с пасом на чужой половине поля.
'16
Инсинье подхватил подачу Бонавентуры с углового на дальнем краю чужой штрафной и с лёта пробил в прибежавшего защитника!
'14
Белотти выскочил на свидание с Силлессеном из положения вне игры!
'12
Бабель забежал слева и вместо прострела сыграл на Депая, который попросту не подстроился под пас, что привело к потере.
'10
Перин выбежал из ворот на перехват, столкнувшись с Кришито. Экс-защитник «Зенита» получил повреждение.
'9
Вормер не смог зацепиться за мяч на фланге, открывшись на длинный пас защитника.
'6
Ван Дейк лишь с помощью нарушения не дал Белотти прорваться к лицевой.
'5
Депаю не дали прорваться в штрафную Италии! Очень открытая игра на старте встречи.
'3
Белотти вывел хозяев вперёд, но арбитр отменил взятие ворот! Бонавентура отлично закрутил мяч в штрафную со стандарта, Кристанте подправил мяч на Белотти, а форвард «Торино» расстрелял ворота практически в упор, но из минимального офсайда!
'2
Бабель отобрал мяч у Жоржиньо на чужой половине поля и задумал проникающий пас, который не прошёл.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Италия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.