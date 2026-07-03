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«Откровенный абсурд»: Москва ответила на призыв Киева начать переговоры

В МИД РФ назвали абсурдным требование Киева сесть за стол переговоров
Максим Гучек/РИА Новости

Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал «откровенно абсурдным» призыв министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги начать прямые переговоры. По словам дипломата, российская сторона не выходила из переговорного процесса, тогда как Киев неоднократно прекращал контакты и в 2022 году официально запретил переговоры с Россией решением Совета национальной безопасности и обороны. Что известно о призывах Украины к мирному диалогу и позиции Москвы по этому вопросу — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя последние заявления главы украинского МИД Андрея Сибиги, заявил, что требование Киева «сесть за стол переговоров» звучит парадоксально.

По словам дипломата, именно Украина в октябре 2022 года решением СНБО запретила переговоры с Россией, однако при этом глава украинского МИД теперь призывает Россию к прямым контактам.

«Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров», — сказал Галузин РИА Новости.

Он напомнил, что переговоры между сторонами велись и в 2025 году, однако, по его словам, именно Киев вновь прекратил дипломатические контакты.

«Мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды», — подчеркнул замминистра.

Что говорят украинцы

28 июня глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, «обречен стать призрачным и исчезнуть». Министр пояснил, что «духа Анкориджа» больше не существует, и добавил, что Россия должна усвоить этот «урок» и сесть за стол переговоров.

«Реальность ясно дает понять: если «дух Анкориджа» и существовал, то сейчас он точно мертв. Для России урок Анкориджа заключается в том, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен стать призрачным и исчезнуть. Москве следует перестать верить в чудеса и вместо этого отреагировать на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и положить конец войне», — написал чиновник в соцсетях.

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Похожие призывы прозвучали и от других представителей украинских властей. 1 июля заместитель постоянного представителя Украины при ОБСЕ Ростислав Палагусинец заявил, что Киев готов провести переговоры с Россией на нейтральной площадке до наступления зимы.

При этом дипломат подчеркнул, что Украина не намерена выводить войска с территории Донбасса, поскольку, по его словам, такой шаг «не был бы компромиссом» и лишь создал бы условия для дальнейшего наступления России. Он также заявил, что Киев продолжит реализовывать «неотъемлемое право на самооборону в соответствии с международным правом».

На фоне заявлений о переговорах и затянувшейся паузы в процессе урегулирования президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале 40-дневной операции против России «ради побуждения к окончанию войны».

Журнал The Economist пишет, что Киев рассчитывает усилить давление на Россию, чтобы попытаться подтолкнуть Москву к переговорам до конца лета.

По версии издания, к августу Кремлю предстоит определить дальнейший план действий — продолжать осенне-зимнюю кампанию или рассматривать возможность перемирия. Авторы публикации подчеркивают, что «40 дней» скорее следует рассматривать как инструмент политического и информационного давления, а не как жесткий военный дедлайн.

Как пишет The Economist, основная ставка Украины сейчас делается на удары по российской логистике. Планы этих атак разрабатывались еще с 2025 года, однако Киев только недавно получил необходимое вооружение и смог сформировать подразделения.

При этом журнал отмечает, что Россия сохраняет преимущество в живой силе и боеприпасах, продолжает применять ракеты и управляемые авиабомбы, а также ведет наступательные действия на отдельных участках фронта.

Москва ждет конкретных сигналов

Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта, однако ожидает от Киева конкретных предложений, заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Мы не избегаем переговоров. К серьезным переговорам мы готовы, но дело тут не в определении места — это не самое главное. Дело в определении конкретных серьезных предложений, которые можно рассматривать за столом переговоров... К этому мы готовы, но пока серьезных сигналов, непротиворечивых, непубличных, мы не слышим и не видим», — заявил Карасин.

По словам сенатора, подобные сигналы должны носить непубличный характер. Он также отметил, что Россия готова рассматривать предложения украинской стороны, однако без участия Европейского союза и стран НАТО.

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