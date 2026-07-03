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Нет света и воды: ВСУ ударили ракетами по Белгороду, погибла женщина

В Белгороде возникли перебои с водой и электричеством после ударов ВСУ
Валентин Демидов/MAX

ВСУ утром 3 июля нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. В результате атаки погибла мирная жительница, получили серьезные повреждения объекты энергетической инфраструктуры, в нескольких муниципалитетах начались перебои с электро- и водоснабжением. Подробнее о последствиях удара и ночной атаке беспилотников по регионам России — в материале «Газеты.Ru».

Украинские войска утром атаковали ракетами Белгород и Белгородский округ. Как сообщили в региональном оперативном штабе, на территории одного из инфраструктурных объектов начался пожар. По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», ВСУ использовали для удара американские ракеты HIMARS.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», — сообщили в оперштабе.

Во время обстрела погибла мирная жительница, еще одна женщина пострадала.

«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Их целью снова стали мирные люди и гражданская инфраструктура. К сожалению, погибла мирная жительница. Она получила осколочные ранения, находясь в машине. Скончалась на месте до приезда скорой», — написал в «Макс» мэр города Валентин Демидов.

Кроме того, повреждения получили пять автомобилей. На месте продолжают работать экстренные службы.

После удара значительная часть объектов водоснабжения Белгорода осталась без электроэнергии, сообщили в областном водоканале.

Перебои с подачей воды затронули практически все районы города. Специалисты начали подключать скважины к резервным источникам питания, однако предупредили, что восстановление работы системы займет продолжительное время.

В водоканале пояснили, что сначала необходимо наполнить резервуары водой, после чего будет восстановлена работа насосных станций и возобновится подача воды потребителям.

Жителей попросили по возможности экономно расходовать воду до полного восстановления системы.

Врио губернатора региона Александр Шуваев выразил надежду, что подача воды в Белгороде восстановится в течение нескольких часов. Большую часть Белгородского округа запитали от резервных генераторов.

Из-за проблем с электроэнергией в Белгороде также перестали работать светофоры. Сотрудники ГАИ регулируют движение вручную.

Помимо Белгородской области, атакам подверглись и другие российские регионы.

В Смоленской области после удара беспилотников возник пожар на промышленном предприятии. По словам губернатора Василия Анохина, возгорание удалось локализовать, угрозы для населения нет.

В селе Борщово Брянской области в результате атаки дрона-камикадзе погиб мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Еще два человека были ранены: мужчина за рулем автомобиля в селе Чуровичи в Климовском районе и женщина в Суземке.

В Краснодарском крае в Приморско-Ахтарске обломки беспилотников повредили несколько частных домов, газовую трубу и опору линии электропередачи. Пострадавших нет. На фоне атаки временно ограничивал работу аэропорт Сочи.

На подлете к Москве были сбиты восемь беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По данным Минобороны России, в ночь на 3 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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