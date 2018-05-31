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Трансляция
С конца
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'77
Матвиенко остановил прорыв Зиеша через центральную ось.
'76
'76
'75
'74
Да Кошта заблокировал прострел соперника, выбив мяч на угловой.
'72
'72
'71
Караваев после верхового стыка опасно упал на голову. Медики появились на поле.
'70
Шапаренко сыграл на перехвате и грамотно подстроился под фол.
'68
Хакими без труда опередил Коноплянку после передачи в свободную зону.
'67
Марлос подтолкнул Мендиля, пытаясь накрыть марокканца на фланге.
'64
'64
'64
'64
'63
Матвиенко отразил опасную подачу Мендиля. Неплохо футболисты Марокко усилили давление на чужую штрафную, но украинцы не дрогнули.
'60
'60
'60
Зинченко задел ногу Буссуфа, после чего некоторые игроки решили выяснить отношения. Арбитру пришлось вмешаться.
'58
Коноплянка открылся в центре чужой штрафной на высокий заброс и без сопротивления нанёс удар с лёта, но марокканцев спас Мендиль!
'58
Беланда решил пробить издали, послав мяч в десяти метрах от створа ворот.
'56
Марлос выскочил практически на свидание с Муниром и оказался на газоне после стыка с защитником, арбитр решил не ставить пенальти!
'55
Буссуфа забежал в положение вне игры, поэтому дальнейший его прострел был не засчитан.
'53
Матвиенко получил повреждение лица. Пауза в матче.
'52
Бурда сыграл на отбой, перехватив чужой навес. Инициатива полностью перешла к марокканцам.
'50
Арит во второй атаке Марокко подряд потерял мяч вблизи украинской штрафной, пытаясь обыграть соперника один в один.
'48
Коноплянка перехватил мяч на чужой половине поля и сразу нарвался на фол!
'46
'46
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Сборные Марокко и Украины сыграли в довольно открытый футбол. Обе команды старались продемонстрировать свою сильнейшую на данный момент форму. По голевым возможностям впереди марокканцы. Перерыв.
'44
Зиеш оказался в положении вне игры.
'41
Бутаиб отработал в обороне, отразив подачу украинцев с углового.
'40
Селезнёву помешали сделать прострел, будет угловой.
'39
Кривцов опередил Бутаиба, который выскакивал на проникающий пас Зиеша.
'38
Амрабат открылся на правом фланге, но у Беланда не получилась диагональ.
'36
Фантастический момент! Амрабата вывели на свидание с Пятовым практически с центра поля, но Андрей вовремя выбежал на опережение и в подкате помешал полузащитнику Марокко нанести удар. После рикошета мяч полетел рядом со штангой пустых ворот!
'35
Зинченко сыграл на левый край штрафной на Коноплянку, который рывком ушёл от Бенатиа и пробил в ближний угол, который смог спасти Мунир!
'34
Ярмоленко срубили на фланге, после чего произошла небольшая стычка.
'31
Да Кошта смог заблокировать опасный удар Селезнёва с линии штрафной!
'31
Зиеш смог проскочить соперника по краю штрафной и опасно прострелить, но Кривцов в последний момент опередил соперника!
'29
Коноплянка далеко пробросил мяч себе на ход, выпустив его за лицевую.
'27
Селезнёв не подстроился под высокий навес Коноплянки со штрафного, мяч перелетел Евгения, будет удар от ворот.
'26
Коноплянку сбили недалеко от края штрафной Марокко.
'25
Ярмоленко нарвался на жёсткий прессинг, подставившись под фол.
'23
Ромен Сес решился на обостряющий пас через центр, но Бутаиб не зацепился.
'22
Штанга спасла Украину! Мендиль забежал слева в свободную зону и прострелил на Зиеша, который с ходу пробил в ближний угол, где Пятову пришлось перевести мяч в штангу!
'20
Амрабат заработал угловой. Очень хорошо сборная Марокко держит мяч.
'18
Амрабат резким движением влево ушёл от Матвиенко, сыграв на Буссуфа, который отметился неточным дальним ударом.
'15
Зиеш! Мендиль сделал, казалось, лёгкий навес, который должен был забрать Пятов, но Андрей выпустил мяч, подарив его Зиешу, вот только полузащитник "Аякса" не смог пробить в створ!
'14
Марокканцы не без труда отбились после нескольких опасных навесом украинцев.
'13
Бенатиа отразил подачу Коноплянки на угловой.
'11
Мунир ошибся на выходе, выбив мяч на Коваленко, которому в последний момент помешали пробить!
'10
Селезнёв технично сыграл пяткой в свободную зону, но Зинченко опередил защитник.
'9
Буссуфа чуть не отобрал мяч у более мощного в физическом плане Степаненко. Марокканцы заряжены на силовую борьбу.
'7
Ярмоленко набрал скорость и ворвался в штрафную Марокко, где потерял мяч в попытке обыграть защитника один в один.
'6
Ромен Сес завалил на газон Ярмоленко, помешав Андрею зацепиться за мяч.
'4
Амрабат прорвался справа, убежав от Матвиенко, однако дальнейший навес был недосягаемым для Бутаиба.
'4
Зиеш неудачно разыграл штрафной, выдав слишком высокий навес.
'3
Ещё один фол от Коноплянки, но уже ближе к штрафной Украины.
'2
Коноплянка потерял мяч в борьбе с Зиешем и жёстко вступил в отбор, заставив арбитра зафиксировать фол.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Марокко — Украина. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.