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Трансляция
С конца
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'76
Гризманн выполнил передачу в центр штрафной площади на Матюиди, Блез принял мяч и пробил по воротам, Коулман встал на пути мяча вновь, будет ещё один угловой.
'75
Гризманн разыграл угловой с Мбаппе, но затем ничего интересного игроки сборной Франции в атаке придумать не смогли.
'74
Матюиди получил мяч на левом углу штрафной площади от Жиру, а затем попытался перевести мяч в центр, Коулман сыграл надёжно в подкате и выбил мяч на угловой.
'73
Эрнандес в центре поля теперь нарушил правила против Райса. Довольно много мелких фолов стало в последнее время.
'72
Бурк со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, Даффи в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Рами.
'71
Кимпембе в центре поля нарушил правила против Макклина. Ирландия никуда не торопясь разыграла стандарт.
'70
'70
'70
'70
'69
'68
С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади сборной Ирландии, Жиру неудачно головой пробил по воротам, мяч в итоге без проблем забрал Дойл.
'67
Франция продолжает играть первым номером при своих трибунах, во втором тайме Ирландия пока вновь нас не может ничем порадовать.
'66
Мбаппе ворвался в штрафную площадь с левого фланга, выдержал паузу и отдал передачу на Жиру, который был не готов к тонкой передаче и в итоге Оливье не смог пробить по воротам.
'65
Гризманн выполнил передачу к штрафной площади на ход Мбаппе, Килиан оказался в небольшом офсайде.
'64
'64
'64
'64
'63
'63
'63
Немного успокоилась игра у нас, в такой ливень в футбол играть не особо приятно.
'62
Против Н'Зонзи нарушили правила в центре поля. Игроки сборной Франции никуда не спеша разыграли стандарт.
'61
Вот только мы сказали, что ливень в Париже прекратился, а он зарядил с новой силой, видимо о погоде сегодня лучше не говорить.
'60
С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Матюиди оказался первым на мяче и спокойно сбросил его в руки Манданда.
'59
'59
'59
'59
'59
Ливень в Париже наконец-то прекратился, но всё же погода в последние дни не особо во Франции радует.
'58
Фекир решил на этот раз разыграть угловой с партнёром, после этого Набиль с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, но там никого из партнёров не оказалось.
'57
Сидибе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Браун неудачно подставил ногу, мяч пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.
'56
Гризманн продолжает пока разминаться, болельщики сборной Франции конечно же ждут его выхода на поле.
'55
Сидибе в центре поля нарушил правила против Макклина. Ирландия также никуда не спеша разыграла стандарт.
'54
Фекир с передачи Мбаппе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч свалился с ноги у Набиля и улетел совсем далеко от цели.
'53
Менди с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, на этот раз Ирландия очень уверенно отбилась.
'52
Сидибе с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Дойл уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'51
Фекир выполнил передачу к линии штрафной площади на Жиру, Оливье принял мяч, развернулся и пробил по воротам, Дойл спас свою команду.
'50
Уильямс в центре поля нарушил правила против Мбаппе. Франция вновь никуда не спеша разыграла стандарт.
'49
Последовал заброс в штрафную площадь сборной Ирландии на Жиру, Дойл спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'48
Матюиди в борьбе за мяч в центре поля получил достаточно неприятный удар от Уолтерса. Далеко не сразу капитан сборной Франции смог подняться, Георги Кабаков обошёлся в этом эпизоде без жёлтой карточки.
'47
Против Толиссо нарушили правила в центре поля. Игроки сборной Франции спокойно разыграли стандарт.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Уолтерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Коулман головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. После этого Георги Кабаков сразу дал свисток на перерыв. После первого тайма Франция уверенно переигрывает Ирландию 2:0. Пока команда Дидье Дешама заслуженно ведёт в счёте, быть может во второй половине матча Ирландия заиграет более уверенно, тогда уже и счёт может измениться, и интрига в этом матче более-менее сохранится.
'45+1
С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади сборной Франции, Манданда ошибся на выходе, Даффи головой пробил по воротам, мяч прошёл рядом со штангой.
'45
Одну минуту добавил Георги Кабаков добавил к основному времени первого тайма.
'44
Немного расклеилась сейчас сборная Ирландии, перерыв для команды Мартина О'Нила будет как раз кстати.
'43
'42
Для сборной Франции теперь главное не пропустить до перерыва, а далее уже во втором тайме можно будет забить ещё парочку мячей.
'41
Вполне заслуженно сборная Франции открывает счёт в этом матче, быть может теперь и Ирландия будет более активна в атаке.
'40
'40
С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади сборной Ирландии, но Жиру и Мбаппе не смогли пробить по воротам в борьбе с защитниками.
'39
Сидибе с правого фланга сместился в центр, а затем выполнил передачу на Толиссо, который пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, штанга спасла Ирландию от пропущенного мяча на этот раз.
'38
Менди с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади. защитники сборной Ирландии спокойно выбили мяч в аут.
'37
Фекир с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но Уильямс здорово сыграл в подкате и тем самым спас свою команду от неприятностей.
'36
О'Доуда передержал мяч у штрафной площади сборной Франции и в итоге Каллум загубил неплохую атаку своей команды.
'35
Менди с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру головой пробил по воротам, мяч улетел немного в сторону от цели.
'34
Фекир на этот раз с углового попытался выполнить подачу на дальнюю штангу, Н'Зонзи не смог добраться до мяча.
'33
Мбаппе с правого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Дойл уверенно перевёл мяч на угловой.
'32
Толиссо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Ирландии оказались первыми на мяче.
'31
Матюиди выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Жиру не смог подстроиться под мяч, тот в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'30
Очередной угловой у ворот сборной Ирландии. Фекир выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Браун головой выбил мяч в аут.
'29
Толиссо с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Дойл сыграл на выходе и кулаком выбил мяч подальше от своих ворот.
'28
Угловой у ворот сборной Ирландии. Фекир выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог добраться до мяча и на этот раз.
'27
Мбаппе пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника сборной Ирландии на этот раз.
'26
Угловой игроки сборной Франции разыграли неудачно на этот раз, Ирландия продолжает спокойно отбиваться при стандартах.
'25
Менди прошёл вперёд по левому флангу, сместился немного в центр и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Дойл спокойно отбил мяч на угловой.
'24
Макклин выполнил не самый лучший заброс в штрафную площадь сборной Франции, Манданда спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'23
Постепенно Ирландия на самом деле привыкает к своему сопернику, возможно, вскоре игра будет временами и более равной.
'22
Фекир со стандарта пробил по ворота сборной Ирландии, мяч пролетел совсем рядом со штангой.
'21
'20
Угловой у ворот сборной Ирландии. Фекир выполнил подачу на ближнюю штангу, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'19
Против Толиссо нарушили правила в центре поля. Игроки сборной Франции никуда не спеша разыграли стандарт.
'18
Н'Зонзи в центре поля перестарался в борьбе за верховой мяч и в итоге нарушил правила против Райса.
'17
Сидибе на правом фланге вбросил мяч из аута к линии штрафной площади, Жиру сбросил мяч под удар Мабппе, Килиан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'16
"Стад де Франс" сегодня заполнен, как и обычно полностью, но вряд ли болельщики довольны пока таким вялым ходом матча.
'15
Франция спокойно катает мяч в центре поля вновь, ищет команда Дидье Дешама как лучше всего взломать оборону соперника.
'14
Уильямс прошёл вперёд по левому флангу и выполнил передачу на дальнюю штангу, мяч немного свалился с ноги у Деррика, в итоге он пролетел над перекладиной и ушёл за лицевую линию поля.
'13
Дошёл мяч до Манданда наконец-то, а то сегодня Стив может в воротах сборной Франции и уснуть такими темпами.
'12
Довольно средний темп матча у нас. Ирландия за всё это время даже атаку не попыталась провести, вот такой соперник у Франции сегодня.
'11
Фекир со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Ирландии довольно уверенно отвели угрозу от своих ворот.
'10
Макклин на правом фланге нарушил правила против Жиру. Франция заработала относительно неплохой стандарт.
'9
Сидибе отыгрался с Мбаппе, а затем на правом углу штрафной площади Джибриль в борьбе с соперником упал на газон, Георги Кабаков показал, что нужно играть дальше.
'8
Уолтерс оказался под прессингом у своей штрафной площади и вынужден был выбить мяч в аут.
'7
Игроки сборной Франции практически весь старт матча контролируют мяч, а Ирландия пока только и думает об обороне.
'6
Мбаппе попытался перевести мяч на правый фланг на ход Сидибе, но Уильямс сыграл на перехвате и выбил мяч в аут.
'5
Менди попытался пройти вперёд по левому флангу, но Бенжамен слишком далеко отпустил от себя мяч, Коулман этим воспользовался поставил корпус сопернику и дал мячу уйти за лицевую линию поля.
'4
Опаснейший момент у ворот сборной Ирландии. Макклин потерял на своей половине поля мяч под прессингом Сидибе, Джибриль затем выполнил передачу к линии штрафной площади на Мбаппе, Килиан пробил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'3
Франция спокойно контролирует мяч в центре поля, особо в товарищеском матче команда Дидье Дешама торопиться не будет.
'2
Сегодня в Париже идёт довольно приличный ливень, на игре это также наверняка скажется, игроки могут смело бить по воротам из-за пределов штрафной площади.
'1
Матч стартовал! Перед стартом матча также была минута молчания в память об Мишеле Анри.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Франция — Ирландия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.