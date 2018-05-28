'45+2

Уолтерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Коулман головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. После этого Георги Кабаков сразу дал свисток на перерыв. После первого тайма Франция уверенно переигрывает Ирландию 2:0. Пока команда Дидье Дешама заслуженно ведёт в счёте, быть может во второй половине матча Ирландия заиграет более уверенно, тогда уже и счёт может измениться, и интрига в этом матче более-менее сохранится.