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Трансляция
С конца
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'15
Куарежма! Прорвался по левому флангу, качнул защитника и пробил из угла штрафной — мяч ушёл чуть выше цели.
'13
Тунисцы провели атаку три в три! Рикарду подыграл рукой, пытаясь прервать передачу соперника. Но арбитр не усмотрел нарушения в этом эпизоде.
'11
Рикарду с фланга вырезал подачу в штрафную, Андре Силва выиграл борьбу в воздухе, но пробил слишком неточно.
'9
Опасно! Ошибся Хассен, сделав слишком слабую передачу на партнёра. Куарежма перехватил мяч, выскочил один на один и с семи метров пробил чуть выше перекладины!
'7
У португальцев лучше держится мяч на первых минутах. Тунисцы стараются действовать вторым номером.
'5
Куарежма поборолся и отобрал мяч у соперника, ворвался в штрафную и прострелил в центр — Беналуань сыграл на перехвате.
'3
Скоростная атака прошла у Туниса! Хелиф доставил мяч в штрафную, но Хауи из выгодной позиции не попал в створ.
'1
Матч начался! Португальцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Тунис. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.