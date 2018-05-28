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Футбол. Португалия — Тунис. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Португалия — Тунис

Сборная Португалии встречается с командой Туниса в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи 1  |   28 мая 21:45   |  1 тайм
Португалия
0:0
Тунис
0:0
Стадион «AXA - Мунисипал-ди-Брага», Брага | Главный судья: Лука Банти (Ливорно, Италия)
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Антони Лопеш
15 (з)    Рикарду
5 (з)   Рафаэль Геррейро
3 (з)    Пепе
13 (з)   Рубен Диаш
23 (п)   Адриен Силва
14 (п)   Вилльям Карвалью
11 (п)   Бернарду Силва
10 (п)   Жоау Мариу
20 (н)   Рикарду Куарежма
9 (н)   Андре Силва
40 (в)   Муе Хассен
21 (з)   Хамди Наггез
3 (з)   Йоан Беналуань
5 (з)   Уссама Хаддади
17 (п)   Эйе Скири
4 (п)   Яссин Мерия
13 (п)   Фержани Сасси
7 (п)   Саиф-Эдин Хауи
23 (п)   Наим Слити
11 (н)   Сабер Хелифа
24 (н)   Анис Бадри
Запасной состав
22 (в)    Бету
2 (з)   Бруну Алвеш
6 (з)   Жозе Фонте
19 (з)   Мариу Руй
21 (з)    Седрик
4 (п)   Мануэл Фернандеш
8 (п)   Жоау Моутинью
17 (п)   Гонсалу Гуэдеш
16 (в)   Аймен Маслуси
1 (в)   Фарук Бен-Мустафа
6 (з)   Рами Бедуи
2 (з)   Сиам Бен-Юссеф
12 (з)   Али Малул
15 (з)   Билель Мохсни
25 (п)   Ахмед Халил
20 (п)   Гилане Шалали
18 (п)   Бассем Срарфи
27 (п)   Мохамед Ларби
9 (н)   Ахмед Акаичи
8 (н)   Фахреддин Бен
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'15
Куарежма! Прорвался по левому флангу, качнул защитника и пробил из угла штрафной — мяч ушёл чуть выше цели.
'13
Тунисцы провели атаку три в три! Рикарду подыграл рукой, пытаясь прервать передачу соперника. Но арбитр не усмотрел нарушения в этом эпизоде.
'11
Рикарду с фланга вырезал подачу в штрафную, Андре Силва выиграл борьбу в воздухе, но пробил слишком неточно.
'9
Опасно! Ошибся Хассен, сделав слишком слабую передачу на партнёра. Куарежма перехватил мяч, выскочил один на один и с семи метров пробил чуть выше перекладины!
'7
У португальцев лучше держится мяч на первых минутах. Тунисцы стараются действовать вторым номером.
'5
Куарежма поборолся и отобрал мяч у соперника, ворвался в штрафную и прострелил в центр — Беналуань сыграл на перехвате.
'3
Скоростная атака прошла у Туниса! Хелиф доставил мяч в штрафную, но Хауи из выгодной позиции не попал в створ.
'1
Матч начался! Португальцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Тунис. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.