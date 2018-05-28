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Футбол. Италия — Саудовская Аравия. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Италия — Саудовская Аравия

Сборная Италии по футболу встречается с командой Саудовской Аравии в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи 1  |   28 мая 21:45   |  1 тайм
Италия
0:0
Саудовская Аравия
0:0
Стадион «AFG-Арена», Санкт-Галлен | Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
4 (з)   Доменико Кришито
6 (з)   Алессио Романьоли
19 (з)   Леонардо Бонуччи
14 (п)    Жоржиньо
24 (п)   Алессандро Флоренци
16 (п)   Лоренцо Пеллегрини
9 (н)   Марио Балотелли
17 (н)   Маттео Политано
10 (н)   Лоренцо Инсинье
22 (в)   Мохаммед Аль-Оваис
2 (з)   Мансур Аль-Харби
3 (з)   Усама 
5 (з)   Омар Хавсави
13 (з)   Ясир Аль-Шахрани
7 (п)   Сальман Аль-Фаридж
8 (п)   Яхья Аль-Шехри
14 (п)   Абдулла Отайф
17 (п)   Тайсир Аль-Джассим
27 (п)   Мохаммед Кану
28 (н)   Моханад Асири
Запасной состав
1 (в)   Сальваторе Сиригу
12 (в)   Маттиа Перин
15 (з)   Даниэле Ругани
3 (з)   Данило Д'Амброзио
5 (з)   Маттиа Кальдара
2 (з)   Маттиа Де
26 (п)   Даньеле Базелли
23 (п)   Бриан Кристанте
8 (п)   Джакомо Бонавентура
27 (п)   Роландо Мандрагора
11 (н)   Андреа Белотти
20 (н)   Симоне Верди
25 (н)   Федерико Кьеза
18 (н)   Доменико Берарди
7 (н)   Симоне Дзадза
23 (в)   Ассаф Аль-Карни
21 (в)   Яссер Аль-Мосайлем
1 (в)   Абдулла Аль-Маюф
26 (з)   Али Аль-Булайхи
12 (з)   Саид Аль-Мувалад
6 (з)   Мохаммед Аль-Бурайк
4 (з)   Мохаммед Джахфали
25 (з)   Мотаз Хавсави
16 (п)   Хуссейн Аль-Мугахви
9 (п)   Хаттан Бахебри
15 (п)   Абдулла Аль-Хайбари
11 (п)   Абдулмалек Аль-Хаибри
18 (п)   Наваф Аль-Абид
29 (п)   Салем Аль-Доссари
10 (н)   Мохаммад Аль-Сахлави
19 (н)   Фахад Аль-Муваллад
20 (н)   Мохаммед Аль-Кувайкиби
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'13
Бонуччи немного не успел замкнуть дальнюю штангу после отличной скидки Пелленгрини!
'11
Опасный прострел Дзаппакосты пришёлся в защитника, который в панике отбил мяч на угловой.
'10
Положение вне игры было зафиксировано у Балотелли.
'8
Кришито классно сыграл на Балотелли, который заметил рывок Флоренци и вывел Алессандро на свидание с Аль-Оваисом, но универсал "Ромы" не смог сразу пробить, загнав себя в плохую позицию, что привело к потере.
'7
Балотелли открылся на подачу Дзаппакосты, ударив головой рядом со штангой!
'5
Балотелли проскочил соперника по краю штрафной, нарвавшись на грамотную подстраховку.
'4
Итальянцы забрали инициативу, атакуя всей командой. Аравийцы даже на чужую половину поля не могут перейти.
'2
Не засчитан гол Балотелли! Жоржиньо резко сыграл на находившегося в офсайде Инсинье, которого опередил Аль-Оваис, ошибочно откинув мяч на Балотелли, но Марио был уже после свистка.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Италия — Саудовская Аравия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.