- 143298 просмотров «Реал» обыграл «Ливерпуль» и победил в Лиге чемпионов в третий раз подряд
- 133935 просмотров Путин провел переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ в Москве
- 104891 просмотр Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон
- 95823 просмотра Отделы ГИБДД забиты «лишенцами», которые месяцами ждут экзамена по теории
- 64052 просмотра Как МИД России ответил на обвинения россиян в атаке на фанатов в Киеве
- 51468 просмотров Абэ призвал заключить мирный договор с Россией при нынешнем поколении
- 49198 просмотров Мост на Ленсоветской дороге в Санкт-Петербурге продолжает подлые издевательства над грузовыми...
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'13
Бонуччи немного не успел замкнуть дальнюю штангу после отличной скидки Пелленгрини!
'11
Опасный прострел Дзаппакосты пришёлся в защитника, который в панике отбил мяч на угловой.
'10
Положение вне игры было зафиксировано у Балотелли.
'8
Кришито классно сыграл на Балотелли, который заметил рывок Флоренци и вывел Алессандро на свидание с Аль-Оваисом, но универсал "Ромы" не смог сразу пробить, загнав себя в плохую позицию, что привело к потере.
'7
Балотелли открылся на подачу Дзаппакосты, ударив головой рядом со штангой!
'5
Балотелли проскочил соперника по краю штрафной, нарвавшись на грамотную подстраховку.
'4
Итальянцы забрали инициативу, атакуя всей командой. Аравийцы даже на чужую половину поля не могут перейти.
'2
Не засчитан гол Балотелли! Жоржиньо резко сыграл на находившегося в офсайде Инсинье, которого опередил Аль-Оваис, ошибочно откинув мяч на Балотелли, но Марио был уже после свистка.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Италия — Саудовская Аравия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.