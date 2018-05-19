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«МЮ» против «Челси» Reuters
«МЮ» против «Челси»

Финал Кубка Англии. «Челси» обыгрывает «Манчестер Юнайтед». LIVE

Онлайн финала Кубка Англии «Челси» — «МЮ»

Лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» проводят на «Уэмбли» финал Кубка Англии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Финал  |   19 мая 19:15   |  1 тайм
Челси
1:0
Манчестер Юнайтед
1:0
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Азар 22' (пен)
Джонс 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
24 (з)   Гари Кэхилл
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес
4 (п)   Сеск Фабрегас
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
10 (п)   Эден Азар 22'
7 (п)   Н'Голо Канте
18 (н)   Оливье Жиру
1 (в)   Давид де
25 (з)   Луис Антонио
12 (з)   Крис Смоллинг
4 (з)   Фил Джонс 21'
18 (п)   Эшли Янг
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Джесси Лингард
19 (н)   Маркус Рашфорд
7 (н)   Алексис Санчес
Запасной состав
1 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
50 (з)   Трево Чалоба
8 (п)   Росс Баркли
11 (п)   Педро Родригес
22 (п)    Виллиан
9 (н)   Альваро Мората
20 (в)   Серхио Ромеро
3 (з)   Эрик Бейи
36 (з)   Маттео Дармиан
8 (п)   Хуан Мата
39 (п)   Скотт МакТоминай
9 (н)   Ромелу Лукаку
11 (н)   Антони Марсьяль
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Трансляция
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'31
Погба пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'30
Санчес с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Челси» вновь без всяких проблем смогли отбиться.
'29
Санчес с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Погба попытался головой пробить по воротам, мяч задел Рюдигера и ушёл на угловой.
'28
Санчес со стандарта покатил мяч под удар Эррере, Андер не смог попасть толком по мячу и в итоге подарил его игрокам «Челси».
'27
Мозес и Фбарегас нарушили правила против Погба на левом фланге. «Манчестер Юнайтед» заработал довольно опасный стандарт.
'26
Жиру в центре поля нарушил правила против Эрреры. Игроки «Манчестер Юнайтед» спокойно разыграли стандарт.
'25
Рашфорд выполнил отвратительную передачу на Валенсию, никто не мешал Маркусу отдать точную передачу на партнёра, а в итоге он загубил атаку.
'24
Янг с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Челси» без всяких проблем перехватили мяч.
'23
Теперь уже и «Манчестер Юнайтед» нужно прибавлять в атаке, игра постепенно должна начинать раскачиваться.
'22
ГОЛ! «Челси» открывает счёт в матче! Эден Азар с пенальти очень уверенно развёл мяч и Давида де Хеа по разным углам.
'21
Пенальти назначается в ворота «Манчестер Юнайтед»! Азар ворвался в штрафную площадь соперника, а там его сбил Фил Джонс, Майкл Оливер уверенно указал на «точку» и показал жёлтую карточку защитнику «Манчестер Юнайтед».
'21
Азар выполнил не самый лучший перевод на правый фланг из центра поля, Мозес не смог добраться до мяча, тот в итоге улетел в аут.
'20
Лингард немного передержал мяч у штрафной площади «Челси» и у Джесси мяч в и итоге также перехватили.
'19
Санчес попытался по центру войти в штрафную площадь «Челси», его сразу накрыло несколько защитников, Алексис мяч конечно же потерял.
'18
Жиру попытался из центра поля головой сбросить мяч на ход Азару, попытка получилась неудачно, мяч полетел к де Хеа.
'17
Лингард с правого фланга выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Санчес в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'16
Повтор показал нам, что сам Бакайоко зацепил себе ноги, хотел игрок «Челси» обмануть Майкла Оливера, но главный арбитр не купился.
'15
Бакайоко упал в штрафной площади «Манчестер Юнайтед» в борьбе с Матичем, Майкл Оливер показал, что нужно продолжать игру.
'14
Теперь уже последовал безадресный заброс в штрафную площадь «Челси» и мяч в итоге достался Куртуа.
'13
Рашфорд с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Кэхилл выбил мяч подальше от своих ворот.
'12
Мозес из центра поля выполнил передачу на ход Жиру, Оливье оказался в офсайде и боковой арбитр поднял флажок.
'11
Опасная контратака получилась у «Челси». Азар из центра поля совершил рывок вперёд, сам вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, де Хеа ногой отбил мяч, а дальше уже и защитники «Манчестер Юнайтед» помогли ему отбиться.
'10
Лингард со стандарта покатил мяч на ход Янгу, Эшли выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной площади, защитники «Челси» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'9
Н'Голо на своей половине поля нарушил правила против Лингарда. «Манчестер Юнайтед» тщательно готовится к стандарту.
'8
Бакайоко попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его накрыл Матич и грамотно мяч перехватил.
'7
Погба перестарался в борьбе за мяч на левом фланге на половине поля «Чели» и в итоге нарушил правила против Фабрегаса.
'6
«Манчестер Юнайтед» катает мяч в центре поля, «Челси» же спокойно ждёт развития атак от соперника.
'5
В среднем темпе пока проходит наша игра, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» совершенно не хотят форсировать события на старте встречи.
'4
Фабрегас со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, де Хеа спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'3
Эррера на левом фланге нарушил правила против Алонсо. Игроки «Челси» заработали относительно неплохой стандарт.
'2
Из центра поля сразу последовал заброс на левый угол штрафной площади «Челси» на Рашфорда, но Куртуа спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Англии: «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.