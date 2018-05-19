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Опасная контратака получилась у «Челси». Азар из центра поля совершил рывок вперёд, сам вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, де Хеа ногой отбил мяч, а дальше уже и защитники «Манчестер Юнайтед» помогли ему отбиться.