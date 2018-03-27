Курсы валют$ 57.47 (0) 71.20 (0)
Москва: -7°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
БолгарияКазахстан
2:1
закончен
21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
закончен
21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
4:1
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
2:3
закончен
02:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
1:4
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
3:4 (Б)
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
4:1
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
3:0
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Химки УНИКС
80:83
закончен
19:00
ЦСКА Енисей
108:73
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
137:128
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
112:106
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
123:104
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
93:101
закончен
05:00
Финикс СанзБостон Селтикс
94:102
закончен
Шахматы / Турнир претендентов
16:00
Уэсли Со (США) — Сергей Карякин (Россия)
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
15:20
ЯпонияУкраина
1:2
закончен
18:50
РоссияФранция
1:3
закончен
21:00
ЕгипетГреция
0:1
закончен
21:30
РумынияШвеция
1:0
2 тайм
21:45
ГерманияБразилия
0:1
2 тайм
22:00
АнглияИталия
1:0
2 тайм
22:00
НигерияСербия
0:0
2 тайм
22:30
ИспанияАргентина
2:1
перерыв
03:00
ИсландияПеру
не начался
05:00
МексикаХорватия
не начался
U21 ЧЕ / 2019
20:00
Англия U21Украина U21
2:1
закончен
21:00
Гибралтар U21Россия U21
0:5
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Даллас СтарзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
не начался
02:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
не начался
Шахматы / Турнир претендентов
16:00
Сергей Карякин (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзАтланта Хоукс
не начался
04:30
Юта ДжазБостон Селтикс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Испания Аргентина
Игроки сборной Аргентины по футболу РИА Новости
Игроки сборной Аргентины по футболу

Футбол. Испания побеждает Аргентину. LIVE

Онлайн матча Испания — Аргентина

Сборные Испании и Аргентины встречаются в Мадриде. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   27 марта 22:30   |  перерыв
Испания
2:1
Аргентина
2:1
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Коста 12'
Иско 27'
Отаменди 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
2 (з)   Даниэль 
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Серхио Рамос
8 (п)    Коке
10 (п)   Тьяго Алькантара
6 (п)   Андрес Иньеста
20 (п)   Марко Асенсио
22 (п)    Иско 27'
19 (н)   Диего Коста 12'
1 (в)   Серхио Ромеро 22'
26 (з)   Фабрисио Бустос
3 (з)   Николас Тальяфико
17 (з)   Николас Отаменди 39'
16 (з)   Маркос Рохо
14 (п)   Хавьер Маскерано
6 (п)   Лукас Билья
27 (п)   Максимильяно Меса
19 (п)   Эвер Банега
20 (п)   Джовани Ло
9 (н)   Гонсало Игуаин
Запасной состав
13 (в)   Кепа Аррисабалага
25 (в)   Пепе Рейна
16 (з)   Альваро Арсальюс
4 (з)   Хосе Игнасио
5 (з)   Сесар Аспиликуэта
24 (з)   Маркос Алонсо
7 (п)    Сауль
12 (п)   Родриго Эрнандес
23 (п)   Даниэль Парехо
14 (н)   Лукас Васкес
17 (н)   Яго Аспас
9 (н)    Родриго
23 (в)   Вилли Кабальеро 22'
12 (в)   Науэль Гусман
13 (з)   Рамиро Мори
2 (з)   Габриэль Меркадо
4 (з)   Федерико Фасио
5 (п)   Леандро Паредес
15 (п)   Пабло Перес
8 (п)   Маркос Акунья
24 (п)   Диего Перотти
21 (н)   Кристиан Павон
18 (н)   Анхель Корреа
22 (н)   Лаутаро Мартинес
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+1
Закончился первый тайм. Испанцы отлично сыграли на старте встречи, забив два гола. Ближе к концу тайма аргентинцы сумели отыграть один мяч, реализовав розыгрыш углового. Впереди интересный второй тайм.
'45
Иньеста обокрал Игуаина, который попросту не успел сделать пас на фланг.
'43
Аргентинцы неудачно разыграли угловой, из-за чего могли нарваться на контратаку, но команду выручил Маскерано, который опередил на фланге Асенсио.
'42
Игуаин заставил Серхио Рамоса выпустить мяч на угловой.
'41
Иско обыграл двух соперников на краю штрафной и пробил в третьего оппонента, который вовремя прибежал на помощь!
'39
ГОЛ! Отаменди отыграл один гол! Серхио Рамос проиграл борьбу Отаменди при навесе с углового, позволив противнику нанести неотразимый удар в дальний нижний угол!
'38
Режиссёры трансляции часто показывают Пике, который хромает после повреждения колена.
'37
Иско слишком сильно перевёл мяч направо, где открывался Карвахаль.
'35
Диего Косте не хватило скорости, чтобы догнать диагональ Пике.
'33
Ло Чельсо через центр подбежал к чужой штрафной и нанёс слабый удар, с которым де Хеа спокойно справился.
'32
У Банеги не получился удар с линии штрафной.
'31
Иско и Иньеста показали отличную технику, уйдя от прессинга аргентинцев, которые решили завершить эпизод нарушением.
'30
Диего Коста перехватил мяч на чужой половине и заработал аут.
'27
ГОЛ! Вновь в голевой атаке Испании поучаствовал Асенсио! Марко с правого фланга прострелил вдоль штрафной Аргентины на свободного Иско, который легко подправил мяч в ворота!
'26
Асенсио сделал подачу на Иско, который скинул мяч на дальнюю штангу на забежавшего Альбу, но защитник «Барсы» пробил с ходу мимо цели!
'24
Меса разыграл отличную стеночку с Ло Чельсо и выскочил на свидание с де Хеа, но спасительный подкат Серхио Рамоса спас Испанию.
'22
Кабальеро занял место в воротах гостей.
'22
Ромеро ушёл.
'21
Испанцы вернули мяч под свой контроль, однако преодолеть даже центр поля у них не получается. Очень плотно обороняются аргентинцы.
'19
Меса зацепился за мяч на краю штрафной Испании и отыграл на Игуаина, у которого не получился удар из хорошей позиции!
'18
Пике помешал сопернику сделать подачу, отразив мяч на угловой.
'16
Жорди Альба в простой ситуации ошибся с пасом.
'14
Диего Косте и Ромеро была оказана медицинская помощь.
'12
ГОЛ! Иньеста накрыл соперника перед штрафной Аргентины, а Марко Асенсио сыграл на Диего Косту, который реализовал выход на свидание с Ромеро ценой обоюдной травмы. Испания впереди!
'10
Пике в последний момент помешал Ло Чельсо выскочить на свидание с де Хеа!
'8
Игуаин! Меса в контратаке сделал подачу в центр чужой штрафной на Игуина, который, опередив защитника, срезал мяч над перекладиной!
'6
Жорди Альба после стеночки с Иньестой сделал слишком высокую подачу.
'5
Банега неудачно разыграл штрафной, исполнив очень сильный навес.
'4
Тьяго Алькантара подыграл себе рукой перед штрафной Испании.
'3
Асенсио не смог обыграть соперника один в один на линии штрафной, а затем уже Иньеста срубил Ло Чельсо, помешав разогнать атаку.
'2
Ромеро перехватил прострел Асенсио. Испанцы сразу же взялись за дело, показывая высокие скорости.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Испания — Аргентина. Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.