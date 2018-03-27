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Трансляция
С конца
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'45+1
Закончился первый тайм. Испанцы отлично сыграли на старте встречи, забив два гола. Ближе к концу тайма аргентинцы сумели отыграть один мяч, реализовав розыгрыш углового. Впереди интересный второй тайм.
'45
Иньеста обокрал Игуаина, который попросту не успел сделать пас на фланг.
'43
Аргентинцы неудачно разыграли угловой, из-за чего могли нарваться на контратаку, но команду выручил Маскерано, который опередил на фланге Асенсио.
'42
Игуаин заставил Серхио Рамоса выпустить мяч на угловой.
'41
Иско обыграл двух соперников на краю штрафной и пробил в третьего оппонента, который вовремя прибежал на помощь!
'39
'38
Режиссёры трансляции часто показывают Пике, который хромает после повреждения колена.
'37
Иско слишком сильно перевёл мяч направо, где открывался Карвахаль.
'35
Диего Косте не хватило скорости, чтобы догнать диагональ Пике.
'33
Ло Чельсо через центр подбежал к чужой штрафной и нанёс слабый удар, с которым де Хеа спокойно справился.
'32
У Банеги не получился удар с линии штрафной.
'31
Иско и Иньеста показали отличную технику, уйдя от прессинга аргентинцев, которые решили завершить эпизод нарушением.
'30
Диего Коста перехватил мяч на чужой половине и заработал аут.
'27
'26
Асенсио сделал подачу на Иско, который скинул мяч на дальнюю штангу на забежавшего Альбу, но защитник «Барсы» пробил с ходу мимо цели!
'24
Меса разыграл отличную стеночку с Ло Чельсо и выскочил на свидание с де Хеа, но спасительный подкат Серхио Рамоса спас Испанию.
'22
'22
'21
Испанцы вернули мяч под свой контроль, однако преодолеть даже центр поля у них не получается. Очень плотно обороняются аргентинцы.
'19
Меса зацепился за мяч на краю штрафной Испании и отыграл на Игуаина, у которого не получился удар из хорошей позиции!
'18
Пике помешал сопернику сделать подачу, отразив мяч на угловой.
'16
Жорди Альба в простой ситуации ошибся с пасом.
'14
Диего Косте и Ромеро была оказана медицинская помощь.
'12
'10
Пике в последний момент помешал Ло Чельсо выскочить на свидание с де Хеа!
'8
Игуаин! Меса в контратаке сделал подачу в центр чужой штрафной на Игуина, который, опередив защитника, срезал мяч над перекладиной!
'6
Жорди Альба после стеночки с Иньестой сделал слишком высокую подачу.
'5
Банега неудачно разыграл штрафной, исполнив очень сильный навес.
'4
Тьяго Алькантара подыграл себе рукой перед штрафной Испании.
'3
Асенсио не смог обыграть соперника один в один на линии штрафной, а затем уже Иньеста срубил Ло Чельсо, помешав разогнать атаку.
'2
Ромеро перехватил прострел Асенсио. Испанцы сразу же взялись за дело, показывая высокие скорости.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Испания — Аргентина. Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.