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Трансляция
С конца
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'60
Первые замены в матче готовятся Йоахимом Лёвом.
'58
Разыграли угловой бразильцы, после чего Коутиньо отметился неточным ударом со средней дистанции.
'57
Паулиньо из штрафной нанёс удар в ближний угол — Трапп спас команду на этот раз!
'56
Виллиан пробил головой после навеса в штрафную — выше ворот полетел мяч.
'54
Вернулся Боатенг на поле, не стал просить замену.
'52
Оказывают Жерому помощь за пределами поля уже. Игра продолжается.
'50
Боатенг получил по ноге в столкновении с соперником. Пауза в матче, оказывают ему медицинскую помощь.
'48
Горецка с нарушением правил остановил рывок Виллиана, дёрнув его за футболку.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле команды.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму главный арбитр. Поначалу Германия смотрелась бодрее, атаковала больше, но упустила пару шансов (в основном усилиями Марио Гомеса), а в концовке тайма и голкипер сыграл не лучшим образом, не сумев выручить команду. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём.
'44
Рюдигер решил пробить по воротам с дальней дистанции, но случайно попал в своего же игрока.
'42
Кроос навесил в штрафную, защита легко отбилась.
'41
Киммих прошёл по флангу и выполнил навес в штрафную. Бразильцы на угловой выбили.
'39
Отличный навес в штрафную на Гомеса прошёл, но он в прыжке пробил головой мимо ворот снова.
'37
'36
Жезус оказался в штрафной на хорошей позиции для удара, однако отправил мяч выше цели!
'34
Зане на скорости ворвался в штрафную, но мяч у него выбили.
'32
Не получается атака правым флангом у Бразилии.
'30
Гомес теперь с дальней дистанции неточно пробил. Пока немного пользы от Марио.
'28
Всё в порядке с Силвой. Немцы подали угловой после этого, бразильцы легко отбились.
'27
Бекер в прыжке, выбивая мяч, нечаянно отправил в лёгкий нокдаун своего защитника, Тьяго Силву.
'26
Горецка пробросил мяч себе на ход, но Марсело выбил «круглого», не дав сопернику прорваться с ним в штрафную.
'24
Жезус теперь попал в положение «вне игры».
'23
Гомес! Отличный кросс на него прошёл, за спину голкиперу, но он пробил головой мимо ворот!
'21
Снова попал в офсайд Гомес, теперь после разрезающей передачи.
'19
Не получился навес с углового у Крооса, отбились бразильцы. Затем последовала подача в штрафную на Гомеса, но он был в офсайде.
'18
Угловой заработала Германия — кто-то из защитников выбил мяч за лицевую после прострела Платтенхардта.
'16
Получил Гюндоган мяч в штрафной напротив ворот, но очень сильно сорвал удар.
'14
Жезус нанёс удар от линии штрафной, но попал в соперника.
'12
В центре поля держится мяч в последние минуты.
'10
Трапп вовремя выскочил из ворот и забрал мяч в руки после отличной передачи Коутиньо на Жезуса!
'8
Кроос навесил со стандарта, Боатенг головой ударил слабо, мяч попал Гомесу в ногу, срикошетил в сторону ворот, где его накрыл голкипер. Боковой судья к тому же увидел офсайд.
'7
Миранда жёстко сыграл в отборе неподалёку от штрафной.
'5
Платтенхардт навесил в штрафную с фланга — Алисон Бекер поймал мяч в руки.
'3
Немцы атакуют левым флангом, но прострел в штрафную не проходит — мяч попадает в кого-то из защитников.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Звучат национальные гимны.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Бразилия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.