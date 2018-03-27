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21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
закончен
21:30
ПортугалияНидерланды
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
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02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
0:3
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02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
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02:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
2:4
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02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
1:4
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02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
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Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
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Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
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Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
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02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
112:106
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02:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
123:104
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03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
93:101
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05:00
Финикс СанзБостон Селтикс
94:102
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16:00
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15:20
ЯпонияУкраина
1:2
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18:50
РоссияФранция
1:3
закончен
21:00
ЕгипетГреция
0:1
закончен
21:30
РумынияШвеция
1:0
2 тайм
21:45
ГерманияБразилия
0:1
2 тайм
22:00
АнглияИталия
1:0
2 тайм
22:00
НигерияСербия
0:0
2 тайм
22:30
ИспанияАргентина
2:1
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03:00
ИсландияПеру
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05:00
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02:30
Детройт Ред УингзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Даллас СтарзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
не начался
02:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
не начался
Шахматы / Турнир претендентов
16:00
Сергей Карякин (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзАтланта Хоукс
не начался
04:30
Юта ДжазБостон Селтикс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Германия Бразилия
Футболист сборной Германии Матс Хуммельс Reuters
Футболист сборной Германии Матс Хуммельс

Футбол. Бразильцы забили Германии. LIVE

Онлайн матча Германия — Бразилия

Сборная Германии играет в Берлине с командой Бразилии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   27 марта 21:45   |  2 тайм
Германия
0:1
Бразилия
0:1
Стадион «Олимпиаштадион», Берлин | Главный судья: Юнас Эрикссон (Сигтуна, Швеция)
Горецка 61'
Зане 61'
Жезус 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кевин Трапп
18 (з)   Йозуа Киммих
2 (з)   Марвин Платтенхардт
17 (з)   Жером Боатенг 68'
16 (з)   Антонио Рюдигер
8 (п)   Тони Кроос
7 (п)   Юлиан Дракслер
21 (п)   Илкай Гюндоган
24 (п)   Леон Горецка 61' 61'
19 (п)   Лерой Зане 61' 61'
23 (н)   Марио Гомес 62'
1 (в)   Алисон Бекер
2 (з)   Дани Алвес
12 (з)    Марсело
14 (з)   Тьяго Силва
3 (з)   Жоао Миранда
5 (п)    Каземиро
17 (п)    Фернандиньо
15 (п)    Паулиньо
19 (п)    Виллиан
11 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Габриэл Жезус 37'
Запасной состав
12 (в)   Бернд Лено
22 (в)   Марк-Андре тер
26 (з)   Никлас Зюле 68'
5 (з)   Матс Хуммельс
4 (з)   Маттиас Гинтер
3 (з)   Йонас Хектор
15 (з)   Себастьян Руди
20 (п)   Юлиан Брандт 61' 61'
6 (п)   Сами Хедира
25 (н)   Ларс Штиндль
9 (н)   Сандро Вагнер 62'
11 (н)   Тимо Вернер
23 (в)   Эдерсон Мораес
16 (в)    Нето
22 (з)   Лемос Консерва
4 (з)   Родриго Кайо
13 (з)    Маркиньос
6 (з)    Исмаили
10 (п)    Фред
7 (п)   Дуглас Коста
8 (п)   Ренато Аугусто
24 (н)    Тайсон
25 (н)   Виллиан Жозе
21 (н)   Роберто Фирмино
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'60
Первые замены в матче готовятся Йоахимом Лёвом.
'58
Разыграли угловой бразильцы, после чего Коутиньо отметился неточным ударом со средней дистанции.
'57
Паулиньо из штрафной нанёс удар в ближний угол — Трапп спас команду на этот раз!
'56
Виллиан пробил головой после навеса в штрафную — выше ворот полетел мяч.
'54
Вернулся Боатенг на поле, не стал просить замену.
'52
Оказывают Жерому помощь за пределами поля уже. Игра продолжается.
'50
Боатенг получил по ноге в столкновении с соперником. Пауза в матче, оказывают ему медицинскую помощь.
'48
Горецка с нарушением правил остановил рывок Виллиана, дёрнув его за футболку.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Вернулись на поле команды.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму главный арбитр. Поначалу Германия смотрелась бодрее, атаковала больше, но упустила пару шансов (в основном усилиями Марио Гомеса), а в концовке тайма и голкипер сыграл не лучшим образом, не сумев выручить команду. Посмотрим, что будет во втором тайме, а пока отдохнём.
'44
Рюдигер решил пробить по воротам с дальней дистанции, но случайно попал в своего же игрока.
'42
Кроос навесил в штрафную, защита легко отбилась.
'41
Киммих прошёл по флангу и выполнил навес в штрафную. Бразильцы на угловой выбили.
'39
Отличный навес в штрафную на Гомеса прошёл, но он в прыжке пробил головой мимо ворот снова.
'37
ГОЛ! Виллиан навесил в штрафную с правого фланга, Жезус из центра, от линии вратарской, в падении пробил головой точно в Траппа, но тот среагировал очень неловко, отбив мяч вверх. За счёт силы удара Жезуса мяч полетел не только вверх, но и вперёд, и пересёк линию ворот до того, как голкипер сумел этому помешать.
'36
Жезус оказался в штрафной на хорошей позиции для удара, однако отправил мяч выше цели!
'34
Зане на скорости ворвался в штрафную, но мяч у него выбили.
'32
Не получается атака правым флангом у Бразилии.
'30
Гомес теперь с дальней дистанции неточно пробил. Пока немного пользы от Марио.
'28
Всё в порядке с Силвой. Немцы подали угловой после этого, бразильцы легко отбились.
'27
Бекер в прыжке, выбивая мяч, нечаянно отправил в лёгкий нокдаун своего защитника, Тьяго Силву.
'26
Горецка пробросил мяч себе на ход, но Марсело выбил «круглого», не дав сопернику прорваться с ним в штрафную.
'24
Жезус теперь попал в положение «вне игры».
'23
Гомес! Отличный кросс на него прошёл, за спину голкиперу, но он пробил головой мимо ворот!
'21
Снова попал в офсайд Гомес, теперь после разрезающей передачи.
'19
Не получился навес с углового у Крооса, отбились бразильцы. Затем последовала подача в штрафную на Гомеса, но он был в офсайде.
'18
Угловой заработала Германия — кто-то из защитников выбил мяч за лицевую после прострела Платтенхардта.
'16
Получил Гюндоган мяч в штрафной напротив ворот, но очень сильно сорвал удар.
'14
Жезус нанёс удар от линии штрафной, но попал в соперника.
'12
В центре поля держится мяч в последние минуты.
'10
Трапп вовремя выскочил из ворот и забрал мяч в руки после отличной передачи Коутиньо на Жезуса!
'8
Кроос навесил со стандарта, Боатенг головой ударил слабо, мяч попал Гомесу в ногу, срикошетил в сторону ворот, где его накрыл голкипер. Боковой судья к тому же увидел офсайд.
'7
Миранда жёстко сыграл в отборе неподалёку от штрафной.
'5
Платтенхардт навесил в штрафную с фланга — Алисон Бекер поймал мяч в руки.
'3
Немцы атакуют левым флангом, но прострел в штрафную не проходит — мяч попадает в кого-то из защитников.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Звучат национальные гимны.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Германия — Бразилия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.