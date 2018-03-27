'37

ГОЛ! Виллиан навесил в штрафную с правого фланга, Жезус из центра, от линии вратарской, в падении пробил головой точно в Траппа, но тот среагировал очень неловко, отбив мяч вверх. За счёт силы удара Жезуса мяч полетел не только вверх, но и вперёд, и пересёк линию ворот до того, как голкипер сумел этому помешать.