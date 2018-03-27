'45+2

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма сборная Украины в товарищеском матче в Бельгии играет вничью с Японией 1:1. В целом мы с вами пока смотрим очень неплохой футбол, временами конечно не очень много моментов, но Украина старается показывать приличный футбол, посмотрим, что будет во второй половине матча, наверняка мы с вами ещё можем увидеть забитые мячи.