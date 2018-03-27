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Трансляция
С конца
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'78
Вновь несколько замен готовятся у нас, сейчас Степаненко отдаёт капитанскую повязку Пятову.
'77
Против Хасебе нарушили правила на половине поля сборной Украины. Япония тщательно готовится к стандарту.
'76
Япония перевела игру на половину поля сборной Украины, пока команда Андрея Шевченко также плотно держит оборону.
'75
Сакаи с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники сборной Украины спокойно перехватили мяч.
'74
Да и про стандарты забывать не надо, в конце первого тайма Украина также буквально на ровном месте со стандарта пропустила.
'73
Лучше всё же Украина смотрится в этом матче, быть может под конец матча Японии вновь удастся прибавить в атаке.
'72
Беседин прорвался к штрафной площади сборной Японии, а затем выполнил передачу на Буяльского, который пробил по воротам буквально с линии штрафной, Кавасима в прыжке смог поймать мяч на этот раз.
'71
Угловой у ворот сборной Украины. Сибасаки выполнил подачу на ближнюю штангу, очень уверенно украинцы отвели угрозу от своих ворот.
'70
Александр Караваев забил первый гол за сборную Украины, удачно он сегодня вышел на замену. Посмотрим, что ещё сборная Украины сможет нам показать сегодня.
'69
'68
'67
Япония вроде бы и старается при этом отвечать, но видно, что могла бы эта команда и чуть активнее быть.
'66
Темп матча у нас по-прежнему довольно средний, Украина при этом всё же больше времени проводит с мячом.
'65
'65
'64
В Льеже при этом продолжает идти небольшой дождь, но футболисты не особо прибегают к ударам из-за пределов штрафной площади.
'63
'63
'63
Вновь у нас игра перешла в центр поля, новым игрокам как раз будет немного проще войти в матч.
'62
'62
'61
'61
'61
'61
'61
Соболь попытался пройти по левому флангу, но в борьбе с защитником Эдуард упустил мяч за лицевую линию поля.
'60
Готовятся замены и в составе сборной Украины, быть может свежие игроки также как-то смогут повлиять на ход матча.
'59
'58
Харагуси с левого фланга сместился немного в центр и выполнил передачу на дальнюю штангу, защитники сборной Украины перехватили мяч.
'57
Ордец в борьбе с Кабаяси сейчас вылетел к скамейке запасных сборной Японии, неплохо его там приняли, всё обошлось без травм, Иван уже продолжает игру.
'56
'56
'55
Нагатомо с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь сборной Украины, Пятов уверенно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч подальше от своих ворот.
'54
'53
В центр поля перешла у нас игра, Япония вновь стала в обороне играть довольно плотно.
'52
Начинают запасные активно разминаться у сборных Японии и Украины, скоро у нас наверняка будут замены.
'51
Сибасаки в центре поля довольно грубо сыграл против Степаненко, но тут Барт Вертентен решил обойтись без жёлтой карточки.
'50
Второй тайм обе сборные вновь начинают довольно бодро, вот такой футбол всем конечно же интересно смотреть.
'49
Коноплянка выполнил подачу к линии вратарской с углового, Кавасима ошибся на выходе, но на счастье сборной Японии никто из игроков сборной Украины не смог пробить по воротам.
'48
Степаненко выполнил передачу на левый фланг, Коноплянка в касание выполнил передачу на ближнюю штангу, Сакаи не услышал подсказки Кавасимы и выбил мяч на угловой.
'47
Харагуси выполнил передачу на ближнюю штангу с левого фланга, Нагатомо немного не успел к мячу, в итоге его на выходе забрал Пятов.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма сборная Украины в товарищеском матче в Бельгии играет вничью с Японией 1:1. В целом мы с вами пока смотрим очень неплохой футбол, временами конечно не очень много моментов, но Украина старается показывать приличный футбол, посмотрим, что будет во второй половине матча, наверняка мы с вами ещё можем увидеть забитые мячи.
'45+1
'45
Две минуты добавил Барт Вертентен к основному времени первого тайма.
'44
Соболь получил мяч на левом углу штрафной площади от Коноплянки, но выполнить передачу в центр Эдуард выполнить не смог.
'43
Коноплянка прорвался к штрафной площади сборной Японии и выполнил передачу в центр, Кавасима успел сыграть на выходе и не дать тем самым Беседину пробить по воротам.
'42
В Льеже сегодня также идёт небольшой дождь, мяч скользкий, далеко не всегда голкиперам просто спасать свою команду как раз.
'41
'41
Малиновский далеко не в первый раз нарушил правила против Харагуси. На этот раз Япония заработала неплохой стандарт.
'40
Последовала передача в штрафную площадь сборной Украины на Хонду, игрок сборной Японии вновь оказался в офсайде.
'39
Хонда с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки сборной Украины отбились при этом стандарте без всяких проблем.
'38
Сакаи с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но его накрыл Коноплянка и выбил мяч на угловой.
'37
Пятов от своих ворот неплохо выбил мяч вперёд, если бы Бутко смог за него зацепиться на правом фланге, могла получиться неплохая атака.
'36
Угловой у ворот сборной Японии. Коноплянка выполнил подачу к линии вратарской, Кавасима в прыжке кулаками выбил мяч подальше от своих ворот, а Барт Вертентен также зафиксировал нарушение правил против голкипера.
'35
Сугимото в центре поля нарушил правила. Игроки сборной Украины вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'34
Последовала подача к линии вратарской со стандарта, Беседин в борьбе с защитником не смог добраться до мяча и в итоге его в руки спокойно забрал Кавасима.
'33
Хасебе на своей половине поля нарушил правила против Малиновского. Украина заработала относительно неплохой стандарт.
'32
Плотно обороняется Япония, Украина из-за этого чаще вынуждена атаковать именно через фланги.
'31
Марлос с правого фланга попытался войти в штрафную площадь, но защитники сборной Японии у него уверенно перехватили мяч.
'30
Украина пока спокойно контролирует мяч в центре поля, у команды Андрея Шевченко в целом пока получается не самый плохой футбол сегодня.
'29
Отличный момент вновь создает Украина! Марлос выполнил передачу в штрафную площадь на Малиновского, Руслан принял мяч и пробил по воротам, но в момент удара мяч свалился у него с ноги и пролетел лишь рядом со штангой.
'28
Мало ударов по воротам в последние минуты, мало толковых атак, вот теперь игра временами напоминает уже полноценный товарищеский матч.
'27
Из центра поля последовал заброс на ход Коноплянке, мяч полетел слишком сильно и Евгений при всём желании не смог сохранить его в поле.
'26
Темп матча сейчас также немного у нас упал, после забитого мяча Украина действительно немного успокоилась.
'25
Вновь защитники сборной Украины оказались под прессингом соперника, но пока всегда можно отыграться с Пятовым, который не подводит.
'24
В целом после забитого мяча игра пошла более-менее на равных, ждём в товарищеском матче всё же больше интересных моментов на поле.
'23
Последовал заброс из центра поля на ход Сугимото, форвард сборной Японии оказался в офсайде.
'22
Наомити Уэда при этом успел где-то рассечь бровь, но пока Барт Вертентен оставил этот момент без внимания.
'21
'21
Марлос выполнил передачу в штрафную площадь на Коноплянку, Сакаи удачно сыграл в подкате и мяч перехватил.
'20
Пятов оказался под прессингом Сугимото, но даже несмотря на это Андрей смог точно выбить мяч на партнёра в центре поля.
'19
Сибасаки вновь нарушил правила, теперь по ногам в центре поля получил Ракицкий.
'18
Уэда решил пробить по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.
'17
Опаснейший момент возник у ворот сборной Японии. Беседин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Зинченко не смог добраться до мяча, но Сакаи сыграл неудачно и едва не срезал головой его в свои ворота, перекладина спасла Японию от гола.
'16
Япония начинает постепенно всё чаще проводить атаки, Пятову уже также приходится помогать своим защитникам при обороне.
'15
Хасебе в центре поля нарушил правила против Зинченко. Игроки сборной Украины спокойно разыграли стандарт.
'14
Сибасаки получил передачу с левого фланга и попытка в касание вновь переправить мяч к дальней штанге, мяч полетел слишком сильно и никто из партнёров не мог успеть к нему.
'13
Коноплянка с левого фланга сместился в центр и выполнил передачу к линии штрафной площади, Малиновский в касание пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'12
Хасебе перехватил мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Украины, но при этом игрок сборной Японии слишком далеко отпустил от себя мяч и тот в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'11
Ордец из центра поля выполнил передачу на ход Коноплянке, Евгений с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел во вратарскую, Кавасима в прыжке прервал передачу, а затем ему помогли защитники.
'10
Япония этот матч пока вынуждена проводить от обороны, Украина видимо намерена как можно дольше играть первым номером сегодня.
'9
Ордец в центре поля нарушил правила против Сугимото. Игроки сборной Японии спокойно разыграли стандарт.
'8
Сибасаки с правого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь Украины, но Коноплянка здорово сыграл на перехвате, а затем вновь заставил нарушить против себя правила.
'7
Хонда с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, но Харагуси в касание не смог толком пробить по воротам.
'6
Немало игроки сборной Японии пока совершают ошибок в передачах, отметим также и то, что Украина этот матч начала довольно бодро.
'5
Слишком сильный заброс последовал в штрафную площадь сборной Украины из глубины поля, Пятов спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'4
Сибасаки перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Украины и нарушил правила против Коноплянки.
'3
Этот матч проходит в Бельгии, болельщиков в Льеже совсем немного, но будем надеяться, что сборные Японии и Украины всё же покажут нам сегодня интересный футбол.
'2
Сразу Украина начинает матч с атак. Коноплянка прошёл по левому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, никто из партнёров к мячу не успел.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Япония — Украина. Начало встречи запланировано на 15:20 по московскому времени.