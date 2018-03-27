Гибралтар U21

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БолгарияКазахстан
2:1
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21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
закончен
21:30
ПортугалияНидерланды
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
4:1
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02:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
2:3
закончен
02:30
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
2:4
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02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
1:4
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02:30
Монреаль КанадиенсДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксСан-Хосе Шаркс
3:4 (Б)
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05:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
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Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
3:0
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ЦСКА Енисей
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
137:128
закончен
02:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Лейкерс
112:106
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсДенвер Наггетс
123:104
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
93:101
закончен
05:00
Финикс СанзБостон Селтикс
94:102
закончен
Шахматы / Турнир претендентов
16:00
Уэсли Со (США) — Сергей Карякин (Россия)
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
15:20
ЯпонияУкраина
1:2
закончен
18:50
РоссияФранция
1:3
закончен
21:00
ЕгипетГреция
0:0
1 тайм
21:30
РумынияШвеция
online
21:45
ГерманияБразилия
не начался
22:00
АнглияИталия
не начался
22:00
НигерияСербия
не начался
22:30
ИспанияАргентина
не начался
03:00
ИсландияПеру
не начался
05:00
МексикаХорватия
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U21 ЧЕ / 2019
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0:0
1 тайм
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Салават ЮлаевТрактор
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзПиттсбург Пингвинз
не начался
02:30
Оттава СенаторзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсБостон Брюинз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Даллас СтарзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАнахайм Дакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсСан-Антонио Спёрс
не начался
02:30
Торонто РэпторсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Майами ХитКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
не начался
Шахматы / Турнир претендентов
16:00
Сергей Карякин (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)
online
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Торонто Мэйпл ЛифсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзАтланта Хоукс
не начался
04:30
Юта ДжазБостон Селтикс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
Гибралтар U21 Россия U21
Молодежная сборная России по футболу Официальный сайт РФС
Молодежная сборная России по футболу

ЧЕ-2019 среди молодежи. Гибралтар — Россия. LIVE

Онлайн-трансляция матча ЧЕ-2019 Гибралтар — Россия

Молодежная сборная России по футболу играет в гостях с Гибралтаром в отборочном матче чемпионата Европы-2019. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
  |   27 марта 21:00   |  1 тайм
Гибралтар U21
0:0
Россия U21
0:0
Стадион «Виктория», Гибралтар | Главный судья: Василис Димитриу (Кипр)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Брэдли Банда
22 (з)   Лу Эннсли
5 (з)   Итан Джолли
4 (з)   Эрин Барнетт
21 (з)   Джейс Оливеро
8 (п)   Грэм Торилья
11 (п)   Томас Исола
10 (п)   Эндрю Эрнандес
18 (п)   Андре Барр
15 (п)   Шон де
9 (н)   Джеймс Кумбес
1 (в)   Игорь Обухов
4 (з)   Никита Чернов
13 (з)   Николай Рассказов
3 (п)   Александр Довбня
10 (п)   Аяз Гулиев
9 (п)   Илья Жигулёв
17 (п)   Александр Зуев
18 (п)   Зелимхан Бакаев
22 (п)   Шамсиддин Шанбиев
7 (п)   Владислав Пантелеев
19 (н)   Георгий Мелкадзе
Запасной состав
13 (в)   Джейлен Хэнкинс
3 (з)   Итан Бритто
7 (п)   Скотт Баллентайн
6 (п)   Джерон Винет
16 (п)   Майкл Негретт
17 (п)   Алан Паркер
14 (п)   Киан Ронан
23 (в)   Александр Максименко
2 (з)   Александр Лихачёв
6 (п)   Олег Ланин
11 (п)   Александр Макаров
8 (п)   Константин Кучаев
16 (н)   Александр Соболев
20 (н)   Роман Тугарев
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'21
Россияне провели атаку правым флангом и заработали угловой. Пантелеев выполнил подачу в руки голкиперу.
'19
Пантелеев со штрафного пробил не лучшим образом, послав мяч в «стенку». Отбились хозяева.
'17
Россияне провели многоходовую комбинацию по центру. Барнетт в подкате сбил Мелкадзе, до ворот метров 20.
'15
А вот и первый момент! Довбня ускорился по флангу и прострелил в центр штрафной, Гулиев пробил с отскоком от газона, но мяч прошёл над перекладиной.
'13
Кунбес в центре поля снёс Шанбиева, помешав россиянам убежать в контратаку. Арбитр устно предупредил игрока из Гибралтара.
'11
Пока не идёт комбинационная игра у России — многовато брака в передачах.
'9
Бакаев сместился на фланг и заработал штрафной. Но хозяева справились с подачей на дальнюю штангу.
'7
Гибралтарцы в контратаке заработали угловой. Торилья откликнулся на навес и пробил головой в угол — Обухов забрал мяч в руки.
'5
Бакаев открылся и получил передачу у штрафной, но соперник успел накрыть его удар.
'3
Россия забрала мяч и перекатывает его в центре поля. Невысокий темп.
'1
Матч начался! Гибралтарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2019: Гибралтар U21 — Россия U21. Это соперники по группе 7. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.