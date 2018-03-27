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Трансляция
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'21
Россияне провели атаку правым флангом и заработали угловой. Пантелеев выполнил подачу в руки голкиперу.
'19
Пантелеев со штрафного пробил не лучшим образом, послав мяч в «стенку». Отбились хозяева.
'17
Россияне провели многоходовую комбинацию по центру. Барнетт в подкате сбил Мелкадзе, до ворот метров 20.
'15
А вот и первый момент! Довбня ускорился по флангу и прострелил в центр штрафной, Гулиев пробил с отскоком от газона, но мяч прошёл над перекладиной.
'13
Кунбес в центре поля снёс Шанбиева, помешав россиянам убежать в контратаку. Арбитр устно предупредил игрока из Гибралтара.
'11
Пока не идёт комбинационная игра у России — многовато брака в передачах.
'9
Бакаев сместился на фланг и заработал штрафной. Но хозяева справились с подачей на дальнюю штангу.
'7
Гибралтарцы в контратаке заработали угловой. Торилья откликнулся на навес и пробил головой в угол — Обухов забрал мяч в руки.
'5
Бакаев открылся и получил передачу у штрафной, но соперник успел накрыть его удар.
'3
Россия забрала мяч и перекатывает его в центре поля. Невысокий темп.
'1
Матч начался! Гибралтарцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2019: Гибралтар U21 — Россия U21. Это соперники по группе 7. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.