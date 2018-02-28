'90+3
Всё, матч окончен! «Тосно» в 1/4 финала Кубка России обыграл «Луч-Энергию» — 2:1. Хозяева ударно провели первые 45 минут, забив два гола усилиями Буйволова и Погребняка. После перерыва гости отыграли один мяч, но тосненцы сумели удержать преимущество. Команда Дмитрия Парфёнова вышла в полуфинал турнира. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+1
«Тосно» не позволяет сопернику перейти в атаку. Игра идёт на половине поля гостей.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'90
'90
'87
Гелоян! По центру дошёл до штрафной, но удар получился слишком неточным.
'85
Буйволов перехватил очередной прострел в штрафную. Уверенно обороняются хозяева.
'83
Гелоян освободился от опеки, но подача пошла в руки Юрченко.
'81
Десять минут есть ещё у гостей, чтобы спасти игру. Пока «Лучу» не удаётся подойти к владениям Юрченко.
'79
Очень активен Мирзов у «Тосно». Почти все атаки хозяев идут через него.
'77
Погребняк откликнулся на подачу с углового! Павел пробил головой, но Шамов забрал мяч в верхнем углу.
'75
Мирзов! Технично убрал соперника и пробил из угла штрафной — мяч пришёл в руки Шамову.
'73
'73
'71
Мало моментов во втором тайме. «Тосно» владеет мячом, но не доходит дело до ударов.
'69
Жигулёв получил передачу в штрафной, собрал на себя трёх соперников и потерял мяч.
'67
Мирзов поборолся у штрафной и пробил из-под защитника! Мяч после рикошета пришёл в руки Шамову.
'65
'65
'63
Погребняк зацепился за мяч в штрафной и сделал скидку в центр — гости перехватили мяч.
'61
В центр поля переместилась игра, много стыков стало.
'59
Погребняк набрал скорость, дошёл до штрафной, но не сумел обыграть защитника.
'57
'57
'55
Добавили в движении гости. Игра переместилась на половину поля «Тосно».
'53
Гелоян на фланге качнул защитника и прострелил во вратарскую! Мязин пяткой пытался переправить мяч в ворота, но Юрченко среагировал.
'51
'50
Что интересно — Погребняк сегодня забил свой первый гол в официальных матчах впервые с октября 2015 года.
'48
Красиво накоротке разыграли тосненцы. Галиулин прострелил во вратарскую, но не дошёл мяч до Погребняка.
'47
'46
Начался второй тайм!
'46
'46
'45
Перерыв! 2:0 в пользу «Тосно» после первого тайма. Хозяева владели преимуществом и забили два гола — отличились Буйволов и Погребняк. Уверенно смотрится команда Дмитрия Парфёнова. А гостям ничего не удалось создать за первые 45 минут.
'43
Жигулёв сделал длинный заброс к штрафной, но Цуканов не пустил Чернова к мячу.
'41
Дугалич получил болезненный удар по голеностопу. Пауза в игре.
'39
Тосненцы сбавили в активности. Владивостокцы забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля, но пока без моментов.
'37
Мирзов протащил мяч по флангу и прострелил в штрафную — Погребняк не добрался до мяча.
'35
Удалось гостям провести скоростную атаку, Гордиенко неточно пробил из-за пределов штрафной.
'33
Мязин! Выпрыгнул выше всех и с центра штрафной пытался головой переправить мяч в дальний угол — мимо!
'31
У гостей по-прежнему ничего не получается в атаке. Юрченко по-настоящему так и не вступал в игру.
'29
Жигулёв! Выиграл борьбу на подборе и пробил с радиуса штрафной — Шамов в падении забрал мяч.
'27
'24
«Тосно» не сбавляет обороты и продолжает идти вперёд. Хорошо держится мяч у хозяев.
'22
'20
Всё отчётливее вырисовывается преимущество «Тосно». Гости практически не переходят центр поля.
'18
Мирзов! Резко сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной — получилось слишком высоко.
'16
Погребняк! Открылся на грани офсайда, вошёл в штрафную и пробил низом — Шамов в падении отразил мяч в сторону.
'14
Тренер «Луча» Александр Григорян наблюдает за ходом встречи с трибуны. Он отбывает четырёхматчевую дисквалификацию за использование оскорбительных жестов.
'12
Момент у «Тосно»! Мирзов нашёл в штрафной Погребняка, тот сделал передачу дальше на ход Полетановичу! Марко под углом выскочил на ворота, но завозился и упустил момент для удара.
'10
А вот первый удар в створ! Погребняк подобрал отскок у штрафной и хлёстко пробил в руки голкиперу.
'8
Дугалич получил повреждение в верховой борьбе с Мязиным. Медики оказывают помощь защитнику «Тосно».
'6
Холодно в Санкт-Петербурге, -15 градусов. Но газон выглядит вполне неплохо для этого времени года.
'4
С преимуществом «Тосно» проходят стартовые минуты. Гости действуют вторым номером.
'2
Жигулёва сбили на половине поля гостей. Галиулин навесил в центр штрафной, но «Лучу» удалось отбиться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Тосно» — «Луч-Энергия». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.