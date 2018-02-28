Курсы валют$ 56.35 (0) 68.69 (-0.059)
Сочинский форум 2018
title=''
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Олимпиада-2018
09:00
Онлайн-трансляция решения МОК по российскому спорту
закончен
Кубок России
17:30
Крылья СоветовСпартак
перенесен
19:30
ТосноЛуч-Энергия
2:1
закончен
Кубок Италии
19:30
ЮвентусАталанта
1:0
закончен
22:45
ЛациоМилан
0:0 (4:5)
закончен
Испания / Примера
21:30
Атлетик БВаленсия
1:1
закончен
21:30
МалагаСевилья
0:1
закончен
21:30
ХетафеДепортиво
3:0
закончен
23:30
Атлетико МЛеганес
4:0
закончен
23:30
ЭйбарВильярреал
1:0
закончен
Кубок Англии
22:45
Тоттенхэм ХотспурРочдейл
6:1
закончен
Кубок Франции
21:00
ШамблиСтрасбург
1:0
закончен
23:05
ПСЖМарсель
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзОттава Сенаторз
3:2
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
2:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзКаролина Харрикейнз
4:3 (ОТ)
закончен
03:30
Флорида ПантерзТоронто Мэйпл Лифс
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Виннипег ДжетсНэшвилл Предаторз
5:6
закончен
04:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
8:3
закончен
04:30
Даллас СтарзКалгари Флэймз
2:0
закончен
06:30
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
1:4
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксЭдмонтон Ойлерз
5:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
118:103
закончен
03:00
Кливленд КавальерсБруклин Нетс
129:123
закончен
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
102:101
закончен
04:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
104:107
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсСакраменто Кингз
116:99
закончен
06:30
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
120:122
закончен
Испания / Примера
21:30
БетисРеал Сосьедад
не начался
23:00
Лас-ПальмасБарселона
не начался
23:30
АлавесЛеванте
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
АрсеналМанчестер Сити
не начался
Кубок Франции
23:00
КанЛион
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
1:0
3 период
03:00
Монреаль КанадиенсНью-Йорк Айлендерс
3:1
3 период
04:00
Сент-Луис БлюзДетройт Ред Уингз
0:0
перерыв
05:30
Колорадо ЭвеланшКалгари Флэймз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралАмур
не начался
15:30
СибирьТрактор
не начался
16:30
БарысАвангард
не начался
17:00
Металлург МгНефтехимик
не начался
17:00
Салават ЮлаевАк Барс
не начался
17:00
ЮграАвтомобилист
не начался
18:00
ЛадаХК Сочи
не начался
19:00
ЛокомотивЦСКА
не начался
19:00
ТорпедоВитязь
не начался
19:30
СКАСеверсталь
не начался
19:30
СпартакДинамо М
не начался
20:30
Динамо РЙокерит
не начался
21:00
СлованДинамо Мн
не начался
Евролига
21:00
Жальгирис Барселона
не начался
22:05
Маккаби Т-А ЦСКА
не начался
22:30
Валенсия Бамберг
не начался
22:45
Олимпия Милан Анадолу Эфес
не начался
23:00
Баскония Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМилуоки Бакс
online
03:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
online
03:30
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
online
03:30
Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
online
04:00
Вашингтон УизардсГолден Стэйт Уорриорз
36:42
2 четверть
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
online
04:30
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
online
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
online
06:30
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
не начался
Россия / Премьер-Лига
19:30
АнжиРубин
не начался
Франция / Лига 1
21:00
НиццаЛилль
не начался
22:45
МонакоБордо
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия МВердер
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Флорида ПантерзНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:30
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНэшвилл Предаторз
не начался
06:00
Сан-Хосе ШарксЧикаго Блэкхоукс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Майами ХитЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Кливленд КавальерсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзБруклин Нетс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Евролига
21:00
Црвена Звезда Уникаха
не начался
22:15
Панатинаикос Олимпиакос
не начался
23:00
Реал Мадрид Фенербахче
не начался
Тосно Луч-Энергия
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк РИА Новости
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк

Погребняк расцвел «Тосно»

«Тосно» обыграл «Луч-Энергию» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

«Тосно» в Санкт-Петербурге обыграл владивостокский «Луч-Энергию» в рамках четвертьфинала Кубка России по футболу. Победным голом за свой новый клуб отметился нападающий Павел Погребняк. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/4 финала  |   28 февраля 19:30   |  закончен
Тосно
2:1
Луч-Энергия
2:1
Стадион «Петровский МСА», Санкт-Петербург | Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Буйволов 22'
Погребняк 27'
Маргасов 90'
Мязин 48'
Мязин 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Давид Юрченко
4 (з)   Илья Жигулёв
24 (з)   Тимофей Маргасов 90'
25 (з)   Андрей Буйволов 22'
26 (з)   Раде Дугалич
28 (з)   Евгений Чернов
21 (п)   Вагиз Галиулин 88'
22 (п)   Резиуан Мирзов
88 (п)   Марко 
29 (н)    Рикардиньо 57'
33 (н)   Павел Погребняк 27'
50 (в)   Егор Шамов
6 (з)   Дмитрий Тихий
30 (з)   Сослан Таказов
39 (з)   Сергей Цуканов
90 (з)   Деян Больевич
4 (п)   Семён Фомин 65'
12 (п)   Сергей Пономаренко
77 (п)   Александр Павленко
9 (н)   Руслан Гордиенко
29 (н)   Амир Бажев 46'
87 (н)   Андрей Мязин 72' 48' 52'
Запасной состав
1 (в)   Михаил Опарин
(з)   Неманья Мьюшкович
64 (з)   Денис Кутин
8 (з)   Сергей Сухарев
14 (п)   Александр Карницкий 57'
77 (п)   Никола Труич 88'
(п)   Алексей Скворцов
23 (п)   Александр Трошечкин
11 (п)   Максим Палиенко
10 (н)   Георгий Мелкадзе
1 (в)   Александр Котляров
3 (з)   Максим Насадюк
7 (п)   Ишхан Гелоян 46'
15 (п)   Дмитрий Маляка 65'
19 (п)   Максим Машнев 72'
73 (п)   Артём Макарчук
95 (н)   Иван Хлебородов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3
Всё, матч окончен! «Тосно» в 1/4 финала Кубка России обыграл «Луч-Энергию» — 2:1. Хозяева ударно провели первые 45 минут, забив два гола усилиями Буйволова и Погребняка. После перерыва гости отыграли один мяч, но тосненцы сумели удержать преимущество. Команда Дмитрия Парфёнова вышла в полуфинал турнира. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+1
«Тосно» не позволяет сопернику перейти в атаку. Игра идёт на половине поля гостей.
'90
Три минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
'90
Труич вышел вместо Галиулина.
'90
Замена у «Тосно».
'87
Гелоян! По центру дошёл до штрафной, но удар получился слишком неточным.
'85
Буйволов перехватил очередной прострел в штрафную. Уверенно обороняются хозяева.
'83
Гелоян освободился от опеки, но подача пошла в руки Юрченко.
'81
Десять минут есть ещё у гостей, чтобы спасти игру. Пока «Лучу» не удаётся подойти к владениям Юрченко.
'79
Очень активен Мирзов у «Тосно». Почти все атаки хозяев идут через него.
'77
Погребняк откликнулся на подачу с углового! Павел пробил головой, но Шамов забрал мяч в верхнем углу.
'75
Мирзов! Технично убрал соперника и пробил из угла штрафной — мяч пришёл в руки Шамову.
'73
Машнев вышел вместо Мязина.
'73
Замена у «Луча-Энергии».
'71
Мало моментов во втором тайме. «Тосно» владеет мячом, но не доходит дело до ударов.
'69
Жигулёв получил передачу в штрафной, собрал на себя трёх соперников и потерял мяч.
'67
Мирзов поборолся у штрафной и пробил из-под защитника! Мяч после рикошета пришёл в руки Шамову.
'65
Маляка вышел вместо Фомина.
'65
Замена у гостей.
'63
Погребняк зацепился за мяч в штрафной и сделал скидку в центр — гости перехватили мяч.
'61
В центр поля переместилась игра, много стыков стало.
'59
Погребняк набрал скорость, дошёл до штрафной, но не сумел обыграть защитника.
'57
Карницкий вышел вместо Рикардиньо.
'57
Замена у «Тосно».
'55
Добавили в движении гости. Игра переместилась на половину поля «Тосно».
'53
Гелоян на фланге качнул защитника и прострелил во вратарскую! Мязин пяткой пытался переправить мяч в ворота, но Юрченко среагировал.
'51
ГОЛ! Фомин разогнал атаку гостей, дошёл до штрафной и сделал передачу на свободного Мязина, который с десяти метров пробил мимо вратаря!
'50
Что интересно — Погребняк сегодня забил свой первый гол в официальных матчах впервые с октября 2015 года.
'48
Красиво накоротке разыграли тосненцы. Галиулин прострелил во вратарскую, но не дошёл мяч до Погребняка.
'47
Мязин в верховой борьбе за мяч ударил локтем соперника. Жёлтая карточка.
'46
Начался второй тайм!
'46
Гелоян вышел вместо Бажева.
'46
Замена в перерыве произошла у гостей.
'45
Перерыв! 2:0 в пользу «Тосно» после первого тайма. Хозяева владели преимуществом и забили два гола — отличились Буйволов и Погребняк. Уверенно смотрится команда Дмитрия Парфёнова. А гостям ничего не удалось создать за первые 45 минут.
'43
Жигулёв сделал длинный заброс к штрафной, но Цуканов не пустил Чернова к мячу.
'41
Дугалич получил болезненный удар по голеностопу. Пауза в игре.
'39
Тосненцы сбавили в активности. Владивостокцы забрали мяч и перевели игру на чужую половину поля, но пока без моментов.
'37
Мирзов протащил мяч по флангу и прострелил в штрафную — Погребняк не добрался до мяча.
'35
Удалось гостям провести скоростную атаку, Гордиенко неточно пробил из-за пределов штрафной.
'33
Мязин! Выпрыгнул выше всех и с центра штрафной пытался головой переправить мяч в дальний угол — мимо!
'31
У гостей по-прежнему ничего не получается в атаке. Юрченко по-настоящему так и не вступал в игру.
'29
Жигулёв! Выиграл борьбу на подборе и пробил с радиуса штрафной — Шамов в падении забрал мяч.
'27
ГОЛ! Погребняк получил длинную передачу из глубины, выиграл забег на скорость у защитника, вышел один на один и пробил между ног голкиперу!
'24
«Тосно» не сбавляет обороты и продолжает идти вперёд. Хорошо держится мяч у хозяев.
'22
ГОЛ! Галиулин с углового навесил во вратарскую, Буйволов опередил голкипера и головой переправил мяч в дальний угол!
'20
Всё отчётливее вырисовывается преимущество «Тосно». Гости практически не переходят центр поля.
'18
Мирзов! Резко сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной — получилось слишком высоко.
'16
Погребняк! Открылся на грани офсайда, вошёл в штрафную и пробил низом — Шамов в падении отразил мяч в сторону.
'14
Тренер «Луча» Александр Григорян наблюдает за ходом встречи с трибуны. Он отбывает четырёхматчевую дисквалификацию за использование оскорбительных жестов.
'12
Момент у «Тосно»! Мирзов нашёл в штрафной Погребняка, тот сделал передачу дальше на ход Полетановичу! Марко под углом выскочил на ворота, но завозился и упустил момент для удара.
'10
А вот первый удар в створ! Погребняк подобрал отскок у штрафной и хлёстко пробил в руки голкиперу.
'8
Дугалич получил повреждение в верховой борьбе с Мязиным. Медики оказывают помощь защитнику «Тосно».
'6
Холодно в Санкт-Петербурге, -15 градусов. Но газон выглядит вполне неплохо для этого времени года.
'4
С преимуществом «Тосно» проходят стартовые минуты. Гости действуют вторым номером.
'2
Жигулёва сбили на половине поля гостей. Галиулин навесил в центр штрафной, но «Лучу» удалось отбиться.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Тосно» — «Луч-Энергия». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.