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Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
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Амкар Авангард К
Полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи Официальный сайт «Амкара»
Полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи

Курск приблизился к Европе

«Авангард» вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Курский «Авангард» по пенальти одолел пермский «Амкар» в гостевом матче четвертьфинала Кубка России по футболу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/4 финала  |   27 февраля 17:30   |  закончен
Амкар
0:0 (6:7)
Авангард К
0:0 6:7
Стадион «Звезда», Пермь | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Костюков 31'
Гол 58'
Идову 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Артур Нигматуллин
26 (з)   Фелицио Браун 84'
4 (з)   Николай Зайцев
3 (з)   Петар Занев
18 (з)   Михаил Сиваков
19 (з)   Брайн Идову 89'
5 (п)   Януш Гол 62' 58'
20 (п)   Павел Комолов 113'
27 (п)   Михаил Костюков 78' 31'
8 (п)   Фегор Огуде
80 (н)   Аарон Оланаре
16 (в)   Александр Кобзев
4 (з)   Аслан Дашаев
97 (з)   Денис Никитин
71 (з)   Михаил Багаев
24 (з)   Кирилл Гоцук
70 (п)   Ильнур Альшин 98'
87 (п)   Дмитрий Коробов
52 (п)   Равиль Нетфуллин
8 (п)   Игорь Киреев 71'
67 (н)   Артём Федчук 102'
11 (н)   Ислам Тлупов
Запасной состав
95 (в)   Денис Вамбольт
15 (в)   Дмитрий Хомич
41 (з)   Дмитрий Белоруков
6 (з)   Секу Конде
2 (з)   Александар Милькович
16 (п)   Сергей Баланович 62'
17 (п)   Михаил Гащенков 78'
91 (п)   Александр Рязанцев
10 (п)   Алихан Шаваев
66 (п)   Саид Эззатоллахи
9 (н)   Дарко Бодул 84'
70 (н)   Антон Гооге
13 (в)   Никита Чагров
9 (п)   Артём Митасов 71'
17 (п)   Денис Синяев 98'
10 (п)   Азамат Гурфов 102'
7 (п)   Илья Кубышкин
77 (н)   Роман Минаев
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Трансляция
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'#18
Матч окончен! Точный удар Тлупова вывел «Авангард» в полуфинал Кубка России! Куряне выдержали серьёзное давление пермяков по ходу второго тайма и дополнительного времени, взяв своё в серии пенальти! Никто не ожидал, что одну пару полуфиналистов Кубка России составят представители ФНЛ («Авангарду» предстоит сыграть с «Шинником»). Уже завтра мы узнаем участников второго полуфинала.
'#17
Нет гола! Кобзев взял удар Идову!
'#16
ГОЛ! Нетфуллин справился с давлением, забив свою попытку.
'#15
ГОЛ! Баланович забил!
'#14
ГОЛ! Митасов выстрелил в левую девятку!
'#13
ГОЛ! Оланаре с лёгкостью забил пенальти.
'#12
Нигматуллин спас «Амкар» после простого удара Никитина!
'#11
Крестовина! Комолов выстрелил в правую крестовину ворот!
'#10
ГОЛ! Гурфов очень легко реализовал пенальти.
'#9
ГОЛ! Нигматуллин реализовал свой пенальти, пробив в правый угол!
'#8
ГОЛ! Синяев пробил по центру ворот, Нигматуллин ожидал удар в угол.
'#7
ГОЛ! Бодул перехитрил Кобзева, ударив в правый угол, вратарь оказался в левом.
'#6
ГОЛ! Дашаев несильно пробил под левую штангу, Нигматуллин не дотянулся.
'#5
Нет гола! Кобзев среагировал на удар Сивакова, слишком просто пробил белорус.
'#4
Мимо! Гоцук выстрелил над перекладиной!
'#3
ГОЛ! Гащенков отлично пробил под левую штангу, Кобзев не дотянулся!
'#2
ГОЛ! Коробов переиграл Нигматуллина.
'#1
ГОЛ! Кобзев угадал с ударом Занева, но отразил мяч в свои ворота!
'120
Закончилось дополнительное время. Впереди серия пенальти!
'119
Митасова вывели на отличную позицию, но Артём пробил в ногу Нигматуллина, а от добивания голкипера спас защитник!
'118
Митасов на краю штрафной ушёл от Идову и пробил мимо створа.
'115
Гащенков опасно скинул мяч к вратарской, куда не успел забежать Бодул.
'114
Синяев опасно пробил с края штрафной, послав мяч вблизи штанги!
'113
Комолов нарвался на жёлтую карточку по итогам нарушения.
'112
Гащенков выпрыгнул на мяч и с линии вратарской пробил головой, но Кобзев среагировал!
'111
Навес Оланаре был отражён защитником, а в борьбе за подбор правила нарушил Огуде.
'110
Занев неточно пробил издали.
'108
Огуде получил повреждение.
'107
Кобзев вышел из ворот на отскок от своего защитника. Грамотно обороняется «Авангард».
'106
Игра возобновилась. Впереди ещё 15 минут.
'105+1
Закончился первый экстра-тайм. Арбитр попросил игроков быстро поменяться половинами поля, чтобы сразу возобновить игру.
'105+1
Бодул нанёс неточный удар из пределов штрафной!
'105
Баланович опасно пробил с линии штрафной, но Кобзев среагировал!
'103
Бодул сделал проникающий пас в штрафную, где никого из пермяков не было.
'102
Гурфов вышел.
'102
Федчук заменён.
'101
Багаев сфолил на чужой половине поля.
'99
Никто из пермяков не подстроился под опасный прострел Занева.
'98
Синяев вышел.
'98
Альшин ушёл.
'96
Тлупов пробросил мяч себе на ход и нарвался на блокировку, заработав стандарт.
'95
Обостряющий пас Оланаре не дошёл до адресата.
'92
Гоцук перехватил подачу Занева. Вновь мяч у пермяков.
'91
Начался первый экстра-тайм.
'90+2
Закончилось основное время. Вторая нулевая ничья на стадии 1/4 Кубка России. В Перми «Амкар» и «Авангард» тоже не выявили победителя в основное время, поэтому впереди дополнительные таймы.
'90+1
Две минуты переиграть командам.
'89
Идову получил «горчичник» за умышленный фол.
'89
Дальний удар Балановича был блокирован соперником, стоявшим в штрафной.
'87
Бодул в ходе комбинации пермяков на фланге ошибся с пасом пяткой.
'84
Бодул вышел.
'84
Форбса заменили.
'83
Замешкалась оборона «Амкара» после навеса с углового, мяч застрял на краю вратарской Нигматуллина, но удара не последовало.
'82
Зайцев помешал сопернику прорваться по лицевой, выбив мяч на угловой.
'81
Мяч впервые за долгое время перешёл под контроль курян, которые пока не могут найти ключ к обороне пермяков.
'78
Гащенков вышел.
'78
Костюков заменён.
'77
Коробов полез на двоих соперников, нарвавшись на отбор.
'75
Во втором тайме «Авангард» практически не держит мяч, постоянно обороняясь у своей штрафной.
'73
Баланович ускорился вперёд, но не сделал пас вовремя, ожидаемо потеряв мяч.
'71
Митасов вышел.
'71
Киреев ушёл.
'70
Арбитр не среагировал на падение Балановича в штрафной «Авангарда»!
'68
Костюков попросили медицинскую помощь.
'66
Костюков подхватил мяч справа и ускорился к лицевой, сделав опасную подачу, но Форбс и Оланаре не дотянулись.
'64
Идову отметился неточным дальним ударом.
'62
Баланович вышел.
'62
Януш Гол покинул поле.
'62
Коробов плохо разыграл стандарта, запустив мяч за ворота Нигматуллина.
'61
Комолов проскочил соперника у края штрафной, после чего выдал прострел, который был перехвачен.
'59
Дашаев заблокировал прострел Оланаре.
'58
Федчук получил повреждение в стыке с Зайцевым, которому досталась жёлтая карточка.
'56
Форбс забрался в положение вне игры, ведя борьбу в штрафной гостей.
'54
Оланаре не успел за резким пасом Януша Гола по краю штрафной.
'53
Форбс с трудом сыграл направо на Костюкова, который ушёл от соперника и сделал подачу, приведшую к угловому.
'52
Багаев испортил долгую атаку «Авангарда», неудачно исполнив навес.
'51
Зайцев сфолил в центре поля, подарив владение курянам.
'48
Тлупов выскочил на проникающий пас и обыграл соперников на краю штрафной с помощью замаха, но затем последовал слабый удар низом.
'47
Форбс убежал в контратаку, но промедлил с пасом у чужой штрафной, нарвавшись на двух соперников.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Неплохой футбол показали команды в первом тайме, играя при сильном морозе. «Авангард» хорошо контролировал мяч и проводил интересные атаки, но ближе к голу были пермяки, которые чаще задерживались в штрафной «Авангарда».
'45
Огуде взял подбор перед чужой штрафной и пробил намного выше ворот.
'44
Федчук с дальнего стандарта решился на удар, мяч полетел в руки Нигматуллина.
'43
Януш Гол срубил Федчука, чудом избежав предупреждения.
'42
Огуде отметился нарушением перед своей штрафной.
'41
Комолов забежал на дальнюю штангу на навес Занева, но не смог обработать мяч практически у вратарской Кобзева!
'40
Зайцев перехватил проникающую передачу курян.
'38
Костюков заработал угловой, подача которого в исполнении Занева привела к ошибке Кобзева, однако никто из пермяков ею не воспользовался.
'36
Обостряющий пас Коробова не дошёл к Тлупову, который открывался перед штрафной «Амкара».
'34
Слишком много неточных передач стали позволять себе игроки обеих команд.
'32
Форбс не смог зацепиться за пас Костюкова по флангу.
'31
Костюков был предупреждён за срыв контратаки гостей.
'29
Последовал сильный удар по воротам «Амкара», но мяч задел пермяка, а после рикошета снаряд мог достаться в штрафной Тлупову, который не справился с обработкой.
'28
Огуде высоко задрал ногу против Тлупова, арбитр назначил перспективный для гостей штрафной.
'27
Арбитр углядел у Оланаре игру рукой в середине поля.
'25
Оланаре! Комолов разогнал отличную контратаку пасом налево на Идову, который с края штрафной вырезал подачу на Оланаре, но соотечественник Брайна по воротам не попал!
'24
Обостряющий пас Занева оказался безадресным.
'23
Януш Гол получил небольшое повреждение после подката соперника в мяч.
'21
Федчук умышленно сбил Комолова, чем сорвал контратаку пермяков. Обошлось без карточки.
'20
Сиваков, прерывая пас Федчука, срезал мяч в дальний угол своих ворот, Нигматуллин сыграл надёжно.
'19
Кобзев прервал прострел Оланаре, забрав мяч со второй попытки.
'18
Сиваков сыграл на перехвате, а затем сделал пас назад под давлением двоих соперников.
'17
Федчук ошибся с коротким пасом у чужой штрафной. Неплохо гости играют в пас.
'16
Занев подключился к атаке слева и сделал очень плохой навес, послав мяч за лицевую.
'14
Комолов выпустил мяч в аут, не подстроившись под пас партнёра.
'13
Арбитр отменил неплохую атаку «Авангарда» из-за положения вне игры.
'12
Нигматуллин выбежал из ворот на навес Никитина и кулаком сыграл на отбой.
'11
Огуде вовремя вступил в отбор против Федчука, не дав Артёму сделать проникающий пас.
'9
Форбс был сбит у центрального круга.
'8
Форбс не успел за забросом на край чужой штрафной, мяч достался Кобзеву.
'7
Тлупов отметился ударом из пределов штрафной, но он пришёлся прямо под ноги Нигматуллина.
'4
Кобзеву досталось в столкновении с соперниками после углового пермяков.
'3
Сиваков! Сначала Кобзев отразил опасную подачу с углового и последующий удар Огуде с линии штрафной, а затем Сиваков пытался ударом головой попасть в дальний угол, но мяч опустился на перекладину.
'2
Киреев помешал Заневу подключиться к атаке, выбив мяч в аут.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Амкар» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.