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'120
Закончилось дополнительное время. Впереди серия пенальти!
'119
Митасова вывели на отличную позицию, но Артём пробил в ногу Нигматуллина, а от добивания голкипера спас защитник!
'118
Митасов на краю штрафной ушёл от Идову и пробил мимо створа.
'115
Гащенков опасно скинул мяч к вратарской, куда не успел забежать Бодул.
'114
Синяев опасно пробил с края штрафной, послав мяч вблизи штанги!
'113
'112
Гащенков выпрыгнул на мяч и с линии вратарской пробил головой, но Кобзев среагировал!
'111
Навес Оланаре был отражён защитником, а в борьбе за подбор правила нарушил Огуде.
'110
Занев неточно пробил издали.
'108
Огуде получил повреждение.
'107
Кобзев вышел из ворот на отскок от своего защитника. Грамотно обороняется «Авангард».
'106
Игра возобновилась. Впереди ещё 15 минут.
'105+1
Закончился первый экстра-тайм. Арбитр попросил игроков быстро поменяться половинами поля, чтобы сразу возобновить игру.
'105+1
Бодул нанёс неточный удар из пределов штрафной!
'105
Баланович опасно пробил с линии штрафной, но Кобзев среагировал!
'103
Бодул сделал проникающий пас в штрафную, где никого из пермяков не было.
'102
'102
'101
Багаев сфолил на чужой половине поля.
'99
Никто из пермяков не подстроился под опасный прострел Занева.
'98
'98
'96
Тлупов пробросил мяч себе на ход и нарвался на блокировку, заработав стандарт.
'95
Обостряющий пас Оланаре не дошёл до адресата.
'92
Гоцук перехватил подачу Занева. Вновь мяч у пермяков.
'91
Начался первый экстра-тайм.
'90+2
Закончилось основное время. Вторая нулевая ничья на стадии 1/4 Кубка России. В Перми «Амкар» и «Авангард» тоже не выявили победителя в основное время, поэтому впереди дополнительные таймы.
'90+1
Две минуты переиграть командам.
'89
'89
Дальний удар Балановича был блокирован соперником, стоявшим в штрафной.
'87
Бодул в ходе комбинации пермяков на фланге ошибся с пасом пяткой.
'84
'84
'83
Замешкалась оборона «Амкара» после навеса с углового, мяч застрял на краю вратарской Нигматуллина, но удара не последовало.
'82
Зайцев помешал сопернику прорваться по лицевой, выбив мяч на угловой.
'81
Мяч впервые за долгое время перешёл под контроль курян, которые пока не могут найти ключ к обороне пермяков.
'78
'78
'77
Коробов полез на двоих соперников, нарвавшись на отбор.
'75
Во втором тайме «Авангард» практически не держит мяч, постоянно обороняясь у своей штрафной.
'73
Баланович ускорился вперёд, но не сделал пас вовремя, ожидаемо потеряв мяч.
'71
'71
'70
Арбитр не среагировал на падение Балановича в штрафной «Авангарда»!
'68
Костюков попросили медицинскую помощь.
'66
Костюков подхватил мяч справа и ускорился к лицевой, сделав опасную подачу, но Форбс и Оланаре не дотянулись.
'64
Идову отметился неточным дальним ударом.
'62
'62
'62
Коробов плохо разыграл стандарта, запустив мяч за ворота Нигматуллина.
'61
Комолов проскочил соперника у края штрафной, после чего выдал прострел, который был перехвачен.
'59
Дашаев заблокировал прострел Оланаре.
'58
'56
Форбс забрался в положение вне игры, ведя борьбу в штрафной гостей.
'54
Оланаре не успел за резким пасом Януша Гола по краю штрафной.
'53
Форбс с трудом сыграл направо на Костюкова, который ушёл от соперника и сделал подачу, приведшую к угловому.
'52
Багаев испортил долгую атаку «Авангарда», неудачно исполнив навес.
'51
Зайцев сфолил в центре поля, подарив владение курянам.
'48
Тлупов выскочил на проникающий пас и обыграл соперников на краю штрафной с помощью замаха, но затем последовал слабый удар низом.
'47
Форбс убежал в контратаку, но промедлил с пасом у чужой штрафной, нарвавшись на двух соперников.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. Неплохой футбол показали команды в первом тайме, играя при сильном морозе. «Авангард» хорошо контролировал мяч и проводил интересные атаки, но ближе к голу были пермяки, которые чаще задерживались в штрафной «Авангарда».
'45
Огуде взял подбор перед чужой штрафной и пробил намного выше ворот.
'44
Федчук с дальнего стандарта решился на удар, мяч полетел в руки Нигматуллина.
'43
Януш Гол срубил Федчука, чудом избежав предупреждения.
'42
Огуде отметился нарушением перед своей штрафной.
'41
Комолов забежал на дальнюю штангу на навес Занева, но не смог обработать мяч практически у вратарской Кобзева!
'40
Зайцев перехватил проникающую передачу курян.
'38
Костюков заработал угловой, подача которого в исполнении Занева привела к ошибке Кобзева, однако никто из пермяков ею не воспользовался.
'36
Обостряющий пас Коробова не дошёл к Тлупову, который открывался перед штрафной «Амкара».
'34
Слишком много неточных передач стали позволять себе игроки обеих команд.
'32
Форбс не смог зацепиться за пас Костюкова по флангу.
'31
'29
Последовал сильный удар по воротам «Амкара», но мяч задел пермяка, а после рикошета снаряд мог достаться в штрафной Тлупову, который не справился с обработкой.
'28
Огуде высоко задрал ногу против Тлупова, арбитр назначил перспективный для гостей штрафной.
'27
Арбитр углядел у Оланаре игру рукой в середине поля.
'25
Оланаре! Комолов разогнал отличную контратаку пасом налево на Идову, который с края штрафной вырезал подачу на Оланаре, но соотечественник Брайна по воротам не попал!
'24
Обостряющий пас Занева оказался безадресным.
'23
Януш Гол получил небольшое повреждение после подката соперника в мяч.
'21
Федчук умышленно сбил Комолова, чем сорвал контратаку пермяков. Обошлось без карточки.
'20
Сиваков, прерывая пас Федчука, срезал мяч в дальний угол своих ворот, Нигматуллин сыграл надёжно.
'19
Кобзев прервал прострел Оланаре, забрав мяч со второй попытки.
'18
Сиваков сыграл на перехвате, а затем сделал пас назад под давлением двоих соперников.
'17
Федчук ошибся с коротким пасом у чужой штрафной. Неплохо гости играют в пас.
'16
Занев подключился к атаке слева и сделал очень плохой навес, послав мяч за лицевую.
'14
Комолов выпустил мяч в аут, не подстроившись под пас партнёра.
'13
Арбитр отменил неплохую атаку «Авангарда» из-за положения вне игры.
'12
Нигматуллин выбежал из ворот на навес Никитина и кулаком сыграл на отбой.
'11
Огуде вовремя вступил в отбор против Федчука, не дав Артёму сделать проникающий пас.
'9
Форбс был сбит у центрального круга.
'8
Форбс не успел за забросом на край чужой штрафной, мяч достался Кобзеву.
'7
Тлупов отметился ударом из пределов штрафной, но он пришёлся прямо под ноги Нигматуллина.
'4
Кобзеву досталось в столкновении с соперниками после углового пермяков.
'3
Сиваков! Сначала Кобзев отразил опасную подачу с углового и последующий удар Огуде с линии штрафной, а затем Сиваков пытался ударом головой попасть в дальний угол, но мяч опустился на перекладину.
'2
Киреев помешал Заневу подключиться к атаке, выбив мяч в аут.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Амкар» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.