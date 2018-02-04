'90+1

И звучит финальный свисток! «Зенит» в товарищеском матче сыграл вничью со «Слованом» из Братиславы 0:0. Эта товарищеская игра для подопечных Роберто Манчини получилась довольно тяжёлой, в первом сборе «Зенит» смотрелся более лёгким, может быть соперники конечно были не такие закрытые, да и по силе чуть хуже, но всё же перед матчами в Лиге Европы всегда расстраивает тот фактор, что один из лидеров российского футбола не забивает клубам из Словакии.