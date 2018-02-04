'90+1
'90
Полоз на этот раз выполнил подачу на дальнюю штангу с углового, игроки «Слована» вновь без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'89
Угловой у ворот «Слована». Полоз выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки братиславского клуба выбили мяч на повторный корнер.
'88
'88
'87
Ван Харен со стандарта с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу ворот «Зенита», Лунёв готов был забрать мяч, но Маммана его не услышал и выбил мяч в аут.
'86
«Слован» активнее «Зенита» сейчас идёт в атаку, видимо номинальные гости чуть больше хотят забить в конце встречи.
'85
'85
'84
'84
'83
Виттек пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лунёв без особых проблем забрал мяч.
'82
Чаврич в центре поля до конца боролся за мяч с Терентьевым, сам игрок «Слована» при этом не получил повреждение.
'81
'81
'81
Теперь в центре поля досталось и Плетневу. Опять в игре слишком много мелких фолов.
'80
Чаврич получил по ногам в центре поля. «СЛован» спокойно продолжает разыгрывать стандарты.
'79
Виттек как раз перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади «Зенита» и в итоге нарушил правила против Краневиттера.
'78
'78
'77
До самого конца Плетнев сейчас боролся в штрафной площади «Слована», но в итоге мяч ушёл за лицевую линию поля именно от игрока «Зенита».
'76
'76
'75
Ригони в борьбе с Байричем упал в штрафной площади «Слована», но никакого пенальти тут ждать не нужно, был чисто игровой момент.
'74
Ригони с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Кокорин в падении головой бил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'73
Смольников выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Кокорин нарушил правила в борьбе за верховой мяч.
'72
Замены вроде бы немного оживили игру, посмотрим, быть может и гол хотя бы один мы сегодня увидим.
'71
Кузяев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'70
Ван Харен пробил по воротам со стандарта, мяч улетел в сторону от цели.
'69
У «Слована» также довольно много безадресных передач в штрафную площадь «Зенита», не особо понятно на что клуб из Братиславы рассчитывает.
'68
Терентьев в борьбе за мяч на половине поля «Слована» придержал Чаврича и в итоге нарушил правила.
'67
Смольников с правого фланга попытался перевести мяч в центр штрафной площади, игроки «Слована» спокойно отвели угрозу от своих ворот.
'66
Последовал заброс к штрафной площади «Слована», Кокорин оказался в офсайде на этот раз.
'65
Чаврич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лунёв отбил мяч перед собой, но игравший на добивании Голошко в створ не попал.
'64
«Слован» во втором тайме смотрится увереннее, при этом даже элементарных ударов по воротам в матче совсем мало.
'63
'63
'62
'62
'61
Теперь уже последовал заброс в штрафную площадь «Зенита», Лунёв также немного размялся при игре на выходе.
'60
Последовал заброс в штрафную площадь «Слована» из центра поля, Грейф уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'59
И вроде бы появился на поле новый форвард, но со всеми заменами разобраться в товарищеских матчах трудно.
'58
Пошли у нас уже первые замены в игре, сейчас на поле у «Слована» появился Юрий Медведев.
'57
Кроневиттер в центре поля нарушил правила против ван Харена. Игроки «Слована» вновь спокойно разыграли стандарт.
'56
«Слован» также пока никуда не спешит, в итоге футбол у нас получается каким-то совсем скучным.
'55
Очень медленно «Зенит» смотрится во втором тайме, как будто вся усталость после первого сбора футболистов настигла уже в Турции.
'54
Голошко с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'53
Дриусси с правого фланга выполнил несколько передач в штрафную площадь «Слована», защитники очень уверенно отбивались.
'52
У «Слована» в итоге свой свитер сменил и Грейф, в первом тайме у него была тёмная форма, теперь уже салатовая.
'51
Последовал прострел в штрафную площадь «Зенита» с правого фланга, Лунёв уверенно сыграл на перехвате.
'50
Кузяев в центре поля огрел по ногам Сухоцкого. Игроки «Слована» спокойно разыграли стандарт.
'49
Спокойно у нас начинается и второй тайм, пока замен вроде бы у нас. Байрич сегодня играет под 24 номером, а не 66, также отметим этот факт.
'48
Мевля в центре поля нарушил правила. Игроки «Слована» спокойно разыграли стандарт.
'47
Футболисты «Слована» решили сменить футболки на второй тайм, теперь они играют в тёмных футболках, так что нам будет проще различать игроков.
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма игроки «Зенита» в товарищеском матче на сборе в Турции играют вничью со «Слованом» из Братиславы 0:0. У питерского клуба имеется преимущество по игре, но пока Грейф очень хорошо действует на страже своих ворот, посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
'45+1
Кузяев выполнил передачу в штрафную площадь «Слована» с правого фланга, Ерохин сбросил мяч на Заболотного, который пробил по воротам, Грейф спас свою команду. У форварда «Зенита» также был зафиксирован офсайд.
'45
Одну минуту добавил главный арбитр к основному времени первого тайма.
'44
Последовал заброс на правый угол штрафной площади «Слована», Сухоцкий головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'43
Угловой у ворот «Зенита». Ван Харен выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки питерского клуба очень уверенно отбились при стандарте.
'42
Шпорар ворвался в штрафную площадь «Зенита» и пробил по воротам, мяч полетел довольно слабо, в итоге Лунёв смог его забрать без особых проблем.
'41
Жирков с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Грейф уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'40
Совсем немного времени осталось до перерыва, видимо отдыхать команды уйдут при нулях на табло.
'39
Хольман выполнил не самый лучший перевод мяча вперёд, вновь игроки «Зенита» спокойно перехватили мяч.
'38
Секулич выполнил передачу к штрафной площади «Зенита» на Чаврича, но никого из партнёров далее форвард «Слована не нашёл.
'37
Божиков довольно грубо сыграл против Жиркова в центре поля, пока судья всё же обходится без жёлтых карточек, но такими темпами скоро и они пойдут в ход.
'36
Последовала передача в центр штрафной площади «Зенита» с правого фланга, Ерохин успел вернуться в оборону и избавить свою команду от лишних проблем.
'35
«Зенит» контролирует мяч в центре поля. В игре на самом деле достаточно мелких фолов, что в товарищеском матче немного странно наблюдать.
'34
Жирков в центре поля нарушил правила против Чаврича. Игроки «Слована» никуда не спеша разыграли стандарт.
'33
Грейф сейчас немного начудил, при розыгрыше стандарта голкипер «Слована» невольно установив мяч задел его ногой, получился якобы розыгрыш, мяч сразу забрали игроки «Зенита», но всё же судьи попросили вернуть его братиславскому клубу.
'32
Жирков выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Маммана сбросил мяч на Дриусси, который оказался в офсайде.
'31
Кокорин сместился в штрафную площадь с левого фланга и попытался выполнить передачу в центр, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'30
Последовал заброс в штрафную площадь «Зенита» с правого фланга, Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'29
Ерохин в центре поля нарушил правила против Хольмана. Игроки «Слована» спокойно разыграли стандарт.
'28
Сегодня Эмилиано Ригони также исполнилось 25 лет, сегодня игроку «Зенита» особенно хочется отличиться забитым мячом.
'27
Ригони попытался пройти вперёд по правому флангу, но его нагнал Байрич и в подкате выбил мяч в аут.
'26
Перешла игра пока в центр поля, никуда игроки по-прежнему не спешат, делать это в товарищеских матчах и не нужно.
'25
Голошко перестарался в борьбе за верховой мяч в центре поля и в итоге нарушил правила против Кузяева.
'24
Ригони из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Грейф на этот раз без всяких проблем забрал мяч.
'23
Голошко с левого угла штрафной площади попытался пробить по воротам, мяч попал в защитника «Зенита».
'22
Сейчас Ригони с углового попытался закрутить мяч на ближнюю штангу, но мячу Эмилиано придал слишком сильное вращение, в итоге он улетел за лицевую линию поля.
'21
Ригони со стандарта пробил в угол ворот, Грейф в прыжке перевёл мяч на угловой.
'20
Дроппа у своей штрафной площади нарушил правила против Кузяева. «Зенит» заработал опасный стандарт.
'19
Угловой у ворот «Слована». Ригони выполнил подачу на дальнюю штангу, после борьбы за мяч Заболотный пробил по воротам, но мяч попал в соперника.
'18
Ригони с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, очень уверенно отбились игроки «Слована».
'17
Хольман по центру попытался пройти к штрафной площади «Зенита», но его очень внимательно встретили защитники питерского клуба и мяч перехватили.
'16
Ригони выполнил передачу к линии штрафной площади с правого фланга, Дриусси в касание пробил по воротам, Грейф выручил свою команду, а затем игравший на добивании Заболотный оказался в офсайде.
'15
Чуть ранее у ворот «Зенита» был опасный момент. Хольман с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Шпорар головой пробил по воротам, Лунёв в прыжке спас свою команду.
'14
Ригони на правом фланге подыграл себе рукой при приёме мяча у штрафной площади «Слована», боковой арбитр всё видел.
'13
Угловой у ворот «Зенита». Хольман выполнил подачу к линии вратарской, не без труда, но питерский клуб смог отбиться.
'12
Секулич с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь с правого фланга, мяч попал в Жиркова.
'11
С правого фланга последовал слишком сильный перевод на Ригони, мяч в итоге улетел в аут.
'10
«Зенит» постепенно начинает обозначать своё преимущество на поле, «Слован» всё чаще вынужден играть от обороны.
'9
Ерохин выполнил передачу в штрафную площадь на Кокорина, форвард «Зенита» оказался в офсайде.
'8
Ригони сместился в центр с правого фланга и выполнил передачу в штрафную площадь, игроки «Слована»спокойно перехватили мяч.
'7
Угловой у ворот «Слована». Жирков выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки братиславского клуба спокойно выбили мяч в аут.
'6
Сухоцкий перестарался в борьбе за мяч в центре поля и в итоге нарушил правила. Игроки «Зенита» спокойно разыграли стандарт.
'5
Сегодня на трибунах присутствует и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посмотрим, что сегодня он заметит интересного в кандидатах в национальную команду.
'4
В среднем темпе начинается игра, но опять в же, в товарищеском матче никто торопиться никуда не будет.
'3
Жирков с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Слована», номинальные гости пока спокойно отбились.
'2
Мевля выполнил неудачную передачу назад на Лунёва, Андрей в подкате сыграл у лицевой линии, мяч выбить далеко ему не удалось, в итоге с левого фланга в пустые ворота метил Голошко, но в створ игрок «Слована» не попал.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Слован». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Турции, где «Зенит» проводит сборы.