'90

Всё, матч окончен! «Хэбей Чайна Форчун» в товарищеском матче обыграл «Спартак» — 2:1. У китайской команды отличились Эрнанес и Жервиньо, а москвичи ответили голом Зе Луиша. Во втором тайме москвичи владели территорией и много атаковали, но в концовке пропустили контратаку. Неплохо выглядел новичок команды Ханни, который много обострял. У Массимо Карреры ещё есть время, чтобы привести команду в боевую готовность к Лиге Европы. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!