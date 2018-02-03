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Спартак М Хэбей Чайна Форчун
«Спартак» играет контрольный матч РИА Новости
«Спартак» играет контрольный матч

«Спартак» не дотерпел против китайцев

«Сапртак» уступил в контрольном матче «Хэбэй Чайна Форчун»

Московский «Спартак» проиграл контрольный матч китайскому «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 1:2. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
  |   03 февраля 18:00   |  закончен
Спартак М
1:2
Хэбей Чайна Форчун
1:2
Стадион «Футбольный центр Марбельи», Марбелья | Главный судья:
Игнатов 60'
Ханни 60'
Зе Луиш 78'
Эрнанес 31'
Жервиньо 86'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
5 (з)   Сердар Таски
16 (з)   Сальваторе Боккетти 75'
92 (з)   Николай Рассказов
40 (п)   Михаил Игнатов 60' 60'
47 (п)   Роман Зобнин
19 (п)   Александр Самедов 66'
30 (п)   Софьян Ханни 60' 60'
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо 86'
9 (н)    Зе 78'
1 (в)   Я Оу
18 (з)   Ян Лу
14 (з)   Хавьер Маскерано
16 (з)   Цзюньцзянь Ляо
25 (п)   Стефан Мбиа
10 (п)    Эрнанес 31'
30 (п)   Син Ли
13 (п)   Хаорань Ли
6 (п)   Ло Сэньвэнь
27 (н)    Жервиньо 86'
22 (н)   Эсекьель Лавесси
Запасной состав
57 (в)   Александр Селихов
29 (з)   Илья Кутепов 75'
22 (з)   Константин Щербаков
23 (з)   Дмитрий Комбаров
38 (з)   Андрей Ещенко
33 (з)   Никола Максимович
11 (п)   Лукас Фернандо 60' 60'
18 (п)   Зелимхан Бакаев 66'
10 (п)   Квинси Промес
46 (п)   Сергей Ерёменко
50 (п)   Марио Пашалич
12 (н)   Луис Адриано
99 (н)   Педро Роша 86'
Трансляция
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'90
Всё, матч окончен! «Хэбей Чайна Форчун» в товарищеском матче обыграл «Спартак» — 2:1. У китайской команды отличились Эрнанес и Жервиньо, а москвичи ответили голом Зе Луиша. Во втором тайме москвичи владели территорией и много атаковали, но в концовке пропустили контратаку. Неплохо выглядел новичок команды Ханни, который много обострял. У Массимо Карреры ещё есть время, чтобы привести команду в боевую готовность к Лиге Европы. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'88
Активно идут в прессинг азиаты, не позволяя «Спартаку» перейти в атаку.
'86
ГОЛ! Провалилась по центру оборона «Спартака»! Прошла передача между Таски и Кутеповым, Жервиньо подхватил мяч, выскочил один на один и пробил точно в угол!
'85
Педро Роша вышел вместо Мельгарехо.
'85
Замена у «Спартака».
'83
Зе Луиш вырезал передачу в штрафную на Луиса Адриано, который в касание пробил в ближний угол — голкипер на месте!
'81
Зе Луиш на скорости вошёл в штрафную и упал в борьбе с соперником. Арбитр не усмотрел здесь нарушения.
'79
Кутепов вошёл в игру.
'79
Боккетти заменён.
'78
ГОЛ! Луис Адриано зацепился за мяч в штрафной и сделал скидку на Зе Луиша, который ловко развернулся и пробил точно в нижний угол!
'76
Игра полностью перешла на половину поля китайской команды. Много владеют мячом красно-белые.
'74
По ударам преимущество у «Спартака»: 12 (5 в створ) — 9 (4).
'73
Фернандо со штрафного пробил в стенку, а Зобнин после подбора послал мяч намного выше перекладины.
'72
Зе Луиш подставился под фол и заработал штрафной в 25 метрах от ворот.
'70
Фернандо длинной передачей нашёл в штрафной Зе Луиша, но вновь азиаты заблокировали удар соперника.
'68
Бакаев вышел вместо Самедова.
'68
Замена у «Спартака».
'67
Фернандо! Метров с 30 мощно пробил под перекладину — голкипер уверенно забрал мяч.
'66
Рассказов сделал передачу вразрез на ход Зобнину! Роман неудачно обработал мяч, а мог выскочить один на один.
'64
Зе Луиш активно пошёл в отбор и сфолил против соперника. И с досады африканец ударил по воротам после свистка.
'62
Сразу момент у Адриано! Бразилец откликнулся на заброс из глубины и пробил со входа в штрафную — голкипер перевёл мяч на угловой.
'60
Луис Адриано в игре.
'60
Ханни заменён. Неплохо для дебюта действовал алжирец.
'60
Фернандо вышел вместо Игнатова.
'60
Двойная замена у «Спартака».
'58
Таски накрыл дальний выстрел соперника, мяч после рикошета улетел на угловой.
'56
Зе Луиш сделал скидку на радиус штрафной, Мельгарехо пробил в касание, но мяч улетел далеко в сторону.
'54
Ханни красиво убрал мяч под себя и сделал обратную передачу на Зе Луиша, но африканцу не дали пробить по воротам.
'52
Позиционную атаку провели азиаты. Ло Сэньвэнь откликнулся на прострел с фланга, но его удар успел накрыть Боккетти.
'50
Контратака китайцев! Жервиньо легко обыграл Таски и пробил с линии штрафной — мяч прошёл рядом со штангой!
'48
Момент у «Спартака»! Ханни классной передачей бросил в прорыв Зе Луиша. Африканец вошёл в штрафную и пробил в ближний угол — голкипер перевёл мяч на угловой.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Хэбэй Чайна Форчун» после первого тайма. Единственный гол забил Эрнанес, который ударом со штрафного перехитрил Максименко. У «Спартака» были моменты — Ханни попал в штангу, несколько раз опасно бил Зе Луиш. Но нужно прибавлять красно-белым в атаке.
'43
Контратака три в три могла пройти у «Спартака», но Зобнин завозился и потерял мяч.
'41
Рассказов и Ханни разыграли мяч на левом фланге, удалось красно-белым заработать угловой.
'39
Спартаковцы организовали быструю атаку. Мельгарехо сместился на правый край, но подача в штрафную получилась неточной.
'37
Зе Луиш собрал на себя трёх соперников, пошёл в дриблинг, но в итоге потерял мяч.
'35
Мельгарехо освободился от опеки и навесил на дальнюю штангу — Зе Луиш немного не дотянулся до мяча.
'33
«Спартак» сразу перевёл игру на чужую половину поля. Но пока без ударов по воротам.
'31
ГОЛ! Эрнанес со штрафного пробил в дальний угол, поймав Максименко на противоходе! Не угадал направление удара голкипер.
'29
Таски нарушил правила возле собственной штрафной, ударив соперника по ногам. 25 метров до ворот.
'27
Ханни подобрал отскок у штрафной, но его удар накрыл соперник.
'25
Упал темп. «Спартак» много владеет мячом, но нет подходов к штрафной.
'23
Жервиньо! В штрафной обыграл защитника и пробил с острого угла — Максименко ногой отразил мяч в сторону.
'21
Жервиньо зацепился за мяч в чужой штрафной, но арбитр усмотрел офсайд у африканца.
'19
Ханни! Выиграл забег на скорость у защитника и аккуратно пытался перебросить вратаря, но мяч пришёл в руки голкиперу.
'18
Эрнанес со штрафного не сумел перебросить стенку, уверенно отбились спартаковцы.
'17
Зобнин нарушил правила, прихватив соперника за футболку. Штрафной, до ворот метров 27.
'15
Маскерано выиграл борьбу на подборе и вынудил Мельгарехо нарушить правила.
'13
Ханни подобрал отскок у штрафной и сделал передачу на Зе Луиша, который качнул защитника и пробил рядом со штангой!
'12
Хорошее движение у «Спартака». Москвичи постепенно забрали мяч под свой контроль.
'10
Интересный состав у китайской команды, в основе вышли главные звёзды — Жервиньо, Эрнанес и Маскерано.
'8
Мельгарехо на рывке ушёл от соперника и навесил в штрафную — китайцы перехватили мяч.
'6
Ответ китайцев! Жервиньо в штрафной обыграл защитника и пробил низом — Макисменко без проблем забрал мяч.
'4
Момент у «Спартака»! Ханни выиграл позицию у защитника, ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря, но штанга выручила китайцев!
'2
Аккуратное начало, спартаковцы перекатывают мяч в центре поля.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — «Хэбей Чайна Форчун». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Испании, где «Спартак» проводит сборы.