'90+3
'90+2
Месси со стандарта пробил по воротам «Валенсии», мяч полетел не очень сильно, что позволило Доменеку намертво его забрать.
'90+1
Парехо выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, игроки «Барселоны» очень уверенно отвели угрозу от своих ворот.
'90
Хосе Мартинес добавил три минуты к основному времени матча.
'90
Силлессен сейчас непонятно куда вышел за пределы штрафной площади, но всё же голкипер «Барселоны» в подкате смог выбить мяч на угловой и не дать Мине убежать к пустым воротам.
'89
Максимович в борьбе с Юмтити едва не влетел в камеру, которая стоит у кромки поля, благо всё обошлось.
'88
Месси в борьбе с защитниками пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'87
Суарес выполнил передачу с левого фланга передачу на левый угол штрафной площади, Месси слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля.
'86
Против Алькасера нарушили правила в центре поля. «Барселона» спокойно разыграла стандарт.
'85
'85
'84
На этот раз игроки «Барселоны» корнер разыграли неудачно, игроки «Валенсии» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'83
Коутиньо выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, защитники «Валенсии» выбили мяч не очень далеко от своей штрафной площади, в итоге Алькасер пробил под перекладину, Доменеку пришлось вновь переводить мяч на угловой.
'82
Суарес выполнил передачу к линии штрафной площади на Месси, Лионель сместился на левый угол штрафной площади и оттуда пробил по воротам, мяч попал в Монтойю и ушёл на угловой.
'81
Торрес перестарался в борьбе за мяч в центре поля и нарушил правила. «Барселона» никуда не спеша разыграла стандарт.
'80
Месси выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Альба в борьбе с Монтойей не смог добраться до мяча.
'79
'79
'78
Месси пробил по воротам со стандарта, мяч пролетел над перекладиной на этот раз.
'77
Коклен нарушил правила против Месси у своей штрафной площади. «Барселона» заработала ещё один неплохой стандарт.
'76
'76
'75
Месси упал в штрафной площади «Валенсии» в борьбе за мяч с Паулистой, Хосе Мартинес вновь промолчал.
'74
'74
'73
Суарес выполнил передачу к линии штрафной площади под удар Коутиньо, Филиппе пробил по воротам, но попал в Паулисту.
'72
Юмтити здорово сыграл против Вьетто у своей штрафной площади и сорвал аплодисменты болельщиков.
'71
Ну наконец-то мы увидели забитый мяч в этой встрече, вполне возможно, что сейчас и «Валенсия» попытается чем-то ответить, гол на выезде также будет многое значит перед ответным матчем.
'70
'69
Иньеста выполнил передачу в штрафную площадь на Суареса, Луис оказался в небольшом офсайде.
'68
Парехо в борьбе за верховой мяч рукой огрел по лицу Ракитича, но Хосе Мартинес показал, что нужно играть дальше.
'67
Месси со стандарта пробил прямо в позицию Доменека, но голкипер «Валенсии» решил не рисковать и кулаками выбить мяч за пределы штрафной площади.
'66
Родриго и Везу нарушили правила против Месси у своей штрафной площади. «Барселона» заработала очень опасный стандарт.
'65
Альба с левого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, Доменек смог сыграть на выходе и кулаком выбить мяч подальше от своих ворот.
'64
Иньеста выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Валенсии» на этот раз, Коутиньо в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'63
Месси вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил передачу в центр, защитники «Валенсии» уверенно перехватили мяч.
'62
Монтойя в подкате перехватил опасную передачу на Суареса и тем самым избавил свою команду от лишних проблем.
'61
'61
'60
Угловой у ворот «Барселоны». Парехо выполнил подачу на ближнюю штангу, не без проблем, но каталонский клуб смог отвести угрозу от своих ворот.
'59
Суарес с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Доменек уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'58
Максимович вошёл в штрафную площадь с левого фланга и попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, Пике перехватил мяч.
'57
Ракитич выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, игроки «Валенсии» очень уверенно отбились при этом стандарте.
'56
Месси со стандарта выполнил передачу на ближнюю штангу, Коклен в прыжке выбил мяч на угловой.
'55
'54
Парехо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Силлессен был на месте.
'53
Парехо со стандарта выполнил передачу на левый угол поля вновь, оттуда последовала передача в штрафную площадь «Барселоны», которую перехватили защитники каталонского клуба.
'52
Видаль на своей половине поля нарушил правила против Коклена. «Валенсия» заработала относительно неплохой стандарт.
'51
'51
Парехо выполнил передачу на левый угол поля, Максимович оступился и не смог зацепиться за мяч.
'50
Месси вошёл в штрафную площадь, ушёл на левый угол штрафной площади и оттуда пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'49
Иньеста с левого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, но мяч на этот раз блокировал Солер.
'48
Парехо с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Силлессен спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'47
'47
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Барселона» в первом полуфинальном матче Кубка Испании играет вничью с «Валенсией» 0:0. Пока игра у нас получается очень невзрачной, опасных моментов практически нет, а это в матчах «Барселоны» видеть совсем не хочется. «Барселоне» нужно прибавлять и забивать, а иначе сегодня может получиться история первого четвертьфинального матча против «Эспаньола».
'45+1
Родриго сбросил мяч под удар Монтойе, Мартин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'45
Одну минуту добавил Хосе Мартинес к основному времени первого тайма.
'45
Суарес нарушил правила в штрафной площади «Валенсии» в борьбе за мяч против Везу. При этом Перейра сейчас держался за заднюю поверхность бедра, возможно, что во втором тайме на поле он уже не выйдет.
'44
Ракитич выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Доменек сыграл на выходе и кулаком выбил мяч подальше от своих ворот.
'43
Альба с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в Монтойю и ушёл на угловой.
'42
А чуть ранее у Инсьеты был хороший момент, Андрес получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, первый удар пришёлся в игрока «Валенсии», а затем свою команду выручил Доменек.
'41
Месси со стандарта закручивал мяч к ближнему углу, никто из партнёров не успел подставить ногу и пробить по воротам, в итоге мяч довольно спокойно забрал Доменек.
'40
'39
Угловой у ворот «Валенсии». Видаль разыграл мяч с Роберто, а затем игроки «Барселоны» ушли в центр поля, опять стандарт был потрачен впустую.
'38
Месси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Парехо.
'37
Уже и первый тайм постепенно подходит к концу, а у нас по сути пока так и не было голевых моментов.
'36
'35
Суарес до конца пытался спасти уходящий мяч, Луис в итоге в подкате выбил мяч в аут, но при этом форвард «Барселоны» мог получить травму, было столкновение с рекламным щитом, хорошо, что всё обошлось.
'34
Видаль с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Доменек уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'33
Иньеста выполнил заброс в штрафную площадь «Валенсии» из центра поля, Доменек уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'32
Роберто попытался на правом фланге отыграться с Видалем, но ответная передача от Алейкса получилась слишком сильной, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.
'31
Видаль с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и улетел в аут.
'30
Месси попытался по центру войти в штрафную площадь «Валенсии», но его очень уверенно встретили защитники и мяч перехватили.
'29
Коклен на своей половине поля сбил Суареса. «Барселона» решила пока и тут разыграть стандарт.
'28
Ракитич вновь выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Пике в борьбе за верховой мяч нарушил правила.
'27
Вновь угловой у ворот «Валенсии». На этот раз Ракитич выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «летучих мышей» не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.
'26
Месси с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Валенсии» очень уверенно отбились.
'25
Последовала передача на правый угол штрафной площади «Валенсии» на ход Суаресу, Везу успел первым к мячу и выбил его на угловой.
'24
Очень много игроки «Барселоны» катают мяч в центре поля, хочется нам всё же в этой встрече видеть больше опасных моментов.
'23
Альба в центре поля немного перестарался в борьбе за мяч, по ногам вновь получил Солер.
'22
Месси получил мяч от Альбы на левом углу штрафной площади «Валенсии», затем Лионель ещё раз отыгрался с Хорди, но перебросить мяч через Доменека и попасть в створ ворот лидер атак «Барселоны» не смог.
'21
Коклен выполнил заброс к штрафной площади «Барселоны» из глубины поля, никого из партнёров там не оказалось.
'20
«Валенсия» довольно плотно играет в обороне, сегодня «летучие мыши» вновь готовы играть исключительно на контратаках против серьёзного соперника.
'19
Альба с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, защитники «Валенсии» были первыми на мяче.
'18
Месси с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Роберто в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'17
Сейчас последовала передача к штрафной площади «Барселоны» на Родриго, форвард «Валенсии» оказался в небольшом офсайде.
'16
Иньеста выполнил подачу с углового в центр штрафной площади, Доменек сыграл на выходе, но кулаками выбил мяч прямо к линии штрафной площади, оттуда по воротам пробил Видаль, попытка вышла скверной.
'15
Альба с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Везу отыграл в защите до самого конца и в подкате выбил мяч на угловой.
'14
Суарес выполнил передачу на ход Альбе, защитники «Валенсии» вновь были внимательны и мяч перехватили.
'13
Угловой у ворот «Барселоны». Его игроки «Валенсии» также решили разыграть, после этого Солер с правого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, мяч попал в Альбу и видимо успел задеть Солера, так как боковой арбитр показал, что аут будут вбрасывать игроки «Барселоны».
'12
Иньеста в центре поля нарушил правила против Солера. Игроки «Валенсии» спокойно разыграли стандарт.
'11
Угловой же сам по себе игроки «Барселоны» решили разыграть, но при этом совершенно ничего опасного сейчас каталонский клуб создать у ворот «Валенсии» не смог.
'10
Альба выполнил передачу на ход Месси, Лионель вошёл на левый угол штрафной площади, но Монтойя здорово сыграл в подкате и выбил мяч на уговой.
'9
Перейра в борьбе за мяч в центре поля теперь совершил накладку на ногу Роберто. Такими темпами игрок «Валенсии» скоро может получить жёлтую карточку.
'8
«Барселона» теперь спокойно контролирует мяч на своей половине поля, видимо каталонский клуб пока также совершенно не против поиграть в среднем темпе.
'7
Перейра перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади «Барселоны» и в итоге нарушил правила против Роберто.
'6
Не забывайте друзья, что это только первый полуфинальный матч Кубка Испании, так что тут команды также могут где-то сыграть и не в полную силу.
'5
Игра пока перешла в центр поля, «Валенсия» старается успокоить игру, быстрый темп ей во встрече с «Барселоной» не нужен.
'4
Месси прорвался к штрафной площади по центру и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'3
Сегодня «Камп Ноу» заполнен далеко не лучшим образом, будем надеяться, что по ходу встречи болельщики ещё подтянуться.
'2
Видаль с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь «Валенсии», защитники гостей смогли перехватить мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка Испании: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.