'45+1

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Барселона» в первом полуфинальном матче Кубка Испании играет вничью с «Валенсией» 0:0. Пока игра у нас получается очень невзрачной, опасных моментов практически нет, а это в матчах «Барселоны» видеть совсем не хочется. «Барселоне» нужно прибавлять и забивать, а иначе сегодня может получиться история первого четвертьфинального матча против «Эспаньола».