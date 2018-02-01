Курсы валют$ 56.19 (+0.291) 70.16 (+0.201)
title=''
«Кремлевский доклад»: санкции на подходе
title=''
Суд не помог россиянам поехать
в Пхенчхан

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок Испании
23:30
БарселонаВаленсия
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзМонреаль Канадиенс
2:0
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
0:4
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
4:3
закончен
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
2:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзСент-Луис Блюз
3:1
закончен
03:00
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
2:1 (ОТ)
закончен
04:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
04:30
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
5:0
закончен
05:00
Аризона КойотсДаллас Старз
1:4
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
3:4 (ОТ)
закончен
05:00
Калгари ФлэймзТампа-Бэй Лайтнинг
4:7
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Валенсия
82:66
закончен
20:00
ЦСКА Реал Мадрид
93:87
закончен
21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
99:84
закончен
21:00
Барселона Олимпия Милан
81:83
закончен
22:00
Олимпиакос Фенербахче
95:70
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМемфис Гриззлиз
104:102
закончен
03:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
122:119
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
108:89
закончен
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
91:102
закончен
06:30
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
127:124
закончен
Олимпизм / Решение CAS
11:48
Дисквалификация 28 российских спортсменов аннулирована
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
ЦСКА Норшелланн
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
КёльнБоруссия Д
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МарсельМетц
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадДепортиво
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
20:00
Химки Уникаха
не начался
22:00
Бамберг Панатинаикос
не начался
22:30
Баскония Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Торонто РэпторсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсМайами Хит
не начался
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
05:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЮта Джаз
не начался
06:30
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира по бенди
12:30
Россия — Германия
не начался
Испания / Примера
15:00
ЭйбарСевилья
не начался
18:15
БетисВильярреал
не начался
20:30
АлавесСельта
не начался
22:45
ЛевантеРеал Мадрид
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиМанчестер Сити
не начался
18:00
БорнмутСток Сити
не начался
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Лестер СитиСуонси Сити
не начался
18:00
Манчестер ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
Вест Бромвич АльбионСаутгемптон
не начался
20:30
АрсеналЭвертон
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ГертаХоффенхайм
не начался
17:30
ФрайбургБайер
не начался
17:30
Шальке-04Вердер
не начался
17:30
МайнцБавария
не начался
17:30
ВольфсбургШтутгарт
не начался
20:30
Боруссия МРБ Лейпциг
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ЛилльПСЖ
не начался
22:00
АмьенСент-Этьен
не начался
22:00
МонпельеАнже
не начался
22:00
НиццаТулуза
не начался
22:00
СтрасбургБордо
не начался
Италия / Серия А
20:00
СампдорияТорино
не начался
22:45
Интер МКротоне
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзОттава Сенаторз
не начался
21:00
Монреаль КанадиенсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
06:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей ВЭФ
не начался
15:00
Локомотив-Кубань Автодор
не начался
19:00
Зенит Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Кливленд КавальерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
05:00
Денвер НаггетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:00
Сакраменто КингзДаллас Маверикс
не начался
Барселона Валенсия
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес Reuters
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес

Суарес вселил в «Барселону» уверенность

«Барселона» победила «Валенсию» в первом матче полуфинала Кубка Испании

«Барселона» с минимальным преимуществом обыграла «Валенсию» на «Камп Ноу» в первом полуфинальном матче Кубка Испании. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
1/2 финала. 1-й матч  |   01 февраля 23:30   |  закончен
Барселона
1:0
Валенсия
1:0
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Роберто 35'
Суарес 67'
Перейра 40'
Вьетто 51'
Солер 53'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яспер Силлессен
18 (з)   Хорди Альба
3 (з)   Херард Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
22 (з)   Алейкс Видаль 58'
20 (п)   Серхи Роберто 35'
4 (п)   Иван Ракитич 68'
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Андрес Иньеста 73'
9 (н)   Луис Суарес 67'
10 (н)   Лионель Месси
1 (в)   Хауме Доменек
21 (з)   Мартин Монтойя
14 (з)   Хосе Луис
3 (з)   Рубен Везу
5 (з)   Габриэл Паулиста
10 (п)   Даниэль Парехо
18 (п)   Карлос Солер 76' 53'
17 (п)   Франсис Коклен
11 (п)   Андреас Перейра 46' 40'
19 (н)    Родриго 81'
8 (н)   Лусиано Вьетто 51'
Запасной состав
1 (в)   Марк-Андре тер
19 (з)   Лука Динь
24 (з)   Ерри Мина
14 (п)   Филиппе Коутиньо 58'
15 (п)    Паулиньо 68'
6 (п)   Денис Суарес
17 (н)   Пако Алькасер 73'
13 (в)    Нето
15 (з)   Антонио Латорре
30 (з)   Игнасио Видаль
6 (п)   Неманья Максимович 46'
20 (н)   Ферран Торрес 76'
22 (н)   Сантьяго Лоренсо 81'
9 (н)   Симоне Дзадза
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+3
Звучит финальный свисток! «Барселона» в первом полуфинальном матче Кубка Испании на своём поле одержала тяжёлую победу над «Валенсией» 1:0 благодаря голу Луиса Суареса в середине второго тайма. Всё теперь решится в ответной игре на «Месталье». Там «Валенсия» должна будет играть увереннее, иначе протий в финал с такой закрытой игрой ей скорее всего не получится.
'90+2
Месси со стандарта пробил по воротам «Валенсии», мяч полетел не очень сильно, что позволило Доменеку намертво его забрать.
'90+1
Парехо выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, игроки «Барселоны» очень уверенно отвели угрозу от своих ворот.
'90
Хосе Мартинес добавил три минуты к основному времени матча.
'90
Силлессен сейчас непонятно куда вышел за пределы штрафной площади, но всё же голкипер «Барселоны» в подкате смог выбить мяч на угловой и не дать Мине убежать к пустым воротам.
'89
Максимович в борьбе с Юмтити едва не влетел в камеру, которая стоит у кромки поля, благо всё обошлось.
'88
Месси в борьбе с защитниками пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'87
Суарес выполнил передачу с левого фланга передачу на левый угол штрафной площади, Месси слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге упустил его за лицевую линию поля.
'86
Против Алькасера нарушили правила в центре поля. «Барселона» спокойно разыграла стандарт.
'85
Доигрывать матч будет Санти Мина.
'85
В составе «Валенсии» произошла замена. С поля ушёл Родриго.
'84
На этот раз игроки «Барселоны» корнер разыграли неудачно, игроки «Валенсии» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'83
Коутиньо выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, защитники «Валенсии» выбили мяч не очень далеко от своей штрафной площади, в итоге Алькасер пробил под перекладину, Доменеку пришлось вновь переводить мяч на угловой.
'82
Суарес выполнил передачу к линии штрафной площади на Месси, Лионель сместился на левый угол штрафной площади и оттуда пробил по воротам, мяч попал в Монтойю и ушёл на угловой.
'81
Торрес перестарался в борьбе за мяч в центре поля и нарушил правила. «Барселона» никуда не спеша разыграла стандарт.
'80
Месси выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Альба в борьбе с Монтойей не смог добраться до мяча.
'79
Вошёл в игру Ферран Торрес.
'79
В составе «Валенсии» произошла замена. С поля ушёл Карлос Солер.
'78
Месси пробил по воротам со стандарта, мяч пролетел над перекладиной на этот раз.
'77
Коклен нарушил правила против Месси у своей штрафной площади. «Барселона» заработала ещё один неплохой стандарт.
'76
Вошёл в игру Пако Алькасер.
'76
В составе «Барселоны» произошла замена. С поля ушёл Андрес Иньеста.
'75
Месси упал в штрафной площади «Валенсии» в борьбе за мяч с Паулистой, Хосе Мартинес вновь промолчал.
'74
Вошёл в игру Паулиньо.
'74
В составе «Барселоны» после забитого мяча произошла замена. С поля ушёл Иван Ракитич.
'73
Суарес выполнил передачу к линии штрафной площади под удар Коутиньо, Филиппе пробил по воротам, но попал в Паулисту.
'72
Юмтити здорово сыграл против Вьетто у своей штрафной площади и сорвал аплодисменты болельщиков.
'71
Ну наконец-то мы увидели забитый мяч в этой встрече, вполне возможно, что сейчас и «Валенсия» попытается чем-то ответить, гол на выезде также будет многое значит перед ответным матчем.
'70
ГОЛ! «Барселона» всё же открывает счёт в матче! Месси получил мяч на левом углу штрафной площади и выполнил передачу на дальнюю штангу, Доменек не смог перехватить мяч, а Суарес головой отправил мяч под перекладину.
'69
Иньеста выполнил передачу в штрафную площадь на Суареса, Луис оказался в небольшом офсайде.
'68
Парехо в борьбе за верховой мяч рукой огрел по лицу Ракитича, но Хосе Мартинес показал, что нужно играть дальше.
'67
Месси со стандарта пробил прямо в позицию Доменека, но голкипер «Валенсии» решил не рисковать и кулаками выбить мяч за пределы штрафной площади.
'66
Родриго и Везу нарушили правила против Месси у своей штрафной площади. «Барселона» заработала очень опасный стандарт.
'65
Альба с левого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, Доменек смог сыграть на выходе и кулаком выбить мяч подальше от своих ворот.
'64
Иньеста выполнил передачу на левый угол штрафной площади «Валенсии» на этот раз, Коутиньо в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'63
Месси вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил передачу в центр, защитники «Валенсии» уверенно перехватили мяч.
'62
Монтойя в подкате перехватил опасную передачу на Суареса и тем самым избавил свою команду от лишних проблем.
'61
Вошёл в игру Филиппе Коутиньо.
'61
В составе «Барселоны» произошла замена. С поля ушёл Алейкс Видаль.
'60
Угловой у ворот «Барселоны». Парехо выполнил подачу на ближнюю штангу, не без проблем, но каталонский клуб смог отвести угрозу от своих ворот.
'59
Суарес с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Доменек уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'58
Максимович вошёл в штрафную площадь с левого фланга и попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, Пике перехватил мяч.
'57
Ракитич выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, игроки «Валенсии» очень уверенно отбились при этом стандарте.
'56
Месси со стандарта выполнил передачу на ближнюю штангу, Коклен в прыжке выбил мяч на угловой.
'55
Игрок «Валенсии» Карлос Солер получил жёлтую карточку за грубую игру против Иньесты на левом фланге у своей штрафной площади.
'54
Парехо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Силлессен был на месте.
'53
Парехо со стандарта выполнил передачу на левый угол поля вновь, оттуда последовала передача в штрафную площадь «Барселоны», которую перехватили защитники каталонского клуба.
'52
Видаль на своей половине поля нарушил правила против Коклена. «Валенсия» заработала относительно неплохой стандарт.
'51
Форвард «Валенсии» Лусиано Вьетто получил жёлтую карточку за грубую игру.
'51
Парехо выполнил передачу на левый угол поля, Максимович оступился и не смог зацепиться за мяч.
'50
Месси вошёл в штрафную площадь, ушёл на левый угол штрафной площади и оттуда пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.
'49
Иньеста с левого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, но мяч на этот раз блокировал Солер.
'48
Парехо с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Силлессен спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'47
Вошёл в игру Неманья Максимович.
'47
В составе «Валенсии» после перерыва всё же произошла замена. Андреас Перейра закончил этот матч. Будем надеяться, что всё же травма будет не очень серьёзной.
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Барселона» в первом полуфинальном матче Кубка Испании играет вничью с «Валенсией» 0:0. Пока игра у нас получается очень невзрачной, опасных моментов практически нет, а это в матчах «Барселоны» видеть совсем не хочется. «Барселоне» нужно прибавлять и забивать, а иначе сегодня может получиться история первого четвертьфинального матча против «Эспаньола».
'45+1
Родриго сбросил мяч под удар Монтойе, Мартин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'45
Одну минуту добавил Хосе Мартинес к основному времени первого тайма.
'45
Суарес нарушил правила в штрафной площади «Валенсии» в борьбе за мяч против Везу. При этом Перейра сейчас держался за заднюю поверхность бедра, возможно, что во втором тайме на поле он уже не выйдет.
'44
Ракитич выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Доменек сыграл на выходе и кулаком выбил мяч подальше от своих ворот.
'43
Альба с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, мяч попал в Монтойю и ушёл на угловой.
'42
А чуть ранее у Инсьеты был хороший момент, Андрес получил мяч на левом углу штрафной площади и пробил по воротам, первый удар пришёлся в игрока «Валенсии», а затем свою команду выручил Доменек.
'41
Месси со стандарта закручивал мяч к ближнему углу, никто из партнёров не успел подставить ногу и пробить по воротам, в итоге мяч довольно спокойно забрал Доменек.
'40
Игрок «Валенсии» Андреас Перейра получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Месси. «Барселона» заработала неплохой стандарт.
'39
Угловой у ворот «Валенсии». Видаль разыграл мяч с Роберто, а затем игроки «Барселоны» ушли в центр поля, опять стандарт был потрачен впустую.
'38
Месси пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Парехо.
'37
Уже и первый тайм постепенно подходит к концу, а у нас по сути пока так и не было голевых моментов.
'36
Игрок «Барселоны» Серхи Роберто получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Перейры.
'35
Суарес до конца пытался спасти уходящий мяч, Луис в итоге в подкате выбил мяч в аут, но при этом форвард «Барселоны» мог получить травму, было столкновение с рекламным щитом, хорошо, что всё обошлось.
'34
Видаль с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Доменек уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'33
Иньеста выполнил заброс в штрафную площадь «Валенсии» из центра поля, Доменек уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'32
Роберто попытался на правом фланге отыграться с Видалем, но ответная передача от Алейкса получилась слишком сильной, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.
'31
Видаль с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и улетел в аут.
'30
Месси попытался по центру войти в штрафную площадь «Валенсии», но его очень уверенно встретили защитники и мяч перехватили.
'29
Коклен на своей половине поля сбил Суареса. «Барселона» решила пока и тут разыграть стандарт.
'28
Ракитич вновь выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Пике в борьбе за верховой мяч нарушил правила.
'27
Вновь угловой у ворот «Валенсии». На этот раз Ракитич выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «летучих мышей» не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.
'26
Месси с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Валенсии» очень уверенно отбились.
'25
Последовала передача на правый угол штрафной площади «Валенсии» на ход Суаресу, Везу успел первым к мячу и выбил его на угловой.
'24
Очень много игроки «Барселоны» катают мяч в центре поля, хочется нам всё же в этой встрече видеть больше опасных моментов.
'23
Альба в центре поля немного перестарался в борьбе за мяч, по ногам вновь получил Солер.
'22
Месси получил мяч от Альбы на левом углу штрафной площади «Валенсии», затем Лионель ещё раз отыгрался с Хорди, но перебросить мяч через Доменека и попасть в створ ворот лидер атак «Барселоны» не смог.
'21
Коклен выполнил заброс к штрафной площади «Барселоны» из глубины поля, никого из партнёров там не оказалось.
'20
«Валенсия» довольно плотно играет в обороне, сегодня «летучие мыши» вновь готовы играть исключительно на контратаках против серьёзного соперника.
'19
Альба с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, защитники «Валенсии» были первыми на мяче.
'18
Месси с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Роберто в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'17
Сейчас последовала передача к штрафной площади «Барселоны» на Родриго, форвард «Валенсии» оказался в небольшом офсайде.
'16
Иньеста выполнил подачу с углового в центр штрафной площади, Доменек сыграл на выходе, но кулаками выбил мяч прямо к линии штрафной площади, оттуда по воротам пробил Видаль, попытка вышла скверной.
'15
Альба с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Везу отыграл в защите до самого конца и в подкате выбил мяч на угловой.
'14
Суарес выполнил передачу на ход Альбе, защитники «Валенсии» вновь были внимательны и мяч перехватили.
'13
Угловой у ворот «Барселоны». Его игроки «Валенсии» также решили разыграть, после этого Солер с правого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, мяч попал в Альбу и видимо успел задеть Солера, так как боковой арбитр показал, что аут будут вбрасывать игроки «Барселоны».
'12
Иньеста в центре поля нарушил правила против Солера. Игроки «Валенсии» спокойно разыграли стандарт.
'11
Угловой же сам по себе игроки «Барселоны» решили разыграть, но при этом совершенно ничего опасного сейчас каталонский клуб создать у ворот «Валенсии» не смог.
'10
Альба выполнил передачу на ход Месси, Лионель вошёл на левый угол штрафной площади, но Монтойя здорово сыграл в подкате и выбил мяч на уговой.
'9
Перейра в борьбе за мяч в центре поля теперь совершил накладку на ногу Роберто. Такими темпами игрок «Валенсии» скоро может получить жёлтую карточку.
'8
«Барселона» теперь спокойно контролирует мяч на своей половине поля, видимо каталонский клуб пока также совершенно не против поиграть в среднем темпе.
'7
Перейра перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади «Барселоны» и в итоге нарушил правила против Роберто.
'6
Не забывайте друзья, что это только первый полуфинальный матч Кубка Испании, так что тут команды также могут где-то сыграть и не в полную силу.
'5
Игра пока перешла в центр поля, «Валенсия» старается успокоить игру, быстрый темп ей во встрече с «Барселоной» не нужен.
'4
Месси прорвался к штрафной площади по центру и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
'3
Сегодня «Камп Ноу» заполнен далеко не лучшим образом, будем надеяться, что по ходу встречи болельщики ещё подтянуться.
'2
Видаль с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь «Валенсии», защитники гостей смогли перехватить мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Кубка Испании: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.