'90+3

Звучит финальный свисток! «Зенит» в товарищеском матче разгромил «Копенгаген» 5:0 и тем самым показал, что он находится в неплохой форме на данный момент. Но сильно обольщаться не нужно, это только первая контрольная игра, плюс сегодня и «Копенгаген» вёл себя довольно вяло, так что посмотрим, что будет у команды Роберто Манчини в следующих матчах.