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Каролина ХаррикейнзВегас Голден Найтс
1:5
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04:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
1:0
закончен
05:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
2:6
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
4:2
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Парма Зенит
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Локомотив-Кубань Химки
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закончен
18:00
ВЭФ УНИКС
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21:00
Бостон СелтиксОрландо Мэджик
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23:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
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закончен
00:00
Детройт ПистонсБруклин Нетс
100:101
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03:00
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ЛокомотивАмур
3:0
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19:30
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2:3
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19:30
СКАДинамо М
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
СпартакСеверсталь
3:4 (ОТ)
закончен
20:30
Динамо РЮгра
1:2 (ОТ)
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Нью-Джерси ДэвилзДетройт Ред Уингз
0:3
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
2:3
3 период
04:00
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1:1
2 период
04:30
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1:0
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3 четверть
04:00
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04:00
Милуоки БаксФиникс Санз
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04:00
Нью-Орлеан ПеликансЧикаго Буллз
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04:30
Даллас МавериксВашингтон Уизардс
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не начался
19:30
Ак БарсЦСКА
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19:30
ХК СочиВитязь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзОттава Сенаторз
не начался
04:30
Даллас СтарзФлорида Пантерз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзБаффало Сэйбрз
не начался
06:00
Анахайм ДаксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикСакраменто Кингз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерБруклин Нетс
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсКливленд Кавальерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Йорк Никс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
не начался
Зенит Копенгаген
Футболисты «Зенита» Юрий Жирков (слева) и Доменико Кришито радуются забитому мячу РИА Новости
Футболисты «Зенита» Юрий Жирков (слева) и Доменико Кришито радуются забитому мячу

Разгромный старт «Зенита»

«Зенит» разгромил «Копенгаген» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» уничтожил датский «Копенгаген» в товарищеском матче, забив пять мячей. перешедший в петербургский клуб из «Тосно» Антон Заболотный отметился голом. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию матча.
  |   22 января 18:00   |  закончен
Зенит
5:0
Копенгаген
5:0
Стадион «Мактум Бин Рашид - Аль-Шабаб», Дубай | Главный судья:
Панюков 18'
Заболотный 28'
Панюков 34'
Лунёв 46'
Лунёв 46'
Лунёв 46'
Лунёв 46'
Лунёв 46'
Лунёв 46'
Лунёв 46'
Лунёв 46'
Лунёв 46'
Лунёв 46'
Скроботов 46'
Скроботов 46'
Скроботов 46'
Скроботов 46'
Скроботов 46'
Скроботов 46'
Скроботов 46'
Скроботов 46'
Скроботов 46'
Скроботов 46'
Каккоев 46'
Каккоев 46'
Каккоев 46'
Каккоев 46'
Каккоев 46'
Каккоев 46'
Каккоев 46'
Каккоев 46'
Каккоев 46'
Каккоев 46'
Богаев 46'
Богаев 46'
Богаев 46'
Богаев 46'
Богаев 46'
Богаев 46'
Богаев 46'
Богаев 46'
Богаев 46'
Богаев 46'
Жирков 46'
Жирков 46'
Жирков 46'
Жирков 46'
Жирков 46'
Жирков 46'
Жирков 46'
Жирков 46'
Жирков 46'
Жирков 46'
Капленко 46'
Капленко 46'
Капленко 46'
Капленко 46'
Капленко 46'
Капленко 46'
Капленко 46'
Капленко 46'
Капленко 46'
Капленко 46'
Ерохин 46'
Ерохин 46'
Ерохин 46'
Ерохин 46'
Ерохин 46'
Ерохин 46'
Ерохин 46'
Ерохин 46'
Ерохин 46'
Ерохин 46'
Полоз 46'
Полоз 46'
Полоз 46'
Полоз 46'
Полоз 46'
Полоз 46'
Полоз 46'
Полоз 46'
Полоз 46'
Полоз 46'
Плетнев 46'
Плетнев 46'
Плетнев 46'
Плетнев 46'
Плетнев 46'
Плетнев 46'
Плетнев 46'
Плетнев 46'
Плетнев 46'
Плетнев 46'
Панюков 46'
Панюков 46'
Панюков 46'
Панюков 46'
Панюков 46'
Панюков 46'
Панюков 46'
Панюков 46'
Панюков 46'
Панюков 46'
Заболотный 46'
Заболотный 46'
Заболотный 46'
Заболотный 46'
Заболотный 46'
Заболотный 46'
Заболотный 46'
Заболотный 46'
Заболотный 46'
Заболотный 46'
Краневиттер 63'
Кокорин 86'
Зека 67'
Сотириу 67'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
80 (з)   Илья Скроботов 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
54 (з)   Никита Каккоев 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
88 (п)   Дмитрий Богаев 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
18 (п)   Юрий Жирков 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
55 (п)   Кирилл Капленко 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
21 (п)   Александр Ерохин 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
7 (п)   Дмитрий Полоз 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
49 (п)   Дмитрий Плетнев 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
33 (н)   Андрей Панюков 46' 18' 34' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
29 (н)   Антон Заболотный 46' 28' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
25 (в)   Робин Ольсен
19 (з)   Денис Вавро
20 (з)   Николай Бойлесен
22 (з)   Петер Анкерсен
27 (з)   Михаэль Люфтнер
6 (п)   Уильям Квист
10 (п)    Зека 67' 67'
33 (п)   Расмус Фальк
29 (п)   Роберт Сков
11 (н)   Андрия Павлович
28 (н)   Пиерос Сотириу 67' 67'
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46' 46'
3 (з)   Денис Терентьев
23 (з)   Миха Мевля
30 (з)   Эмануэль Маммана
4 (з)   Доменико Кришито
5 (п)   Леандро Паредес
8 (п)   Матиас Краневиттер 63'
10 (п)   Эмилиано Ригони
14 (п)   Далер Кузяев
9 (н)   Александр Кокорин 86'
11 (н)   Себастьян Дриусси
1 (в)   Стефан Андерсен
3 (з)   Пьер Бенгтссон
18 (з)   Мадс Расмуссен
8 (п)   Урош Матич 67' 67'
43 (п)   Йонас Винд
14 (п)   Николай Томсен
16 (п)   Ян Грегуш
17 (п)   Каспер Куск
26 (н)   Карло Хольс
Трансляция
С начала С конца
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'90+3
Звучит финальный свисток! «Зенит» в товарищеском матче разгромил «Копенгаген» 5:0 и тем самым показал, что он находится в неплохой форме на данный момент. Но сильно обольщаться не нужно, это только первая контрольная игра, плюс сегодня и «Копенгаген» вёл себя довольно вяло, так что посмотрим, что будет у команды Роберто Манчини в следующих матчах.
'90+2
Активный последний штурм устроил сейчас «Копенгаген» на ворота «Зенита», с большим трудом, но Лодыгин с защитниками смогли отбиться.
'90+1
Последовал заброс вперёд на ход Кришито, фланговый защитник «Зенита» залез в офсайд.
'90
Кришито пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Копенгагена», мяч отскочил к Кузяеву, который выполнил слишком сильную передачу на Кокорина.
'89
ГОЛ! «Зенит» забивает свой очередной мяч. Дриусси выиграл борьбу за мяч на левой углу штрафной площади у Расмуссена и выполнил передачу в центр на Кокорина, а Александр в касание отправил мяч в ворота.
'88
Кокорин в борьбе с защитниками упал на линии штрафной площади «Копенгагена», Гэвин Тейлор показал, что можно играть дальше.
'87
Матич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь не пошёл в створ ворот.
'86
Теперь Паредес выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Маммана головой пробил по воротам, мяч улетел немного в сторону от цели.
'85
Вновь угловой у ворот «Копенгагена». Паредес выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки датского клуба выбили мяч на очередной корнер.
'84
Паредес с углового выполнил подачу немного назад за пределы штрафной площади, Ригони принял мяч и пробил по воротам, мяч попал в игрока «Копенгагена».
'83
Дриусси с правого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Ольсен спокойно отбил мяч на угловой.
'82
Люфтнер вновь получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, но на этот раз даже выход на поле врачей «Копенгагена» не потребовался.
'81
Дриусси прошёл вперёд по правому флангу и выполнил передачу к линии вратарской, Кокорин в падении головой пробил по воротам, Ольсен в прыжке сотворил отличный сейв.
'80
Винд выполнил заброс к штрафной площади «Зенита» из центра поля на Томсена, Маммана мяч перехватил и отдал передачу назад на Лодыгина.
'79
Через короткий пас зачастую стараются во втором тайме играть футболисты «Зенита», даже Лодыгин почти не выбивает мяч далеко, всё через пас.
'78
Хольс с левого угла штрафной площади в касание пробил по воротам «Зенита», мяч вновь пролетел над перекладиной.
'77
Бенгтссон с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Лодыгин не смог добраться до мяча, но его вновь подстраховали защитники.
'76
Винд получил мяч в центре штрафной площади и вновь последовал удар по воротам «Зенита», пока защитники питерского клуба все удары принимают на себя.
'75
Анкерсен получил передачу на правом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.
'74
Теперь уже Сков пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Зенита».
'73
С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Зенита», вновь питерский клуб спокойно отбился.
'72
Кузяев выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Кришито, Анкерсен здорово сыграл в подкате и мяч перехватил.
'71
С правого фланга последовала подача к линии вратарской «Зенита», Сотириу головой пробил по воротам, Лодыгин был на месте.
'70
Кузяев с левого фланга сместился немного в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Ольсен отбил мяч перед собой, но его подстраховали защитники.
'69
У «Копенгагена» произошёл ещё ряд замен, посмотрим, что у датского клуба смогут придумать на поле новые игроки.
'68
Грегуш пробил по воротам со стандарта, мяч попал в стенку из игроков «Зенита», которую грамотно выстроил Лодыгин.
'67
Против Сотириу нарушили правила у штрафной площади «Зенита». «Копенгаген» заработал опасный стандарт.
'66
ГОЛ! «Зенит» забивает свой очередной мяч! Краневиттер получил передачу с правого фланга на линии штрафной площади, не очень удачно Матиас вроде бы мяч подработал, но удар у аргентинца в угол ворот вышел отменным, Ольсен даже не прыгнул.
'65
Ригони с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Копенгагена», Дриусси проиграл борьбу за мяч защитникам.
'64
Кузяев выполнил передачу на левый угол штрафной площади, защитники «Копенгагена» не дали Кокорину добраться до мяча.
'63
Сков выполнил передачу в центр штрафной площади, Грегуш оказался не особо готов к пасу и по итогу толком за мяч не поборолся.
'62
Сков выполнил заброс в штрафную площадь «Зенита», пришлось игрокам питерского клуба постараться, чтобы отбиться.
'61
С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Зенита», Сотириу головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'60
Кришито с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Ольсен уверенно сыграл на выходе вновь и на этот раз он мяч перехватил.
'59
Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Копенгагена» уверенно выбили мяч подальше от своих ворот.
'58
Дриусси выполнил передачу в центр штрафной площади на Кокорина, Бойлесен выбивая мяч на угловой едва не срезал его в свои ворота.
'57
Последовала передача из центра поля на Ригони, Ольсен уверенно сыграл на выходе и на линии штрафной площади голкипер «Копенгагена» ногой выбил мяч подальше от своих ворот.
'56
Разыграли игроки «Зенита» угловой между собой на этот раз, Краневиттер выполнил передачу на правый фланг Паредесу, игрок «Зенита» оказался в офсайде.
'55
Ригони пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока «Копенгагена» и ушёл на угловой.
'54
Кузяев выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, мяч полетел слишком сильно и в итоге Кокорин не смог зацепиться за мяч.
'53
Маммана под прессингом не стал рисковать и отдал передачу назад Лодыгину, «Зенит» не собирается форсировать события во втором тайме.
'52
Ригони с правого фланга выполнил передачу во вратарскую, Ольсен уверенно сыграл на выходе и мяч перехватил.
'51
Сотириу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.
'50
Сков с углового выполнил теперь подачу во вратарскую, Лодыгин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'49
Сков выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, последовал удар по воротам Лодыгина, мяч попал в защитника и ушёл на повторный корнер.
'48
Анкерсен попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Кришито вначале мяч перехватил, но всё же упустил его на угловой затем.
'47
Практически полностью у «Зенита» поменялся состав, а быть может и действительно полностью Роберто Манчини его поменял, у «Копенгагена» же вроде особых изменений нет.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток о завершении первого тайма. После первого тайма «Зенит» в товарищеском матче громит датский «Копенгаген» 3:0. Пока для питерского клуба этот матч складывается очень удачно, после перерыва у нас наверняка будет много изменений, будем надеяться, что во втором тайме футболисты продолжат радовать нас более-менее активным футболом, а не будут топтаться в центре поля.
'45+1
Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади «Зенита», Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'45
Ерохин пробил по воротам с линии штрафной площади, Квист здорово сыграл в подкате и блокировал попытку.
'44
Зека пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лунёв в падении намертво забрал мяч.
'43
Капленко в центре поля нарушил правила. «Копенгаген» вновь никуда не спеша разыграл стандарт.
'42
Сков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'41
С правого фланга последовала подача на дальнюю штангу ворот «Зенита», Богаев выбил мяч на очередной угловой.
'40
Сков пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Ерохина и улетел в аут.
'39
Последовал заброс в штрафную площадь «Зенита», Каккоев надёжно сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.
'38
Всё нормально с Люфтнером, уже вернулся футболист «Копенгагена» на поле и активно принимает участие в розыгрыше комбинаций.
'37
Люфтнер получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, вышли на поле врачи «Копенгагена», небольшая пауза в игре.
'36
ГОЛ! «Зенит» уже в первом тайме громит своего соперника! Игроки «Копенгагена» потеряли мяч на своей половине поля, в итоге получилось так, что Панюков вырвался на рандеву с Ольсеном и уверенно оформил дубль.
'35
Теперь уже последовал заброс в штрафную площадь «Зенита», Лунёв также надёжно сыграл и на выходе, мяч голкипер питерского клуба уверенно забрал.
'34
Павлович с правого фланга немного сместился в центр и пробил по воротам с линии штрафной площади, Лунёв вновь был на месте.
'33
Сков выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, в очередной раз защитники «Зенита» сыграли внимательно, на этот раз мяч был выбит в аут.
'32
Люфтнер ворвался в штрафную площадь с левого фланга и выполнил передачу в центр, мяч попал в Богаева и ушёл на угловой.
'31
И вновь последовала передача к линии штрафной площади «Зенита» из центра поля, Сотириу оказался в офсайде.
'30
Зека выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бойлесен выполнил передачу в центр, Сотириу головой пробил по воротам, Лунёв был на месте.
'29
С правого фланга вновь последовал заброс в штрафную площадь «Зенита», защитники питерского клуба вновь не дали сопернику пробить по своим воротам.
'28
Очень уверенно пока «Зенит» контролирует ход матча, но при этом надо отметить, что «Копенгаген» пока себя толком так и не показал.
'27
ГОЛ! «Зенит» увеличивает своё преимущество! Богаев выполнил передачу с правого фланга на Заболотного, далее Антон отыгрался с Полозом, вошёл в штрафную площадь и уверенно переиграл Ольсена.
'26
Перехватили футболисты «Зенита» контроль над мячом, питерский клуб уже где-то играет по счёту и дальше центра поля пока команда Роберто Манчини идти не спешит.
'25
Оказывается, что молодые футболисты «Зенита» сегодня даже не в своих футболках играют, даже такое бывает на сборах.
'24
Полоз попытался выполнить передачу вперёд на Ерохина, защитники «Копенгагена» сыграли внимательно и мяч перехватили.
'23
Перешла у нас игра пока в центр поля, «Копенгаген» больше времени проводит с мячом, но толку от этого не очень много.
'22
Против Панюкова нарушили правила в центре поля. Игроки «Зенита» спокойно разыграли стандарт.
'21
Сков с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Заболотный удачно отыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'20
С правого фланга последовал прострел в штрафную площадь «Зенита», защитники питерского клуба вновь выбили мяч на угловой.
'19
Много есть и путаницы с номерами у игроков «Зенита» сегодня, но в товарищеских матчах такое бывает, постепенно ко всем привыкнем.
'18
ГОЛ! «Зенит» открывает счёт в матче! Жирков с углового выполнил подачу к линии вратарской, защитники «Копенгагена» выбили мяч на левый угол штрафной площади, оттуда последовал удар по воротам в исполнении Плетнёва, мяч попал в каркас ворот, после этого Панюков пробил по воротам, Ольсен спас свою команду, но Панюков моментально сыграл на добивании и мяч в итоге оказался в сетке.
'17
Угловой у ворот «Копенгагена». Жирков выполнил подачу на ближнюю штангу, Сотириу в борьбе с Заболотным выбил мяч на повторный корнер.
'16
Зека с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, не сразу, но игроки «Зенита» смогли перехватить мяч.
'15
Вавро прорвался по правому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, Скроботов уверенно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.
'14
Фальк по центру рвался к штрафной площади «Зенита», встретили его игроки питерского клуба и мяч перехватили.
'13
Последовал опасный заброс в штрафную площадь «Зенита», но и защитники питерского клуба смогли сыграть внимательно и не дать сопернику завершить атаку ударом по воротам.
'12
Капленко в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Гэвин Тейлор дал свисток в пользу «Копенгагена».
'11
Полоз с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Копенгагена» сыграли очень внимательно и спокойно разрядили обстановку у своих ворот.
'10
Полоз с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Копенгагена», мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'9
В неплохом темпе проходит наша игра, но при этом достаточно часто вынужден пока британский арбитр Гвин Тейлор давать свистки. Ждём больше ударов по воротам и каких-то толковых моментов.
'8
Теперь уже Зеку зацепили в центре поля. Много мелких фолов совершают молодые футболисты «Зенита» из-за желания проявить себя.
'7
Против Люфтнера нарушили правила в центре поля. Игроки «Копенгагена» никуда не спеша разыграли стандарт.
'6
Ерохин из центра поля попытался выполнить заброс к штрафной площади «Копенгагена», футболисты датского клуба едва не перехватили мяч и не провели контратаку.
'5
Последовал заброс из центра поля в штрафную площадь «Копенгагена», Ольсен уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'4
«Зенит» активнее начинает этот матч, пока футболисты «Копенгагена» предпочитают действовать от обороны.
'3
Полоз выполнил заброс на левый угол штрафной площади «Копенгагена», Заболотный упал в борьбе с защитником, Гэвин Тейлор показал, что нужно играть дальше.
'2
Сегодня Роберто Манчини выставил много молодых игроков в стартовом составе, но после перерыва мы наверняка увидим очень много футболистов из основы.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Копенгаген». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. Игра пройдёт в ОАЭ, где «Зенит» проводит сборы.