'90+3
'90+2
Активный последний штурм устроил сейчас «Копенгаген» на ворота «Зенита», с большим трудом, но Лодыгин с защитниками смогли отбиться.
'90+1
Последовал заброс вперёд на ход Кришито, фланговый защитник «Зенита» залез в офсайд.
'90
Кришито пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Копенгагена», мяч отскочил к Кузяеву, который выполнил слишком сильную передачу на Кокорина.
'89
'88
Кокорин в борьбе с защитниками упал на линии штрафной площади «Копенгагена», Гэвин Тейлор показал, что можно играть дальше.
'87
Матич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь не пошёл в створ ворот.
'86
Теперь Паредес выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Маммана головой пробил по воротам, мяч улетел немного в сторону от цели.
'85
Вновь угловой у ворот «Копенгагена». Паредес выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки датского клуба выбили мяч на очередной корнер.
'84
Паредес с углового выполнил подачу немного назад за пределы штрафной площади, Ригони принял мяч и пробил по воротам, мяч попал в игрока «Копенгагена».
'83
Дриусси с правого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, Ольсен спокойно отбил мяч на угловой.
'82
Люфтнер вновь получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, но на этот раз даже выход на поле врачей «Копенгагена» не потребовался.
'81
Дриусси прошёл вперёд по правому флангу и выполнил передачу к линии вратарской, Кокорин в падении головой пробил по воротам, Ольсен в прыжке сотворил отличный сейв.
'80
Винд выполнил заброс к штрафной площади «Зенита» из центра поля на Томсена, Маммана мяч перехватил и отдал передачу назад на Лодыгина.
'79
Через короткий пас зачастую стараются во втором тайме играть футболисты «Зенита», даже Лодыгин почти не выбивает мяч далеко, всё через пас.
'78
Хольс с левого угла штрафной площади в касание пробил по воротам «Зенита», мяч вновь пролетел над перекладиной.
'77
Бенгтссон с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Лодыгин не смог добраться до мяча, но его вновь подстраховали защитники.
'76
Винд получил мяч в центре штрафной площади и вновь последовал удар по воротам «Зенита», пока защитники питерского клуба все удары принимают на себя.
'75
Анкерсен получил передачу на правом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.
'74
Теперь уже Сков пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Зенита».
'73
С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Зенита», вновь питерский клуб спокойно отбился.
'72
Кузяев выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Кришито, Анкерсен здорово сыграл в подкате и мяч перехватил.
'71
С правого фланга последовала подача к линии вратарской «Зенита», Сотириу головой пробил по воротам, Лодыгин был на месте.
'70
Кузяев с левого фланга сместился немного в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Ольсен отбил мяч перед собой, но его подстраховали защитники.
'69
У «Копенгагена» произошёл ещё ряд замен, посмотрим, что у датского клуба смогут придумать на поле новые игроки.
'68
Грегуш пробил по воротам со стандарта, мяч попал в стенку из игроков «Зенита», которую грамотно выстроил Лодыгин.
'67
Против Сотириу нарушили правила у штрафной площади «Зенита». «Копенгаген» заработал опасный стандарт.
'66
'65
Ригони с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Копенгагена», Дриусси проиграл борьбу за мяч защитникам.
'64
Кузяев выполнил передачу на левый угол штрафной площади, защитники «Копенгагена» не дали Кокорину добраться до мяча.
'63
Сков выполнил передачу в центр штрафной площади, Грегуш оказался не особо готов к пасу и по итогу толком за мяч не поборолся.
'62
Сков выполнил заброс в штрафную площадь «Зенита», пришлось игрокам питерского клуба постараться, чтобы отбиться.
'61
С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади «Зенита», Сотириу головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'60
Кришито с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Ольсен уверенно сыграл на выходе вновь и на этот раз он мяч перехватил.
'59
Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Копенгагена» уверенно выбили мяч подальше от своих ворот.
'58
Дриусси выполнил передачу в центр штрафной площади на Кокорина, Бойлесен выбивая мяч на угловой едва не срезал его в свои ворота.
'57
Последовала передача из центра поля на Ригони, Ольсен уверенно сыграл на выходе и на линии штрафной площади голкипер «Копенгагена» ногой выбил мяч подальше от своих ворот.
'56
Разыграли игроки «Зенита» угловой между собой на этот раз, Краневиттер выполнил передачу на правый фланг Паредесу, игрок «Зенита» оказался в офсайде.
'55
Ригони пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока «Копенгагена» и ушёл на угловой.
'54
Кузяев выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, мяч полетел слишком сильно и в итоге Кокорин не смог зацепиться за мяч.
'53
Маммана под прессингом не стал рисковать и отдал передачу назад Лодыгину, «Зенит» не собирается форсировать события во втором тайме.
'52
Ригони с правого фланга выполнил передачу во вратарскую, Ольсен уверенно сыграл на выходе и мяч перехватил.
'51
Сотириу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.
'50
Сков с углового выполнил теперь подачу во вратарскую, Лодыгин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'49
Сков выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, последовал удар по воротам Лодыгина, мяч попал в защитника и ушёл на повторный корнер.
'48
Анкерсен попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Кришито вначале мяч перехватил, но всё же упустил его на угловой затем.
'47
Практически полностью у «Зенита» поменялся состав, а быть может и действительно полностью Роберто Манчини его поменял, у «Копенгагена» же вроде особых изменений нет.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток о завершении первого тайма. После первого тайма «Зенит» в товарищеском матче громит датский «Копенгаген» 3:0. Пока для питерского клуба этот матч складывается очень удачно, после перерыва у нас наверняка будет много изменений, будем надеяться, что во втором тайме футболисты продолжат радовать нас более-менее активным футболом, а не будут топтаться в центре поля.
'45+1
Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади «Зенита», Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'45
Ерохин пробил по воротам с линии штрафной площади, Квист здорово сыграл в подкате и блокировал попытку.
'44
Зека пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Лунёв в падении намертво забрал мяч.
'43
Капленко в центре поля нарушил правила. «Копенгаген» вновь никуда не спеша разыграл стандарт.
'42
Сков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'41
С правого фланга последовала подача на дальнюю штангу ворот «Зенита», Богаев выбил мяч на очередной угловой.
'40
Сков пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Ерохина и улетел в аут.
'39
Последовал заброс в штрафную площадь «Зенита», Каккоев надёжно сыграл в обороне и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.
'38
Всё нормально с Люфтнером, уже вернулся футболист «Копенгагена» на поле и активно принимает участие в розыгрыше комбинаций.
'37
Люфтнер получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, вышли на поле врачи «Копенгагена», небольшая пауза в игре.
'36
'35
Теперь уже последовал заброс в штрафную площадь «Зенита», Лунёв также надёжно сыграл и на выходе, мяч голкипер питерского клуба уверенно забрал.
'34
Павлович с правого фланга немного сместился в центр и пробил по воротам с линии штрафной площади, Лунёв вновь был на месте.
'33
Сков выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, в очередной раз защитники «Зенита» сыграли внимательно, на этот раз мяч был выбит в аут.
'32
Люфтнер ворвался в штрафную площадь с левого фланга и выполнил передачу в центр, мяч попал в Богаева и ушёл на угловой.
'31
И вновь последовала передача к линии штрафной площади «Зенита» из центра поля, Сотириу оказался в офсайде.
'30
Зека выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бойлесен выполнил передачу в центр, Сотириу головой пробил по воротам, Лунёв был на месте.
'29
С правого фланга вновь последовал заброс в штрафную площадь «Зенита», защитники питерского клуба вновь не дали сопернику пробить по своим воротам.
'28
Очень уверенно пока «Зенит» контролирует ход матча, но при этом надо отметить, что «Копенгаген» пока себя толком так и не показал.
'27
'26
Перехватили футболисты «Зенита» контроль над мячом, питерский клуб уже где-то играет по счёту и дальше центра поля пока команда Роберто Манчини идти не спешит.
'25
Оказывается, что молодые футболисты «Зенита» сегодня даже не в своих футболках играют, даже такое бывает на сборах.
'24
Полоз попытался выполнить передачу вперёд на Ерохина, защитники «Копенгагена» сыграли внимательно и мяч перехватили.
'23
Перешла у нас игра пока в центр поля, «Копенгаген» больше времени проводит с мячом, но толку от этого не очень много.
'22
Против Панюкова нарушили правила в центре поля. Игроки «Зенита» спокойно разыграли стандарт.
'21
Сков с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Заболотный удачно отыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'20
С правого фланга последовал прострел в штрафную площадь «Зенита», защитники питерского клуба вновь выбили мяч на угловой.
'19
Много есть и путаницы с номерами у игроков «Зенита» сегодня, но в товарищеских матчах такое бывает, постепенно ко всем привыкнем.
'18
'17
Угловой у ворот «Копенгагена». Жирков выполнил подачу на ближнюю штангу, Сотириу в борьбе с Заболотным выбил мяч на повторный корнер.
'16
Зека с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, не сразу, но игроки «Зенита» смогли перехватить мяч.
'15
Вавро прорвался по правому флангу и выполнил передачу в центр штрафной площади, Скроботов уверенно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.
'14
Фальк по центру рвался к штрафной площади «Зенита», встретили его игроки питерского клуба и мяч перехватили.
'13
Последовал опасный заброс в штрафную площадь «Зенита», но и защитники питерского клуба смогли сыграть внимательно и не дать сопернику завершить атаку ударом по воротам.
'12
Капленко в борьбе за мяч в центре поля подыграл себе рукой, Гэвин Тейлор дал свисток в пользу «Копенгагена».
'11
Полоз с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Копенгагена» сыграли очень внимательно и спокойно разрядили обстановку у своих ворот.
'10
Полоз с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь «Копенгагена», мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'9
В неплохом темпе проходит наша игра, но при этом достаточно часто вынужден пока британский арбитр Гвин Тейлор давать свистки. Ждём больше ударов по воротам и каких-то толковых моментов.
'8
Теперь уже Зеку зацепили в центре поля. Много мелких фолов совершают молодые футболисты «Зенита» из-за желания проявить себя.
'7
Против Люфтнера нарушили правила в центре поля. Игроки «Копенгагена» никуда не спеша разыграли стандарт.
'6
Ерохин из центра поля попытался выполнить заброс к штрафной площади «Копенгагена», футболисты датского клуба едва не перехватили мяч и не провели контратаку.
'5
Последовал заброс из центра поля в штрафную площадь «Копенгагена», Ольсен уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'4
«Зенит» активнее начинает этот матч, пока футболисты «Копенгагена» предпочитают действовать от обороны.
'3
Полоз выполнил заброс на левый угол штрафной площади «Копенгагена», Заболотный упал в борьбе с защитником, Гэвин Тейлор показал, что нужно играть дальше.
'2
Сегодня Роберто Манчини выставил много молодых игроков в стартовом составе, но после перерыва мы наверняка увидим очень много футболистов из основы.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Копенгаген». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. Игра пройдёт в ОАЭ, где «Зенит» проводит сборы.