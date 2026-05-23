О любви, надежде и войне. Шесть фильмов Григория Чухрая

Со дня рождения одного из самых важных режиссеров советской «оттепели» Григория Чухрая исполнилось 105 лет. Он родился 23 мая 1921 года в Мелитополе. В 1939 году был призван в Красную армию и в 1941-м встретил войну в тренировочном марш-броске под Полтавой. Чухрай участвовал в обороне Сталинграда, за годы войны четырежды был ранен и пришел в кино, как и многие в то время, бывшим фронтовиком — со своим, особенным взглядом и жизненным опытом. Возможно, потому все его фильмы — а их он снял совсем немного — пронизаны лиризмом, любовью к людям и надеждой на то, что война не повторится.

В своей книге «Моя война. Я служил в десанте» Григорий Чухрай вспоминал, что заставило его в годы Великой Отечественной вспомнить о своей мечте о кинематографе. По словам режиссера, в разбомбленном книжном магазине среди разлетевшихся книг он заметил одну — «Уроки кинорежиссуры» Льва Кулешова. «Сердце мое дрогнуло. Меня так захватила война, что я забыл о своей мечте стать режиссером, но, увидев эту книгу, я снова вспомнил все, и во мне с новой силой возгорелась мечта. Я подобрал книгу. Книга была тяжелая, килограмма полтора-два, но я не мог с ней расстаться и долго носил ее в своем вещмешке. Эта книга определила всю мою дальнейшую жизнь», — рассказывал Григорий Чухрай.

Рассказываем, какие фильмы снял режиссер.