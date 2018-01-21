На этом наша трансляция подошла к концу. Всего доброго!
Первая игра ЦСКА в 2018 году завершилась нулевой ничьей. Норвежская «Волеренга» не позволила российскому клубу забить после двух опасных моментов, и сама не реализовала несколько шансов.
Матч окончен! Не смогли друг другу забить команды в этой игре.
Гордюшенко не лучшим образом распорядился мячом в чужой штрафной и в итоге упустил его за лицевую линию.
Игнашевич длинный пас на левый фланг на Макарова отдал, но тот потерял мяч и начал апеллировать к арбитру, что защитник придерживал его не по правилам.
Угловой заработали норвежцы. Заметно устали армейцы, которые изначально планировали играть одним составом все 90 минут. Норвежцы, которые полностью сменились в перерыв, выглядят намного свежее.
Помазун далеко выбил мяч на половину соперника, но потеряли мяч армейцы на правом фланге в борьбе с защитниками.
В центре поля с мячом «Волеренга», но не получилось у норвежцев доставить мяч в штрафную.
Выбросили москвичи мяч из аута на левом фланге, мяч быстро переведен направо, но был упущен за боковую линию.
Угловой подали армейцы, но на втором этаже выиграли борьбу защитники.
Снова хорошо прошел Макаров по левому флангу, прострелил в штрафную, но мяч до адресата не дошел.
И еще одна атака прошла у норвежцев, правда, на этот раз не получился сильным удар нападающего.
Вновь с мячом «Волеренга». Довели норвежцы мяч до штрафной, но там Игнашевич хорошо сыграл в отборе.
Неприятная потеря получилась ЦСКА, но нападающий норвежцев нарушил правила в атаке.
Побежали армейцы в быструю контратаку, но успел соперника вернуться на свою половину, и атака стала позиционной.
Гордюшенко хотел перехитрить соперника тонкой передачей вперед на партнера, но не прошел пас.
Хорошо сыграл на правом фланге обороны Иван Олейников, отобрав мяч у нападающего.
Гордюшенко пытался на левом фланге обыграть соперника, но не справился и упал.
В центре поля в основном идет борьбы. Пока опасных моментов нет.
Первые минуты второй половины проходят в атаках норвежцев.
Не получился у соперника проход по правому флангу, упустил футболист мяч за лицевую линию.
Опасно! Гордюшенко отобрал мяч в центре поля, отдал направо на Жиронкина, тот в центр на Чалова, но Федор упал в центре штрафной. Нет уверенности, что падение было невынужденным.
Армейцы в позиционной атаке. Неплохо в центре поля смотрится хорват Кристиян Бистрович — новое приобретение ЦСКА.
Слишком пассивно играют армейцы во второй половине тайма. Мячом владеет в основном соперник и часто проводит позиционные атаки.
Не получилась передача в штрафную у Гордюшенко — прервали пас защитники.
Поднимается на ноги Чалов, немного прихрамывает, но замены не просит.
«Волеренга» вновь владеет мячом. Не удалась попытка пройти по центру, и стараются норвежцы по флангу прорваться.
Еще одна хорошая атака «Волеренги»! Но Игнашевич отлично страхует на своей позиции и отбирает мяч у соперника.
Опасный навес в штрафную ЦСКА, но высокорослый нападающий не смог дотянуться до мяча.
Начали выравнивать игру норвежцы. Отодвинули игру от своих ворот.
Чалов очень активен в линии атаки. Часто спускается вниз за мячом и старается создать острые моменты.
Чаще атакует россияне. Стараются активно использовать фланги.
Немало игроков основного состава вышли сегодня на матч у армейцев.
Матч стартовал!
Добро пожаловать на товарищеский матч между московским ЦСКА и норвежской «Волеренгой» в рамках подготовки армейцев к второй части чемпионата России и весенней стадии Кубка Европы.
Начало игры в 18:00 мск.
Московский ЦСКА проведет первый контрольный матч на сборе в испанском Кампоаморе. Соперник — норвежская «Волеренга».