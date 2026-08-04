Над Ленинградской областью сбили 17 БПЛА. Один человек пострадал, загорелся склад Wildberries

При атаке БПЛА на Ленинградскую область пострадал один человек, поврежден склад

Утром 4 августа силы ПВО сбили над Ленинградской областью 17 беспилотников. Один человек пострадал, на складе Wildberries в Красном Бору зафиксировали повреждения. Аэропорт Пулково на время атаки приостанавливал прием и выпуск самолетов.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 4 августа сбили над Ленинградской областью 17 беспилотников. В складской зоне Красного Бора в Тосненском районе зафиксировали повреждения, один человек пострадал. Информация о его состоянии уточняется, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в канале в «Максе».

На логистическом объекте Wildberries в Красном Бору после атаки возник пожар. В компании заявили, что людей эвакуировали заранее и на объекте, по предварительным данным, никто не пострадал.

Беспилотную опасность объявляли также в Санкт-Петербурге. Аэропорт Пулково временно не принимал и не выпускал самолеты, к утру ограничения сняли. Жителей Ленобласти заранее предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Налет продолжался до рассвета

Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области объявили около 4:00 мск. Дрозденко сообщил, что во время действия режима возможно замедление мобильного интернета. Позднее оповещение об угрозе беспилотников получили и жители Петербурга по линии РСЧС.

Первые данные о работе ПВО появились примерно через час после объявления опасности. Изначально, по словам губернатора, над территорией области были уничтожены шесть аппаратов. К 5:40 число сбитых беспилотников выросло до 15. Тогда же Дрозденко впервые сообщил о повреждении в складской зоне рядом с поселком городского типа Красный Бор.

В 6:32 губернатор объявил отбой беспилотной опасности и уточнил итоговое число уничтоженных аппаратов — 17. Он также сообщил об одном пострадавшем и повреждениях в складской зоне. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

Позднее пресс-служба Wildberries сообщила, что после атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору возник пожар. На месте работают пожарные расчеты. На объекте заблаговременно провели эвакуацию, поэтому, по предварительным данным компании, никто не пострадал. Прием текущих поставок временно ограничили, грузы перенаправили на другие объекты.

Рейсы возобновили к утру

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково ввели около 4:30. Представитель Росавиации Артем Кореняко объяснил эту меру необходимостью обеспечить безопасность полетов.

К 7 утра Росавиация сообщила о возобновлении приема и отправки самолетов. На вылет задерживались более 15 рейсов, еще пять-шесть были отменены. Для более чем 20 прибывающих рейсов указывалось время прилета позднее первоначального расписания.

Последний самолет до перерыва прибыл в 4:40. После сообщения Росавиации авиагавань продолжила обслуживание рейсов.

Одновременно с сообщением об опасности БПЛА губернатор Дрозденко публиковал предупреждение о возможном снижении скорости мобильного интернета. Такое же предупреждение губернатор публиковал 28 июля, когда над Ленинградской областью сбили три беспилотника.

Утром 4 августа жители Петербурга сообщали о проблемах с мобильным интернетом. По данным сервиса Downdetector, пик жалоб пришелся примерно на 1:00. К утру число сообщений снизилось.

Ленобласть атаковали трижды за неделю

Предыдущий раз беспилотную опасность в Ленинградской области объявляли 28 июля. Тревога действовала около двух часов, силы ПВО сбили три аппарата. Пострадавших и разрушений тогда не было.

Более крупная атака произошла 24 июля. По данным Дрозденко, над Ленинградской областью тогда уничтожили 59 беспилотников. В Новосаратовке Всеволожского района после попадания БПЛА загорелся склад, три человека получили травмы средней тяжести. Еще один аппарат попал в склад птицефабрики «Северная» в Синявино, где произошло обрушение конструкций, но никто не пострадал.

В тот же день губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил о повреждении объектов гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Два логистических комплекса Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи приостановили работу. В Пулково примерно 50 рейсов задержались более чем на два часа, еще 14 самолетов ожидали возвращения с запасных аэродромов.

22 июля силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью девять беспилотников. По словам Дрозденко, пострадавших и разрушений не было.